Численность войск РФ на Донбассе согласно расчету поставок продовольствия в решении суда РФ - от 26 до 32 тысяч человек, - Бутусов
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Численность армейских корпусов ВС РФ на оккупированных территориях Донбасса согласно расчету поставок продовольствия в решении суда Ростова-на-Дону составляет от 26 до 32 тысяч человек.
Об этом пишет на странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он напомнил, что скандал вокруг решения Кировского суда Ростова-на-Дону от 10 ноября получил широкий резонанс в мире.
В частности, в приговоре по делу замглавы регионального управления ООО "Технология" Вячеслава Забалуева речь идет о том, что он отвечал за поставки продовольствия на Донбасс в 2018-19 годах: "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Периодичность поставок 1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей".
Как отмечает Бутусов, российский суд, таким образом, не только подтвердил факт наличия ВС РФ на Донбассе и их централизованного снабжения из России, но и позволил произвести расчеты численности противника исходя из выделенных рационов.
"Согласно постановлению правительства РФ № 1420 от 2020-го года на одного военнослужащего полагается выдача по норме общевойскового пайка № 1 для сухопутных войск, вес продуктов в котором на человека в сутки составляет свыше 2,5 кг. Исходя из этой нормы, надо добавить также, что здесь учитывается общий вес продуктов, без упаковки и тары, которые, однако, добавляют вес груза при перевозке.
По авторитетной оценке известного волонтера и эксперта реформы питания Минобороны Украины Дианы Петрени, поставки продовольствия показывают расчетную численность российских войск на Донбассе около 26 тысяч человек.
Я не являюсь экспертом в данном вопросе как Петреня, но по калькуляции, у меня сложилось мнение, что расчетная цифра может быть близка к норме поставок на 30-32 тысячи человек.
Вместе с тем, 26 тысяч человек - это вполне вероятное число российских войск. Как известно, украинские войска в ООС имеют численность до 40 тысяч, но при этом противник уступает в численности во всех линиях, боевые порядки у россиян более разреженные, в отличие от ВСУ сил для ротаций соединений в полном составе нет", - написал Бутусов.
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Кстати на сайте суда эта новость исчезла.
Как-то так с упором, начинают рассказывать про кормёжку всяких местных бомжей и мимоходом под раздачу хлеба-соли попадаются аж только 2-3 тысячи мацковских бурятов.
Остальной сброд из дыныры и остальной лыныры, ПОГОЛОВНО ИМЕЮТ парашинские пачпорта.
КАрочА, мацквабад убогий, настолько бАХатый, шо кормит бычьё (которое, когда-то блд, кормило усю Украину!), НА ХАЛЯВУ, отгружая жратву 1 раз в неделю.
Ну убогие, успокойтесь)))
Вопрос, НЕ В ТОМ, КТО И КОГО КОРМИТ. Убогие, ЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ))))
Суть вопроса совсем в другом)))) Но методичку-то надо отрабатывать.
Дебилы ***. Это про вас убогих лошадь укуренная вещала.