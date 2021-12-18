Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин

Медиаэксперт Алексей Мустафин считает, что следующим президентом Украины с большой вероятностью будет либо известный человек-неполитик, либо действующий президент Владимир Зеленский.

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.

На вопрос, есть ли шансы победить у нынешних политиков, Мустафин ответил: "Из тех, кто ведет себя как обычный украинский политик, – ни у кого".

Зато у раскрученной медийной персоны "очень большие шансы". "Потому что такой запрос в обществе есть. И этот запрос действительно не столько на новые лица, а на другие", - заметил Мустафин.

Читайте также: Зеленскому не следовало ссориться с лояльными журналистами, потому что их многочисленные публикации теперь формируют негативное отношение к нему, - Мустафин

На вопрос относительно мнения, что после победы Джо Байдена на выборах в США будет тренд на возвращение политиков старого образца на выборах, медиаэксперт отметил, что сам Байден делает все, чтобы такой тенденции не было.

"А что, кто-то доволен очень годом работы Байдена? Нет. Он не стал прорывом. А у нас другая страна. Это не та часть мира, где Байден, Макрон или Борис Джонсон. Помните старый анекдот о Вовочке, который отвечает учительнице "Эх , Мария Ивановна, мне бы ваши проблемы". У нас действительно другие проблемы, и у нас люди ждут именно прорыва. Я думаю, что в нашей местности для многих Байден - это просто скучный политик", - заметил эксперт. Добавив, что украинцы будут искать нескучного президента.

Он также обратил внимание, что в СМИ стало очень много Дмитрия Гордона.

В то же время Мустафин не исключил, что Зеленский переизберется на второй срок, но не будет такой власти из-за потери большинства в парламенте.

Читайте полное интервью:: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"