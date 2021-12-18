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обстрел (20230) Донбасс (26945)

С начала суток на Донбассе ранен один украинский воин. Оккупанты 7 раз нарушили режим перемирия, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток на Донбассе ранен один украинский воин. Оккупанты 7 раз нарушили режим перемирия, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 г. в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе населенного пункта Широкино противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17".

В направлении Южного оккупанты вели огонь трижды, используя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

Вблизи Водяного и Троицкого враг совершил обстрелы из минометов калибра 82 мм.

Возле Новозвановки русские наемники вели огонь из гранатометов разных систем.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними".

Читайте также: За сутки на Донбассе войска РФ совершили четыре обстрела, потерь и раненых нет, - штаб ООС
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Если у этого клована осталась эта цнота после бородатой бабушки, гудящего дядюшки и надзирателя дерьмака.
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18.12.2021 18:19 Ответить
Был Порох -- была Война.
Стал Зеля -- сплошное перемирье...
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18.12.2021 17:45 Ответить
Перемир'я з пораненими та вбитими. Без жодного сантиметру відвойованої землі і здачею території.
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18.12.2021 18:09 Ответить
Бег на месте общепримиряющий. (с)
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18.12.2021 18:18 Ответить
Изымать органы для трансплантации теперь можно без нотариального согласия лица: Рада приняла закон Радуцкого-Дмитриевой / Публикации / Судебно-юридическая газета
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18.12.2021 17:49 Ответить
Нахрена писать чушь о перемирии. Там , где кацапы априори не может быть перемирия.Для Пуйла существует два понятия : Либо капитуляция либо война. А перемирие только в голове величайшего верховного.
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18.12.2021 17:52 Ответить
Швидкого одужання нашому захисникові.
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18.12.2021 18:10 Ответить
Игнорирую договоренности? О ужас. Как они могли....Наши украинские дэбилы все надеются договорится. Главный сказал искать мир в очке Путина, наши ищут.
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18.12.2021 18:39 Ответить
 
 