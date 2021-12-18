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В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО по гарантиям ненападения на Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО по гарантиям ненападения на Украину

В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО к России по поводу "определенных мер на ее территории", под которыми подразумевается отвод российских войск от границ Украины и деэскалация ситуации.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в отношении этой страны замминистра сказал: "Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования".

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Замминистра МИД РФ подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят. "Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", – подчеркнул Рябков.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+96
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18.12.2021 14:50
+53
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18.12.2021 15:25
+50
У цього упоротого та наглючого кацапа ще повертається язик посилатись на гарантії будапештського меморандуму?
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18.12.2021 14:55
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18.12.2021 14:50 Ответить
И добавить больше нечего.
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18.12.2021 15:07 Ответить
Чим більше кацапистан демонструватиме Заходу своє криваве, звіряче обличчя, чим більше розкриватиме свою невиліковну бандитську суть і загрожуватиме існуванню світу, тим швидше настане його заслужений кінець.
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18.12.2021 17:10 Ответить
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18.12.2021 15:25 Ответить
А чЬО , верно. Это просто - аксиома.
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18.12.2021 17:13 Ответить
Кацапы они и есть как цапы. КОЗЛЫ одним словом.
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18.12.2021 22:01 Ответить
Та дай бог, я - в шоке, какое бог имеет терпение.
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18.12.2021 17:11 Ответить
рябко справно несе службу на російський конюшні. випустять, погавка, погавка - і знову в будку.
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18.12.2021 14:50 Ответить
Так подотритесь тогда своими писульками и идите *****
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18.12.2021 14:51 Ответить
Схоже що рашка вже викликає природне відторгнення, інші країни вже тримають певну дистанцію.
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18.12.2021 14:51 Ответить
У цього упоротого та наглючого кацапа ще повертається язик посилатись на гарантії будапештського меморандуму?
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18.12.2021 14:55 Ответить
З чикатилом розмовляти та домовлятися марно, тільки суд та знешкодження.
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18.12.2021 15:04 Ответить
Де ху@лостан а де міжнародне право.
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18.12.2021 15:06 Ответить
это приговор пуйлу на самом деле. скоро власть у фашистов сменится. нападение на Украину было грубейшим просчетом ген штаба
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18.12.2021 15:07 Ответить
может будапештский памфлет повторить?
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18.12.2021 15:09 Ответить
Вот говорит посмотрите как мы выполняем будапештский, зачем вам ещё одна бумажка 😁
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18.12.2021 15:16 Ответить
РАХВЕ МОЖНО ЧТО Я НАПАДУ? ТОЛЬКО ЗА ГНИЛОЙ БАЗАР НУХНО УНИЧТОЖИТЬ! МАЛЫШ НА ОДИНГОРОД! И БЛАГОДАТЬ И В РОССИИ ТОЖЕ!
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18.12.2021 15:25 Ответить
скорее всего, два этих странных документа являются новым товаром, который Владимир Путин собирается предложить на рынке торговли угрозами. Это когда Кремль создает проблему и потом продает соперникам условия ее разрешения, требуя для этого новых уступок. Как говорится, хочешь получить максимум - требуй невозможного
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18.12.2021 15:19 Ответить
Мантру про одиинарот плешивое чмо уже не вспоминает.... баран КГБшный из дремучей белоги...
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18.12.2021 15:19 Ответить
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18.12.2021 15:24 Ответить
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18.12.2021 16:51 Ответить
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18.12.2021 17:03 Ответить
Несто Иваныч был прав...что белые что красные...одно дерьмо и чем больше они друг друга перестреляют тем чище станет на Земле от подонков всех мастей...
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18.12.2021 15:22 Ответить
Я в **** от новых соседей.
В моей прежней жизни сексуальные соседи просили Путина введи, введи. Он им вдул ввёл.
Новый сосед Senator S 01a656ec просит чтоб в его огороде белые и красные стрелялись.
У вас гимнастёрка из брони, или вам 3 жизни отмерено?
Кстати тогда, когда красные, всё же перестреляли белых, они Нестора Ивановича, как мусор со стола смели.
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18.12.2021 17:31 Ответить
Кацапня, как обычно "дурочку включает". О чем говорить с этими таёжными животными?
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18.12.2021 15:23 Ответить
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18.12.2021 15:23 Ответить
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18.12.2021 15:25 Ответить
Они уже не смешат. Просто раздражают. Своим фактом существования.
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18.12.2021 15:28 Ответить
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18.12.2021 15:28 Ответить
В блоге Сергея Стерненко смотрел видос,где Путлер рассказывает как и когда он блокировал БТРами и танками все украинские части в Крыму...ИХТАМНЕТ сраный...
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18.12.2021 15:29 Ответить
Неуместно сейчас существование мировой помойки, политической, психиатрической, алкоголической, экологической и нацистской. Рабссея отравляет весь мир самим фактом своего существования.
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18.12.2021 15:34 Ответить
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18.12.2021 15:37 Ответить
Украина уже верила и до доверялась Будапештским соглашениям.
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18.12.2021 15:38 Ответить
Они теперь запрещают даже возмущаться.За проливной дождь с молнией-300лир!(Чипполино)
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18.12.2021 15:47 Ответить
сами требуют от нато гарантии, а сами никаких гараний не дают, коцапы сэр...
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18.12.2021 15:48 Ответить
Я вот недоумеваю -кацапы выкатывают требования НАТО - а взамен ЧТО?какие плюшки получит НАТО.если само себя согласится убивать?
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18.12.2021 15:52 Ответить
Хорошо,ладно, пусть НАТО даст гарантии России.Россия взамен отдаст свой ядерный потенциал НАТО ( как это сделала Украина под гарантии 5 стран по Будапештскому меморандуму.)_Ну что.договорились?
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18.12.2021 15:57 Ответить
Ещё одно подтверждение истины что хороший кацап это мертвый кацап
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18.12.2021 15:59 Ответить
Любопьітно и удивительно , что зам. министра иностранньіх дел РФ вьідавил из себя признание Будапештского меморандума действующим . Єто нужно раскручивать дальше , в пользу Украиньі .
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18.12.2021 16:32 Ответить
Все дело в том, что дурилка не знает или не понимает сути документа, но ему очень нравится слово сочетание "Будапештский меморандум". Вот юродивый и повторяет его как попугай в клетке.
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18.12.2021 16:47 Ответить
Как бы там пыня не хорохорился, но а-раболепство у него - на уровне подсознания.... Последнее видеобщение очумелого пыни с Байденом, где на приветствие Байдена, пыня бьет поклон всем корпусом, чуть ли не по пояс, харя при этом перепугано-серъезная. карочи, ответное приветствие пыни отработано до автоматизма и неосознанности.
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18.12.2021 17:08 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
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18.12.2021 17:20 Ответить
пішла за салом = 65 ґрв е...
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18.12.2021 17:38 Ответить
ни требуют от нас неких мероприятий на нашей территории Источник: https://censor.net/ru/n3305988 путина отдайте в Гаагу.
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18.12.2021 18:54 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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18.12.2021 19:50 Ответить
В самом деле ! рпашка ж уже подписала ненападение в Будапештском меморандуме !И опять ?! Что - кому-то туалетной бумаги не хватает ?!
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18.12.2021 20:17 Ответить
Він, як дипломат, "забув" додати , "що вони не визнають розпаду срср, що вони не визнають незалежності України, що всі хто знаходиться на території підконтрольній Україні - сепаратисти, а вони не порушують Будапештський меморандум, а тільки проводять антитерористичну операцію проти сепаратистів всередині срср."
Агов! Всі ті хто хоче проводити якісь переговори і йти на компроміси! Вони хочуть нашої(українців) смерті, а ми хочемо жити! Які компроміси можуть бути?! Як вести переговори?! Наш шанс вижити - озброїтись до зубів, можливо з відновленням ядерної зброї, якщо нас вже вчора не прийняли до НАТО!
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19.12.2021 01:42 Ответить
Сша так нужны наши проблемы. Устроить тут второй Багдад, раз плюнуть. Два старика, обое с маразмом, у каждого свой. Обидно стать последним куском "торта" на столе, за который дерутся остальные, в итоге "кусочек торта" окажется на полу. Раздавлен.
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19.12.2021 16:30 Ответить
 
 