Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Медиаэксперт Алексей Мустафин считает, что следующим президентом Украины с большой вероятностью будет либо известный человек-неполитик, либо действующий президент Владимир Зеленский.
Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
На вопрос, есть ли шансы победить у нынешних политиков, Мустафин ответил: "Из тех, кто ведет себя как обычный украинский политик, – ни у кого".
Зато у раскрученной медийной персоны "очень большие шансы". "Потому что такой запрос в обществе есть. И этот запрос действительно не столько на новые лица, а на другие", - заметил Мустафин.
На вопрос относительно мнения, что после победы Джо Байдена на выборах в США будет тренд на возвращение политиков старого образца на выборах, медиаэксперт отметил, что сам Байден делает все, чтобы такой тенденции не было.
"А что, кто-то доволен очень годом работы Байдена? Нет. Он не стал прорывом. А у нас другая страна. Это не та часть мира, где Байден, Макрон или Борис Джонсон. Помните старый анекдот о Вовочке, который отвечает учительнице "Эх , Мария Ивановна, мне бы ваши проблемы". У нас действительно другие проблемы, и у нас люди ждут именно прорыва. Я думаю, что в нашей местности для многих Байден - это просто скучный политик", - заметил эксперт. Добавив, что украинцы будут искать нескучного президента.
Он также обратил внимание, что в СМИ стало очень много Дмитрия Гордона.
В то же время Мустафин не исключил, что Зеленский переизберется на второй срок, но не будет такой власти из-за потери большинства в парламенте.
Пожалуйста, подождите...
п.с
іду до Приятиля ввечері - буду вести " роз'яснювальну роботу серед населення, в першу чергу в колі своїх близьких, "
Якщо у вас є можливість і ресурси переконувати маси, переконуйте. Тільки так і будується суспільство довго, важко.
Ще й ось зимою схоже , сидітимем при свічках , і дай Боже щоб в теплі . ВПЕРШЕ за 30 років , влада не купила вугілля на зиму .. Це просто пц !!
Бо білі пальта - це ******** дизайн фуфайки-ватника
Все дивиться на Гордона
Коли вiн достал расчёску
Значит рядом десь Котовский
Ходит грустный и не чёсан
кремль - обісреться !
Так что очень надеюсь что,
1. Сначала, как положено по Конституции, всё же пройдут выборы в ВР, которая просто упразднит должность Президента Украины и на этом закончатся эти идиотские пляски.
2. На выборах победят те партии, которые будут не лозунгами типа "Зробимо їх ще раз", а с конкретными программами и планами их выполнения и которые избиратели смогут пошагово контролировать.
3. Если не получится вот так, по Конституции, если Зеленский попробует перенести выборы в ВР еще на полгода, то народ будет иметь право перейти к форме ПРЯМОГО народовластия.
Зеля - как раз аниматор-аматор, политик старого типа, раскрученный олигархом старого типа, Беней...
Все не такие, один зеленский правильный.
Это сказал эксперд, на этом эксперд и закончился. Ни ума, ни фантазии даже отработать правильно заплаченные деньги...
Ахереть "элита".
Специалист на специалисте.
Бабуля бєня народила в жахливих муках???
Працював журналістом в УНІАН (Бєня), працював завідувачем відділу міжнародних новин у Телевізійній службі новин (ТСН) на телеканалі 1+1. (Бєня). Шеф-редактор служби новин телеканалу «Інтер». Далі СТБ (Пінчук). В лавах СДПУ(О ) медведчука з часу заснування партії.
У 2012 - 2013рр. консультував партію регіонів. В 2018 - 2020рр. був медіа-консультантом партії"Батьківщина".
А що Кучмастий ще в строю ?
Папа українських олігархів залізна людина