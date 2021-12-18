За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 19 человек, выявлены 1395 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлены 1395 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 320 276), зафиксированы 19 летальных случаев от вируса (в общей сложности 7986).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Фейсбуке.

Так, заболели 814 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 514 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 30 девочек от 7 месяцев до 17 лет и 37 мальчиков от 5 месяцев до 17 лет.

Зафиксированы 19 летальных случаев от вируса (в общей сложности 7986). Среди них: 12 женщин от 62 до 81 года, 7 мужчин от 49 до 86 лет.

В больницы столицы госпитализировали 75 больных коронавирусом и 52 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 1917 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 297 764).

Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Деснянском (340), Дарницком (176) и Святошинском (142).

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