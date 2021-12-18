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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) Зеленский (16558) САП (1948)

Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы САП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Послы стран

Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом говорится в сообщении послов стран G7, обнародованном 18 декабря в Твиттере по итогам встречи дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

"Послы G7 были рады снова видеть президента Владимира Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году", - говорится в сообщении.

Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ.

Также послы G7 приветствовали историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 г., включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного Суда.

Также читайте: САП должна получить нового руководителя к 2022 году, - Квин

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
вже відкритим текстом тикають ЄрЗе у його брехливі обіцянки Байдену та всім іншим главам держав G7.
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18.12.2021 13:27
+5
Тссссс…це божевільний.
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18.12.2021 14:04
+4
Це віслюк, а він впертий.
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18.12.2021 13:41
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У Вави є нова ручка і ща він все порішає.
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18.12.2021 13:26 Ответить
вже відкритим текстом тикають ЄрЗе у його брехливі обіцянки Байдену та всім іншим главам держав G7.
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18.12.2021 13:27 Ответить
Це віслюк, а він впертий.
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18.12.2021 13:41 Ответить
Да похоже все идет у тому, что выбирать его уже будут при новой власти, а возможно и президенте.
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18.12.2021 13:31 Ответить
Портнов сойдет? отличный кандидат.
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18.12.2021 13:36 Ответить
Был...ОПа не успела..
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18.12.2021 13:42 Ответить
Татаров.
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18.12.2021 13:56 Ответить
"Послы G7 были рады снова видеть президента Владимира Зеленского
Все хотят услышать советы Президента Зеленского
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18.12.2021 13:43 Ответить
Сподівась, це сарказм. Не віриться, що людина може бути настільки припарена.
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18.12.2021 13:57 Ответить
Тссссс…це божевільний.
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18.12.2021 14:04 Ответить
Мирослав правий
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18.12.2021 15:27 Ответить
Не звертайте увагу. В лікарні двері забули зачинити
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18.12.2021 15:29 Ответить
Голобородька попал в капкан стран НАТО.... или САП или каСАП типа малорос
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18.12.2021 13:44 Ответить
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18.12.2021 13:46 Ответить
Это же "прекрасно"..Все как на паРашке...
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18.12.2021 13:50 Ответить
Голобородька психопат и это знают даже дети...
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18.12.2021 13:46 Ответить
Наш ********** буй ложил на послов G7. Поэтому надейтесь. Как беня скажет так он и сделает.
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18.12.2021 13:51 Ответить
Це вже буде після Майдану и імпічменту.
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18.12.2021 15:15 Ответить
Як би не твой голос за потерпевшего, - не треба б було Майдану та імпічменту...
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18.12.2021 15:26 Ответить
Ключове слово, сподіваються
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18.12.2021 15:48 Ответить
Назначение прокурора САП чрезвычайно важно для Украины.
Невыполнение этого обязательства, публично данного Зе западу, выгодно Бене и Путлеру
Бене как коррупционеру и мошеннику, против которого открыты дела в Израиле и в США.
Путлеру для демонстрвции западу Украины как махрового совка, который врёт и не может вытащить харю из корыта.
И это личное обязательство Зе, которое предельно чётко покажет кто есть Зе и из чего он сделан. До полной идентификации осталось 10 дней.
Слушать блеяния и обещания больше никто всерьёз не будут.
10 дней
Или страна, или Беня с Путлером.
Треьего не дано
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18.12.2021 16:06 Ответить
"Посли G7 були раді знову бачити президента Володимира Зеленського ..."
*)))
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18.12.2021 16:28 Ответить
 
 