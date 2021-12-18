Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов

Российская Федерация сосредоточила 50 батальонных тактических групп у границ Украины, и президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает подводить дополнительные силы.

Об этом на странице в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя информацию CNN, со ссылкой на источники в американской разведке, что Россия сосредоточила уже более 50 батальонных тактических групп, и подвозит еще 6 таких групп.

"Россия выдвинула декларацию, напоминающую скорее ультиматум - Россия требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут. Однако переговоры продолжаются, и Россия выжидает, какую общую позицию согласует Запад в ответ.

Анализ спутниковых снимков и видео социальных сетей исследователем Digital Forensic Reasearch позволил установить, что Россия продолжает перебрасывать в районы сосредоточения на расстояние до 100 км от границ с Украиной подразделения 2-й мотострелковой дивизии, 25-й и 138-й мотострелковых бригад.

https://medium.com/.../russia-continues-to-expand...





Из имеющихся данных можно заключить, что сосредоточение происходит медленно. Очевидно, что Россия использует сосредоточение войск для усиления своих позиций на переговорах с Западом и давления на руководство Украины.

Несмотря на демонстративный характер развертывания войск, следует отметить, что Россия реально отрабатывает проведение наступательной операции. То есть в любой момент оккупанты показывают готовность как к широкомасштабным, так и к локальным ударам.

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Пока нет никаких причин для паники в Украине. Все движения российской армии постоянно отслеживаются как нашей, так и натовской разведкой. Даже если Путин отдаст приказ наступать, Украина своевременно получит сигналы тревоги.

Но следует отметить, что ситуация угрожающая. Оккупанты так часто угрожают силой, что рано или поздно захотят ее использовать. Россия проводит системные реформы армии для повышения боеспособности и качественных преимуществ в вооружении, и для точечных действий.

Украина должна показать сейчас ужесточение эффективной защиты на всех уровнях. Конечно, нужно дополнительное финансирование ВСУ, в первую очередь нужно профинансировать самые острые проблемы, хотя бы боеприпасы для артиллерии и минометов, беспилотники, системы противовоздушной обороны. В противоположность демонстрации России мы должны показать стремительное повышение нашей обороноспособности".

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