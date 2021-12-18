Пентагон пока не видит изменений в расположении российских военных вблизи границы с Украиной, - Кирби

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США пока не зафиксировали значительные изменения на границе между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем следить за ситуацией на российско-украинской границе... Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины", - сообщил на брифинге в пятницу Джон Кирби.

"(Российские войска. - Ред.) все еще там, в большом количестве", - добавил он.

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