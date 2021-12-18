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Новости Политика Украины
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Поляков рассказывал, что Корниенко на выборах продал все мажоритарные округа противникам "Слуги народа", - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Поляков рассказывал, что Корниенко на выборах продал все мажоритарные округа противникам

Недавно умерший народный депутат Антон Поляков обвинял первого вице-спикера Верховной Рады Александра Корниенко в продаже в 2019 году мажоритарных округов конкурентам "Слуги народа".

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, передает Цензор.НЕТ.

"Недавно погиб при невыясненных обстоятельствах народный депутат Антон Поляков, который неоднократно приходил ко мне, заявлял, что господин Корниенко на выборах в Верховную Раду продал все мажоритарные округа за деньги противникам "Слуги народа". Он это заявлял многократно, в том числе публично", – рассказал Богдан.

"Нет ли связи господина Корниенко с произошедшим с народным депутатом Антоном Поляковым?" - добавил он.

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Напомним, утром 8 октября 2021 года стало известно, что нардеп Антон Поляков был найден мертвым. Нардепа Полякова нашли без сознания в такси патрульные полицейские, остановившие машину за нарушение ПДД. Полиция сообщила, что устанавливает обстоятельства смерти нардепа - начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "Естественная смерть". Вместе с тем, в Раде заявили, что поступает все больше информации о странных обстоятельствах смерти Полякова: "Это не похоже на предварительные выводы об остановке сердца".

По данным вскрытия, которые обнародовала прокуратура, смерть Полякова наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко написала, что смерть нардепа Полякова наступила в результате реакции алкоголя и метадона.

Позже стало известно, что следствие рассматривает две версии смерти нардепа Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление.

18 ноября Рада создала ВСК по расследованию смерти нардепа Полякова.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
Чим Богдан гірше за Бубочку? Вдвох об**ли зедебілів, потім Осел кидонув Богдана.
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18.12.2021 00:40
+12
нет.
типичный представитель "слуг".
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18.12.2021 00:31
+10
комусь опзжд, комусь "замайбах". Короче, грошовитим.
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18.12.2021 00:33
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Корнієнко засланий казачок?
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18.12.2021 00:28 Ответить
нет.
типичный представитель "слуг".
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18.12.2021 00:31 Ответить
І ні разу не барига.
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18.12.2021 00:35 Ответить
"СН" - сортір з опаришами.
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18.12.2021 06:48 Ответить
Це яким "противникам" саме продав ? Якщо сказав "А" ,то вже кажи і "Б".
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18.12.2021 00:30 Ответить
комусь опзжд, комусь "замайбах". Короче, грошовитим.
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18.12.2021 00:33 Ответить
Грошовитих і без них вистачає.
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18.12.2021 00:48 Ответить
Богдан розповів, що покійний Поляков розповідав....і заперечити немає кому...як зручно
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18.12.2021 00:34 Ответить
Бе №37
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18.12.2021 00:36 Ответить
Та не кзися ти так ,П'ятак . Юлькам і продав . Чесне слово , Богдан сам бачив таке
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18.12.2021 00:47 Ответить
А чого? Я вірю. Шариков. Говори Масква разгаваривай рассея!
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18.12.2021 00:31 Ответить
та це звичайна практика при мажоритарці. Конкуренти стараються або викупити в один одного округ, або купити в керівника виборчої компанії конкурента слабенького супротивника.
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18.12.2021 00:32 Ответить
Зараз на Полякова можна посилатися у чому завгодно. Заперечень і позовів не буде. Так, що ми Богдану віримо.
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18.12.2021 00:33 Ответить
Чим Богдан гірше за Бубочку? Вдвох об**ли зедебілів, потім Осел кидонув Богдана.
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18.12.2021 00:40 Ответить
А при здесь это?
Поляков это неоднократно на эфирах говорил---все слышали, это не тайна.
почему богдан про это сказать не может---информация из открытых источников!
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19.12.2021 01:19 Ответить
теперь калмык богдан поливает грязью бывших подельников аккуратно, ссылаясь на покойника. повторно предлагает свои услуги
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18.12.2021 00:47 Ответить
В одном из эфиров на Прямом Поляков действительно говорил о таких случаях, но неконкретно.
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18.12.2021 00:54 Ответить
Поляков восени 2019 в НАБ подавав заяву про те що на гроші Микитася куплялися округи - мабуть та заява там в шухляді досі пилюкою припадає. А до Корнієнка претензія була в тому, що той про це знав, але не перешкожав - може йому й до рук щось прилипло
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18.12.2021 02:16 Ответить
Хто скаже де туточки новина а тим більше сенсація?
Шустрого не дивлюся років десять, там немає чого дивитися.
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18.12.2021 03:58 Ответить
Автоматичне жеребкування на яке ми заслуговуємо
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18.12.2021 06:10 Ответить
********** метадона и рассказывал.
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18.12.2021 07:32 Ответить
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18.12.2021 08:18 Ответить
Беня отозвал Богдана, когда с Зе у него изменились планы. Предполагаю-- уступил Путину. Не за деньги конечно. Это только логика. Зе не самостоятельная фигура.
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18.12.2021 08:23 Ответить
Агробандит Богдан своими новейшими зерносушарками тратит неимоверное количество дешевого украинского газа,лишая украинцев шанса пережить суровую зиму.Отсюда и понос,ибо надо новые сушарки на альтернативное топливо,а тратиься жаба давит ,как и всех олигархов.Зерно продает за бугор и Луке -тоже.Все агрозаконы благополучно выстроил под свой бизнес .
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18.12.2021 09:19 Ответить
Несусветная брехня -основное оружие новоявленного агроолигарха из адвоката дьяволов.Теперь с пеной у рта защищает кровное.
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18.12.2021 09:27 Ответить
Шо ж такоє? Ви ж за нього в 2019 голосували?
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18.12.2021 09:52 Ответить
Теперь я хорошо знаю этого урку в законе.Голубоглазая львовская дрянь.Беня давно от его услуг отказался.Решала ушел в самостоятельное олигархическое плавание.У него нет друзей,есть попутчики.Нож в спину встромит ,не раздумывая.Косноязычный.
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18.12.2021 10:11 Ответить
Саме ця недорікувати дрянь, привела вашого недорікуватого Бубочку, до влади. Разом з разумковим. Саме ваша недорікувата Бубочка, з легкістю, позбулась всіх, хто йому допомагав розводити лохів.
Нагадаю, що саме Бубочка відмивав вкрадені бабломойським 40 млн доларів, через свої офшори. Розслідування "Pandora Papers".

Ці дряні "Зробили вас РАЗОМ !!!"
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18.12.2021 10:35 Ответить
Богдан вибиває з сідла зелених тими ж методами якими привів цей зброд до влади.Припущення-звинувачення які ніхто не перевіряє.
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18.12.2021 09:36 Ответить
"ЧесниЄ, маладиЄ ліТца".
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18.12.2021 09:50 Ответить
Не надо нас дурить.Мы ще не пьяни.
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18.12.2021 11:27 Ответить
бла-бла.
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19.12.2021 21:07 Ответить
 
 