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Новости Политика Украины
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В Украине упростили процедуру получения документов для зарегистрированных на оккупированных территориях

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине упростили процедуру получения документов для зарегистрированных на оккупированных территориях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощенной выдаче документов людям, зарегистрированным на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на пресс-лужбу главы государства.

"Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении сведений о зарегистрированном месте жительства лиц на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной республике Крым и Севастополе, а также оформление документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины, или документов, удостоверяющих личность и подтверждающих его специальный статус" №1916-ІХ, который парламентарии приняли 30 ноября", - говорится в сообщении.

Этот документ регулирует механизм внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан на оккупированных территориях, а также позволяет определить места оформления документов.

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Напомним, 30 ноября Верховная Рада приняла закон, который будет способствовать лицам, проживающим на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и Севастополе в получении документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его статус, с внесенными в них сведениями о зарегистрированное место жительства на этих территориях. За соответствующий законопроект №4564 проголосовали 299 народных депутатов.
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Топ комментарии
+13
Чтобы нельзя было понять во время войны где свой, а где чужой ? Понятно.
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18.12.2021 20:14
+13
Правильно. И Россея им аусвайсы и Зеля, не жизнь , а малина. А свои пусть тарифы платят да барщину олигархам собирают. Ты хоть что то полезное для Украинцев сделай, чудо комедийное.
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18.12.2021 20:14
+12
Ага , и двойное гражданство . Супер идея .
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18.12.2021 20:05
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Ага , и двойное гражданство . Супер идея .
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18.12.2021 20:05 Ответить
тройное:украинское, росийское и крьімское(или донецкое или луганское)
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18.12.2021 20:31 Ответить
Чтобы нельзя было понять во время войны где свой, а где чужой ? Понятно.
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18.12.2021 20:14 Ответить
Нажаль тут восновному тільки чужі. Чужі на своїй землі......
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18.12.2021 20:59 Ответить
Правильно. И Россея им аусвайсы и Зеля, не жизнь , а малина. А свои пусть тарифы платят да барщину олигархам собирают. Ты хоть что то полезное для Украинцев сделай, чудо комедийное.
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18.12.2021 20:14 Ответить
Навіщо?
Він поставлений фуйлом для того, щоб обійти українське законодавство і протягти все, що вигідно кацапам.
Тепер ці громадяни мають всі ті ж права, що й українці. Проживаючи на окупованій території, маючи мокшанське громадянства вони можуть обирати і бути обраними, користуватися безвізом, купувати землю і т.д. і т.п..
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18.12.2021 20:39 Ответить
не, бтвм, кода этот пуйло не пугать а уже наступать будет на Украину?
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18.12.2021 20:16 Ответить
Не будет он наступать. Буба скоро ему докажет что между ЕР и СН нет никакой разницы.
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18.12.2021 20:30 Ответить
таки да - как тут писали - т.н. "СРУР" Союз Русско-Украинских Республик...
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18.12.2021 20:33 Ответить
Буба хоче в презЕденти. Сподівається, що вата вибере його, або кацапа, який не буде переслідувати Бубу, за вчинені злочини.
Ось і розгадка для закону про множинне громадянство.
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18.12.2021 20:21 Ответить
"какая разніца"
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18.12.2021 20:22 Ответить
Бубочка надеется на кого угодно, только не на граждан Украины. В гражданах Украины он разочеровался. Вот если бы у него были граждане Израиля, или ОРДЛО, пусть даже с российским паспортом, они бы голосовали только за него. Как бы обяснить теперь изберателеме ОПЖЗ что в политике СН нет никакой разницы с ОПЖЗ, тогда может и они за него проголосуют.
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18.12.2021 20:27 Ответить
Для чого?
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18.12.2021 20:29 Ответить
забота о зелекторате. неохота ему на 2-й срок в тюрьму, набирает себе сторонников.
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18.12.2021 20:40 Ответить
Розводити Арахамій і Голігашвілі в Україні.
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18.12.2021 21:12 Ответить
Вот народ, все не так. Все согласны, что Донбасс Украина, так почему им не давать паспорта и другие документы? Вы же все патриоты, в чем проблема?
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18.12.2021 21:22 Ответить
Бо там 5-10 років треба лікувати від кацапізму.
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18.12.2021 21:30 Ответить
Похоже ты отказываешься от повэрнення времено окупированых территорий, И кто ты теперь? ПУЙЛО. Вот так и проявляется гнилая сущность.
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18.12.2021 21:55 Ответить
1-Українську вивчи.
2-Спочатку повернути рідну землю , а потім повертати тих людей в українське поле після тотальної перевірки на предмет вчинення ними військових злочинів, служби окупантам...
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18.12.2021 22:00 Ответить
Стосовно першого пункту , предмет - це українською ?
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18.12.2021 22:04 Ответить
Українська=українська мова. Якщо він пише не українською, то він не знає українську на 30 році Незалежності і 8 війни.
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18.12.2021 22:07 Ответить
Мені він байдуже . Я не можу похвалитися , що знаю мову досконально . Просто спитав , це правильно чи ні " предмет " . Мені здалося , що тут доречі якійсь другий вислів .
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18.12.2021 22:12 Ответить
Я також не лінгвіст.
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18.12.2021 22:37 Ответить
Що можу - готовий пояснити.
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18.12.2021 22:38 Ответить
Земелькы тоби мало, народ то такэ. ЖЛОБ ты. Не научили, самая большая ценность, это человек. Не ошибся, гнилая сущность. Разговор окончен.
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18.12.2021 22:09 Ответить
Сам зрозумів, що хотів сказати? Українську не знаєш і ''русским понятно не можешь из ясняться'' твоїм язиком.
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18.12.2021 22:41 Ответить
За українське громадянство цього італійця чи Юри з Коломиї навіть не треба нікого агітувати:
Італійський хлопець зміг вивчити українську мову не виїжджаючи з Італії! Коли познаймився з ним, не відразу зрозумів, що він італієць
https://zaxid.info/post1_161226_23?fbclid=IwAR1QGcDHAcxA4XYKsVzA7dXTNfxZ8_zJIJr4az-YMGi5SqbVRXvvxdNUpkE
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18.12.2021 22:04 Ответить
Ми патріоти, а вони ні.
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19.12.2021 00:44 Ответить
Дол//***, Донбасс это Украина, но мразота проживающая там на нахр не нужна.
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19.12.2021 00:48 Ответить
Завозите агентуру фсб гру.
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18.12.2021 21:32 Ответить
Мені розповідають, що в Польщі багато "донецьких" і "кримських". Вони не признаються землякам-українцям, звідки вони. Бо СОРОМНО. Соромно, що голосували за двічі проффесора Януковоча. Соромно, що плювали на "гейропу". А тепер, коли біда примусила їхати працювати
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18.12.2021 22:18 Ответить
їхати працювати в цю "гейропу", ці вічні російські і зеківські підстилки прозріли. І зараз просто мовчать і не "висовуються".

Треба дати можливість людям з окупованих земель отримувати українські документи. Звичайно, лише тим, на кому немає крові і зради.
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18.12.2021 22:21 Ответить
Десь в кінці літа одного знайомого привезли з Польщі хоронити... Працював там, пожалів одного такого ''украінца'', найшов роботу в поляка, житло. Одного разу після роботи сиділи, відпочивали, трохи випили і поспорили
'' чий Крим''.В донєцкого стався ''нєрвний зрив'' і він мого земляка зарізав - нарахуали більше 20 ударів ножем...
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18.12.2021 22:29 Ответить
ну правильно, если не будет документов, то как полиция будет их проверять?
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18.12.2021 22:35 Ответить
І ще по темі мови і рівних прав:
Я кілька днів думав, чи розмістити цей допис: Ось, вам "русский мир" приповз до Польщі. Допис польського юриста
https://infoslovo.com.ua/ya-kilka-dniv-dumav-ch/?fbclid=IwAR3L011jZxXBw6GaP3R33-CgjMQJeDBqu7WybuvBUxaONIofhbwNvNaDjmo
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18.12.2021 22:54 Ответить
Хтось має охоту ще коментувати "мудрі" рішення найвеличнішого? Одні матюки приходять до голови...
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19.12.2021 05:07 Ответить
синеватому бы сделать из оккупированных территорий резервацию строгого режима, а не документы раздавать... но... оно же живет к дерьмаковском пузыре, а у самого ума не хватает...
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19.12.2021 06:40 Ответить
и правду тут пишут что никто не поймёт где свой где чужой..... а потом такие ржут с УКРАИНЫ к примеру сепарня сбежавшая там и туда что у них паспорта украины и права международные и паспорта полученные иностранные .и говорят что срали мол на вас дураков . так и говорили . потому что с их документами никуда не пускают, но все наши власти и экс тоже учили их детёнышей за наши налоги бесплатно в вузах вне очереди, пополняя штат с высшим образованием для банд формирований крыма и донбасяо...вот как то таки всё (( юристы и мчс ники которые закончили вузы к примеру харьковские .плюнули на Украину и свалили поднимать свои лээндээры....((
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19.12.2021 06:56 Ответить
 
 