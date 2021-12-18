Гогилашвили: Работники ГУР меня сопровождали, потому что проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе на автомобилях МВД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили объяснил, почему его сопровождали офицеры спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны, - проводилась спецоперация.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гогилашвили рассказал в интервью "Бабелю".
На вопрос журналистов по поводу того, пользуется ли он охраной сотрудников "Альфы" и ездит ли на автомобилях с номерами прикрытия СБУ, Гогилашвили ответил:
"Меня не охраняют сотрудники "Альфы". На меня было совершено покушение, мне расстреляли машину. Было открыто дело. Я отказался от охраны. Но ребенок и жена ездят с охраной. И когда показывают моего ребенка и садик, в который он ходит - обычный садик в нашем районе - это не очень хорошо. Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками".
Напомним, что ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники сообщал, что на блокпосте (где произошел конфликт с полицейскими) Гогилашвили охраняли шестеро военнослужащих – офицеры спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны воинской части 2245.
Комментируя эту информацию, Гогилашвили отметил: "Это неправда. Тойота Ленд Крузер (автомобиль, на котором он передвигался. - Ред.) находится на балансе МВД, и автомобиль Volkswagen - так же. На оба автомобиля мы выписывали командировки. Эти оба автомобиля принадлежат МВД - это факт. Почему сопровождали работники разведки? Проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе. Меня сопровождали эти работники. Меня не охраняли
На уточняющий вопрос о наличии у него охраны бывший замминистра подчеркнул: "Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" - я отказался. Особенно после покушения на Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной.
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Я только подумал, что выходной, у зелиной команды хоть сегодня зашкваров не будет. А нет, вот оно.
А кирюха тупой -
Спеціальна операція
сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, іншими підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил оборони для виконання завдань.
(ВР України, Закон "Про оборону України" від 06.12.1991 N 1932-XII)