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Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов

Российская Федерация сосредоточила 50 батальонных тактических групп у границ Украины, и президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает подводить дополнительные силы.

Об этом на странице в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя информацию CNN, со ссылкой на источники в американской разведке, что Россия сосредоточила уже более 50 батальонных тактических групп, и подвозит еще 6 таких групп.

"Россия выдвинула декларацию, напоминающую скорее ультиматум - Россия требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут. Однако переговоры продолжаются, и Россия выжидает, какую общую позицию согласует Запад в ответ.

Анализ спутниковых снимков и видео социальных сетей исследователем Digital Forensic Reasearch позволил установить, что Россия продолжает перебрасывать в районы сосредоточения на расстояние до 100 км от границ с Украиной подразделения 2-й мотострелковой дивизии, 25-й и 138-й мотострелковых бригад.

https://medium.com/.../russia-continues-to-expand...

Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов 01
Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов 02

Из имеющихся данных можно заключить, что сосредоточение происходит медленно. Очевидно, что Россия использует сосредоточение войск для усиления своих позиций на переговорах с Западом и давления на руководство Украины.

Несмотря на демонстративный характер развертывания войск, следует отметить, что Россия реально отрабатывает проведение наступательной операции. То есть в любой момент оккупанты показывают готовность как к широкомасштабным, так и к локальным ударам.

Также читайте: Российский суд подтвердил присутствие войск РФ в Украине, - посольство США в Украине

Пока нет никаких причин для паники в Украине. Все движения российской армии постоянно отслеживаются как нашей, так и натовской разведкой. Даже если Путин отдаст приказ наступать, Украина своевременно получит сигналы тревоги.

Но следует отметить, что ситуация угрожающая. Оккупанты так часто угрожают силой, что рано или поздно захотят ее использовать. Россия проводит системные реформы армии для повышения боеспособности и качественных преимуществ в вооружении, и для точечных действий.

Украина должна показать сейчас ужесточение эффективной защиты на всех уровнях. Конечно, нужно дополнительное финансирование ВСУ, в первую очередь нужно профинансировать самые острые проблемы, хотя бы боеприпасы для артиллерии и минометов, беспилотники, системы противовоздушной обороны. В противоположность демонстрации России мы должны показать стремительное повышение нашей обороноспособности".

Также читайте: Пентагон пока не видит изменений в расположении российских военных вблизи границы с Украиной, - Кирби

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Сидять на Донбасі ,в окопах, «іхтамнєти» Злі, бо голодні і холодні Знову продукти і одяг не довезли - розікрали ще в Росії А завезти пообіцяли тільки на Новий Рік

Один каже:

Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєш Иди а то неохота з голоду дохнуть!
Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут!
Не сцы! Они на ождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос нараждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!

Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!

- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!

-Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»

- Ну и что?!!!

- Что, что Хрен они меня славили!
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18.12.2021 13:04
+20
Дякую пане Юрію за реальну оцінку ситуації !

вчора переглянув декілька роликів по танкам та джавелінам
висновки:
1. рашка має шалену кількість танків - 13 тис. !
2. рашковани до кінця не розуміють ефективність джавелінів і дуже їх бояться

отже:
1. нам потрібен Порох
2. закрите небо
3. насиченість війск ПТРК

тоді відіб'ємось
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18.12.2021 13:05
+15
Ми б надто не переживали, якби у нас був нормальний президент, а не трусливе одоробло.
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18.12.2021 12:48
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Підтримують ті,хто не збагачується на тих дорогах! Проти ті,хто мародеріть.
Що це Зе & К95 нагадувати не треба?
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18.12.2021 15:57 Ответить
Полномасштабная война переведёт России в категорию "агрессор".
Даже для алчного запада это будет сигналом "стоп" для продолжения экономики как обычно
Как бы задеклорированные моральные ценности выйдут на первое место для цивилизованного избирателя. А бизнесс с агрессором - это по умолчанию аморально.
До сегодняшнего дня кремлю удавалось маскировать свою агрессию под гражданскую войну и защиту некоей части населения. Это безусловно чушь, но для западного избирателя этого было достаточно, чтобы не полясь на аморальности продолжать бизнес с агрессором.
Поэтому открытая широкомасштабная война - это захватническая война. По сути дичь и варварство. Со всеми вытекающими последствиями для агрессора.
Кремль должен замаскировать войну так, чтобы западный избиратель не понял её сущность и "цивилизованные" страны продолжали свой бизнес с агрессором как обычно.
Но в этот раз к Украине пристальное внимание 24/7. И таковое будет оставаться пока войска мордора возле украинских границ
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18.12.2021 13:07 Ответить
Ви про Крим забули 😠
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18.12.2021 13:18 Ответить
Саме про це й мова!

в Криму люди "тіпа самі проголосували" і !!!! не було боїв,
а в Луганді тіпа "гражданская война"

зверніть увагу, у пуйла досі не придумали якогось "серйозного" виправдання майбутньої війни
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18.12.2021 13:29 Ответить
Придумають запросто. Який-небудь "гляйвіцкій інцидєнт"...
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18.12.2021 13:54 Ответить
Ожидаешь друзей своих?
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18.12.2021 13:59 Ответить
Твоїх швидше . Риторика соєвих і пригожинських співпадає на 90%. І це не просто співпадіння.
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18.12.2021 14:03 Ответить
Черноморский флот уже был в Крыму.
Аннексия базировалась на предательстве местных властей, местных командиров частей, предателей в Киеве и предателей в "цивилизованном" мире.
Со стороны Украины было ли объявлено военное положение?
Законы Украины не предусматривают голосования об объявление военного положения.
Законы Украины предусматривают обязанность объявления военного положения. Как и в Крыму, так и на Донбассе.
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18.12.2021 13:54 Ответить
***** нужно военное положение?
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18.12.2021 14:00 Ответить
14 декабря Королевство Швеция и Украина подписали Военный союз...,а это значит что шведская армия будет в Украине.... Швеция с месяц назад завляла что готова отправить в Украину любое количество войск и вооружений...,Бороис Джонсон говорил 600 британцах готовых в любой момент прибыть в Украину....думаю шведов будет намного больше...,сообщает Дойче Велле..
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18.12.2021 13:11 Ответить
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18.12.2021 13:18 Ответить
необходимо направить на оборону Полтавы
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18.12.2021 13:39 Ответить
А лучше на захват мацквы!
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18.12.2021 14:01 Ответить
це ж фейк, на жаль... для чого таке писати
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18.12.2021 20:17 Ответить
Смотрел сейчас документальный фильм про нацистов!!! Как они убивали Евреев!!! Это страшно!!
Чем отличаются русские которые убивали в Чечне, которые теперь пришли в Украину = от этой заразы!!! Ничем!!!! Нельзя терпеть эту мразь путинскую если она войдет!!!
Хотя внутри так много Кивы, Бойко и прочих - но они могут притворятся людьми, пока им страшно!!!!
Посмотрим !!!
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18.12.2021 13:12 Ответить
Ну и рожи...Шариков в фильме собачье сердце и то красивши....
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18.12.2021 13:15 Ответить
"гусские", со всех сторон 😂
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18.12.2021 13:31 Ответить
а украинские черноземы будут удобрять мокшанские Ваньки и бурятские Быкмусары
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18.12.2021 13:33 Ответить
Міцніше тримайся за диван.
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18.12.2021 14:21 Ответить
Дверь есть?
Пойди ударься о дверь и спокойно возвращайся.
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18.12.2021 16:01 Ответить
на сепарских ресурсах один видеоролик с танками на платформах жд уже пятый раз выкладывают и пишут под роликом :
- все больше и больше танков движется к границе Украины .
даже сами сепары пишут автору паблика что видео старое и направление на Краснодар больше а не к Украине
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18.12.2021 13:17 Ответить
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18.12.2021 13:21 Ответить
цю техніку каци виводять з-за Уралу в європейську частину - бо за Уралом уже КНР порядкує по факту, а невдовзі може й узаконити свою тамтешню присутність
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18.12.2021 13:21 Ответить
Почитал коменты. 90% даже не надеются остановить противника, а надеются только на последующую партизанскую войну.
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18.12.2021 13:24 Ответить
у цапов большое преимущество в авиации и крылатых ракетах. НО. Для них нужны конкретные цели. Наши не сидят скупченно в нескольких местах. Все рассредоточено. Для окопанной пехоты Грады, Смерчи, Точки, Искандеры и прочая фуета даже с кассетными БЧ особой опасности не представляют.
Тактическую авиацию обосрутся применять, помятуя Грузию. Один самолет ДРЛО НАТО даст точные целеуказания на любой кусок дерьма, залетевший на нашу территорию. Дальше дело техники, причем против кацапских самолетов без радиопоглощающих элементов обшивки достаточно будет самой древней, 40-ка - 50-ти летней техники + ПЗРК.
А если росийские дегенералы отправят по давней традиции колонны техники по дорогам, да даже и не по дорогам, тут уж раздолье для наших Байрактаров и мобильных расчетов ПТРК всех типов
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18.12.2021 14:00 Ответить
Мощные мы какие. Пора Донбасс и Крым освобождать.
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18.12.2021 14:04 Ответить
Вы *********, давно уже немощные))
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18.12.2021 14:05 Ответить
нас, Мефодий, еще на НВП учили, что обороняться намного проще, чем наступать, и потери в 2-3 раза меньше
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18.12.2021 14:11 Ответить
Да. Но реальность боюсь будет другая. Колонна кацапов утром пойдёт на Киев и к вечеру будет там. К этому времени волонтёры успеют собрать деньги на топливо для танков и раздать лопаты для окапывания.
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18.12.2021 14:35 Ответить
ну да, колонна будет идти, а перед ней типа будут рассыпать лепестки роз. Нет, на оккупантов, если сунутся, будет обрушено море огня. Первым делом с Байрактаров планирующими бомбами, свист которых цель слышит за несколько секунд до удара (смерти). Братья турки сказали, что при необходимости дадут Байрактаров и ракет к ним столько, сколько нужно. Сбить Байрактар может только истребитель, а прилети-ка сюда истребитель, вспомним Грузию 2008, росийские летчики боялись вылетать, летели командиры.
Хватает и других средств противодействия росии и на земле, и ПВО (которому очень помогут целеуказанием самолеты ДРЛО НАТО, которые могут висеть за сотни километров).
Главное, что мы на своей земле, и мы уничтожим врага если он нападет
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18.12.2021 16:44 Ответить
Да помню, все очень боялись летать и воевать, но в итоге всег рузинские силы были разбиты по сути одной кацапской дивизией.
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18.12.2021 17:35 Ответить
пирровы сраные сверхдержавные победители. Сверхдержава победила, при этом потеряв несколько боевых самолетов, включая полунедостратег-убийцу подводых лодок СШАНАТЫ Ту-22М, и убитыми потеряли как коалиция при освобождении Кувейта "Буря в пустыне"
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18.12.2021 17:56 Ответить
Своих ложить жалко! Сами сбегут.
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18.12.2021 16:07 Ответить
А если учесть их точность... +/- 2км на 200км
Искандеры расейские в Азербайджане вспомните.
По мирняку лупить будут.
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18.12.2021 16:06 Ответить
там они пытались попасть по аэродрому в Гяндже, где, по их мнению, была станция управления ударными беспилотниками. Естественно, попали в мирный город, что характерно для российских средств поражения.
Хорошо, что азербайджанцы уничтожили их ПВО, иначе была бы большая угроза гражданским самолетам, по которым кацы большие специалисты
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18.12.2021 17:15 Ответить
Еще пытались повредить трубопроводы с газом. Не попали,расстояние ДО магистрали не сообщали. Не населенная (малонаселенная) местность,поэтому пресой мало освещалось. Но именно там были части именно расейских,НЕ ЭКСПОРТНЫХ, частей искандеров.
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18.12.2021 20:09 Ответить
о таком не слышал, был бы благодарен за подробности
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18.12.2021 20:30 Ответить
Не помню даже было 2 или 3 попытки ( искандера) попасть по магистрали.
Подробности можно поискать в хронике с 12.2020 до 05.2021. Когда начали "разбор полетов".
В Гяндж прилетела 1 и за нее не сообщали,что она имеет маркировку (вообще какую - либо) для экспорта (менее 300 км). На выставке в Баку лежит 2 ,насколько помню ( одна точно 300+).
А вот за " не причинившие вреда в малонаселенной местности" на северо- востоке ( а это район магистралей!) как раз сообщили (с фото) - ракета с маркировкой РФ (300+ км).
Вывод однозначен,хотя прямо НЕ сообщали. Ну действительно,вдруг решили просто запустить,от скуки ЗА ПРЕДЕЛЫ боевых действий!
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19.12.2021 23:01 Ответить
А зачем, мордва тупорылая, проще потом твоим петухам глотки резать, под покровом ночи
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18.12.2021 14:04 Ответить
Отборный части красножопой армии и НКВД и МГБ кого только не присылали на Галичину с момента подписания братского договора Молотов Риббентроп в 1939 году...воюют рюсские бараны с бандеровцами именно с того "братского союза" двух мудаков,воюют по сей день...а прошло 82 года...не навевались Крысы краснопузые?
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18.12.2021 13:28 Ответить
Саме смішне, що про "навалювання", зазвичай, розповідають ті, хто до боїв 2014-2015 немає ніякого відношення, і сподівається "пропетляти", якщо почнеться повномаштабне вторгнення.
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18.12.2021 13:46 Ответить
Мнение кацапского членососа-зебила,как ты не интересно здесь никому. На бутылку присядь назад. )(уйло)).
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18.12.2021 20:02 Ответить
Серйозно? Дивись, я - перша хвиля, 2015-2016 роки, сектор Б, сектор С, добровольче формування. А ти?
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19.12.2021 21:02 Ответить
Сорі, 2014-2016 роки.
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19.12.2021 21:03 Ответить
В инете можно писать все что угодно и кем угодно себя называть.
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29.12.2021 02:38 Ответить
Уже и ССср ваш сраный сдох за 82 года...а вы все о вяличи РАБссии дремуче-зачуханной трете лапшу на уши вашему быдлу...Як казав Степан Бандера: ВОЛЯ або СМЕРТЬ!!!
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18.12.2021 13:33 Ответить
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18.12.2021 13:37 Ответить
Единственно,что они могут - так это забросать своими искандерами. Сунуться в Украину - выжившие им устроят донецкие аэропорты. Пока помощь НАТО не подоспеет.Тем более украинцы им не чеченцы без артиллерии и авиации. Так как ,лучших бойцов чем украинцы,история не знает. - Это вам пример и полуголая армия батьки Махно. И такие же полуголые добровольцы в 14-м году. Завязнут они конкретно,а после крупных неудач как обычно у них,грядет революция. Скорее всего уже готовые к этому коммунисты - то что и нужно. Чтобы додавить их и смести с карты истории.
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18.12.2021 13:47 Ответить
помощь НАТО Украине? надежды юношей питают....
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18.12.2021 15:28 Ответить
Лучшие бойцы почему то Крым не стали защищать.
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18.12.2021 22:25 Ответить
Дякую цим 73% дебілів за таке становище. Аби ж тільки не Порошенко. Бо він же так перетягнув вам Донбаську рану, що ви і забули, що таке страх. Зробив безвіз, Томос, почав відродження армії тощо. Але все ж не так було. Ну , зато зараз все так. Бійтесь тепер, виродки.
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18.12.2021 13:58 Ответить
Погоджуюсь. Був би зараз Петро Верховним Головнокомандуючим,то Україні і Іловайськ ,і Дебальцеве здалося би іграшками. Він такий ,він вміє ...
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18.12.2021 14:06 Ответить
Вот скажи, ты дебил? Или лаптеногое чмо? Что впрочем одно и тоже
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18.12.2021 14:08 Ответить
Шановни петеботы! Да идите вы нахрен со своим порохом! Свинарчуки разворовали бы все до основания! Пеця продолжал бы мутить с кумом Путина! Пеця - это такой же предатель национальных интересов как и Зеля! Хватит отрабатывать свой паек, начинайте думать свей башкой!
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18.12.2021 14:18 Ответить
Ті,що пишуть "жму руку" та "лишби не Порошенко" - саме за ху&лом це повторюють.
Ці думки прокацапськи та олігархічні кАнали вбивають ЛОХторату в Україні вже 8 років.
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18.12.2021 16:12 Ответить
ось так йо..нуті порохоботи(6 відсотків) збираються виграти війну...

назвавши решту виборців виродками.

-----------------------

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18.12.2021 18:46 Ответить
Ну хай нападає, це можливо дасть нам шанс повернути наші території.
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18.12.2021 14:03 Ответить
***** прекрасно понимает, шо война, которую он начнёт закончится на красной площади
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18.12.2021 14:07 Ответить
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18.12.2021 14:16 Ответить
Не знаю як про все це думають на паРаші , але ,на мій погляд , якщо ***** надумає запертись в Україну , то про ті 100 тис військових яких він готує до вторгнення , можна вже буде говорить як про 100 тис трупів . . Все таки Україна , це велика по площі і по населенню країна , і якісь 100 тис , це - капля в морі , для такого масштабу . Звичайно , біди вони нароблять , але виграти війну , зможуть навряд чи .
Воювати з країною , в якій , згідно опитувань , кожен третій дорослий - готовий взяти в руки зброю для захисту ( а це декілька млн людей ) , це повне безглуздя . Приклад Афгану , так кацапів нічому і не навчив . Дві наймогутніші армії світу , по черзі зазнали там поразки , і з ганьбою покинули ту країну .
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18.12.2021 14:34 Ответить
и где взять оружие? и в какой момент?
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18.12.2021 15:07 Ответить
А це вже запитання не до мене , а до верховного гівнокомандувача . . Це він повинен опікуватись обороною країни , включаючи і територіальну ( яку він успішно провалив ) , і організацією збройного опору агресору . Це входить у його функції , як глави держави .
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18.12.2021 15:39 Ответить
йо..нутим панікерам.

В Україні на руках мільйони стволів.
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18.12.2021 18:35 Ответить
"Все хорошо,прекрасная маркиза..." (с)
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18.12.2021 14:42 Ответить
Вчера был Стрим Марк Фейгин-Игорь Яковенко...в конце стрима Яковенко говорит...от Пандемии на РАБссии сдохло уже от 700 000 до миллиона...и войны не надо...
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18.12.2021 15:06 Ответить
Яка паніка на 8 році війни?! Хай на расєє панікують,і в Китаю матеріал на труни купляють.
До тож в них ще війни не було,а як підуть то буде.
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18.12.2021 16:17 Ответить
Мы казахи, в тыл ударим краснопузым оркам.
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18.12.2021 16:17 Ответить
сомневаюсь. У вас там своей кацоваты до фига...
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18.12.2021 16:21 Ответить
Російська Федерація зосередила 50 батальонних тактичних груп біля кордонів України, і президент країни-агресора Володимир Путін продовжує підводити додаткові сили

давай по новой,пане Бутусов?
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18.12.2021 18:32 Ответить
Стало відомо, як проросійські ЗМІ нагнітали інформацію щодо нападу Росії на Україну

З переліку новин видно, як по-скабєєвські "Українські новини" намагаються нагнітати ситуацію. Власне, чому СБУ мають знадобитися бойові рюкзаки в роботі - варіантів безліч. Але УН виносять у заголовок "на фоне возможного вторжения".


Або ще одна новина, заголовок якої чітко артикулює "загрозу вторгнення" як причину дій КМДА, а текст містить це слово лише в бекграунді. І в першому ж абзаці новини йдеться про те, що такі перевірки проходять постійно.

В Киеве проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны из-за угрозы вторжения РФ

Новинарі сайту "Подробности" давали в матеріалах про ескалацію офіційні коментарі Кремля. Так, наприкінці листопада цитували лідера РФ про можливі плани щодо наступу на українські території (наче зараз їх там немає). Путін відповів, що якщо треба, то можуть дати прочухана вже, бо "несправедливих погроз не терпітимуть", однак він хоче справедливості та дипломатичного вирішення: "Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас".
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18.12.2021 23:48 Ответить
Як мала б на це реагувати Україна? Ну наприклад, хоча б за тактичними канонами розібрати залізничні рейки, зруйнувати магістральні шляхопроводи та замінувати тяглові електропідстанції поблизу східного і північного кордону, адже ******* війна це насамперед логістика, якої треба ворога позбавляти. Це ФРН, яка далеко, може висловлювати занепокоєння, а Україна має діяти, якщо хоче вижити.
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18.12.2021 19:10 Ответить
знищити власні дороги,бо путін нападе?

а якщо лише "понти ганяє"?
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18.12.2021 23:50 Ответить
думаю, що найбільш імовірний варіант це обстріл України ракетами, без вводу військ, саме такий варіант розганяли на рашистських каналах. Надіятись потрібно на краще, готуватися до гіршого. Україна була, є і буде. Русофашисти своє ще отримають.
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18.12.2021 20:21 Ответить
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