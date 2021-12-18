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Новости Политика Украины
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Буданов (329) Гогилашвили (75)

"Я пригласил Буданова и его жену на время ремонта к себе в дом, который арендую. Он мой друг", - Гогилашвили

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили утверждает, что с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым его связывают дружеские отношения, и он пригласил Буданова и его жену пожить в своей арендованной квартире, пока тот делает ремонт в собственном доме.

Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.

"Боже упаси, никогда в жизни. Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так печально. У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил их с супругой на время ремонта к себе в дом, который я арендую. Это был, по-моему, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи", - заявил Гогилашвили.

Смотрите также: Глава ГУР МО Буданов проживает вместе с Гогилашвили в имении схемщика по "скруткам" НДС Стрелковского, - СМИ. ВИДЕО

Он также добавил, что очень уважает Буданова и считает его своим другом. "Кирилл Алексеевич - мой друг. Я твердо считаю, что ни один человек, который что-то заявляет о Буданове, не стоит и его ногтя. У этого человека много боевых ранений, только хирургических операций больше 20, он проливает кровь за эту страну. За людей, которые греют свои жопы на диванах. И эти люди вообще смеют рот открывать? Этот человек заслуживает как минимум уважения. На него совершили не одно покушение, взорвали машину. Это же ненормально - показывать его передвижения. Я когда это вижу, у меня волосы дыбом встают. Это герой страны, кавалер всех орденов. Кем нужно быть, чтобы ставить его под сомнение?" - заметил Гогилашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО

Напомним, ранее журналисты Слідства.Інфо сообщили, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+36
Настало время гнилых отмазок !
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18.12.2021 11:45
+29
Они не понимают, что это не отмазка, а самозакапывание.
Сказать, что эта чурка - твой друг, всё равно, что насрать себе в штаны и верить, что не воняет.
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18.12.2021 11:51
+28
Билецкий тоже воевал, но похоже больше с Порошенко, а не с оккупантами. а теперь Билецкого всё устраивает, и посадки боевых офицеров в том числе.
Автомат не делает из мудака героя. Автомат делает из мудака мудака с автоматом, и всё.
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18.12.2021 12:26
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Ось тому Буданова повинні відсторонити від посади, на час перевірки і слідства…
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18.12.2021 12:23 Ответить
Ну почему Вы такие наивные ?Рыба гниет с головы ! Неужели , клоун будет их отстранять ,они его сообщники контактирующие с его кремлевским начальством
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18.12.2021 13:11 Ответить
Я ж не написав, що бубочка так зробить, я написав, що так він повинен зробити…
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18.12.2021 13:28 Ответить
Кротяча нора
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18.12.2021 12:24 Ответить
Ну, а шо такоЄ? Ми маладиЄ, ми учімся. Дайте еще 7 лет.

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18.12.2021 12:25 Ответить
"Я пригласил свою жену Буданову на время ремонта к себе в дом, который арендую. Мы подружки,"- Галя.

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18.12.2021 14:04 Ответить
Билецкий тоже воевал, но похоже больше с Порошенко, а не с оккупантами. а теперь Билецкого всё устраивает, и посадки боевых офицеров в том числе.
Автомат не делает из мудака героя. Автомат делает из мудака мудака с автоматом, и всё.
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18.12.2021 12:26 Ответить
вот тупой Гоги, надо было кричать что их за любовь преследует,
США и НАТА сразу отрядили бы пару авианосцев и экспедиционный корпус спасать пед%*(растов
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18.12.2021 12:30 Ответить
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18.12.2021 12:30 Ответить
"их знали только в е@ло". киностудия "квартал", 2й сезон - "он мне больше чем брат"
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18.12.2021 12:34 Ответить
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18.12.2021 12:39 Ответить
Злочинець,намагається відмазувати посадову,осоьу,що вчинила держзлочин? О,часи,о дурдом!!!
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18.12.2021 12:37 Ответить
Яка така дружба? Відколи розвідник дружить с макшанським торгівцем наркотою, агентом ФСБ Макшанії, які в них можуть бути спільні інтереси?
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18.12.2021 12:37 Ответить
вже 2,5 роки за визнанням самого головного розвідника
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18.12.2021 12:40 Ответить
Возможно с тех времен когда Гоги с русским паспортом Буданова из Крыма через Сиваш выводил.
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18.12.2021 12:54 Ответить
Ничего вы не понимаете, это другое. Тематические свинг-вечеринки.
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18.12.2021 12:39 Ответить
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18.12.2021 13:38 Ответить
А с кем ещё из граждан ********* с тёмным прошлым, с судимостью, с наркосвязями, умеющим подделывать документы близко дружит и сожительствовал главный разведчик страны? Журналисты, копните, пожалуйста, другие контакты бездомного буданова, его жены....
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18.12.2021 12:48 Ответить
".. он лётчик , он в танке горел..."
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18.12.2021 12:50 Ответить
Як гарно змістили акцент з призначення цього гогі найвеличнішим, на Буданова.
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18.12.2021 12:50 Ответить
Они там все ... шпиены. Друг в дружку внедряются.
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18.12.2021 12:52 Ответить
Дякуємо що - запросили нас , пожити у вас , під час ремонту . !! .
.
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18.12.2021 12:52 Ответить
Згадалося у Леся:
А може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо?))
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18.12.2021 14:25 Ответить
)))!!!
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18.12.2021 15:15 Ответить
Блин, КАКОЙ ДРУГ ??

ЕСТЬ этика госслужащих и пересечение интересов .
не пора ли НАБУ этим заняться
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18.12.2021 12:59 Ответить
А кто может исключить СОВМЕСТНОЕ зарабатывание денег по перевозке , к примеру, наркоты из ордло в Украину . Или даже а западную Европу ?
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18.12.2021 13:00 Ответить
Та там в розвідці всі все знають хто кого який друг.
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18.12.2021 13:03 Ответить
Поговаривают , шо в Украине рулят бандиты . А это руководство - просто зиц председатели
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18.12.2021 13:05 Ответить
Друг, с которым знакомы 2,5 года, самый крепкий...
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18.12.2021 16:04 Ответить
А що скаже буданов, якщо завтра журналісти викладуть розстеження, що ніякого ремонту квартири в нього не має.
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18.12.2021 13:05 Ответить
Может и квартиры нет . В декларации.
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18.12.2021 13:06 Ответить
З цим ...швілі все зрозуміло. Але Буданов??? Як у нього може бути ТАКИЙ!!! "друг"???
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18.12.2021 13:07 Ответить
Боже, какое же это зеленое гнилье!!!
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18.12.2021 13:11 Ответить
Ну тогда Буданову нужно лучше выбирать себе " друзей" ( особенно учитывая специфику своей работы). Кроме этого вопрос.., Арендатор сдал квартиру конкретно одной семье.. а Гоги подселил еще одну семью. и т.д.,. вы что решили превратить арендованный дом в " таджикское общежитие". Ну и напоследок.. как может человек без образования ( то что он его " получил" пару лет назад в свои аж 45, представляю его "ценность", приблизительно так получил "кандидата наук" Кива) до этого в биографии прореха на прорехе, ну разве что " воспитатель детского сада", Как мог он арендовать подобный дом- усадьбу , и жить на зарплату ( хотя о чем это я.. он же курировал " борьбу" с наркотиками. А это такое хлебное дело.. , я имею в виду " борьбу") Ну в общем подставил Гоги и себя своим хамством и жену ( которую срочно нужно убирать с офиса) и Буданова и больше всех Зелю ( тоже друга). Конечно правильно было бы для Зеленского как минимум Гоги и его жену отправить на организацию корпоративов куда подальше дав пинка под зад. Но это конечно будет его решение.А Буданову срочно переехать.
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18.12.2021 13:13 Ответить
Это просто трэш какой-то. Настало время спросить себя: а есть у Украны вообще разведка, СБУ, ГБР и т.п. или остались одни пониматели путина и братский нарот?
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18.12.2021 13:14 Ответить
Кароче у них там калхоз.
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18.12.2021 13:20 Ответить
притон
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18.12.2021 13:35 Ответить
ОПГ каламоя и его буратинки мертвой хваткой вцепилось в горло Украины ! Своим нахрапом ,наглостью , ,жадностью превзошли КОЗА Ностру -убийство Антона Полякова ,трёх братьев в
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18.12.2021 13:22 Ответить
Ця ситуація з пожити поки ремонт, нагадала мені старий совєцький анекдот про Чапаєва. Хто дивився фільм "Біле сонце пустелі" там у Чапаєва було кілька полонянок. Так от анекдот:
У маєток до Чапаєва з полонянками прибився грузин. Слава Богу сказав Чапаєв. Ось дивись, тут їх аж шість, це Алія, це Зульфія це....., в мене вже сили на них не має. Будеш трахати цю в понеділок, цю у вівторок....., цю у суботу, а в неділю у тебе буде вихідний. Грузин повертається до Чапаєва й каже: "Паслушай дарагой, зачєм віхадной? Не нада віхадной. Ті мнє тожє очєнь нравішся".
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18.12.2021 13:34 Ответить
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18.12.2021 13:40 Ответить
Так у Вас 2 анекдота,1й пролог + анекдот.
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18.12.2021 13:53 Ответить
Просте питання, де гогі міг познайомитись з Будановим ??
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18.12.2021 13:44 Ответить
мабуть там у буданава з гогi ЛГБТ...чи х...зна як а всi прискiпаются нема на вас толера(нтностi)cтii
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18.12.2021 13:44 Ответить
Це просто треш. Таких розвідників ще треба пошукати.
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18.12.2021 13:49 Ответить
Представляю ситуацию, какой нибудь алкоголик из украинского райцентра приезжает в рашку и чере пол-года становится другом генерала ФСБ😁😁😁
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18.12.2021 14:09 Ответить
Неистовые свингеры,на будашку и его женушку уже сотни гигабайт секскомпромата собрано,сдаст всех и все что можно.
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18.12.2021 14:28 Ответить
Скажи мені,хто твій друг,і я скажу,хто ти...
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18.12.2021 14:34 Ответить
"Скажи кто твой друг и я скажу кто ты". Судя по фотографиям этого быдла зеленский тоже его друг. И ведёт себя зеленский также как это ****
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18.12.2021 14:41 Ответить
Дружина начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова Маріанна - парафіянка скандально відомого Покровського чоловічого монастиря "Голосіївська пустинь" Російської Православної Церкви в Україні. У цьому монастирі свого часу переховувався терорист так званої "ДНР" Рафаель Лусваргі, крім того, у монастирі, імовірно, служили молебні за перемогу російської зброї.
https://religionpravda.com.ua/?p=79111
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18.12.2021 14:48 Ответить
Где поделся наш МО с начГШ,когда секретнейший их подопечный делит жилье,наверняка напичканное прослушкой,с вероятным ФСБэшником..Почему до сей поры не рассмотрен и не подан главковерху рапорт о его увольнении из разведки?
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18.12.2021 14:48 Ответить
2. Помощник президента Мария Левченко, ее муж замминистра МВД Гогилашвили и начальник ГУР МО Кирилл Буданов с супругой Марианной проживают вместе в особняке в селе Хотов, который им сдает теневой миллиардер Вячеслав Стрелковский. Буданов сам говорит, что знает Стрелковского и он может быть причастен к "обналу" - то есть, как говорят, к преступной деятельности в виде уклонения от уплаты налогов и нелегальным финансовым операциям. Связаны ли эти личные отношения помощника президента со Стрелковским с тем, что президент Зеленский не включил Стрелковского в санкционный список СНБО? Не является ли аренда этого дома замаскированной взяткой? Подследственность НАБУ.
7. Могли ли контакты гражданина РФ Гогилашвили, тесно связанного с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым, и проживающего вместе с помощником президента и начальником ГУР МО привести к утечке секретной информации, к действиям в интересах иностранных государств? Правда ли начальнику ГУР МО не было где жить на время ремонта в его квартире, и он мог переехать только в дом Стрелковского к Гогилашвили? Какой информацией делился при этом Буданов с Гогилашвили?
Подследственность СБУ.
Джерело: https://censor.net/ua/r3305738
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18.12.2021 15:01 Ответить
Какой инфой делился Буданов с ГОГОЙ И женой ?

НА ПОЛИГРАФ
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18.12.2021 15:04 Ответить
Это какой-то наркобред,главный разведчик страны живёт в доме с недавно приехавшим уроженцем засрашки,бывшим работником госдумы,нагловатым наркомафиозо в доме криминального обнальщика обслуживающего казнокрадов и налогоуклонистов.
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18.12.2021 15:39 Ответить
В головного сбушника України друг з російським паспортом і підлеглий україноненависника з партії путіна Валуєва. В Зелі повно друзів з росії, та з російськими інтересами, як то Шифер і Єрмак. То чи будемо ми в Україні жити добре, якщо все це кодло захищає інтереси росії яка хоче Україну знищити?
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18.12.2021 15:44 Ответить
СБУ != МО
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18.12.2021 16:07 Ответить
В мене аж сльози на очах.
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18.12.2021 15:56 Ответить
Дружат кроватями?))
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18.12.2021 16:30 Ответить
Свингеры, что ли?))))
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18.12.2021 16:31 Ответить
шалунята, но у каждого своя работа и задача
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18.12.2021 16:41 Ответить
Такое чувство, что я оказалась на скотном дворе Оурелла, и это не утопия, а реальность с зеленым флагом свиней и их предводителем Наполеоном. НУ ПРОСТО, ХОТЬ СЕРИАЛ СНИМАЙ.....
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18.12.2021 16:48 Ответить
Два агенти, два друга.
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18.12.2021 17:08 Ответить
Ага, все верно, он твой дружок. Лучше нет влагалища, чем очко товарища!
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18.12.2021 19:44 Ответить
Это тебя в Мордоре научили "шпилями" прикрываться? Буданов может и Герой, только тебя здесь накуй не надо...
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18.12.2021 22:19 Ответить
Странный этот разведчик Буданов : друг--наркоман с кацапским паспортом , два года знакомства,живут под одной крышей; жена ---губошлепка поддутая в соцсетях фоточки постит...
Странно все это...
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19.12.2021 01:00 Ответить
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19.12.2021 01:33 Ответить
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