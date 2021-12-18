Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы САП
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Послы стран "Большой семерки" надеются на скорейшее завершение процесса отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом говорится в сообщении послов стран G7, обнародованном 18 декабря в Твиттере по итогам встречи дипломатов с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
"Послы G7 были рады снова видеть президента Владимира Зеленского для продолжения нашего продуктивного диалога. Послы подчеркнули свою приверженность безопасности Украины и обсудили прогресс реформ в Украине в 2021 году", - говорится в сообщении.
Послы приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора главы САП. Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ.
Также послы G7 приветствовали историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 г., включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного Суда.
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Все хотят услышать советы Президента Зеленского
Невыполнение этого обязательства, публично данного Зе западу, выгодно Бене и Путлеру
Бене как коррупционеру и мошеннику, против которого открыты дела в Израиле и в США.
Путлеру для демонстрвции западу Украины как махрового совка, который врёт и не может вытащить харю из корыта.
И это личное обязательство Зе, которое предельно чётко покажет кто есть Зе и из чего он сделан. До полной идентификации осталось 10 дней.
Слушать блеяния и обещания больше никто всерьёз не будут.
10 дней
Или страна, или Беня с Путлером.
Треьего не дано
*)))