В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксированы 7503 новых случая заражения, 18 534 человека выздоровели

В Украине по состоянию на утро субботы, 18 декабря, зафиксированы 7503 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19, выздоровели 18 534 человека, 328 умерли.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 17 декабря в Украине: зафиксированы 7503 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 674, медработников - 154); 136 962 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 4254 человека, полностью иммунизированы – 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 2018 человек; летальных случаев – 288; выдоровели – 18 534 человека", - говорится в сообщении.

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Днем ранее, 17 декабря, выявили 8899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря обнаружили 9590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки обнаружили 8109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки обнаружили 7283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки обнаружили 4073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 11 декабря за сутки обнаружили 10 133 новых случая заболевания СOVID-19, 10 декабря за сутки обнаружили 11 327 новых случаев заболевания СOVID-19, 9 декабря обнаружили 12 376 новых случаев заболевания СOVID-19, 8 декабря за сутки обнаружили 9371 новый случай заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 604 549 человек; выздоровели – 3 324 999 человек; летальных исходов – 92 929.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 355 540 человек, из них получили первую дозу – 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу – 74 человека. В общей сложности проведены 27 274 636 прививок.

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