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Новости Политика Украины
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Численность войск РФ на Донбассе согласно расчету поставок продовольствия в решении суда РФ - от 26 до 32 тысяч человек, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Численность войск РФ на Донбассе согласно расчету поставок продовольствия в решении суда РФ - от 26 до 32 тысяч человек, - Бутусов

Численность армейских корпусов ВС РФ на оккупированных территориях Донбасса согласно расчету поставок продовольствия в решении суда Ростова-на-Дону составляет от 26 до 32 тысяч человек.

Об этом пишет на странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он напомнил, что скандал вокруг решения Кировского суда Ростова-на-Дону от 10 ноября получил широкий резонанс в мире.

В частности, в приговоре по делу замглавы регионального управления ООО "Технология" Вячеслава Забалуева речь идет о том, что он отвечал за поставки продовольствия на Донбасс в 2018-19 годах: "Данное продовольствие предназначалось для отправки в воинские части Вооруженных Сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР. Периодичность поставок 1 раз в две недели. Колонна формировалась более чем из 70 машин грузоподъемностью около 40 тонн и общим объемом более 1300 тонн. В ассортимент поставляемого продовольствия входили мука, консервы, свежие овощи. Суммарная стоимость продовольствия на одну поставку составляла более 130 млн рублей".

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Как отмечает Бутусов, российский суд, таким образом, не только подтвердил факт наличия ВС РФ на Донбассе и их централизованного снабжения из России, но и позволил произвести расчеты численности противника исходя из выделенных рационов.

"Согласно постановлению правительства РФ № 1420 от 2020-го года на одного военнослужащего полагается выдача по норме общевойскового пайка № 1 для сухопутных войск, вес продуктов в котором на человека в сутки составляет свыше 2,5 кг. Исходя из этой нормы, надо добавить также, что здесь учитывается общий вес продуктов, без упаковки и тары, которые, однако, добавляют вес груза при перевозке.

По авторитетной оценке известного волонтера и эксперта реформы питания Минобороны Украины Дианы Петрени, поставки продовольствия показывают расчетную численность российских войск на Донбассе около 26 тысяч человек.

Я не являюсь экспертом в данном вопросе как Петреня, но по калькуляции, у меня сложилось мнение, что расчетная цифра может быть близка к норме поставок на 30-32 тысячи человек.

Вместе с тем, 26 тысяч человек - это вполне вероятное число российских войск. Как известно, украинские войска в ООС имеют численность до 40 тысяч, но при этом противник уступает в численности во всех линиях, боевые порядки у россиян более разреженные, в отличие от ВСУ сил для ротаций соединений в полном составе нет", - написал Бутусов.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+4
Лапать, почитай решение этого суда, там сказано о питании военнослужащих пидероССии, а не каких то там аборигенов-предателей. Отмазка скунса писькова "ошиблись" не канает.
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18.12.2021 15:45
+3
Не новость конечно, но так тупо спалились, судья наверное - он утонул.
Кстати на сайте суда эта новость исчезла.
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18.12.2021 15:17
+3
Не спалились, а спалили всю контору, теперь этот судья наверно зачислен инагенты.
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18.12.2021 16:46
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Не новость конечно, но так тупо спалились, судья наверное - он утонул.
Кстати на сайте суда эта новость исчезла.
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18.12.2021 15:17 Ответить
Так не сам суддя викладає у мережу, а якась шістка. Суддя все зробив правильно, проблеа у викладенні в мережу.
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18.12.2021 16:41 Ответить
Не спалились, а спалили всю контору, теперь этот судья наверно зачислен инагенты.
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18.12.2021 16:46 Ответить
В принципе численность в 35 тысяч в так называемых " двух корпусах" в ОРДЛО так и оценивали, из них от 2 до 3 тысяч что непосредственно прибывшие из РФ, остальные местные аборигены получившие российское гражданство в военторгах. Плюс к этому местное МГБ и МВД. Вероятна общая численность более 40 тысяч. ( возможно даже больше) Но эти силы они могут быстро увеличить за счет "призыва военнообязанных реПУблик" и российских войск расположенных в Ростовской области.
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18.12.2021 15:18 Ответить
Лапать, почитай решение этого суда, там сказано о питании военнослужащих пидероССии, а не каких то там аборигенов-предателей. Отмазка "ошиблись" не канает.
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18.12.2021 15:43 Ответить
Валенок. Они считают войска Юж. Осети, Абхазии и ЛНРоДНЕрий своими, они входят в два ИХ корпуса и поголовно имеют российское гражданство и подчинены соответствующему военному округу. Соответственно все снабжение и т.д. на них. На этом же сайте указывали буквально недавно общая численность этих корпусов в 35 тыс и из них 2 тыс пришлых, 33 местных.. Если считать по твоему ( валенок) то тогда их там 33 +32 . Ну это ты загнул. "Малехо"Степашка.
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18.12.2021 16:09 Ответить
Та пох скільки їх, ненька наша переробе всіх на біогумус)))
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18.12.2021 15:26 Ответить
Лайки зашёл понабирать или тебе действительно всё пох?
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18.12.2021 15:44 Ответить
Просто бухгалтерії і не тільки армійські корпуси ордло проходять, як частини армії рф, тому і забезпечуються із загального "котла". А те, що серед їх складу значна частина місцевих - це напевно.
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18.12.2021 15:42 Ответить
Лапать, почитай решение этого суда, там сказано о питании военнослужащих пидероССии, а не каких то там аборигенов-предателей. Отмазка скунса писькова "ошиблись" не канает.
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18.12.2021 15:45 Ответить
то есть расейских солдат кормят, а местные шахтеры сами должны по лесу грибы собирать и рыбу ловить на обед?
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18.12.2021 15:59 Ответить
Донбасянские "кормильцы" вроде бы совсем недавно "кормили всю Украину", а теперь выходит даже собственные дырявые военные формирования не способны прокормить, у кацапов подачки просят?
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18.12.2021 16:56 Ответить
Русня сидит в артиллерии,снайперах снабжении,инструктаже.Это все дальние позиции из которых в плен не попадают.Только к Кобзону.
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18.12.2021 16:34 Ответить
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18.12.2021 15:43 Ответить
их же там нет... то все домыслы.... разных пиндосов и хохлов., вы все врете...
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18.12.2021 15:44 Ответить
Суд Ростове доказал что 3 000 тонн продловольствия в месяц ,это на 26 000 Ихтамнетов Путлера на Донбассе...
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18.12.2021 15:47 Ответить
В комментах, вНИзапно появились парашинские тролли и ботяры.
Как-то так с упором, начинают рассказывать про кормёжку всяких местных бомжей и мимоходом под раздачу хлеба-соли попадаются аж только 2-3 тысячи мацковских бурятов.
Остальной сброд из дыныры и остальной лыныры, ПОГОЛОВНО ИМЕЮТ парашинские пачпорта.
КАрочА, мацквабад убогий, настолько бАХатый, шо кормит бычьё (которое, когда-то блд, кормило усю Украину!), НА ХАЛЯВУ, отгружая жратву 1 раз в неделю.
Ну убогие, успокойтесь)))
Вопрос, НЕ В ТОМ, КТО И КОГО КОРМИТ. Убогие, ЧИТАТЬ НЕ УМЕЮТ))))
Суть вопроса совсем в другом)))) Но методичку-то надо отрабатывать.
Дебилы ***. Это про вас убогих лошадь укуренная вещала.
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18.12.2021 21:13 Ответить
А как же ваши "экспердные мнения" что рашистов там до двух- трех тысяч? ( Как впрочем и ссылки на нашу разведку). Если у нас "такая" разведка то это "тоскливо". За СБУ работают журналисты и волонтеры( тот же сайт миротворец и находящиеся там персонажи "гасают "по Киеву годами) .Ну а армия в тридцать тысяч "не видна" для разведки. Что еще не видно? Чем люди занимаются?( конечно кроме "борьбы с "экономическими преступлениями") Тоскливо осознавать что нет ни агентуры, ни хрена нет( это ж на низком уровне можно было проследить,сколько таких "полезных идиотов" можно было вербануть!) Одни понты,когда люди в погонах ( больших) несут на всех эфирах одну и ту же дичь. Да в 14,15 заходили,а сейчас 2-3 тыс. И только офицерский состав. А там группировка 30 тыс.! Ничего себе ошибка,в 15 раз. Не удивительно что при таком планировании и управлении наши войска "котлы" получают. Статисты ( лампасы) хреновы!
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19.12.2021 08:27 Ответить
 
 