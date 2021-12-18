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Новости Политика Украины
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Варфоломей (234) Порошенко (19365)

У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: "Договоренность была достигнута 15 декабря"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Состоялась встреча пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко с Вселенским Патриархом Варфоломеем, о которой было договорено во время телефонного разговора 15 декабря в годовщину Объединительного собора.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

Как сообщил Петр Порошенко, стороны обсудили перспективы дальнейшего развития и поддержки Православной Церкви Украины, в первую очередь признание ее другими православными церквями-сестрами, отметили важность дальнейшего укрепления и развития ПЦУ как залога единения украинского общества.

Петр Порошенко рассказал журналистам, что встреча длилась около двух часов.

"Я очень благодарен Его Всесвятости Вселенскому Патриарху, Священному Синоду за такое огромное внимание, которое Его Всесвятость демонстрирует по отношению к Украине", – сказал Порошенко.

"Мы обсудили огромное количество вопросов. Начиная с результатов его визита в Соединенные Штаты, встречи с президентом Байденом, где они очень много говорили об Украине", – отметил Петр Порошенко.

"Мы скоординировали наши действия, начиная от процедуры и процесса признания Православной Церкви Украины сестрами – православными церквями в мире. Его Всесвятость оставляет признание нашей Церкви одним из своих сверхважных приоритетов. И это очень приятно", – говорит пятый Президент.

"Мы договорились о чрезвычайно важных действиях, которые мы будем предпринимать в 2022 году", – сообщил Порошенко

"Я поздравил Его Всесвятость с третьей годовщиной Объединительного собора, когда была создана, а точнее – возобновлена ​​работа Православной Церкви Украины при прямом участии и поддержке Его Всесвятости Вселенского Патриарха и Синода нашей Матери-Церкви", – напомнил Порошенко.

Вселенский Патриарх Варфоломей поздравил Петра Порошенко и весь украинский народ с рождественскими праздниками. Его Всесвятость передал благословение украинскому народу для того, чтобы в стране был мир и благополучие.

"Я передал поздравления от верных Его Всесвятости с Рождеством, с Веселыми праздниками. Хочу передать всем телезрителям, всем украинцам благословения от Его Всесвятости, хочу передать поздравления с грядущими праздниками. Всегда помните, что Бог есть с Украиной, что Вселенский Патриарх молится за нас. Не теряйте оптимизма. Несмотря на все испытания, которые нам посылает судьба, все будет хорошо", – убежден лидер "Европейской Солидарности".

Как известно, 15 декабря Петр Порошенко провел телефонный разговор со Вселенским Патриархом Варфоломеем. Его Всесвятость приветствовал пятого Президента с годовщиной Объединительного собора и пригласил посетить резиденцию Вселенского Патриарха на Фанаре.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 17 декабря 2021 года следователи ДБР пытались вручить повестку для вызова на допрос пятому президенту Украины, народному депутату Украины от партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко, но это им сделать не удалось.

В "ЕС" назвали это "преследованием лидера оппозиции".

Также в "ЕС" отметили, что представители ДБР знали, что Петр Порошенко уезжает в загранкомандировку и пытались использовать это.

У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: Договоренность была достигнута 15 декабря 01
У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: Договоренность была достигнута 15 декабря 02
У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: Договоренность была достигнута 15 декабря 03

У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: Договоренность была достигнута 15 декабря 04
У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: Договоренность была достигнута 15 декабря 05

У Порошенко сообщили о встрече с Вселенским Патриархом: Договоренность была достигнута 15 декабря 06
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Топ комментарии
+32
ДБР за Порохом гоняется - повестку хочет вручить, чтобы не ездил никуда.
А то бубочка ревнует.
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18.12.2021 18:23
+29
А Щеленський з кв95 відпочиває у Гуті, зморився, бідний, а порох, нехай за нього попрацює
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18.12.2021 18:10
+25
Гетьман, за якого не соромно
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18.12.2021 18:30
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та ні, Папа Варфоломей серед ночі підкинувся - назавтра Петра приймати і поляки терміново форум замутили

може досить ЗЕ-білити... ?
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18.12.2021 18:34 Ответить
Ти в курсі який вклпд вніс Порох в отримання Томосу? Тільки не кажи, що це зробив нарід і що він нам непотрібен.
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18.12.2021 18:36 Ответить
велика зелена возбудня
іх штомить при фаміліі Порошенко - зелених і кацапню
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18.12.2021 18:39 Ответить
*штормить
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18.12.2021 18:41 Ответить
показовно як на мене....
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18.12.2021 18:46 Ответить
то пусте, 3/15... Кому потрібно, той знає, що ви вивчаєте українську мову та далеко не в дитячому віці...
У списку тих, кого читаю я є Ростислав, так ось: до тепер не знаю, яким макаром він створював шедевральні дописи із граматичними помилками, що змінювали акцентування та зміст речення...
+(прізвище, а не ...)
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19.12.2021 12:29 Ответить
Это не мешает массе хохлов валить в храмы гибридного патриархата и нести денежки на Главный военный Храм РФ.
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18.12.2021 18:41 Ответить
Самозванцы голодранцы...
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18.12.2021 19:05 Ответить
Смотришь на фото,и как будто не было этих двух ужасных года.
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18.12.2021 18:48 Ответить
Сан Патриарха в Константинополе был введен с 451 года,первым Патриархом был Иоан Постник,во времена Владимира Крестителя Киевской Руси в 988 году Патрархом был Николай II Хрисоверг...который и выдал князю Владимиру ТОМОС на Автокефалию....

Причем тут Московия к этим событиям 9 века родившаяся в 1272 году аж в 13 веке решением Хана Батыя...не понимаю...
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18.12.2021 19:00 Ответить
Быдлу Мавзолейному хочецца опять мантру пропеть про адиннарот.... Крысы позорные...
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18.12.2021 19:07 Ответить
від нині - білорус - це кацаня...
гасіть їх не сумнівайтеся...
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18.12.2021 19:09 Ответить
Крысы мазолейные покажите монеты Князя Владимира Крестителя найденные на вашей сраной территории от Камчатки до Кенегсберга...хотя бы 13 века... Таких монет Князя Владимирв в музеях Европы Полно найдено ...от шотладского Эдинбурга греческих Афин и итальянских Холмов...даже в Испании была найдена монетка князя с ТРИЗУБОМ... одиннарот пля...
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18.12.2021 19:13 Ответить
То он куди він поспішав. Ну, я так і думав. Не сцать, зебіли, за пару днів повернеться, разом із сенсом вашого убогого існування.
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18.12.2021 19:13 Ответить
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18.12.2021 19:14 Ответить
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18.12.2021 19:16 Ответить
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18.12.2021 19:17 Ответить
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18.12.2021 19:19 Ответить
Зебобіки кожного разу , коли Порошенко іде за кордон , волають про те ,
що він із десятками чемоданами бабла , тікає із Украіни !🤣🤣🤣

Не дочекаєтесь , недолугі шлепери 😄
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18.12.2021 19:22 Ответить
То тепер патріархи приймають жуліків задарма ?

145-та рехворма?
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18.12.2021 19:35 Ответить
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18.12.2021 19:40 Ответить
Чомусь злодюги ********** всяких попів.

Мабуть то на злодійське везіння помагає.
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18.12.2021 19:43 Ответить
Удмурт, шло бы ты отсюда
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18.12.2021 20:26 Ответить
удмурт- твій тато, коцапе.

Блощицями своїми командуй, шарік
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18.12.2021 20:34 Ответить
Яке ж ти кончене......
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19.12.2021 08:22 Ответить
значить, все вірно
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19.12.2021 11:07 Ответить
ну я ж і кажу - Яке ж ти кончене......
І ти кажеш - все вірно. ми порозумілися - ти таки к о н ч е н е
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20.12.2021 01:00 Ответить
Цуцику зелений, вали звідси і не тявкай 😡
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18.12.2021 20:32 Ответить
https://ic.pics.livejournal.com/gorlis_gorsky/65672736/1711071/1711071_600.jpg

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18.12.2021 19:50 Ответить
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19.12.2021 00:02 Ответить
ага, Халіфа Міа...
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19.12.2021 11:24 Ответить
Та нехай би їхав собі, але ж повістку чому не взяв?
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18.12.2021 20:01 Ответить
для ЗЕ-лички подтереться оставил 😂
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18.12.2021 20:06 Ответить
А ты у ***** спроси
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18.12.2021 20:28 Ответить
Не взяв тому що міг.

І дивись, скоро Порошенко прийде до ДБР питати, що вони хочуть, а там позачиняють всі двері та зроблять вигляд, що нікого нема, це ж було вже 100 разів.

Зеленський так біситься, що партія Порошенко на тримає лідерство у рейтингах, що не може придумати що ще зробити
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18.12.2021 21:30 Ответить
Цікава версія )
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18.12.2021 21:57 Ответить
Это не версия--так уже было)))
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18.12.2021 23:50 Ответить
А хто такий, той Порошенко? Підозрюю, що якийсь головний в Україні піп, якщо поїхав до патріарха.
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18.12.2021 20:09 Ответить
Та ні, не піп, такий собі злодій- патріарходрочер,

типу московського х-ла
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18.12.2021 20:18 Ответить
ПIп, ты чуваш на каком наречии вещаешь?
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18.12.2021 20:29 Ответить
На вашем, вяликом и магучем, український піп - поп.
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18.12.2021 20:52 Ответить
А ти хто такий , вилупку 😡
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19.12.2021 00:16 Ответить
во ти чурка кацапская под прокси и гуглтранслейтом... так позоришся...
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19.12.2021 08:25 Ответить
галімий шлепєр якийсь в зеленім платтячку
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18.12.2021 20:28 Ответить
Снова петушня из-за урала, швабра не жмёт?
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18.12.2021 20:30 Ответить
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19.12.2021 15:08 Ответить
У запоребриков понос))) ну шо ***** там ещё не удавилось?
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18.12.2021 21:18 Ответить
та ні, це все наші
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18.12.2021 22:07 Ответить
Це ваші кацапчику , ваші😠
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19.12.2021 00:17 Ответить
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18.12.2021 21:44 Ответить
Петя везде лезет ради пиара.
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18.12.2021 21:58 Ответить
Умиляют лошары из-за паребрика)) у вас там одна методичка на всех? Вот безмозглые))
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18.12.2021 22:12 Ответить
В чому тут піар , якщо людину поважають у в світі і запрошують на зустрічі
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19.12.2021 00:18 Ответить
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18.12.2021 23:53 Ответить
За Президенства Порошенка було якось спокійно і надійно , особливо
у його зарубіжних поіздках , що він ніде не осоромиться і не здасть інтересів Украіни !

Сьогодні , все що відбувається в краіні - це просто жах і страх та абсолютно невідомо куди нас ведуть ці зелені потвори і наркомани 😡
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19.12.2021 00:22 Ответить
Что, совсем ребенок? Незрозуміло йому, святая простота! Ко второму президенству святого Петра! Куда же еще! Во всяком случае ядро завсегдатаев ЦН так хочет! Может, даже из чисто патриотических побуждений...
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19.12.2021 08:03 Ответить
Я бы не отказался и от третьего президентского срока святого Петра. Выгребать дерьмо после зелёных чертей-наркоманов придётся очень долго!)
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19.12.2021 10:51 Ответить
Варфоломей наш человек )))
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19.12.2021 10:05 Ответить
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19.12.2021 10:10 Ответить
ага, гарні квіточки ...
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19.12.2021 11:25 Ответить
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