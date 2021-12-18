Европа остается главным торговым партнером Украины: доля экспорта в ЕС достигла 40%, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию об экспорте украинских товаров в мир.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в фейсбуке.
Шмыгаль подчеркнул: "В январе-октябре экспорт украинских товаров составил более 54 млрд долларов, что на 38% больше чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольший за последние 8 лет. За 10 месяцев 2021 года главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский Союз с долей в 40%".
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+6 Валадімір Щєлєнскій
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+4 Kobsar Alexander
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+3 Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий18.12.2021 19:43
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По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.
Как гриться: Ни слов, ни выражений...
Источник: https://censor.net/ru/n3306009
Просто невероятные рекорды. Неужели СМИ поддерживающие Порошенко все врут?)
А цены на металл и т.д. за 8 дет поднялись и чуть ли не в 2 раза
Кроме заробитчан - просто интересно с такой экономикой.
Доля ЕС может вырасти до 100%.