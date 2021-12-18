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За сутки на Донбассе войска РФ совершили четыре обстрела, потерь и раненых нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки на Донбассе войска РФ совершили четыре обстрела, потерь и раненых нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксированы четыре обстрела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского враг произвел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра 18 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

Также читайте: Украинский воин получил ранение, российские войска обстреляли позиции ВСУ возле Новолуганского, Песков, Золотого-4 и Травневого, - пресс-центр ОС

Автор: Наталя Джума
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Є інша інфа шо один загинув, а один поранений.
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18.12.2021 08:30 Ответить
Это писец какой-то, я в а√уе.
Провели опрос среди маскавиты, официальный, 77% считают войну с Украиной возможной, при этом 50% к нам хорошо относятся, а виноваты в войне будут США и НАТО 50%, Украина 16%, масковия 3%.
Кстати, украинцы не любят маскавитов 70%, что очень удивляет запоребриковых, интересно почему?
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18.12.2021 08:35 Ответить
Все просто. При совку день і ніч людям вбивали в голову що Штати хочуть війни з нами.
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18.12.2021 08:45 Ответить
Ну как-бы совка 30 лет как нет, а проклятые пиндосы с натой никак не нападут, а масковия из войн не вылазит, начиная с Карабаха и Приднестровья, заканчивая Украиной, надеюсь на этом и сдохнет.
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18.12.2021 08:59 Ответить
Ну так і Зелена Вава, з ********, той совок лише нюхнули в юності. Та до цих піт таЩатся і намагаються відродити.
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18.12.2021 09:59 Ответить
Давайте підійдемо до цієї проблеми з іншого боку.Нас обстрілюють тому що ми просто мовчимо,так зване перерирья,, а не знешкоджуємо ворога в дану мінуту чи секунду так як для погодження цих дій походять даже не години а дні.
Згадайте завершення президентства Порошенка який у предвиборчій гонитві немав часу на всякі дозволи для АТОшників які приструнили мокшанських уродів до того що вони боялись даже пукнути у нашу сторону із заборонених калібрів.
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18.12.2021 08:42 Ответить
Нада просто перестать стрелять.(С)
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18.12.2021 08:47 Ответить
Зеблазень закінчив війну в своій обдолбаній башці , ще два роки тому ,
так як йому поставили завдання поскоріше капітулювати і успішно покинути Украіну з награбованим , як це зробив Овощ свого часу 😡
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18.12.2021 08:54 Ответить
 
 