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беспилотник (2099) граната (952) терроризм (18674) Широкино (485)

Российские оккупанты сбросили гранату с беспилотника на наши позиции под Широкиным, - пресс-центр штаба ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты сбросили гранату с беспилотника на наши позиции под Широкиным, - пресс-центр штаба ООС

В районе проведения Операции Объединенных сил на 11:00 со стороны оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня - в районе Широкиного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение 17 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня – в направлении Травневого, вблизи Новотошковского и дважды – в сторону Новолуганского.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Ответить сразу Байрактаром !
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18.12.2021 12:19
+11
А где озабоченность от Франции и Германии или это только Украины касается?
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18.12.2021 12:31
+9
Шото не слышно озабоченности Меркель ??
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18.12.2021 12:56
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Ответить сразу Байрактаром !
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18.12.2021 12:19 Ответить
А наші все дрони камікадзе розробляють і тестують. Де ж ті нарешті Мисливці і Громи? Відосики на Дефенсе експресс, інтервью з гендиректорами є. Одна біда _ появляться, якщо появляться, через декілька років.
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18.12.2021 12:33 Ответить
Украинским Байрактаром!
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18.12.2021 15:42 Ответить
то не кацапи - то якись безродни тварi...
кацапи гарнi....
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18.12.2021 12:20 Ответить
особливо дохлі
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18.12.2021 15:16 Ответить
А де ж протидронові мортири якими нахвалялись?
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18.12.2021 12:20 Ответить
Тримають на складі, щоб батарейки не розрядились. По кошторису не передбачено заміни батарейок, а як потім списати. Ще корупцію або врєдітельство пришиють.
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18.12.2021 12:24 Ответить
"Орланами можно, Байрактарами нельзя..."
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18.12.2021 12:22 Ответить
Щас главнокомандующий видосиками ответит.
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18.12.2021 13:00 Ответить
Саша Сотник вбросил видос с обращеннием счастливого рюсскава быдла....я в шоке....впрочем смотрите сами....на этого седого "рюскава брата" https://youtu.be/WPFGarm4ay0
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18.12.2021 12:28 Ответить
Спасибо фрау Меркель, за противодронные пушки, оплаченные между прочим.
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18.12.2021 12:29 Ответить
А где озабоченность от Франции и Германии или это только Украины касается?
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18.12.2021 12:31 Ответить
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18.12.2021 12:37 Ответить
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18.12.2021 12:39 Ответить
Шото не слышно озабоченности Меркель ??
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18.12.2021 12:56 Ответить
Подяка Меркель фон Штазі за німецькі мотори до безпілотників: вона ж не сторона конфлікту.
Хай їй сняться на пенсії відповідні сни, фрау "путінферштеєн".
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18.12.2021 13:02 Ответить
А портативні засоби РЕБ, що заблоковані підстилками ***** із штазі, запобігли б цьому.
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18.12.2021 15:23 Ответить
Быстро надо было сбросить пару десятков гранат
Сделать озабоченный вид --- это же НЛО
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18.12.2021 15:26 Ответить
 
 