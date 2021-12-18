Путин продолжает подводить дополнительные силы к границам Украины, но пока нет никаких причин для паники, - Бутусов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российская Федерация сосредоточила 50 батальонных тактических групп у границ Украины, и президент страны-агрессора Владимир Путин продолжает подводить дополнительные силы.
Об этом на странице в Фейсбуке пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя информацию CNN, со ссылкой на источники в американской разведке, что Россия сосредоточила уже более 50 батальонных тактических групп, и подвозит еще 6 таких групп.
"Россия выдвинула декларацию, напоминающую скорее ультиматум - Россия требует от НАТО гарантий, что Украину туда не возьмут. Однако переговоры продолжаются, и Россия выжидает, какую общую позицию согласует Запад в ответ.
Анализ спутниковых снимков и видео социальных сетей исследователем Digital Forensic Reasearch позволил установить, что Россия продолжает перебрасывать в районы сосредоточения на расстояние до 100 км от границ с Украиной подразделения 2-й мотострелковой дивизии, 25-й и 138-й мотострелковых бригад.
https://medium.com/.../russia-continues-to-expand...
Из имеющихся данных можно заключить, что сосредоточение происходит медленно. Очевидно, что Россия использует сосредоточение войск для усиления своих позиций на переговорах с Западом и давления на руководство Украины.
Несмотря на демонстративный характер развертывания войск, следует отметить, что Россия реально отрабатывает проведение наступательной операции. То есть в любой момент оккупанты показывают готовность как к широкомасштабным, так и к локальным ударам.
Пока нет никаких причин для паники в Украине. Все движения российской армии постоянно отслеживаются как нашей, так и натовской разведкой. Даже если Путин отдаст приказ наступать, Украина своевременно получит сигналы тревоги.
Но следует отметить, что ситуация угрожающая. Оккупанты так часто угрожают силой, что рано или поздно захотят ее использовать. Россия проводит системные реформы армии для повышения боеспособности и качественных преимуществ в вооружении, и для точечных действий.
Украина должна показать сейчас ужесточение эффективной защиты на всех уровнях. Конечно, нужно дополнительное финансирование ВСУ, в первую очередь нужно профинансировать самые острые проблемы, хотя бы боеприпасы для артиллерии и минометов, беспилотники, системы противовоздушной обороны. В противоположность демонстрации России мы должны показать стремительное повышение нашей обороноспособности".
Пожалуйста, подождите...
Що це Зе & К95 нагадувати не треба?
Даже для алчного запада это будет сигналом "стоп" для продолжения экономики как обычно
Как бы задеклорированные моральные ценности выйдут на первое место для цивилизованного избирателя. А бизнесс с агрессором - это по умолчанию аморально.
До сегодняшнего дня кремлю удавалось маскировать свою агрессию под гражданскую войну и защиту некоей части населения. Это безусловно чушь, но для западного избирателя этого было достаточно, чтобы не полясь на аморальности продолжать бизнес с агрессором.
Поэтому открытая широкомасштабная война - это захватническая война. По сути дичь и варварство. Со всеми вытекающими последствиями для агрессора.
Кремль должен замаскировать войну так, чтобы западный избиратель не понял её сущность и "цивилизованные" страны продолжали свой бизнес с агрессором как обычно.
Но в этот раз к Украине пристальное внимание 24/7. И таковое будет оставаться пока войска мордора возле украинских границ
в Криму люди "тіпа самі проголосували" і !!!! не було боїв,
а в Луганді тіпа "гражданская война"
зверніть увагу, у пуйла досі не придумали якогось "серйозного" виправдання майбутньої війни
Аннексия базировалась на предательстве местных властей, местных командиров частей, предателей в Киеве и предателей в "цивилизованном" мире.
Со стороны Украины было ли объявлено военное положение?
Законы Украины не предусматривают голосования об объявление военного положения.
Законы Украины предусматривают обязанность объявления военного положения. Как и в Крыму, так и на Донбассе.
Чем отличаются русские которые убивали в Чечне, которые теперь пришли в Украину = от этой заразы!!! Ничем!!!! Нельзя терпеть эту мразь путинскую если она войдет!!!
Хотя внутри так много Кивы, Бойко и прочих - но они могут притворятся людьми, пока им страшно!!!!
Посмотрим !!!
Пойди ударься о дверь и спокойно возвращайся.
- все больше и больше танков движется к границе Украины .
даже сами сепары пишут автору паблика что видео старое и направление на Краснодар больше а не к Украине
Тактическую авиацию обосрутся применять, помятуя Грузию. Один самолет ДРЛО НАТО даст точные целеуказания на любой кусок дерьма, залетевший на нашу территорию. Дальше дело техники, причем против кацапских самолетов без радиопоглощающих элементов обшивки достаточно будет самой древней, 40-ка - 50-ти летней техники + ПЗРК.
А если росийские дегенералы отправят по давней традиции колонны техники по дорогам, да даже и не по дорогам, тут уж раздолье для наших Байрактаров и мобильных расчетов ПТРК всех типов
Хватает и других средств противодействия росии и на земле, и ПВО (которому очень помогут целеуказанием самолеты ДРЛО НАТО, которые могут висеть за сотни километров).
Главное, что мы на своей земле, и мы уничтожим врага если он нападет
Искандеры расейские в Азербайджане вспомните.
По мирняку лупить будут.
Хорошо, что азербайджанцы уничтожили их ПВО, иначе была бы большая угроза гражданским самолетам, по которым кацы большие специалисты
Подробности можно поискать в хронике с 12.2020 до 05.2021. Когда начали "разбор полетов".
В Гяндж прилетела 1 и за нее не сообщали,что она имеет маркировку (вообще какую - либо) для экспорта (менее 300 км). На выставке в Баку лежит 2 ,насколько помню ( одна точно 300+).
А вот за " не причинившие вреда в малонаселенной местности" на северо- востоке ( а это район магистралей!) как раз сообщили (с фото) - ракета с маркировкой РФ (300+ км).
Вывод однозначен,хотя прямо НЕ сообщали. Ну действительно,вдруг решили просто запустить,от скуки ЗА ПРЕДЕЛЫ боевых действий!
Ці думки прокацапськи та олігархічні кАнали вбивають ЛОХторату в Україні вже 8 років.
назвавши решту виборців виродками.
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Воювати з країною , в якій , згідно опитувань , кожен третій дорослий - готовий взяти в руки зброю для захисту ( а це декілька млн людей ) , це повне безглуздя . Приклад Афгану , так кацапів нічому і не навчив . Дві наймогутніші армії світу , по черзі зазнали там поразки , і з ганьбою покинули ту країну .
В Україні на руках мільйони стволів.
До тож в них ще війни не було,а як підуть то буде.
давай по новой,пане Бутусов?
З переліку новин видно, як по-скабєєвські "Українські новини" намагаються нагнітати ситуацію. Власне, чому СБУ мають знадобитися бойові рюкзаки в роботі - варіантів безліч. Але УН виносять у заголовок "на фоне возможного вторжения".
Або ще одна новина, заголовок якої чітко артикулює "загрозу вторгнення" як причину дій КМДА, а текст містить це слово лише в бекграунді. І в першому ж абзаці новини йдеться про те, що такі перевірки проходять постійно.
В Киеве проверяют бомбоубежища и проводят учения теробороны из-за угрозы вторжения РФ
Новинарі сайту "Подробности" давали в матеріалах про ескалацію офіційні коментарі Кремля. Так, наприкінці листопада цитували лідера РФ про можливі плани щодо наступу на українські території (наче зараз їх там немає). Путін відповів, що якщо треба, то можуть дати прочухана вже, бо "несправедливих погроз не терпітимуть", однак він хоче справедливості та дипломатичного вирішення: "Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлетное время до Москвы будет 7-10, а в случае размещения гиперзвукового оружия - 5 минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас".
а якщо лише "понти ганяє"?