Зеленскому не следовало ссориться с лояльными журналистами, потому что их многочисленные публикации теперь формируют негативное отношение к нему, - Мустафин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Медиаэксперт Алексей Мустафин считает большой ошибкой ссору Владимира Зеленского с журналистами и убежден, что критические сюжеты будут иметь для президента эффект "тысячи порезов".
Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
Комментируя ситуацию с бывшим заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили Мустафин отметил, что она будет иметь для президента худшие последствия, чем вагнергейт.
"Вагнеровцы вообще никак не сказались, потому что ими интересуется только тусовка, которая Зеленского и так не поддерживает. К тому же до поры до времени об этом вообще не было слышно из-за лояльности большинства телеканалов. Теперь из-за конфликта с владельцем самого популярного канала об этом услышали, но сугубо технологически это не сработало. Вся аудитория, которая интересовалась вагнеровцами, она уже охвачена", - заметил Мустафин.
[С Гогилашвили] здесь несколько иная ситуация, учитывая, что брутальное поведение создает эмоцию и может задеть аудиторию. Эта история могла раскрутиться. Поэтому ее так быстро и попытались погасить", - отметил эксперт.
Впрочем, по его мнению, на этом кризис не кончится.
"Сейчас Зеленский изо дня в день ссорится с журналистами, которые к нему относились в принципе лояльно. А сейчас он сам раскручивает негативное отношение к себе. Конечно, можно спросить, на что может повлиять публикация Ткача о номерах и нарушениях правил дорожного движения? Она не настолько эмоциально глубокая. "Но здесь важна не глубина, а частота. Каждый день появляются сюжеты других журналистов о Гогилашвили. Вчера была другая тема, и снова множество публикаций, и завтра будет так же. Это такая "тактика тысячи порезов", - заметил Мустафин.
Он считает, что в конечном счете это даст накопительный эффект. "Мы не знаем, когда он сработает, но рано или поздно может сработать. И для Зеленского действительно опасно, что журналисты уже начали с ним бороться. Это конечно Давид и Голиаф, но когда весы сбалансируются, то даже самый мелкий камешек может стать решающим. Поэтому ему надо бы улучшать отношения с журналистами, а не делать то, что он делает", - подчеркнул эксперт.
Пожалуйста, подождите...
ЧЕЛЮСТИ....
Вова, сплошные ЧЕЛЮСТИ !
...мне жаль журналистов...
журналисты уже обгладывают ЗЕ-лень до костей.
Зеля ж натякав що у гелікоптері вони робили якісь бутерброди з Єрмаком !!! мабуть намащувались майонезом і тірібонькалі сосісочкі, не зрада, нє ???
Факт фака имел место быть ... -- ...чего теперь уж не отнять.
Ви з тієї структури?
або в серіалі таке бачила?
Только не всем "журналистам" они достались. "Журналисты" неохваченые вниманием ОП таким образом намекают что они тоже хотят кушать. Насыпют им в корыто, как уже насыпали упячке, и все там у бубочки опять будет хорошо
.
і друзі в нього усякі Гогі-шмогі
Ти заработал купу ЗЕленого лайна . . Радій і насолоджуйся .
у тебя вон обиженный абрамович в португалию сбежал
ТЁТЯ РОЗА
После того, как Абрамович стал гражданином Португалии, с мечтой догнать её по среднему доходу на душу населения придётся расстаться навсегда!
Гогішвілі хам, і як тільки це проявилося, Зеленський його звільнив. Проте продажна шокошобла продовжила старанно розкручувати "зраду", готуючи найбільш сприятливу ситуацію на цей раз для широкомасштабного вторгнення Росії. Це є обов'язковою компонентою Великої війни, і вони цю компоненту підтягують і розкручують.
Дивно, що ніхто не тикне шоколадну мерзоту пиками в купку, яку вони колективно відкладають, - і не нагадає, що тесть Клімкіна, порошенківського міністра іноземних справ, є громадянином Росії. Більше того, він нагороджений путінською окупантською медаллю "За возвращєніє Крима".
Його дочка в МЗС при порошку була заступницею департаменту зовнішньої політики чи шось таке...
Напевно, не треба нагадувати, скільки секретів в МЗС...