Польша изменила правила въезда для граждан стран, не входящих в Евросоюз, - Госпогранслужба Украины

Совет министров Польши в пятницу, 17 декабря, принял изменения в порядке пропуска граждан, прибывающих в Польшу из стран, не входящих в Европейский Союз, в частности, из Украины

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в соцсети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, дополнена категория лиц, которым для въезда в Польшу не требуется негативный результат тестирования. К ним относятся: дети до 5 лет; лица, сдающие выпускные экзамены в школах, лицеях и высших учебных заведениях, экзамены, подтверждающие квалификацию профессии, проводят экзаменационные комиссии и опекуны этих лиц; граждане, пересекающие границу в рамках выполнения работ (водители грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных судов, обслуживающий персонал поездов, члены экипажей морских судов, лица, работающие в медицинских учреждениях)", - отмечается в сообщении.

С 15 декабря 2021 года вступили в силу изменения пересечения границы для граждан, прибывающих в Польшу из-за пределов ЕС. При пересечении границы граждане должны предоставить представителям пограничной службы Польши, кроме сертификата о вакцинации, результаты негативного диагностического теста SARS-CoV-2, на польском или английском языках, сделанного не ранее чем за 24 часа до пересечения границы, считая с момента, когда этот тест был сделан.

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Это требование не касается учащихся, обучающихся на территории Польши или в соседней стране, и сопровождающих их опекунов, а также детей, посещающих детские сады на территории Польши и соседних государств в сопровождении опекунов.