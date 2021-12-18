За сутки на Донбассе войска РФ совершили четыре обстрела, потерь и раненых нет, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
За прошедшие сутки, 17 декабря, со стороны российско-оккупационных войск на Донбассе зафиксированы четыре обстрела.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке штаба сил ООС.
"В направлении Травневого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Новотошковского враг произвел обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В сторону Новолуганского российские наемники открывали огонь дважды, применяя автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
По состоянию на 7 часов утра 18 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе ООС.
Пожалуйста, подождите...
Провели опрос среди маскавиты, официальный, 77% считают войну с Украиной возможной, при этом 50% к нам хорошо относятся, а виноваты в войне будут США и НАТО 50%, Украина 16%, масковия 3%.
Кстати, украинцы не любят маскавитов 70%, что очень удивляет запоребриковых, интересно почему?
Згадайте завершення президентства Порошенка який у предвиборчій гонитві немав часу на всякі дозволи для АТОшників які приструнили мокшанських уродів до того що вони боялись даже пукнути у нашу сторону із заборонених калібрів.
так як йому поставили завдання поскоріше капітулювати і успішно покинути Украіну з награбованим , як це зробив Овощ свого часу 😡