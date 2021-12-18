Украина и Дания будут совместно строить корабли - Мининфраструктуры подписало соответствующий меморандум. ФОТО

В Украине подписали Меморандум между Министерством инфраструктуры Украины и Минобороны Дании по сотрудничеству, развитию и усилению морского потенциала Украины.

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита в Украину министра обороны Дании Трине Брамсен, информирует пресс-служба Министерства инфраструктуры в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В частности, в рамках Меморандума планируется проект строительства многоцелевых судов. Производство будет полностью локализовано на территории Украины, а более 50% от объема заказов будут выполнены украинскими предприятиями", - говорится в сообщении.

Со своей стороны глава Мининфраструктуры Александр Кубраков отметил, что Украина имеет большой потенциал для развития судостроительства: "это и доступ к крупнейшим судоходным рекам Восточной Европы, и сформированная портовая инфраструктура, и самое главное - имеющиеся судостроительные мощности".

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"Будущие украинско-датские суда будут строиться на заводе в Украине, используя передовой опыт в проектировании наших датских партнеров, а также современное оборудование. Надеюсь на развитие нашего сотрудничества с Королевством Данией, особенно в высокотехнологичных проектах", - сказал Кубраков.

Этот проект будет реализован при поддержке правительства Дании и датского Экспортного кредитного Агентства (EKF). Суда будут проектировать датские компании в соответствии с требованиями заказчика, у них будет многоцелевое назначение.

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Уточняется, что завершение строительства первого судна MPV80 предполагается к 2024 году.

"Оно сможет выполнять десятки функций, среди которых и проведение поисково-спасательных работ. Судно будет оборудовано передовыми разработками высокотехнологичного специализированного оборудования датских производителей", – уточняется в сообщении.





