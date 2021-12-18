В Украине упростили процедуру получения документов для зарегистрированных на оккупированных территориях
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенной выдаче документов людям, зарегистрированным на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-лужбу главы государства.
"Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте жительства лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус" №1916-ІХ, который парламентарии приняли 30 ноября", - говорится в сообщении.
Этот документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов.
Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла закон, который будет способствовать лицам, проживающим на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе в получении документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его статус, с внесенными в них сведениями о зарегистрированное место жительства на этих территориях. За соответствующий законопроект №4564 проголосовали 299 народных депутатов.
Пожалуйста, подождите...
Він поставлений фуйлом для того, щоб обійти українське законодавство і протягти все, що вигідно кацапам.
Тепер ці
громадянимають всі ті ж права, що й українці. Проживаючи на окупованій території, маючи мокшанське громадянства вони можуть обирати і бути обраними, користуватися безвізом, купувати землю і т.д. і т.п..
Ось і розгадка для закону про множинне громадянство.
2-Спочатку повернути рідну землю , а потім повертати тих людей в українське поле після тотальної перевірки на предмет вчинення ними військових злочинів, служби окупантам...
Італійський хлопець зміг вивчити українську мову не виїжджаючи з Італії! Коли познаймився з ним, не відразу зрозумів, що він італієць
https://zaxid.info/post1_161226_23?fbclid=IwAR1QGcDHAcxA4XYKsVzA7dXTNfxZ8_zJIJr4az-YMGi5SqbVRXvvxdNUpkE
Треба дати можливість людям з окупованих земель отримувати українські документи. Звичайно, лише тим, на кому немає крові і зради.
'' чий Крим''.В донєцкого стався ''нєрвний зрив'' і він мого земляка зарізав - нарахуали більше 20 ударів ножем...
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось, вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo