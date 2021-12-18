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Киев (24550) Кличко (4515) коронавирус (17041)

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 19 человек, выявлены 1395 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 19 человек, выявлены 1395 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 1395 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 320 276), зафиксированы 19 летальных случаев от вируса (в общей сложности 7986).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 814 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 514 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 30 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Зафиксированы 19 летальных случаев от вируса (в общей сложности 7986). Среди них: 12 женщин от 62 до 81 года, 7 мужчин от 49 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 75 больных коронавирусом и 52 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 1917 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 297 764).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (340), Дарницком (176) и Святошинском (142).

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Автор: Наталя Джума
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Як же цю статистику підірве омікрон помножений на людський ідіотизм та "свята, що наближаються"!..
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18.12.2021 13:06 Ответить
В перекладі на загальнозрозумілу: Померли люди похилого віку від старості та від супутніх захворювань. І вони б мабуть проожили ще довго, якби не такі утирки, як Кличко, Ляшко, Радуцький і їм подібні, котрі роздмухують цей коронавірусний психоз, який у людей похилого віку викликає загострення хронічних хвороб, що і призводить до смерті...
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18.12.2021 14:10 Ответить
Чтобы не манипулировать цифрами, нужна полная статистика заболеваний и смертей! И по ней видно будет где умерли от короны , где от гриппа, орви ит.д. особенно в сравнении с другими годами...
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18.12.2021 14:46 Ответить
 
 