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Новости Политика Украины
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Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин

Медиаэксперт Алексей Мустафин считает, что следующим президентом Украины с большой вероятностью будет либо известный человек-неполитик, либо действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли шансы победить у нынешних политиков, Мустафин ответил: "Из тех, кто ведет себя как обычный украинский политик, – ни у кого".

Зато у раскрученной медийной персоны "очень большие шансы". "Потому что такой запрос в обществе есть. И этот запрос действительно не столько на новые лица, а на другие", - заметил Мустафин.

Читайте также: Зеленскому не следовало ссориться с лояльными журналистами, потому что их многочисленные публикации теперь формируют негативное отношение к нему, - Мустафин

На вопрос относительно мнения, что после победы Джо Байдена на выборах в США будет тренд на возвращение политиков старого образца на выборах, медиаэксперт отметил, что сам Байден делает все, чтобы такой тенденции не было.

"А что, кто-то доволен очень годом работы Байдена? Нет. Он не стал прорывом. А у нас другая страна. Это не та часть мира, где Байден, Макрон или Борис Джонсон. Помните старый анекдот о Вовочке, который отвечает учительнице "Эх , Мария Ивановна, мне бы ваши проблемы". У нас действительно другие проблемы, и у нас люди ждут именно прорыва. Я думаю, что в нашей местности для многих Байден - это просто скучный политик", - заметил эксперт. Добавив, что украинцы будут искать нескучного президента.

Он также обратил внимание, что в СМИ стало очень много Дмитрия Гордона.

В то же время Мустафин не исключил, что Зеленский переизберется на второй срок, но не будет такой власти из-за потери большинства в парламенте.

Читайте полное интервью:: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"
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Топ комментарии
+44
Коли ворог на кордоні, Україні потрібен Гетьман !
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18.12.2021 19:48
+35
Наша пісня гарна-нова, починаймо її знову.
"Стара формація не пройде.
Нове, інше медійне обличчя.
Людина-не політик.
Запит людей.
Прорив".
Ті ж популістські кліше, на яких і прийшов Янелох. Слово в слово, літера в літеру.
Війна НЕ важлива. Економіка не важлива, політика не важлива, порятунок держави не важливий. Після ВАЗелінського ви хочете ВАЗелінського, або такого, як ВАЗелінський, який буде на вас вчитися (грабувати і нищити, як ВАЗелінський), обирайте ВАЗелінського.
"Зробимо їх разом!!!"
"Хуже не будет!!!"
"Краще кіт у мішку !!!"
Какаяразніца, головне, щоб не політик з досвідом. щоб не зміг прищемитти фуйлу, бабломойським та пліснявим хвоста.
Не розумію, навіщо його пропагують на ЦН.
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18.12.2021 20:14
+33
Что-то появилось много желающих нести бред с высокой трибуны. Нам пока хватает шмаркли.
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18.12.2021 19:52
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і який вихід - що робити ...
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18.12.2021 21:17 Ответить
Вимагати розбудови нормальної антимонопольної служби, яка могла б протидіяти фпг, проведення судової реформи, проведення дійсної децентралізації, я не тієї фіктивної яку проводять зараз. Проводити роз'яснювальну роботу серед населення, в першу чергу в колі своїх близьких, про те що нам потрібні ці реформи а не те що нам пропонують на кшталт "заміни голови КСУ" або "зменшення кількості депутатів" та "зняття депутатської недоторканості".
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19.12.2021 06:36 Ответить
" вимагати" - це найбільше сподобалось ..., от і всі ЕС інституції вимагають , і навіть сам Байден та США.....

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19.12.2021 10:34 Ответить
в першу чергу ці вимоги мають ставити українські небайдужі сили.
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19.12.2021 15:13 Ответить
знову сподобалось - " мають ставити " - так ставлять же - таже наприклад " ЕС" ....- і риторичне - і шО ...
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19.12.2021 15:16 Ответить
Проводити роз'яснювальну роботу серед населення, в першу чергу в колі своїх близьких, про те що нам потрібні ці реформи. Я повторююся. А що ви від мене чекаєте - поради в стилістиці голобородька? всіх розстріляти ,а тих кого не розстріляти удавити?
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19.12.2021 15:36 Ответить
гарантую - я від вас нічого не чекаю....- як і ви від мене ...., але коли я чую - бачу - читаю загальні "штампи" , то я знаю кінечний результат ...., та згадую , " що жар загрібати краще чужими руками - а я над процесом тіпа " ...
п.с
іду до Приятиля ввечері - буду вести " роз'яснювальну роботу серед населення, в першу чергу в колі своїх близьких, "
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19.12.2021 15:45 Ответить
от і ведіть на здоровля.
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19.12.2021 16:06 Ответить
а то будете самі "поза процесом".

Якщо у вас є можливість і ресурси переконувати маси, переконуйте. Тільки так і будується суспільство довго, важко.
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19.12.2021 16:15 Ответить
Е-е , кому як , а я цими експерементами з новими літсами , і медійно розкрученими персонами , вже ситий по горло . Не розумію , набіса вони мені , якщо країна при них котиться в прірву .. ? От нафуа було міняти цілком адекватну , працездатну владу на нинішніх - клінічних ідіотів . ?? Що від цього виграла країна ,, ну що .?? Аж ніхроняки .. Одні мінуси .
Ще й ось зимою схоже , сидітимем при свічках , і дай Боже щоб в теплі . ВПЕРШЕ за 30 років , влада не купила вугілля на зиму .. Це просто пц !!
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18.12.2021 20:27 Ответить
К чему этот говновброс?
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18.12.2021 20:39 Ответить
Олег Леусенко

Бо білі пальта - це ******** дизайн фуфайки-ватника

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18.12.2021 20:43 Ответить
отримає перемогу членкиня проекту "холостяк" невідома версія
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18.12.2021 20:43 Ответить
Я би пропонував не слухати старих медіаекспертів.....Мустафіна новим обличчям цієї братії аж ніяк не назвеш.
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18.12.2021 20:44 Ответить
Коли ворог у кордона
Все дивиться на Гордона
Коли вiн достал расчёску
Значит рядом десь Котовский
Ходит грустный и не чёсан
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18.12.2021 20:45 Ответить
Петру Олексійовичу нічого не світить? А скільки зусиль було потрачено... І бабла...
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18.12.2021 20:49 Ответить
Звідки взявся цей мудило провокатор, це мурло, холуй коломойши, і на кого буде "працювати" всім зрозуміло.
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18.12.2021 20:52 Ответить
Порох - вернеться,
кремль - обісреться !
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18.12.2021 20:54 Ответить
Мне кажется Порошенко уже никогда не вернется. Эксперт прав.
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18.12.2021 21:00 Ответить
Если нарид захочет выжить,а он поверь шо шо,а за пять лет жрать точно захочет ,то вернётся Порошенко,т к во втором туре он будет сто пудов
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18.12.2021 21:17 Ответить
Годі з нас вже цих невігласів які тільки їбалом по тв торгувати можуть
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18.12.2021 20:55 Ответить
Таварищъ Мустафин, украинский народ уже выбрал кота в мешке, ну типа НОВОГО политика. Хватит, сыты даже не по горло, а выше макушек.

Так что очень надеюсь что,

1. Сначала, как положено по Конституции, всё же пройдут выборы в ВР, которая просто упразднит должность Президента Украины и на этом закончатся эти идиотские пляски.

2. На выборах победят те партии, которые будут не лозунгами типа "Зробимо їх ще раз", а с конкретными программами и планами их выполнения и которые избиратели смогут пошагово контролировать.

3. Если не получится вот так, по Конституции, если Зеленский попробует перенести выборы в ВР еще на полгода, то народ будет иметь право перейти к форме ПРЯМОГО народовластия.
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18.12.2021 21:03 Ответить
Надеюсь что украинцы уже досыта наелись "новых лиц" и "парня с народа" - если мало - так зимушка впереди - наедятся от пуза...Иксперды хреновы на каждом анале - задолбало!
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18.12.2021 21:03 Ответить
Если этот дебил мустафин зксперД, то я Папа Римский!!!!! Вылезло чмо бездарно-холуйское.
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18.12.2021 21:08 Ответить
Він Медіаексперт.В політиці, соціології не тямить. Він вміє показати гарну картинку, на яку клюне ТВ-залежний лохторат.. Але в тому що каже є небезпека, як показали вібори 2019.Якщо Бубочка проштовкне закон про множинне громадяінствоі снизить вік виорців до 16 (!) оків, здорового глузду серед віборців ще поменшає. І буде Президентом Комаровський чи Гордон, як це не страшно і не як несумно. Що з цим робити?
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18.12.2021 22:52 Ответить
Весь вопрос в том - какое количество голосов надо для прохождения закона о двойном гражданстве и о возрасте выборцев (16 лет), если нужно констуционное большинство то вряд ли эта афера пройдет, так же как и электронное голосование( о котором эти мрази заговорил). Да и народец за эти 2 года наелся по горло этой властью и малолеткам несмышленым родители( надеюсь) мозги вправят!!! И Тимошенко правильно говорит что я не надо обращать внимание на частые рейтинги( проплаченные) где власть на первых позициях. Будем надеяться на лучшее тем более что власть сама все делает для своей кончины( борется со своими избирателями), взять хотя бы ФОПы!!!!
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19.12.2021 07:05 Ответить
Український мудрий нарід може і інопланетянина вибрати президентом, для приводу. Головне щоб потім можна було поспівати про гірку долю.
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18.12.2021 21:08 Ответить
Мустафин - козёл, баран-провокатор..
Зеля - как раз аниматор-аматор, политик старого типа, раскрученный олигархом старого типа, Беней...
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18.12.2021 21:24 Ответить
Еще один «эксперт» за пару монет в час!
Все не такие, один зеленский правильный.
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18.12.2021 21:27 Ответить
Наш довбаний нарід будь яке лайно оберемо, аби тільки не Порошенко.
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18.12.2021 21:37 Ответить
В США голосуют за кандидата от партии, а не за какую-то личность. Какой народ в здравом уме выберет Байдена.
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18.12.2021 21:40 Ответить
А твой ***** назвал украинцев братским народом.Кто из них больший маразматик?😂🌷
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18.12.2021 21:55 Ответить
"Я думаю, что в нашей местности"
Это сказал эксперд, на этом эксперд и закончился. Ни ума, ни фантазии даже отработать правильно заплаченные деньги...
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18.12.2021 21:47 Ответить
народ уже заждался полковника
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18.12.2021 21:57 Ответить
того, що перед виборами вилазить?
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18.12.2021 22:04 Ответить
Зараз знову якусь "притулу" на крісло засунуть...бидло продовжує шукати на свою жопу "новіє ліца" , бо ще "ненахлєбалось зєльоних щей"...
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18.12.2021 22:00 Ответить
Давайте ще раз виберемо чергову олігархічну падлу.
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18.12.2021 22:01 Ответить
еще одно му-му отрабатывает деньги из ОП!
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18.12.2021 22:12 Ответить
Клоуны, медиаэксперты, худруки, горнолыжные тренеры, спиваки и танцюрысты...

Ахереть "элита".

Специалист на специалисте.
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18.12.2021 22:19 Ответить
Накинулися на чоловіка. Спеціаліст банально пропонує свої послуги в розкрутці медійної мавпи на посаду президента. За нескромний гонорар,звісно.
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18.12.2021 23:04 Ответить
В Україні після 2019-го тепер коли президент -злопам ятний, мєлочно-мстивий ділєтант, славолюбивий трус-члєнограй-уклоніст...Любий "ЕКСПЕРТ"-немає права на існування.ніхто немає права вживати такі такі слова як "експерт" або "З ДОСВІДОМ" І ТД... Ваші "експерти" нам до д.пи😎Зєлі-довічне, Порох-7-й! і ні іпьот
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18.12.2021 23:16 Ответить
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18.12.2021 23:29 Ответить
Кто такой? Пачіму нє знаю?
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18.12.2021 23:32 Ответить
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18.12.2021 23:38 Ответить
ХОЧЕШ ВПАСТИ У ПРІРВУ - ЙДИ ЗА БІЛЬЩІСТЮ
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19.12.2021 01:30 Ответить
Не надо думать,что люди в Украине ничему не научились за время "правление" Зеленскаого, они все таки будут голосовать за тех, кто сможет защитить и развивать эту страну, а не за Зеленского, ни за Разумкова и за прочую зеленую нечесть, тем более ни за прочих кукол олигархов, которых сечас никто не знает.
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18.12.2021 23:47 Ответить
Не забывайте еще за те 10-15 %, которые, по любому, будут голосовать против Украины
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19.12.2021 00:36 Ответить
Їх, етнічних або натуралізованих кацапів значно більше - 25-30%.
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19.12.2021 00:59 Ответить
Де взяли цього медіа мольфара???
Бабуля бєня народила в жахливих муках???
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18.12.2021 23:47 Ответить
У нас новий мольфар вилупився? Раніше головним мольфаром був політолог Соскін. Той прогнозував з імовірністю в 100%... з точністю до навпаки . Ніколи не помилявся.
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18.12.2021 23:53 Ответить
Треба подивитись на трудову біографію цього так би мовити медіаексперта і все стане ясно звідки ноги ростуть, вірніше в чиїй дупі рука бєні.
Працював журналістом в УНІАН (Бєня), працював завідувачем відділу міжнародних новин у Телевізійній службі новин (ТСН) на телеканалі 1+1. (Бєня). Шеф-редактор служби новин телеканалу «Інтер». Далі СТБ (Пінчук). В лавах СДПУ(О ) медведчука з часу заснування партії.
У 2012 - 2013рр. консультував партію регіонів. В 2018 - 2020рр. був медіа-консультантом партії"Батьківщина".
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19.12.2021 00:05 Ответить
Типовий журнашлюх як Мосійчук що дурить недоумків без свого розуму.
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19.12.2021 00:41 Ответить
Що це за чмо з чолочкою? А, медіаехшперд - а не пішло б воно *****
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19.12.2021 00:54 Ответить
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19.12.2021 01:01 Ответить
мустафін готується когось розкручувати ? вже розкрутили клоуна. . . . . . клоун законів не знає - історії держави не знає - традицій українців не знає - що робити не знає. писдабол. . ..
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19.12.2021 01:17 Ответить
Політики старого типу не зможуть обійняти пост президента України Джерело: https://censor.net/ua/n3306013

А що Кучмастий ще в строю ?
Папа українських олігархів залізна людина
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19.12.2021 01:28 Ответить
Водночас Мустафін не виключив, що Зеленський переобереться на другий термін Джерело: https://censor.net/ua/n3306013


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19.12.2021 01:32 Ответить
Майдан в Польше начался сразу после Оленьпияды на Мацковии в 1981 году,Лех Валенса и профсоюз Солидарность по факту подняли из советского говна и построли нормальную страну...прошло всего 40 лет...советскому быдлу в Украине,Белоруси и Мацковии и 100 лет не хватит выйти из того дерьма...
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19.12.2021 05:09 Ответить
По тому як він помагав Юлі на попередніх виборах видно що експерт він ніякий.
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19.12.2021 07:19 Ответить
Пане експерт! Ваші заяви це безвідповідальна брехня боягуза, який не може визнати факт що експеримент з проривом з тріском провалився. Тільки важка праця кожен день може вивезти нашу країну з того болота, в якому ми вже по самі вуха. Часи проривів пройшли і на жаль пандемія поставила крапку в таких очікуванях. Весь світ старається вижити і ніхто не мріє про якісь прориви...
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19.12.2021 09:15 Ответить
лично я бы проголосовал за боевого командира, воина, которому не насрать на Украину. Который хотя бы украинец по происхождению...Забродський, Гордійчук, Коцюбайло. Но их в претендентах не будет.
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19.12.2021 09:17 Ответить
Эта та же кухарка. Выбрали вождя Майдана Яроша депутатом, он сказал что слишком святой для такой работы. Ни разу на эту работу не пришел, а его так и не уволили.
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19.12.2021 10:42 Ответить
Господи, какие же вы все-таки наивные, как дети малые.
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19.12.2021 10:44 Ответить
Мабуть наступним презиком стане гардон. Щось дуже багато стало гардона в телевізорі і в інтернеті. І всього цього кодла, що їздило у Вільнюс до Шавіка на днюху.
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19.12.2021 13:03 Ответить
очередной говнопонос от коломойши.
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19.12.2021 22:51 Ответить
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