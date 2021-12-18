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Новости Политика Украины
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журналистика (3167) Зеленский (16563) Мустафин (11) Гогилашвили (75)

Зеленскому не следовало ссориться с лояльными журналистами, потому что их многочисленные публикации теперь формируют негативное отношение к нему, - Мустафин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленскому не следовало ссориться с лояльными журналистами, потому что их многочисленные публикации теперь формируют негативное отношение к нему, - Мустафин

Медиаэксперт Алексей Мустафин считает большой ошибкой ссору Владимира Зеленского с журналистами и убежден, что критические сюжеты будут иметь для президента эффект "тысячи порезов".

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Комментируя ситуацию с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили Мустафин отметил, что она будет иметь для президента худшие последствия, чем вагнергейт.

"Вагнеровцы вообще никак не сказались, потому что ими интересуется только тусовка, которая Зеленского и так не поддерживает. К тому же до поры до времени об этом вообще не было слышно из-за лояльности большинства телеканалов. Теперь из-за конфликта с владельцем самого популярного канала об этом услышали, но сугубо технологически это не сработало. Вся аудитория, которая интересовалась вагнеровцами, она уже охвачена", - заметил Мустафин.

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[С Гогилашвили] здесь несколько иная ситуация, учитывая, что брутальное поведение создает эмоцию и может задеть аудиторию. Эта история могла раскрутиться. Поэтому ее так быстро и попытались погасить", - отметил эксперт.

Впрочем, по его мнению, на этом кризис не кончится.

"Сейчас Зеленский изо дня в день ссорится с журналистами, которые к нему относились в принципе лояльно. А сейчас он сам раскручивает негативное отношение к себе. Конечно, можно спросить, на что может повлиять публикация Ткача о номерах и нарушениях правил дорожного движения? Она не настолько эмоциально глубокая. "Но здесь важна не глубина, а частота. Каждый день появляются сюжеты других журналистов о Гогилашвили. Вчера была другая тема, и снова множество публикаций, и завтра будет так же. Это такая "тактика тысячи порезов", - заметил Мустафин.

Он считает, что в конечном счете это даст накопительный эффект. "Мы не знаем, когда он сработает, но рано или поздно может сработать. И для Зеленского действительно опасно, что журналисты уже начали с ним бороться. Это конечно Давид и Голиаф, но когда весы сбалансируются, то даже самый мелкий камешек может стать решающим. Поэтому ему надо бы улучшать отношения с журналистами, а не делать то, что он делает", - подчеркнул эксперт.

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Топ комментарии
+26
А чего еще можно ожидать от тупого шута с комплексом недонаполеона? Что он будет себя вести по другому?
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18.12.2021 18:38
+20
Любому з негативних явищ, які відбуваються зараз і відбуватимуться ще як мінімум 2,5 років в Україні при діючій владі, можна дати чітке, вичерпне і абсолютно зрозуміле пояснення: "У березні-квітні 2019 р. ми вас попереджали!", після якого вже ніяких запитань бути не повинно.
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18.12.2021 18:45
+17
Тобто, якщо журналісти не писали про те, що дебіл - то дебіл, то бубочку всі б обожнювали?
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18.12.2021 18:40
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А чего еще можно ожидать от тупого шута с комплексом недонаполеона? Что он будет себя вести по другому?
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18.12.2021 18:38 Ответить
Любому з негативних явищ, які відбуваються зараз і відбуватимуться ще як мінімум 2,5 років в Україні при діючій владі, можна дати чітке, вичерпне і абсолютно зрозуміле пояснення: "У березні-квітні 2019 р. ми вас попереджали!", після якого вже ніяких запитань бути не повинно.
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18.12.2021 18:45 Ответить
Таки да, Сейчас у нас в стране время "А мы вас предупреждали".
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18.12.2021 20:36 Ответить
к белым акулам-людоедам Пороху и Ахметки прибавились стаи голодных пираний-журналюг!

ЧЕЛЮСТИ....
Вова, сплошные ЧЕЛЮСТИ !
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18.12.2021 19:05 Ответить
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18.12.2021 19:08 Ответить
Народ безмолвствует. (с)
...мне жаль журналистов...
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18.12.2021 18:39 Ответить
себя пожалей !

журналисты уже обгладывают ЗЕ-лень до костей.
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18.12.2021 19:07 Ответить
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
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18.12.2021 18:40 Ответить
Не-а! Он заставляет убить сына, отца и брата.
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18.12.2021 18:44 Ответить
папаСаше приготовиться
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18.12.2021 19:02 Ответить
Ну да журналисты за прошедшие годы показали себя. И заслужили доверие! Сарказм если что.
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18.12.2021 18:40 Ответить
Маємо режим реваншистів ригів, кремлівських кротів та шпигунів, проросійських українофобів, наркоманів та цинічних відморозків, нє?
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18.12.2021 18:46 Ответить
Просто какаяразница, как вы не выдумывайте зраду.
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18.12.2021 18:49 Ответить
Охоронці, службові собаки, номери прикриття, кортежі, броньовані позашляховики посольства США - звичайна четвергова свінгер-паті чиновників середньої ланки з оточення Зеленського. Чиновники вищої ланки - вище цього. Вони їбу.ться в гелікоптерах дорогою на Гуту.
Зеля ж натякав що у гелікоптері вони робили якісь бутерброди з Єрмаком !!! мабуть намащувались майонезом і тірібонькалі сосісочкі, не зрада, нє ???
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18.12.2021 18:52 Ответить
Что же поменялось за почти 8 лет? как всегда какая разница.
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18.12.2021 18:53 Ответить
І у баранів мозок є, але це не означає, що баран самостійно мислить. Пора навчитись відповідати за свої вчинки. Ви ето сдєлали (с). Сасайте.
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18.12.2021 18:56 Ответить
Так делайте это. А то так баранами и останетесь.
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18.12.2021 19:07 Ответить
А ті, хто голосував за цей підруснявлений непотріб, хто вимазався у ньому з ніг до голови, хто зміг намастити його на хліб замість мови, лицемірно казатимуть нащадкам, що мов де ті Зебіли, що за таке от могли голосувати, нє?
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18.12.2021 19:09 Ответить
Очень четко вы обрисовали Порошенко и его избирателей.
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19.12.2021 08:50 Ответить
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18.12.2021 18:53 Ответить
Бред порохоботский
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18.12.2021 23:56 Ответить
Тобто, якщо журналісти не писали про те, що дебіл - то дебіл, то бубочку всі б обожнювали?
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18.12.2021 18:40 Ответить
Саме так. Більшість думають не головою, а шлунком... ну, або ще іншим місцем.
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18.12.2021 22:10 Ответить
Лояльні зашквареної владі журналісти, це не журналісти, це медіаобслуга та медиашльондри.
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18.12.2021 18:42 Ответить
Плохо! Продажные журнашлюхи, как всегда, пишут зависимости от собственных эмоций и количества «прикорма», а не объективно.
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18.12.2021 18:43 Ответить
Журналисты Пэтра спалили и Зелю поддержали.
Факт фака имел место быть ... -- ...чего теперь уж не отнять.
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18.12.2021 18:46 Ответить
Яким чином?

Ви з тієї структури?

або в серіалі таке бачила?
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18.12.2021 18:47 Ответить
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18.12.2021 18:48 Ответить
Просто у бубочки, на третьем году великого крадівництва, появилась масса денег на пиар услуги.
Только не всем "журналистам" они достались. "Журналисты" неохваченые вниманием ОП таким образом намекают что они тоже хотят кушать. Насыпют им в корыто, как уже насыпали упячке, и все там у бубочки опять будет хорошо
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18.12.2021 18:49 Ответить
Это просто ТРЕШ человек валит страну а этот му да к рассуждает что повлияет на его рейтинг у ватанов а что нет !!!
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18.12.2021 18:56 Ответить
Этот продажный эксперт сам мыслит в парадигме "Продаж" - потому не понимает что никто несоррился а Зеленского мочат потому что есть за что...или он думает что Нормальный журналист будет игнорировать "Зашквары" потому что хорошо относится к Зеленскому? этот "Эксперт" не понимает самого элементарного потому что никогда и не был Человеком не то что Журналистом..."Золотой телец" для него и тога и венец...
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18.12.2021 18:58 Ответить
Не заважайте зеленському топити себе у лайні.
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18.12.2021 19:02 Ответить
Медіаексперт Олексій Мустафін вважає великою помилкою сварку Володимира Зеленського з журналістами і переконаний, що критичні сюжети матимуть для президента ефект "тисячі порізів". Джерело: https://censor.net/ua/n3306008

.
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18.12.2021 19:06 Ответить
Да мочат журналюги зекрысу потому что всех задолбал грабежом страны и беспросветной тупостью ...и ещё потому,что всем уже ясно -зеля не жилец,т к если сидел бы крепко,то боялись бы так прямо мочить
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18.12.2021 19:08 Ответить
Зеленский дуже харошій
і друзі в нього усякі Гогі-шмогі
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18.12.2021 19:08 Ответить
2021 рік фактично "устаканив" таке поняття як "Тотальна безкарність як основа існування касти недоторканних", які самоорганізувались за принципом мафії, які живуть за принципом "друзям - усе, ворогам - закон", - Остап Дроздов
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18.12.2021 19:08 Ответить
Половину критиков (ватников) Зеленский просто закрыл. Этакая консенсусная полудиктатура.
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18.12.2021 19:09 Ответить
Вагнергейт і самого мустафіна не цікавить бо там точно були земляки, які "могут и спросить". А "Гогігейт" це продовження Вагнергейту- персонажі одні і ті самі.
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18.12.2021 19:12 Ответить
. Зеля олигархам на ...й соли насыпал)) .
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18.12.2021 19:24 Ответить
Шо и тебе попало? Или пайку урезали?
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18.12.2021 19:34 Ответить
Зеля тебе хлеборєзкою в лайно ткнув , а ти все фантазуєш про те як він олігархам -шось кудись насипав . . Прикольний ти - хлоп .
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18.12.2021 20:13 Ответить
Зеля нормальный Президент! И то, что Падлюченко воет по этому поводу только доказывает этот факт!
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18.12.2021 20:55 Ответить
Ну якщо він тобі нормальний , то ненормальний схоже - ти сам . .
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18.12.2021 20:58 Ответить
Лесно такое услышать от долбака...., но рошенку ты заработал, главное получить!
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18.12.2021 21:10 Ответить
Тобі - лестно почути що ти довбо...дятел . ? . Тоді в мене більш немає слів .
Ти заработал купу ЗЕленого лайна . . Радій і насолоджуйся .
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18.12.2021 21:25 Ответить
В Мацкве учился?
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18.12.2021 22:12 Ответить
какаяразніца . .
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18.12.2021 22:14 Ответить
Зеленский все прекрасно понимает , просто проклятый метадон искажает реальность )
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18.12.2021 19:27 Ответить
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18.12.2021 19:31 Ответить
Обіжений керівник розвідки розповідає на телеканалі про всі особливості роботи свого відомства; обіжений журналісь забуває про основне завдання і етику журналіста і починає писати неправду і відверту брехню ; обіжений лікар замість апендициту видаляє ..., обіжений даішником автомобіліст виїзжає на зустрічну і натискає на акселератор.. ; обіжений слюсар,.., токар... І все це оправдане обіженісю. Територія обіжених людей????
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18.12.2021 19:33 Ответить
шо за сказку ты на колене придумал,кацапа?
у тебя вон обиженный абрамович в португалию сбежал








ТЁТЯ РОЗА

После того, как Абрамович стал гражданином Португалии, с мечтой догнать её по среднему доходу на душу населения придётся расстаться навсегда!
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18.12.2021 19:47 Ответить
ты бы лучше своих пас...все пользы больше
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18.12.2021 20:26 Ответить
Можна спитати, а відверта брехня - це щось на кшталт того, що Пєтя свого брата вбив? Чи що брат Єрмака на Донбасі загинув (хоча як виявилося, він живий і допомагає братові посадами торгувати)?
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18.12.2021 20:34 Ответить
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18.12.2021 19:43 Ответить
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18.12.2021 19:44 Ответить
В кремлевских сми проскользнула информация,у некоторых,как и у нас вода в попе не держится ,что Зеленский и болезнь хорошо сочетаются.Причем очень скоро. Готовится что-то типа Новичка для Президента Украины.Я попросил бы Спецслужбы Украины временно ограничить доступ к телу.Я предполагаю ,что это будут корреспонденты и политиканы,охотники- невдахи за булавой.
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18.12.2021 19:59 Ответить
Мустафин всякий отстой по СМИ гонит. Делает вид, что что-то умное говорит.
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18.12.2021 20:05 Ответить
На що,здатне,те,й, пихтить
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18.12.2021 20:45 Ответить
Що,за 'отброс', цей особливо цінний?
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18.12.2021 20:44 Ответить
Журналист не должен руководствоваться эмоциями.Его задача объективно доносить инфу людям,невзирая на свои обидки к тому или иному политику.Журналист должен быть как судья беспристрасным и его не должны волновать слёзы родных преступника.Держать весы в равновесии-это журналистика.Если весы в твоей руке пошатнулись в сторону симпатии к одному политику или антипантии к тем о ком пишешь,то ты уже не журналист,а пропагандон вводящий массы людей в заблуждение,только на том основании,шо потерял меру весов.Як вариант
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18.12.2021 20:59 Ответить
Йому не слід було нарождатись, так що тепер?
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18.12.2021 21:12 Ответить
КОРИЧНЕВА ПАМ'ЯТЬ ШОКОЛАДНИХ.

Гогішвілі хам, і як тільки це проявилося, Зеленський його звільнив. Проте продажна шокошобла продовжила старанно розкручувати "зраду", готуючи найбільш сприятливу ситуацію на цей раз для широкомасштабного вторгнення Росії. Це є обов'язковою компонентою Великої війни, і вони цю компоненту підтягують і розкручують.
Дивно, що ніхто не тикне шоколадну мерзоту пиками в купку, яку вони колективно відкладають, - і не нагадає, що тесть Клімкіна, порошенківського міністра іноземних справ, є громадянином Росії. Більше того, він нагороджений путінською окупантською медаллю "За возвращєніє Крима".

Його дочка в МЗС при порошку була заступницею департаменту зовнішньої політики чи шось таке...

Напевно, не треба нагадувати, скільки секретів в МЗС...
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18.12.2021 21:55 Ответить
А ніхто і не збирається ставити Порошенкові шоколадні пам'ятники - він обісрався, тому і програв. Але це зелене гівно не обсирається - воно і є гівном
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19.12.2021 01:08 Ответить
Цензору немає в кого інтерв'ю брати
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19.12.2021 01:02 Ответить
Это - длинный заголовок ... Достаточно "Зеленскому не следовало бы..."
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19.12.2021 10:43 Ответить
 
 