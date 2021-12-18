Оккупанты на Донбассе учат детей обращению с оружием и приверженности "русскому миру", - Денисова
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В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей детям навязывают военное воспитание.
Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.
По ее информации, в декабре в школе №4 временно оккупированного Донецка состоялось посвящение детей в "кадеты". 47 мальчиков и девочек приняли "присягу" и получили соответствующие "удостоверения".
"Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории Российской Федерации и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира", - рассказала Денисова.
Кроме того, с 3 по 5 декабря почти 10 тыс. учеников и педагогов оккупированной Луганщины приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021".
8 декабря в оккупированной Донецкой области провели акцию с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны" для временно оккупированных территорий Украины.
Денисова подчеркнула, что милитаризация детей в ОРДЛО недопустима.
Омбудсмен обратилась в Офис Генерального прокурора Украины относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.
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Не детям ато-вцев - а детям коллаборантов...
...а то ж поб'ють нас без бою...
жахнувся!!!
є новини з переглядами в 3-4 та більше 5ти тисяч.
доля ПОРАНЕНОГО БІЙЦЯ заінтересувала всього 540 читачів!!!
кого ми мусимо звинувачувати в тому що у нас такий президент???
підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
они в 2019 -м решили что если выбрать клоуна, то и нах не нужно будет
гнать руцкий мир с украинской земли, а только встретить его, выключив квартал , встав с дивана и сдавшись без боя.
на каждой маршрутке ..
пришёл клоун и сделал Пороха своим врагом, прямо со стадиона...
так кто "поссорился" и враждует ???????
Коли відкриваєшь новини, то узаголовку бачимо новину.
Джерело: https://censor.net/ua/n3306014