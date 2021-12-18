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Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Экономика

В Украине подписали Меморандум между Министерством инфраструктуры Украины и Минобороны Дании по сотрудничеству, развитию и усилению морского потенциала Украины.

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен, информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будут выполнены украинскими предприятиями", - говорится в сообщении.

Со своей стороны глава Мининфраструктуры Александр Кубраков отметил, что Украина имеет большой потенциал для развития судостроительства: "это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное - имеющиеся судостроительные мощности".

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"Будущие украинско-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах", - сказал Кубраков.

Этот проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика, у них будет многоцелевое назначение.

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Уточняется, что завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году.

"Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей", – уточняется в сообщении.

Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум 01
Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум 02
Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум 03
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Топ комментарии
+8
Сплошные меморандумы и ни одного контракта . П#здуны ЗЕленые
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18.12.2021 17:43
+7
лыжный инструктор?
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18.12.2021 17:30
+7
Ми домовились домовлятися - перемога!
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18.12.2021 17:30
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Данцям-респект...
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18.12.2021 17:29 Ответить
лыжный инструктор?
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18.12.2021 17:30 Ответить
Ця пані - ціла міністерка оборони Данії.
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18.12.2021 17:32 Ответить
тот что с нашей стороны у меня вызывает сомнение..
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18.12.2021 17:35 Ответить
Лижний інструктор.
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18.12.2021 18:12 Ответить
Ми домовились домовлятися - перемога!
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18.12.2021 17:30 Ответить
Опять меморандум... А к делу когда... Если по чесноку, я уже не вдупляю, на кого ставки ставят(Англия, Турция, Дания)?
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18.12.2021 17:41 Ответить
Немного переделать и было бы не плохой патрульный корабль....
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18.12.2021 17:42 Ответить
Сплошные меморандумы и ни одного контракта . П#здуны ЗЕленые
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18.12.2021 17:43 Ответить
Не в обиду Вам, а просто мысль возникла: может договорятся ледоколы строить? Они ведь сейчас так нужны, особенно после угробленных ГБРовцами Кентавров.
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18.12.2021 18:09 Ответить
Это я к тому, что ЗЕленая власть браво рапортует о подписанных меморандумах, но меморандум - это ничто, это желание но не действие.
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18.12.2021 18:23 Ответить
Та в том-то и оно, что все действия зевласти против интересов Украины. Гособоронзаказ в сраке, а они дороги строят и торговый флот...
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18.12.2021 18:39 Ответить
Так уже ж купили один...
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18.12.2021 18:37 Ответить
При покупке ничего толком не распилишь...
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18.12.2021 18:41 Ответить
ґидота зелена прийшла - начулися діди безвекторні.
молодь вся скоро сдрисне і буде права....
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18.12.2021 17:53 Ответить
На#єра Україні зараз витрачати кошти на такі судна???
Якщо будувати та продавати - то да… Алетреба мати замовлення…
На тому ж Океані, у Миколаєві, колись «Дамен» (голандська суднобудівна компанія) почали працювати але втекли… у Румунії їх завод, у місті Галац, працює, а в нас не змогли… інуковощч благополучно завод збанкротував…
Теперішнявлада гірша за інуковощча…
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18.12.2021 17:57 Ответить
А "Океан" щас хоть шонибуть робить? Или заглох?
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18.12.2021 18:14 Ответить
робить, намагається встати з колін з новим українським власником, хоча московські орки( ті що поклали завод) палки в колеса добряче вставляли, ще зовсім недавно...зараз щось притихло...
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18.12.2021 18:23 Ответить
ти чув дзвін але погано знаєш де він))
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18.12.2021 18:24 Ответить
Ну й розкажи мені, чому Дамен втік???
Чому і як опинялись заводи Миколаєва у фєдєрастів (Чуркіних, Новинських іт.п.)???
Розкажи, що Порошенко винен, а бубочка зараз кинувся відновляти і не зупиняв той же самий «Океан» на початку каденції…
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18.12.2021 18:46 Ответить
не тошни, порошенко-бубковец)))
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18.12.2021 19:53 Ответить
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18.12.2021 20:26 Ответить
Дя влада кончена тільки меморандуми підписує та порушує їх!!! Меморандум про призначення керівника САП підписали, кошти отримані, а керівника немає! Грош ціна Зе ідіотами які принижують авторитет України у світі! Що бл за мода меморандуми підписувати, будапештського мало? Нормальні люди підписують договори атне меморандуми!!!🤬
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18.12.2021 18:06 Ответить
Треба vійsькоvі кораблі та підvодні чоvни з ядерною зброєю sередньої дальноstі бо vsе забере пх-йло
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18.12.2021 18:15 Ответить
Симпатичный кораблик.
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18.12.2021 18:16 Ответить
Немного похож на кацапский пр.15310, который они достраивают в нашей Керчи.
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18.12.2021 18:30 Ответить
Скорость какая то маловатая 17 узлов. Во 2 Мировую подлодки так шпарили , и то в надводном положении.(в подводном в 2 раза меньше).
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18.12.2021 18:34 Ответить
Тоже обратил внимание. Но это ведь не боевой корабль.
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18.12.2021 18:36 Ответить
Я один считаю что нужны не корабли а ракетные комплексы, по крайней мере в большей степени?
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18.12.2021 18:19 Ответить
це дуже дискусійне питання))
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18.12.2021 18:25 Ответить
Залишось тільки сказати на якому саме заводі, але ж...
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18.12.2021 18:26 Ответить
а вы заметили, как этот кучерявый возбудился от датчанки?
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18.12.2021 18:28 Ответить
на українських суднобудівних заводах вже майже все розкрадене і зруйноване. а головне, немає кваліфікованих кадрів для будівництва кораблів.
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18.12.2021 18:31 Ответить
кфалификовани кадры появятся при кооперации с датчанами. А всё остальное - устарело и на помойку.
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18.12.2021 18:42 Ответить
кадри є, але працюють за кордоном. Працюють за кордоном бо дома нема робити. Як буде гідна робота та зарплата з радістю повернуться. Стосовно ж заводів, то в Миколаєві 2 з 3-х гігантів безповоротно втрачені.
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18.12.2021 20:03 Ответить
У Резникова пиджак одолжил на мероприятие?
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18.12.2021 18:44 Ответить
Хорошая страна Дания, мне вот очень нравится, но меморандумы - это ни о чём, и кто-то, а украинцы о них знают не по наслышке
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18.12.2021 18:58 Ответить
Молодцы!
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18.12.2021 22:08 Ответить
В чем молодцы? Это меморандум т.е. о НАМЕРЕНИЯХ---и больше ни о чем!
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18.12.2021 23:48 Ответить
 
 