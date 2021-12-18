В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО по гарантиям ненападения на Украину

В МИД РФ назвали неуместными требования США и НАТО к России по поводу "определенных мер на ее территории", под которыми подразумевается отвод российских войск от границ Украины и деэскалация ситуации.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

Говоря о том, готова ли Москва дать какие-то ответные гарантии, такие, например, как гарантии ненападения на Украину или других действий в отношении этой страны замминистра сказал: "Они требуют от нас неких мероприятий на нашей территории, что у нас вызывает естественное отторжение как по сути, так и по форме такого рода требования".

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Замминистра МИД РФ подчеркнул, что требования неуместны, а никаких дополнительных гарантий безопасности от РФ не просят. "Все соответствующие гарантии мы предоставили еще когда был подписан Будапештский меморандум в 1994 году", – подчеркнул Рябков.