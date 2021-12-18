За сутки на Донбассе войска РФ совершили четыре обстрела, потерь и раненых нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксированы четыре обстрела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.

"В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского враг произвел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

По состоянию на 7 часов утра 18 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.

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