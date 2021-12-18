"Я пригласил Буданова и его жену на время ремонта к себе в дом, который арендую. Он мой друг", - Гогилашвили
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Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили утверждает, что с руководителем Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым его связывают дружеские отношения, и он пригласил Буданова и его жену пожить в своей арендованной квартире, пока тот делает ремонт в собственном доме.
Об этом он заявил в интервью изданию "Бабель", передает Цензор.НЕТ.
"Боже упаси, никогда в жизни. Я не живу с Кириллом Будановым. Да, мы идем в Европу, но не все так печально. У Кирилла идет ремонт в квартире. Я пригласил их с супругой на время ремонта к себе в дом, который я арендую. Это был, по-моему, конец лета. Да, мы дружим. Да, мы общаемся. Есть просто Саша и Кирилл, а есть Александр Генрихович и Кирилл Алексеевич. Это разные вещи", - заявил Гогилашвили.
Он также добавил, что очень уважает Буданова и считает его своим другом. "Кирилл Алексеевич - мой друг. Я твердо считаю, что ни один человек, который что-то заявляет о Буданове, не стоит и его ногтя. У этого человека много боевых ранений, только хирургических операций больше 20, он проливает кровь за эту страну. За людей, которые греют свои жопы на диванах. И эти люди вообще смеют рот открывать? Этот человек заслуживает как минимум уважения. На него совершили не одно покушение, взорвали машину. Это же ненормально - показывать его передвижения. Я когда это вижу, у меня волосы дыбом встают. Это герой страны, кавалер всех орденов. Кем нужно быть, чтобы ставить его под сомнение?" - заметил Гогилашвили.
Напомним, ранее журналисты Слідства.Інфо сообщили, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов может проживать в частном доме под Киевом вместе с помощницей президента Марией Левченко и ее мужем, экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили.
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Автомат не делает из мудака героя. Автомат делает из мудака мудака с автоматом, и всё.
США и НАТА сразу отрядили бы пару авианосцев и экспедиционный корпус спасать пед%*(растов
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А може вона щас прийде, то ми Швецію зробимо?))
ЕСТЬ этика госслужащих и пересечение интересов .
не пора ли НАБУ этим заняться
У маєток до Чапаєва з полонянками прибився грузин. Слава Богу сказав Чапаєв. Ось дивись, тут їх аж шість, це Алія, це Зульфія це....., в мене вже сили на них не має. Будеш трахати цю в понеділок, цю у вівторок....., цю у суботу, а в неділю у тебе буде вихідний. Грузин повертається до Чапаєва й каже: "Паслушай дарагой, зачєм віхадной? Не нада віхадной. Ті мнє тожє очєнь нравішся".
https://religionpravda.com.ua/?p=79111
7. Могли ли контакты гражданина РФ Гогилашвили, тесно связанного с депутатом Госдумы РФ Николаем Валуевым, и проживающего вместе с помощником президента и начальником ГУР МО привести к утечке секретной информации, к действиям в интересах иностранных государств? Правда ли начальнику ГУР МО не было где жить на время ремонта в его квартире, и он мог переехать только в дом Стрелковского к Гогилашвили? Какой информацией делился при этом Буданов с Гогилашвили?
Подследственность СБУ.
Джерело: https://censor.net/ua/r3305738
НА ПОЛИГРАФ
Странно все это...