Российские оккупанты сбросили гранату с беспилотника на наши позиции под Широкиным, - пресс-центр штаба ООС

В районе проведения Операции Объединенных сил на 11:00 со стороны оккупантов зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня - в районе Широкиного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что в течение 17 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня – в направлении Травневого, вблизи Новотошковского и дважды – в сторону Новолуганского.

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