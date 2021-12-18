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Новости Политика Украины
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охрана (697) СБУ (18692) Гогилашвили (75)

Гогилашвили: Работники ГУР меня сопровождали, потому что проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе на автомобилях МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гогилашвили: Работники ГУР меня сопровождали, потому что проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе на автомобилях МВД

Уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили объяснил, почему его сопровождали офицеры спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны, - проводилась спецоперация.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Гогилашвили рассказал в интервью "Бабелю".

На вопрос журналистов по поводу того, пользуется ли он охраной сотрудников "Альфы" и ездит ли на автомобилях с номерами прикрытия СБУ, Гогилашвили ответил:

"Меня не охраняют сотрудники "Альфы". На меня было совершено покушение, мне расстреляли машину. Было открыто дело. Я отказался от охраны. Но ребенок и жена ездят с охраной. И когда показывают моего ребенка и садик, в который он ходит - обычный садик в нашем районе - это не очень хорошо. Я бы спокойно ездил на машине без прикрытия, если бы мне ее не расстреливали. Если бы я пончиками торговал или пирожками".

Напомним, что ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники сообщал, что на блокпосте (где произошел конфликт с полицейскими) Гогилашвили охраняли шестеро военнослужащих – офицеры спецназначения Главного управления разведки Министерства обороны воинской части 2245.

Комментируя эту информацию, Гогилашвили отметил: "Это неправда. Тойота Ленд Крузер (автомобиль, на котором он передвигался. - Ред.) находится на балансе МВД, и автомобиль Volkswagen - так же. На оба автомобиля мы выписывали командировки. Эти оба автомобиля принадлежат МВД - это факт. Почему сопровождали работники разведки? Проводилась спецоперация, и мы выезжали в зону ООС вместе. Меня сопровождали эти работники. Меня не охраняли

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я пригласил Буданова и его жену на время ремонта к себе в дом, который арендую. Он мой друг", - Гогилашвили

На уточняющий вопрос о наличии у него охраны бывший замминистра подчеркнул: "Охраны у меня нет. Мне предлагали КОРД, предлагали "Альфу" - я отказался. Особенно после покушения на Сергея Шефира настаивали, чтобы я ездил вместе с охраной.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
Не спецоперація, а спецзахід, як казала Безугла.
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18.12.2021 13:54
+43
во дает !

Гоги на всю Ордлу орал;
"что не узнаешь ?
начальника не узнаешь ?
целого зам. министра приехавшего проводить секретную спецоперацию !!!!"
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18.12.2021 14:05
+39
Проводилася операція по завозу наркоти 😀😀
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18.12.2021 13:55
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А як не бикувати перед військовими , коли машина напічкана наркотой ? 😡
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18.12.2021 15:36 Ответить
Видать пакет разгерметизировался, он не нерошно быковал, надо к награде представить за выдержку.
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18.12.2021 15:38 Ответить
Молодчага, теперь даже палиться с передачей инфы своим кураторам не надо, сольет все с экрана телевизора.
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18.12.2021 15:40 Ответить
Одну спецоперацію по врятуванню рядового Чауса вже один раз провели, зі своїм другом з ГУР, тепер кого ще визволяли?
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18.12.2021 15:44 Ответить
Брешет, как дышит, теперь и спецоперацию слил
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18.12.2021 16:02 Ответить
на гимно псяче деньги тратили, чтоб охранять
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18.12.2021 16:07 Ответить
У зебила гогишвилли была операция по доставке афганской наркоты из лугандона в Киев.
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18.12.2021 16:15 Ответить
Военные разведчики в звании майор / подполковник участвовали в антинаркотической операции проводимой МВД??? Это из серии «горные водолазы» или «подземные лётчики»??? Гога шо ты лепишь? Друган Буданов охрану дал по дружбе??? Ну так и говори, не смеши людей!
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18.12.2021 16:48 Ответить
Ви вірите хаму? Я ні.
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18.12.2021 17:07 Ответить
Я теж!
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18.12.2021 18:11 Ответить
Конные матросы его сопровождали? )))))

Я только подумал, что выходной, у зелиной команды хоть сегодня зашкваров не будет. А нет, вот оно.
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18.12.2021 18:07 Ответить
Засекречена операція по купівля кокаїну там була. Це вже навіть мій сусід зрозумів...
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18.12.2021 18:19 Ответить
Чебурек, а де ти таке слово "спецоперация" навчився ? Кирюха сказав ?
А кирюха тупой -
Спеціальна операція
сукупність узгоджених і взаємопов'язаних за метою, завданнями, місцем та часом спеціальних дій підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, спрямованих на створення умов для досягнення стратегічних (оперативних) цілей, які проводяться за єдиним задумом самостійно або у взаємодії з військовими частинами, іншими підрозділами Збройних Сил України, інших військових формувань, правоохоронних органів України та інших складових сил оборони для виконання завдань.
(ВР України, Закон "Про оборону України" від 06.12.1991 N 1932-XII)
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18.12.2021 19:02 Ответить
операція носила таємний характер що даже міністр не знав
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18.12.2021 19:03 Ответить
А ще чебурек, яка твоя процесуальна роль в "етой спецоперации" ? Ти хоча б читав наказ, розпорядження, постанову слідчого, прокурора, ухвалу суду на її проведення, не володіючи державною мовою. Це за умови якщо така була, а якщо не було, а ні кирюха и даже сам ваван с машей заднім числом навіть доповідної не зляпають. Буде слідство, я впевнений що буде, навіть через 2,5 роки, так розкопають на чиєму ящику, де, хто і до секунди натискав кожну клавішу липового документу. Microsoft вам не Дія і не Рута, і не Камертон
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18.12.2021 19:15 Ответить
ЧТо меня умиляет - так это , что все судебные разбирательства происходят в СМИ.... У тебе есть аргументы ? Иди судье их рассказывай ! Что там "чья была машина" когда в этом эпизоде у него нападение на полицейского с попыткой отобрать оружие ? Это - от пятёрки и выше.
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18.12.2021 20:20 Ответить
"Ця спецоперація - це детективна історія яка вигадана від самого початку до кінця..." правильно пане завхоз? )))))
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18.12.2021 21:28 Ответить
операция по твоему выкидыванию из мвд прошла успешно.
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18.12.2021 21:38 Ответить
Доведено INDESIT - надійні техніки позбутись баласту існують !
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18.12.2021 23:00 Ответить
милосердные девицы и бабули заплакали и простили тебя плюшевый наш
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18.12.2021 23:01 Ответить
из за таких пида сов я и ненавижу мусоров. так они все общаются с виновными и не виновными. УРОДЫ
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18.12.2021 23:03 Ответить
"начальства нє узнаешь, ка мне в кабінет" чимось це дуже тхне.
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18.12.2021 23:32 Ответить
С такой охраной, либо за деньгами, либо наркотой
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19.12.2021 06:07 Ответить
ну и хорошо.
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19.12.2021 21:35 Ответить
Така секретна операція була, що весь світ тепер знає.
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19.12.2021 21:42 Ответить
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