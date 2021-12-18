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мигранты (951) Украина (44303) эмиграция (139)

Украина занимает 8 место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина занимает 8 место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения

На сегодняшний день Украина занимает 8-е место в мире по количеству международных мигрантов украинского происхождения.

Об этом говорится в сообщении Офиса омбудсмена по случаю Международного дня мигранта, сообщает Цензор.НЕТ.

"По количеству международных мигрантов украинского происхождения Украина занимает 8 место", - сообщается на странице омбудсмена в Фейсбуке.

Отмечается, что уполномоченный принимает необходимые меры для обеспечения соблюдения прав человека и основных свобод мигрантов, а также уделяет значительное внимание мигрантам, оказавшимся в затруднительном положении вдали от дома и нуждающихся в помощи и защите.

В Офисе омбудсмена также отметили, что сегодня каждый 35 человек проживает, учится или работает за пределами своей страны, а общая численность мигрантов составляет более 300 миллионов человек.

По данным ООН, общая доля мигрантов от всех жителей планеты составляет около 3,5%, подавляющее большинство которых происходит из Индии, Мексики и Китая. Кроме того, основная доля мигрантов живет только в десяти странах: США, Германии, Саудовской Аравии, России, Великобритании, ОАЭ, Франции, Канаде, Австралии, Италии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 300 тысяч украинцев имеют официальное разрешение на проживание в Польше - управление по делам иностранцев

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
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18.12.2021 15:14
+10
За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа" Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
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18.12.2021 15:15
+5
Дожилися з зебільною владою, що не можна нормально жити, лише виживати або здихати в Україні. Про яке множинне громадянство воно верзе, який дурень сюди повернеться після нормального життя.
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18.12.2021 15:31
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18.12.2021 15:14 Ответить
За 10 місяців з України виїхало понад 600 тисяч українців. Це найвищий показник за останні 11 років, - "Опендатамедіа" Джерело: https://censor.net/ua/n3305773
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18.12.2021 15:15 Ответить
ваша думка- це виїхали ті, що не прийшли на вибори чи ті, що голосували проти Порошенка?
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18.12.2021 16:03 Ответить
Те, что горланили "Хуже не будет." Лично знаю таких.
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18.12.2021 16:09 Ответить
тоді "Нехай шастать!" бо з такими розумовими здібностями- це ж подарунок для тих хто залишився?
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18.12.2021 16:35 Ответить
Дуже гарно українцям живеться, тому вони виїзжають з власної країни. А життя українців гарантує і забезпечує влада. Насьогодні вона тратить гроші на вакцину у флаконах, недавно протратила гроші на закупівлю таблеток типу вакцини. А чи питали вони в українців, чи дозволяють вони тратити їх налоги в бюджет на ці препарати? Звичайно ні. Гроші ідуть фармкомпаніям незрозуміло за що, а ціни ростуть вже кожного дня, на відміну від зарплат і пенсій, та це вже наш уряд не хвилює.
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18.12.2021 16:40 Ответить
не хочу вас образити, оскільки вважаю, що достатньо часто плюсую вашим дописам...
Але- хіба не ви валили Пороха та підспівували приходу Зе!Бенітосів? Тільки призабув- хто саме був вашим кандидатом та чи знайшли в бюлетені- проти Порошенка?
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18.12.2021 17:02 Ответить
Я не политик и ни в чьей партии. Это первое. И второе, я валю в комментариях все и всех кто мне не нравится, а олигархия ( в том числе и глобальная), олигархи и их слуги мне не нравятся. Поэтому ваш вопрос странный, если вы читаете мои комментарии, то должны знать мою позицию. А вы ставите лайки и ничего не поняли.)
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18.12.2021 18:48 Ответить
от від чого я втомився- це від "протилежного" трактування мого прямого тексту...
Не дивно, якщо то кацапи із звихненою щелепою, а ви до них при чому? Не довіряєте? Не відповідайте... Не цькував вас як і вашу позицію, уточнював, що забув, можливо й не варто на даній гілці, щоб не спровокувати інших.
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18.12.2021 19:06 Ответить
Знову не зрозумів. Буває. Я була і проти Порошенка і проти Зеленського і в другому турі не голосувала, а в першому голосувала за Гриценка. Зрозуміло? Я не голосую за олігархат і за його ляльок в бюлетенях. Мені ці ігри не подобаються. Я психічно нормальна людина.
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18.12.2021 19:10 Ответить
дякую Лариса, але й сам згадав, бо цькували вас недавно, але не я... На жаль, до 14-го року і я підтримав Гриценка на виборах... А тепер шкодую, оскільки його компанія 19-го- переконала, що не риба не сало, а істеричка. (моє суб'єктивне, але не безпідставне твердження).
Останнє речення від вас було зайвим, бо знаю.

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18.12.2021 19:31 Ответить
Ви пишете що цькували, а хто цькує в інтернеті в політичних новинах? А це боти зі сторони олігархії, бо їм за це платять. Вони всіх цькують і затикають рота хто правду пише, на тому і заробляють. Мені на них з високої горки тьфу. І Гриценка теж цькували перед виборами за гроші олігархії, тому мене не цікавить хто про нього що думає. Я вибрала з наданих кандидатів кращого, не від олігархії, бо решта взагалі було г-. Такі от діла.
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18.12.2021 22:07 Ответить
те, що я вам хотів сказати- вже зробив... Плюватись легко на відміну від знаходження компромісу... Бот- це програма їй складно платити... Не затримую та не писатиму бо марна трата часу, обом не потрібна.
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18.12.2021 22:41 Ответить
Да ты сам и есть бот, биологическая сущность с методичкой - программой и олигархической зарплатой. Я таких за километр вижу. Так что действительно не трать времени даром.
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19.12.2021 11:14 Ответить
розгледіти із міцно заплющеними очима чи розповідь сліпого крота про красу вечірнього сонця...
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19.12.2021 11:50 Ответить
Це - все умовно. Третина США - нiмецького походження, але це нiхто не рахував...

А в нас були 3 хвилi емiграцii...
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18.12.2021 15:16 Ответить
Там очень много потомков вояк из германских княжеств, которых закупали англичане во время войны за независимость.
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18.12.2021 15:22 Ответить
ага, дуже умовно. Народжуваність вдвічі менша за народжуваність при тому що міграційний потік не зменшується. Втішаємося що було три хвилі еміграції? Ню, ню
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18.12.2021 15:23 Ответить
Там бледнолицого населения уже меньше половины. Все больше латиносов(скоро испанский станет вторым государственным языком). Поэтому лиц немецкого происхождения там не может быть треть.
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18.12.2021 15:26 Ответить
Ненецкого.
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18.12.2021 16:07 Ответить
по клаві тицькати- це ж не статистичні дані гуглити?
Ти кацап, бо тільки зайвохромосомні зверхні до такої степені, щоб сичати "латиносов"...
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18.12.2021 16:13 Ответить
Уважаемый Shu-й))) Вы кстати обрезанный Shu-й или нет?)
Так и посмотрите статистику - американцев немецкого происхождения - 17,1 %.
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18.12.2021 17:38 Ответить
ти мене добив, о їжачок з тУману:
Хлопці, а у вас цвяхи є?
Ні.
Хлопці, я вам цвяхи приніс.
скористайся транслейтом, можливо, знайдеш там мій допис про твоє кіно та німців (бледнолицого населения уже меньше половины. Все больше латиносов ).
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18.12.2021 17:51 Ответить
Чмошник с Shu-ем почитай статистику)
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18.12.2021 19:35 Ответить
****** воМоск, як би ти не виляло чи корчило шланг- вже достатньо для висновків. Бувай обмежене та нехай шастать!
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18.12.2021 19:49 Ответить
Ладно, жопик бывай)
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18.12.2021 19:51 Ответить
Насправді десь біля 40% німецького походження. Але...Кого рахували німцями в 19 столітті? Наприклад всі хто їхав із Австро-Угорської імперії вважали німцями (бо мали документ на німецькій). Так насправді там багато і наших "німців" було. Просто наші "німці" могли поїхати в Америку, а ті що вже сиділи кріпаками (=рабами) у царя - ні.
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18.12.2021 18:36 Ответить
Йдеться про **********. Щодо США. Мені десь траплялася інформація, що лише кількома голосами "за" в голосування за державну мову перемогла англійська німецьку мову. Звісно, що це свідчить як про велику кількість німців. та і тих європейців, для кого німецька була ближчою за англійську.
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18.12.2021 18:45 Ответить
белопараши нет пока в первой десятке стран мечт мигрантов и азюлянтов. но процесс пошёл и поляки уже начали просить там политического убежища, в отличие от бестолковых азиатов, скопившихся на границе, не понимая своего счастья уже находиться в раю )
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18.12.2021 15:20 Ответить
Украинцев у нас тоже хватает. У меня несколько соседей по дачам даже прибавилось. Работящие очень.
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18.12.2021 16:32 Ответить
литвин, ти із поставленим завданням впорався? Зализав на смерть бульбофюрера?
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18.12.2021 16:37 Ответить
вот же блд сцуки
- голосуют за коммуняк, енакиевских уголовников, барыг и тупых злых карликов чужого народа - и бежать..
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18.12.2021 15:31 Ответить
Дожилися з зебільною владою, що не можна нормально жити, лише виживати або здихати в Україні. Про яке множинне громадянство воно верзе, який дурень сюди повернеться після нормального життя.
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18.12.2021 15:31 Ответить
взагалі то, усі хто зараз існує- проживають найспокійнішому та мирному проміжку в історії людства...
Щодо особисто тебе, "україномовного" дописувача?, поясни мені цей нонсенс, якщо нік-нейм ИсьКОННО кацапською, а дописи бендерівською- це злі парфуми чи борошна?
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18.12.2021 16:23 Ответить
Красава, я прекрасно знаю как кацапський так и рідну українську мову .А якщо ти Олевськ вважаєш кацапським містом, то сходи до психіатра на обстеження
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18.12.2021 18:30 Ответить
обстежений та щасливий, ти перехвилювався так міцно, що вже не тямиш де ти а де Игнатьев Фион?
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18.12.2021 18:41 Ответить
Я не зрозумію, а при чому тут Зеленський? Просто з волі випадку закінчення договору з транзиту газу прийшов на період Зеленського, в результаті ми втратили 3 млрд баксів, а ти думае шь якби був Порошенко при владі то договір би продовжили? Навряд чи і де б Порошенко брав газ? Зріджений зі штатів, так ти уявляєш яка б на нього була ціна , або купували б реверсний газ у Словаччини, рашенського виробництва, також переплачуючи хрін знає скільки . Ось українці і тікають з країни, при Порошенку було б теж саме
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18.12.2021 16:43 Ответить
тебе помітив литвин, а ця *****- будь-кого не обсмоктує. А тут: 18.12.2021 16:45, щоб не повторюватись.
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18.12.2021 17:11 Ответить
Мені похрену кому сподобалося, я написав так як воно є на даний момент, або ти щось можеш мені заперечити? При Порошенку я поїхав на заробітки і тиняюся по всьому світу, а до нього у мене була високооплачувана робота вдома, ох як добре ми при ньому зажили, слів немає одні емоції
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18.12.2021 18:23 Ответить
І яку ж це ти таку роботу втратив і в чому тут винуватий особисто Порошенко?
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18.12.2021 18:39 Ответить
До 2016 року я працював на "Південмаші" отримував 16-20 тисяч гривень, це якщо мені пам'ять не зраджує було 2-2, 5 штуки баксів і я був задоволений . І де зараз "Південмаш" в ж-пе
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18.12.2021 19:17 Ответить
Там де був там і є. Держава регулярно докапіталізує Південмаш. Якшо підприємство не в змозі заробляти гроші самостійно, без кацапів, то в чому тут провина Порошенка?
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18.12.2021 19:38 Ответить
подивись на карту, бачиш "Морський старт"? Ні. (нецензурна лайка)- знову Порошенко вкрав, бо там вже магазин "Рошен-екватор."
Якось так, основне, що Кучмо ні в чому не винен ніколи (хіба, що від гудка патла пересадив).
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18.12.2021 20:00 Ответить
Так "Південмаш" є,але що толку, він був заточений на співпрацю з кацапами, їхній "Зеніт" залежав від нас , хто розірвав контракти з кацапами? Зеленський чи Порошенко? Цим він повністю занапастив корпорацію . А розвалену співпрацю, налагоджену роками, вже не відновиш
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18.12.2021 20:15 Ответить
Тобто я вас правильно зрозумів, кацапи штурмують Дебальцево, а ми їм будемо допомагати ракети будувати?
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18.12.2021 20:24 Ответить
Ні ти неправильно зрозумів. На агресію треба відповідати агресією, але не треба було допускати цю агресію. Між США і Китаєм йде жорстка економічна війна , але тим не менше між ними посилюються економічні співпраці. Британці та ірландці знайшли спільну мову? Знайшли, так і Порошенку треба було знаходити спільні інтереси , Я також ненавиджу кацапів , але тим не менш гігантське фінансування до 2014 року йшло від мокшан і завдяки цьому ми жили, а не виживали і винуватець цьому Порошенко. На заводі я був начальником цеху, а зараз в Британії працюю комплектувальником на складі і чого ми добилися?
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18.12.2021 21:19 Ответить
Ви знаєте, світ на вас клином не зійшовся. Умови які висувають кацапи нас ніяк не влаштовують, от і все тут. Українська молодь хоче жити в Європейському світі, а не в кацапському а-ля Білорусь, і пуйла це ніяк не влаштовує. Немає тут про що домовлятися. У нас була в Конституції закріплена позаблоковість і що, це якось стримало пуйла?
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18.12.2021 22:11 Ответить
надто багато честі, відповідати цьому лайну після тези: "треба було знаходити спільні інтереси ... але тим не менш гігантське фінансування до 2014 року йшло ... ми жили, а не виживали і винуватець цьому Порошенко."

воно: був начальником цеху... Інвалідом розумової діяльності без ознак моральних принципів, готовий торгувати своєю мамкою та жінкою, щоб ***** сподобатись. Кончена мразюка. Тьху!
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19.12.2021 00:05 Ответить
При Порошенку, ти отримав можливість подорожувати, оскільки доріс до певного соку чи безвіз посприяв?
високооплачувану роботу вдома- ПО вкрав? Вірно ж?
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18.12.2021 18:52 Ответить
только за этот год уехало 600000 человек
это максимум зап последние 10 лет.
а помните программу вазелина "вернись"?
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18.12.2021 15:34 Ответить
За 10 лет не вернулось 3.3 млн, а сколько уехало, никто толком не знает.
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18.12.2021 18:21 Ответить
Украинцы 8 мые эмигранты, Россия - 4й эмигрантоприемник, потому что фашисты.
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18.12.2021 15:35 Ответить
а ти хто, відділ статистики росссосісі?
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18.12.2021 16:26 Ответить
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18.12.2021 15:35 Ответить
И ч чему здесь блеяние этого карслсона-афериста ?
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18.12.2021 15:42 Ответить
Зе команда в этом процессе - мастера спорта.
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18.12.2021 15:54 Ответить
субсидии уже задерживают, не смотря на отчеты что все зашибись в экономике
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18.12.2021 15:57 Ответить
А кто же те 7 счастливчиков перед Украиной ?
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18.12.2021 16:08 Ответить
Уже каждый третий украинец с возраста от 15 до 50 лет хочет свалить из этой страны. С таким гражданами так оно и будет, ничего не останется от Украины. население свалит, а правили её разорвут на части и распродадут. А во всё виноваты люди, ничего их не учит из года в год выбирают то оранжевых, то синих, то зелёных, то бело-красных, потом всё меняется и так по кругу тусуют эту колоду, а шулеры из колоды всех эбут в задний проход
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18.12.2021 16:31 Ответить
дивна закономірність: - тільки щойно народжені тролі, висловлюють власні полюції як аксіоми...
- у темах державності та майбутнього України- аномальне скупчення цифрових нульовок з елементами відлуння, що вилупились на форумі практично вчора.
Загадка?
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18.12.2021 16:45 Ответить
А шо тобі дивно?
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18.12.2021 17:03 Ответить
ху із ти user/498344- гурток його члена?
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18.12.2021 17:06 Ответить
Сам-то понял. что спросил?
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18.12.2021 17:13 Ответить
щелепу не звихни, трололо обмежене.
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18.12.2021 17:17 Ответить
Гадить, гадить и плеваться это всё, что может такое как ты...
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18.12.2021 17:32 Ответить
дякую, такі вдалі порівняння від ссруссських- тішать моє его.
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18.12.2021 17:59 Ответить
Твоего его тешат 30 коричневых серебряников от Парашки...
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18.12.2021 18:05 Ответить
добив, обніми дабл-Алёху та з почуттям зверхності- просто йди, святкуй та втішайся як розмазав опунента.
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18.12.2021 18:19 Ответить
Слушай, вот я пытаюсь понять, что ты пишешь и никак не пойму. При том что украинский я знаю, я живу на западной Украине. ты даже не можешь предложение сформировать, по тебе явно видно что ты имбицил. Может всё таки пора к доктору и начни с букваря.
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18.12.2021 20:01 Ответить
на западной Украине- падло, живуть тільки переселенці... Все інше, що тебе мордує, я вже написав члену твого гуртка-нуцроБ Я
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18.12.2021 20:08 Ответить
Переселенец это мозг обезьяны в твою голову ))))
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18.12.2021 21:46 Ответить
терпи дабл Алёха, пройде час і такому як ти- результату схрещення кацапа з віслюком (зайвохромосомному), не потрібно буде заздрити мавпам, але не у західній частині України.
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18.12.2021 22:26 Ответить
Не брызгай слюной маму обслюнявишь
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18.12.2021 22:40 Ответить
Чого ніхто не залишиться? 20 мільйонів ідіотів, яким подобається жити в дирі залишиться, а нормальні нехай їдуть. Особисто я евакуююсь вже найближчим чапсом.
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18.12.2021 18:11 Ответить
Нехай шастать!
напиши коли, копанців для прискорення руху, можу передати.
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18.12.2021 18:25 Ответить
Ви написали незвязний набір слів, я нічого не зрозумів.
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18.12.2021 19:30 Ответить
я, це переживу. Тільки ти- не повертайся.
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18.12.2021 19:39 Ответить
Чтобы добывать руду,лес,газ и вывозить за границу олигархам хватит и 5 млн населения Украины. Все остальные им не нужны
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19.12.2021 00:44 Ответить
Страна не может жить одними добытчиками, без остальной инфраструктуры никто добывать ничего не будет )))
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19.12.2021 13:55 Ответить
 
 