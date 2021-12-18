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Европа остается главным торговым партнером Украины: доля экспорта в ЕС достигла 40%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Европа остается главным торговым партнером Украины: доля экспорта в ЕС достигла 40%, - Шмыгаль
Фото: Рейтер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию об экспорте украинских товаров в мир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер написал в фейсбуке.

Шмыгаль подчеркнул: "В январе-октябре экспорт украинских товаров составил более 54 млрд долларов, что на 38% больше чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольший за последние 8 лет. За 10 месяцев 2021 года главным рынком сбыта украинских товаров остался Европейский Союз с долей в 40%".

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Топ комментарии
+6
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18.12.2021 19:01
+4
По данным Государственной таможенной службы Украины, всего в течение января - мая 2021 года года Россия занимает третье место по товарообороту с Украиной в денежном эквиваленте после Китая и Германии.

По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.

Как гриться: Ни слов, ни выражений...
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18.12.2021 18:54
+3
Если бы наибольший в количественном измерении, то честь и хвала. А в ценовом, при росте в 4 раза цен на руду, лес, металл, в 2 раза на зерно и продукты питания, такое себе. Качнется кривая цен на сырье вниз и экспорт упадет следом.
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18.12.2021 19:43
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А с рассеюшкой как торговля? Растёт/падает?
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18.12.2021 18:52 Ответить
та млять устал повторять - КАКАЯРАЗНИЦА??
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18.12.2021 19:01 Ответить
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18.12.2021 19:01 Ответить
По данным Государственной таможенной службы Украины, всего в течение января - мая 2021 года года Россия занимает третье место по товарообороту с Украиной в денежном эквиваленте после Китая и Германии.

По данным таможенной службы, в 2020 году товарооборот между Украиной и Россией составил $7,3 млрд.

Как гриться: Ни слов, ни выражений...
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18.12.2021 18:54 Ответить
За рік Щеленський майже вдвічі збільшив партнерство з підаросією.
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18.12.2021 19:05 Ответить
экспорт украинских товаров составил более 54 млрд долларов, что на 38% больше чем в прошлом году. Экспорт товаров по итогам года будет наибольший за последние 8 лет
Источник: https://censor.net/ru/n3306009

Просто невероятные рекорды. Неужели СМИ поддерживающие Порошенко все врут?)
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18.12.2021 19:06 Ответить
Манипуляции с низкой базой 20 года, для зебилов сойдет.
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18.12.2021 19:11 Ответить
А как же наибольший за последние 8 лет?
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18.12.2021 19:13 Ответить
Если бы наибольший в количественном измерении, то честь и хвала. А в ценовом, при росте в 4 раза цен на руду, лес, металл, в 2 раза на зерно и продукты питания, такое себе. Качнется кривая цен на сырье вниз и экспорт упадет следом.
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18.12.2021 19:43 Ответить
В денежном выражении...!!! Только за год доллар просел чуть ли не на 10% инфляции.
А цены на металл и т.д. за 8 дет поднялись и чуть ли не в 2 раза
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18.12.2021 20:30 Ответить
Лень обьяснять, все равно не поймете.
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18.12.2021 22:53 Ответить
Че так мало?
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18.12.2021 19:09 Ответить
А на всех расчитано небыло...
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18.12.2021 19:11 Ответить
Товарооборот с Расеей падает ежегодно.Размер товарооборота между Украиной и Россией по итогам первого квартала 2020 года сократился на 27% против аналогичного периода 2019 года.
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18.12.2021 19:11 Ответить
3 - 1 = Китай и Германия. *)
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18.12.2021 19:12 Ответить
А с остальными наверняка на 28%
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18.12.2021 19:13 Ответить
Кто спорит, падает и будет падать, нам уголь не продают, а нам нечего продавать, не знаю, может конфетки какие.
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18.12.2021 19:25 Ответить
Хто купив?
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18.12.2021 19:32 Ответить
Вы что? Все из психбольницы? разговор ты затеял о россии, о товарообороте.
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18.12.2021 19:37 Ответить
А что за товары Украина экспортирует в мир ?
Кроме заробитчан - просто интересно с такой экономикой.
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18.12.2021 19:29 Ответить
Металл, зерно, руда
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18.12.2021 20:10 Ответить
А рахімія і корній розповідають що Китай найбільший їхній партнер.
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18.12.2021 19:32 Ответить
Мало, с/п, лес, руды, рабсилу, что бы еще, а, земелька на подходе. так что ресурс еще не исчерпан.
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18.12.2021 19:32 Ответить
Металлы, промышленные машины, транспортные машины, вооружение и боеприпасы, химию, ІТ-услуги.
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18.12.2021 19:45 Ответить
стройматериалы, трубы, продукцию легкой промышленности, электроэнергию, газ
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18.12.2021 19:46 Ответить
Короче, все, что в избытке, то и продаем. Можно добавить, космические корабли, подводные лодки, ледоколы и многое другое, мы такие.
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18.12.2021 19:59 Ответить
А бывает как то по иному? Кто-то продает то, чего самим не хватает? Ну, кроме коммуняк.
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18.12.2021 20:10 Ответить
Я покупаю вашу водку-и мне хорошо и вам остётса на патрон для кацапа
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18.12.2021 22:23 Ответить
Кто не будет убивать оккупанта, тот через пару лет окажется в Сибири, на Соловках или Сандормохе, если выживет после Голодомора, конечно.
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18.12.2021 22:42 Ответить
Если и дальше уменьшать долю торговли с Китаем, Индией, Турцией ...
Доля ЕС может вырасти до 100%.
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19.12.2021 08:29 Ответить
 
 