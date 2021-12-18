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Россия направила для патрулирования в небе Беларуси два бомбардировщика, способных нести ядерные заряды

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия направила для патрулирования в небе Беларуси два бомбардировщика, способных нести ядерные заряды

РФ 18 декабря направила два стратегических бомбардировщика к западным границам Беларуси. Западные СМИ обращают внимание, что оба самолета способны нести ядерные заряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

Два бомбардировщика Tu-22M3 производят патрулирование в сопровождении истребителей Su-30SM, приписанных к авиационным частям как в Беларуси, так и в России.

За последний месяц это уже третья подобная патрульная миссия в белорусском небе.

Читайте также: Беларусь готова разместить ядерное оружие в случае "угрозы со стороны НАТО", - глава МИД РБ Макей

Издание напоминает, что отношения Беларуси с Европейским союзом остаются напряженными в связи с прибытием в последние месяцы к белорусско-польской границы тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Центральной Азии. В Брюсселе считают, что кризис с мигрантами мог быть намеренно устроен режимом Лукашенко.

В Киеве выразили опасения, что Москва могла бы использовать белорусскую территорию для поддержки войск, которые, вероятно, способны ворваться на территорию Украины.

США и их союзники по НАТО в последнее время неоднократно предупреждали Россию, что нападение на Украину повлечет за собой "тяжеые последствия".
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Топ комментарии
+11
Когда Рашка миролюбно катает ЯО вдоль границ Европы ето нормально, а когда НАТО ставит ПВО для защиты своей территории то ето агрессивная правакация
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18.12.2021 19:51
+9
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18.12.2021 19:53
+9
Хотя у лаптей чаще так.
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18.12.2021 19:55
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На фото три. Один видимо не долетел, упал под Воронежем.
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18.12.2021 19:19 Ответить
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18.12.2021 19:24 Ответить
Хотя сейчас только разглядел, что на фото Ту-160. А в статье про Ту-22М3. Они выглядят так
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18.12.2021 19:49 Ответить
Хотя у лаптей чаще так.
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18.12.2021 19:55 Ответить
Вчора в Пітері у кацапів прямо на верфі згорів дощенку (не підлягає відновленню) ************* ракетний корвет-стелс "проВОРний", який заклали у далекому 2013 та мали передати флоту наприкінці 2022. Тепер передадуть хіба що сиську від здохлого цапа...
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18.12.2021 21:51 Ответить
А важко влаштуватись туди зварником ?
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19.12.2021 03:41 Ответить
Хло пізно всрався - В-52 із В-1В в Україні ще навесні літали 🤗
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18.12.2021 19:22 Ответить
Не нужно недооценивать москалей. Ту-22М3 начали готовить к взлёту ещё весной.
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18.12.2021 19:33 Ответить
Потрібно не недооцінювати армію свинособак, а сприймати їхню реальну силу.
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18.12.2021 19:48 Ответить
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18.12.2021 19:53 Ответить
😂
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18.12.2021 19:49 Ответить
Бацьку -бомбіть збираються чи що . ? . За шо ..??
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18.12.2021 19:25 Ответить
Бацька мав би насторожитись,кацапскі літаки частіше падають чим літають останнім часом)
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18.12.2021 19:25 Ответить
Самопад мардовский в чичичипи у 3смэну стеланный. Штурмануицца лагарихмицискай линейкай.
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18.12.2021 19:27 Ответить
Он бы лучше в форточку выглянул и глянул какая деревня на дорожном указателе 😂
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18.12.2021 19:52 Ответить
А Вы понимаете, зачем эта линейка на самолёте и в каких ситуациях она применяется?
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19.12.2021 00:49 Ответить
Наверное на всякий пожарный случай? В т.ч. и в прямом смысле!
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19.12.2021 07:19 Ответить
Почитайте назначение НЛ-10.
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19.12.2021 11:41 Ответить
Странная тактика предупреждать кремлевского старца о последствиях, санкции вчера нужно было вводить. Когда Х#йло начнет бомбить Украину будет поздно.
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18.12.2021 19:27 Ответить
Вчера вам надо было Администрацию в ОП не превращать...
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18.12.2021 19:31 Ответить
русня ти за кого голосував у квітні 2019 року?
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18.12.2021 19:38 Ответить
За визитку Яроша.
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18.12.2021 19:50 Ответить
Мало кто из лаптелетов вернется на базу ,если только попробуют
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18.12.2021 20:39 Ответить
увидев такие мощи бульбохуйла, щас поляки и другие европейцы, массово ринутся к границам парашной анклааки надеясь раньше бестолковоскопившихся там мигрантов, заполучить защиту своих прав, свобод, жизни, а также забить себе место в раю, обещанное шефом гауляйтера белопараши - ******.
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18.12.2021 19:34 Ответить
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18.12.2021 19:34 Ответить
Я в дитинстві.
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18.12.2021 19:39 Ответить
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18.12.2021 19:54 Ответить
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18.12.2021 19:55 Ответить
Брест и Витебск напряглись.
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18.12.2021 19:35 Ответить
Іпануте ***** само штовхає нас до НАТИ.
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18.12.2021 19:41 Ответить
Бобруйску приготовиться...
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18.12.2021 19:43 Ответить
Атипичный журналист:
15 декабря 2021 года
сборная РФ по хоккею против сборной Канады. На форме россиян надпись "СССР".
Видимо московиты думают (что само по себе удивительно!), что это оригинально! А на самом деле это прогрессирует шизофрения и деменция, если они не помнят за какую страну играют!
Больше на моей странице https://www.facebook.com/Dmitriy.Chek...
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18.12.2021 19:47 Ответить
А как сегодня с чехами кстати сыграли?
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18.12.2021 19:56 Ответить
А, всё, спасибо, загуглил счёт.
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18.12.2021 19:57 Ответить
а как там,кстати,догорел кораблик в ленинграде,или всех спасателей отправили рот рускака солдата расшивать ?
а,спасибо,загуглил - в саратове расхеряченный автобус тормозами оборудуют,который вёз в Чечню расиянские флаги на учения ..
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18.12.2021 20:13 Ответить
Догорел кораблик в Лянинграде
За поребрик солнышко зашло
Вротзашитыйвтормозах Салаутдин
Попытался вякнуть... Но прошло
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18.12.2021 20:18 Ответить
был на шифрах Моня,но недолго
за помойку рускую топил,
вычислен,обосцан и отправлен
в спам с диагнозом " кириллович-дебил"..
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18.12.2021 20:52 Ответить
😂😂😂
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18.12.2021 21:02 Ответить
По чему Вас до сих пор не забанили загадка природы.
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18.12.2021 22:39 Ответить
30 років в коматозному сні.
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18.12.2021 22:11 Ответить
Мігранти спробують штурмувати Європу під прикриттям російської воєнної авіації.
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18.12.2021 19:48 Ответить
Когда Рашка миролюбно катает ЯО вдоль границ Европы ето нормально, а когда НАТО ставит ПВО для защиты своей территории то ето агрессивная правакация
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18.12.2021 19:51 Ответить
Все набагато гірше - коли кацапи показують Європі "кузькіну мать" на її кордонах - у самій Європі анічирик , а от коли український байрактар здійнявся у повітря на своїй території у довбаній ойропі повна стурбованість
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18.12.2021 20:11 Ответить
_Неважен озвучиваемый агрессором предлог - игнорировать! Важен мотив агрессора. А заставить агрессора отказаться от запланированной агрессии может только гарантия нанесения неприемлемого ущерба!
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18.12.2021 20:14 Ответить
"он йбнутий, владімір путін, чтоб ви понялі".
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18.12.2021 19:55 Ответить
https://youtu.be/jzvzxEzTphE..катастрофа ТУ-22М 2019 год

https://youtu.be/I9krJoTVk_w...катастрофа ТУ-22

https://youtu.be/STp5XIeYhjc..катастрофа Ту-22 под Мариуполем...летающие гробы короче

а есь еще куча видео с упавшими Ту-95 и Ту-160...
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18.12.2021 19:58 Ответить
ту- жирна добича для раптора в небі
та для тамагавка на землі,
білоруси- не сумуйте
квіточки фуйлу купуйте
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18.12.2021 20:03 Ответить
Тот кто подсадит путина на коллекционирование марок а не земель получит Нобелевскую премию мира.
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18.12.2021 20:04 Ответить
На Ваганьковском хорошая земля. И вдоль кремлёвской стены тоже...
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18.12.2021 20:06 Ответить
Нобелевскую премию идиоты дали обаме...
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18.12.2021 20:15 Ответить
https://youtu.be/STp5XIeYhjc...супер-видос от Александра Невзорова...КРУТО!!!
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18.12.2021 20:07 Ответить
https://youtu.be/***********
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18.12.2021 20:09 Ответить
чекаєм новини, що один з них наїбнувся
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18.12.2021 20:21 Ответить
З нетерпінням чекаємо на падіння літачка...
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18.12.2021 20:24 Ответить
буду орать когда это говно рухнет куда нибудь и гриб в городе )))
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18.12.2021 20:31 Ответить
БОМБАРДУВАЛЬНИКИ, цікаво... "вантаж" ще не скинули над "патрульованою" територією?
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18.12.2021 20:46 Ответить
президент россии окончательно потерял связь с реальностью и серьезно душевно болен....пациента будем лечить ...вводить медленно и глубоко!
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18.12.2021 20:53 Ответить
патрулювання бомбардувальниками кордону іншої країни?
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18.12.2021 22:06 Ответить
белорусы здорово рискуют, только в 2021 году н@******** около ста российских самолетов (советской рухляди)
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18.12.2021 22:38 Ответить
скотокаЦАПскi гiвнольоти:
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18.12.2021 23:01 Ответить
А кого пугают то? Беларусов? Ведь этот хлам будет сбит НАТОвским ПВО мгновенно в момент пересечения границы ЕС.
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18.12.2021 23:23 Ответить
М3 ? Это которые сбивались грузинской ПВО ?
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19.12.2021 03:46 Ответить
А остальные два ********* оставила для патрулирования дамбаса
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19.12.2021 08:13 Ответить
Путинские традиционыіе понты: "...Могут нести ЯО...".
А могут и не нести, а просто иеблом торговать, точнее - обтекателем радара.
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19.12.2021 11:20 Ответить
 
 