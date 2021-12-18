В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО по гарантиям ненападения на Украину
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО к России по поводу "определенных мер на ее территории", под которыми подразумевается отвод российских войск от границ Украины и деэскалация ситуации.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в отношении этой страны замминистра сказал: "Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования".
Замминистра МИД РФ подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят. "Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", – подчеркнул Рябков.
Пожалуйста, подождите...
В моей прежней жизни
сексуальныесоседи просили Путина введи, введи. Он им вдулввёл.
Новый сосед Senator S 01a656ec просит чтоб в его огороде белые и красные стрелялись.
У вас гимнастёрка из брони, или вам 3 жизни отмерено?
Кстати тогда, когда красные, всё же перестреляли белых, они Нестора Ивановича, как мусор со стола смели.
Агов! Всі ті хто хоче проводити якісь переговори і йти на компроміси! Вони хочуть нашої(українців) смерті, а ми хочемо жити! Які компроміси можуть бути?! Як вести переговори?! Наш шанс вижити - озброїтись до зубів, можливо з відновленням ядерної зброї, якщо нас вже вчора не прийняли до НАТО!