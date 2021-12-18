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Пентагон пока не видит изменений в расположении российских военных вблизи границы с Украиной, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон пока не видит изменений в расположении российских военных вблизи границы с Украиной, - Кирби

Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США пока не зафиксировали значительные изменения на границе между Россией и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем следить за ситуацией на российско-украинской границе... Мы не наблюдаем никаких существенных изменений в расположении российских войск рядом с границей Украины", - сообщил на брифинге в пятницу Джон Кирби.

"(Российские войска. - Ред.) все еще там, в большом количестве", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия продолжает удерживать на границе с Украиной значительные силы, используя для их обеспечения коммерческие рейсы самолетов и поездов, - СNN

Автор: Наталя Джума
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Так їх і не буде
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18.12.2021 01:35 Ответить
вже добре...
ти 175000 кацапських кацтарганів на кордоні з Україною сприймаються вже як все ґут? - непереобучяeмі ангеліни мергельці....
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18.12.2021 01:48 Ответить
Путин пока не идет на деєскалацию военной угрозьі Украине - вот что конкретно сказал представитель Белого дома.
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18.12.2021 06:03 Ответить
а "Путин" і ***** це те і саме саме, каца?
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18.12.2021 08:55 Ответить
а тих кацапоказлов, шо вже там е недостатньно Натo?
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18.12.2021 06:16 Ответить
То он плохо 👎 смотрит , а если ещё раз присмотреться, заглянуть в око *****
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18.12.2021 07:42 Ответить
Представник Пентагону заявив, що не має відомостей про можливе нарощування військ НАТО у Східній Європі, у Зеленського кажуть що є,є,є,є вовки !вовки!
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18.12.2021 08:54 Ответить
"Ми продовжуємо стежити за ситуацією на російсько-українському кордоні... Ми не спостерігаємо жодних істотних змін у розташуванні російських військ поряд із кордоном України", - повідомив на брифінгу у п'ятницю Джон Кірбі - Якщо Петагон спостерігає за рашистами і не бачить ніяких змін, то Пентантагон ,одночасно , спостерігає за власним пустослів'ям, бездіяльністью,котра прикривається не практичними діями ,а "словесними погрозами".Пентпгон .ЄС І НАТО не зробили нічого нового.по-відношенні до окупанта в порівнянні з минулими такими є погрозами.
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18.12.2021 09:55 Ответить
Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов
Представитель Пентагона Джон Кирби отметил, что США пока не зафиксировали значительные изменения на границе между Россией и Украиной. Источник: https://censor.net/ru/n3305948
ну или бутусов или кирби врут
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18.12.2021 13:13 Ответить
 
 