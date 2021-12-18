Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В Украине подписали Меморандум между Министерством инфраструктуры Украины и Минобороны Дании по сотрудничеству, развитию и усилению морского потенциала Украины.
Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен, информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В частности, в рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будут выполнены украинскими предприятиями", - говорится в сообщении.
Со своей стороны глава Мининфраструктуры Александр Кубраков отметил, что Украина имеет большой потенциал для развития судостроительства: "это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное - имеющиеся судостроительные мощности".
"Будущие украинско-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах", - сказал Кубраков.
Этот проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика, у них будет многоцелевое назначение.
Уточняется, что завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году.
"Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей", – уточняется в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
молодь вся скоро сдрисне і буде права....
Якщо будувати та продавати - то да… Алетреба мати замовлення…
На тому ж Океані, у Миколаєві, колись «Дамен» (голандська суднобудівна компанія) почали працювати але втекли… у Румунії їх завод, у місті Галац, працює, а в нас не змогли… інуковощч благополучно завод збанкротував…
Теперішнявлада гірша за інуковощча…
Чому і як опинялись заводи Миколаєва у фєдєрастів (Чуркіних, Новинських іт.п.)???
Розкажи, що Порошенко винен, а бубочка зараз кинувся відновляти і не зупиняв той же самий «Океан» на початку каденції…