Украина занимает 8 место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения
Новости Цензор.НЕТ Общество
На сегодняшний день Украина занимает 8-е место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения.
Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена по случаю Международного дня мигранта, сообщает Цензор.НЕТ.
"По количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает 8 место", - сообщается на странице омбудсмена в Фейсбуке.
Отмечается, что уполномоченный принимает необходимые меры для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод мигрантов, а также уделяет значительное внимание мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.
В Офисе омбудсмена также отметили, что сегодня каждый 35 человек проживает, учится или работает за пределами своей страны, а общая численность мигрантов составляет более 300 миллионов человек.
По данным ООН, общая доля мигрантов от всех жителей планеты составляет около 3,5%, подавляющее большинство которых происходит из Индии, Мексики и Китая. Кроме того, основная доля мигрантов живет только в десяти странах: США, Германии, Саудовской Аравии, России, Великобритании, ОАЭ, Франции, Канаде, Австралии, Италии.
Пожалуйста, подождите...
Але- хіба не ви валили Пороха та підспівували приходу Зе!Бенітосів? Тільки призабув- хто саме був вашим кандидатом та чи знайшли в бюлетені- проти Порошенка?
Не дивно, якщо то кацапи із звихненою щелепою, а ви до них при чому? Не довіряєте? Не відповідайте... Не цькував вас як і вашу позицію, уточнював, що забув, можливо й не варто на даній гілці, щоб не спровокувати інших.
Останнє речення від вас було зайвим, бо знаю.
А в нас були 3 хвилi емiграцii...
Ти кацап, бо тільки зайвохромосомні зверхні до такої степені, щоб сичати "латиносов"...
Так и посмотрите статистику - американцев немецкого происхождения - 17,1 %.
Хлопці, а у вас цвяхи є?
Ні.
Хлопці, я вам цвяхи приніс.
скористайся транслейтом, можливо, знайдеш там мій допис про твоє кіно та німців (бледнолицого населения уже меньше половины. Все больше латиносов ).
к, як би ти не виляло чи корчило шланг- вже достатньо для висновків. Бувай обмежене та нехай шастать!
- голосуют за коммуняк, енакиевских уголовников, барыг и тупых злых карликов чужого народа - и бежать..
Щодо особисто тебе, "україномовного" дописувача?, поясни мені цей нонсенс, якщо нік-нейм ИсьКОННО кацапською, а дописи бендерівською- це злі парфуми чи борошна?
Якось так, основне, що Кучмо ні в чому не винен ніколи (хіба, що від гудка патла пересадив).
воно: був начальником цеху... Інвалідом розумової діяльності без ознак моральних принципів, готовий торгувати своєю мамкою та жінкою, щоб ***** сподобатись. Кончена мразюка. Тьху!
високооплачувану роботу вдома- ПО вкрав? Вірно ж?
это максимум зап последние 10 лет.
а помните программу вазелина "вернись"?
- у темах державності та майбутнього України- аномальне скупчення цифрових нульовок з елементами відлуння, що вилупились на форумі практично вчора.
Загадка?
напиши коли, копанців для прискорення руху, можу передати.