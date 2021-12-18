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Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО", - глава МИД РБ Макей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае

Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

"То, о чем заявил Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного вооружения - это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - цитирует Макея Госагентство БелТА в субботу.

Глава белорусского МИД также заявил о якобы "наращивании сил НАТО в Украине".

Читайте также: "Я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь",- Лукашенко. ВИДЕО

"Мы видим, что численность находящихся на территории Украины военнослужащих США и НАТО растет", - заявил министр.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал в начале декабря, что заявления Александра Лукашенко о возможности размещения российского ядерного оружия на территории Беларуси можно расценивать как оговорку Запада.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезную оговорку, которая продиктована прежде всего той безрассудной политикой, которую проводит Запад", - сказал он 1 декабря.

По его словам, в частности, когда в Германии формировалась новая коалиция, со стороны некоторых лиц звучали требования по выводу ядерного оружия с территории Германии, а генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил о возможности передвижения ядерного оружия на восток. "Что еще нужно объяснять нашим западным коллегам, чтобы подобного рода безрассудство все-таки остановилось? Я думаю, Александр Григорьевич Лукашенко реагировал именно на эти меры", - сказал Лавров.

Читайте также: Лавров о заявлении Лукашенко о размещении ядерного оружия в Беларуси: Это очень серьезное предостережение Западу
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Топ комментарии
+23
Можно подумать там Лука что то решает. Все лавочка закрылась, теперь его никто спрашивать не будет. Просрал он свою страну.
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18.12.2021 17:01
+23
население просрало свою Беларусь
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18.12.2021 17:16
+18
А США хай розміщає в Україні. Колись забрали, тепер хай віддають.
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18.12.2021 17:29
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18.12.2021 18:27 Ответить
Шведы подключились недавно и британцы подтянулись...
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18.12.2021 18:29 Ответить
Почему до сих пор пишут "Беларусь"? Это уже де-факто Минский федеральный округ РФ. Доходились беларусы с цветочками в руках на протестах...
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18.12.2021 18:31 Ответить
Какой там округ... просто Белорусский район Смоленской области.
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18.12.2021 19:06 Ответить
Украинцы тоже ходили и что?
https://censor.net/ru/photo_news/262579/perehodi_na_svetluyu_storonu_u_nas_pechenki_i_krasotki_ukrainki_provedali_berkut_obnovleno_fotoreportaj
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18.12.2021 22:26 Ответить
И вот что, рашотроллик.

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18.12.2021 22:45 Ответить
И что "вот что"?
С цветами ходили? Ходили.
Или беларусам нельзя было ходить с цветами?
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18.12.2021 22:55 Ответить
Та ходите дальше с цветами, и свои автозаки с толкача заводите. Что ты тут делаешь, как бы белорус с польским флагом у ника. Смотри, напишу Бортникову, что плохо раштороллишь из под псевдопровайдера. Вас, тупых рабссиян, никакой флажок не спрячет. Тупость ваше все.
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18.12.2021 23:12 Ответить
Все, кроме украинцев, тупые. Это я знаю.
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19.12.2021 00:00 Ответить
прозрел, наконец-то !
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19.12.2021 00:09 Ответить
Чего страна тогда такая бедная?
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19.12.2021 00:13 Ответить
Vot eti raketi za 20 minut uze bombit kreml.eto pri tom sto te raketi v Germaniji,do Minska 5 minut.
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18.12.2021 18:35 Ответить
Tri tipa u NATo raketi hypersonik "Dark Eagle", balisticeskaja PrsM ,krylataja Typhoon poxozaja na Tomagavki.Nado ix v Ukraine ustonovit budet poblyze ordi
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18.12.2021 18:39 Ответить
а с Хутора Михайловского до Москвы всего 5 мин для "ГиперЛупа"
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19.12.2021 00:11 Ответить
A jesli veter v druguju storonu podujet tak uze Minska kak i nebylo?Kakije tam raketi u vas?VOt NASAMS i jest u nas stob sbit vse vasi staryje raketi i samolioti takze.Efektivsnost 93%.A vy kak sbjote raketi jest s cem?F-35 sbjote oni nedavno byli zdes na dezurstve?
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18.12.2021 19:18 Ответить
Prsm eto ne kartinki oni byli Latviji nedavno.ONi na platforme Himars kotoryje u Polsi mnogo jest.PRRsm dalnost 1500 kilometrov.Tut nikde ne kartinki,a realnyje raketi sto imejetsia teper u NATO
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18.12.2021 19:25 Ответить
Ты с бутылки сначала попробуй встать, взрыватель лишнехромосомный
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18.12.2021 19:43 Ответить
Короче РАБссиянцы... собирайте свой металлобрух вдоль украинской границы на валите в Сибирь китайтцев охранять...вдруг Сибиряку отберут без единого выстрела...
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18.12.2021 18:36 Ответить
Напомни хоть один случай, когда китайцы вели завоевательные войны. Кроме попытки захвата Даманского (мутная история), где их несколько тысяч положили, а потом им так и отдали остров, когда Амур изменил русло.
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18.12.2021 18:41 Ответить
Сибирь уже давно ихняя с 2009 года и без единого выстрела... и я о войне ничего не говорил...
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18.12.2021 18:43 Ответить
Забудь ету сказку и никому больше не рассказывай. Может, лет тридцать назад и были китайцы, которые 24/7 землю пахали там, где даже мухоморы не росли. Сейчас нет такого от слова совсем. Я там бывал, все видел сам. Были бы и рады - инвестициям и безумно работоспособным работникам. Теперь Китай весь в автопроме, в нефтянке, в химии и ИТ - строит свои заводы в крупных городах и нанимает местных. В Китае уровень жизни и З/П давно впереди. Им Сибирь на..не надо завоевывать - они все покупают теперь. Они скупили пол америки твоей любимой, сейчас Африку скупают на корню. У китайцев своя философия-нам непонятная. Они если и селятся на чужбине(это крайне редко)-только своей тесной общиной. Знаешь хоть один чайна таун в Праге, Париже, Берлине? А в Гуаньчжоу, ввп которого в 2 разы ваше российского и в 40 раз выше украинского - на 1 кв км живет по 2-3 миллиона китайцев.
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18.12.2021 19:03 Ответить
Кацапа всегда узнаешь по раболепию перед кетайцами

"пол америки твоей любимой" - ох ты ж и чмо лищнехромосомное
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18.12.2021 19:30 Ответить
Они и Украину начали скупать.
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18.12.2021 23:03 Ответить
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18.12.2021 18:40 Ответить
Стишок Губермана о Путлере баране...
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18.12.2021 18:41 Ответить
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18.12.2021 18:48 Ответить
Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны НАТО.
Украина готова разместить на своей территории американское ядерное оружие при наличии угрозы со стороны Беларуси.
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18.12.2021 19:03 Ответить
Полиграфыч, просто с языка снял!
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18.12.2021 19:28 Ответить
Нет Беларуси - есть область России.
Министр иностранных дел области - ну не смех ?
"Маккейн" недоделанный ...
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18.12.2021 19:20 Ответить
Ну то нехай зразу з калгазником переходять на одну бульбу. Таке ембарго їм влаштують, що всі білоруси повтікають з країни, а раха їх довго і ситно годувати не буде
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18.12.2021 19:26 Ответить
Отлично! Значит Украина будет иметь право размещать у себя ядерные ракеты США
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18.12.2021 19:39 Ответить
Есть губерния параши - беларусская)))
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18.12.2021 20:00 Ответить
"Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич." А.С.Пушкин
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18.12.2021 20:29 Ответить
По факту пиндосы не хило развели эвропу ,напихав им ядерного оружия ,оставаясь как бе в стороне.
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18.12.2021 23:06 Ответить
Макей шавка на московськім ланцюзі та підгавкує хазяїну-*****.
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19.12.2021 02:14 Ответить
Алексей Щелочков. По поводу ВВП- его нужно считать на душу населения. В Китае 1,4млд человек и ВВП 12 трл ; Штатах- ВВП 21тлн и 350млн человек ; России ВВП 1,2 трл и 140 млн человек( это ка не парадоксально не на очень много больше , чем в Украине). Россия блефует - она сейчас ни на что не способна , на пороге больших проблем. Если ракеты поставят в Прибалтике - то время дилерах до Москвы и Питера будет исчисляться единицами минут - серьезной системы противоракетной обороны в Раше нет, все старое и трухлявое. Ей остаётся только блефовать, заставлять яростнее гавкать пропагандонов и молиться. Трудно себе уязвить сколько народу молиться , что бы от Раши в ближайшее время ничего не осталось ....
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19.12.2021 11:15 Ответить
нету в рашке 140 миллионов
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19.12.2021 12:15 Ответить
Свободу Вейшнории!
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19.12.2021 12:15 Ответить
"Беларусь готова разместить на своей территории российское ядерное оружие" - вот она, дъявольская хитрость лукашенки!
Мол если разместить расийское оружие - Расия точно будет его защищать!
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19.12.2021 12:18 Ответить
ЧАЭС нах заминировать. и разместить вентиляторы что бы подули в сторону полесья ))))
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19.12.2021 14:51 Ответить
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