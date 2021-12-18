Россия направила для патрулирования в небе Беларуси два бомбардировщика, способных нести ядерные заряды
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
РФ 18 декабря направила два стратегических бомбардировщика к западным границам Беларуси. Западные СМИ обращают внимание, что оба самолета способны нести ядерные заряды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
Два бомбардировщика Tu-22M3 производят патрулирование в сопровождении истребителей Su-30SM, приписанных к авиационным частям как в Беларуси, так и в России.
За последний месяц это уже третья подобная патрульная миссия в белорусском небе.
Издание напоминает, что отношения Беларуси с Европейским союзом остаются напряженными в связи с прибытием в последние месяцы к белорусско-польской границы тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Центральной Азии. В Брюсселе считают, что кризис с мигрантами мог быть намеренно устроен режимом Лукашенко.
В Киеве выразили опасения, что Москва могла бы использовать белорусскую территорию для поддержки войск, которые, вероятно, способны ворваться на территорию Украины.
США и их союзники по НАТО в последнее время неоднократно предупреждали Россию, что нападение на Украину повлечет за собой "тяжеые последствия".
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15 декабря 2021 года
сборная РФ по хоккею против сборной Канады. На форме россиян надпись "СССР".
Видимо московиты думают (что само по себе удивительно!), что это оригинально! А на самом деле это прогрессирует шизофрения и деменция, если они не помнят за какую страну играют!
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а,спасибо,загуглил - в саратове расхеряченный автобус тормозами оборудуют,который вёз в Чечню расиянские флаги на учения ..
За поребрик солнышко зашло
Вротзашитыйвтормозах Салаутдин
Попытался вякнуть... Но прошло
за помойку рускую топил,
вычислен,обосцан и отправлен
в спам с диагнозом " кириллович-дебил"..
https://youtu.be/I9krJoTVk_w...катастрофа ТУ-22
https://youtu.be/STp5XIeYhjc..катастрофа Ту-22 под Мариуполем...летающие гробы короче
а есь еще куча видео с упавшими Ту-95 и Ту-160...
та для тамагавка на землі,
білоруси- не сумуйте
квіточки фуйлу купуйте
А могут и не нести, а просто иеблом торговать, точнее - обтекателем радара.