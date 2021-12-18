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Оккупанты на Донбассе учат детей обращению с оружием и приверженности "русскому миру", - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Оккупанты на Донбассе учат детей обращению с оружием и приверженности

В оккупированных частях Донецкой и Луганской областей детям навязывают военное воспитание.

Об этом пишет в Фейсбуке уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, сообщает Цензор.НЕТ.

По ее информации, в декабре в школе №4 временно оккупированного Донецка состоялось посвящение детей в "кадеты". 47 мальчиков и девочек приняли "присягу" и получили соответствующие "удостоверения".

"Оккупационные администрации активно привлекают детей и молодежь к приобретению навыков рукопашного боя, строевой подготовки, обращению с оружием, навязывают изучение истории Российской Федерации и пропагандируют неотъемлемость временно оккупированных территорий Украины от "русского мира", - рассказала Денисова.

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Кроме того, с 3 по 5 декабря почти 10 тыс. учеников и педагогов оккупированной Луганщины приняли участие во всероссийской общественно-просветительской акции "Казачий диктант-2021".

8 декабря в оккупированной Донецкой области провели акцию с целью распространения и пропаганды "георгиевских лент" среди населения как символа "русской весны" для временно оккупированных территорий Украины.

Денисова подчеркнула, что милитаризация детей в ОРДЛО недопустима.

Омбудсмен обратилась в Офис Генерального прокурора Украины относительно необходимости принятия соответствующих мер реагирования.

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Топ комментарии
+13
хочу услышать что в Україні навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності -Україні
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18.12.2021 21:08
+11
продивився перегляди всіх новин на цензорі від обіду.
жахнувся!!!
є новини з переглядами в 3-4 та більше 5ти тисяч.
доля ПОРАНЕНОГО БІЙЦЯ заінтересувала всього 540 читачів!!!
кого ми мусимо звинувачувати в тому що у нас такий президент???
підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
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18.12.2021 21:11
+8
А ти, дурненька_дЄнІсова, намагайся закрити Миротворець. Це ж зараз для тебе найголовніша проблема. Тьху!
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18.12.2021 21:03
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Так хто там хоче з ними інтегруватись?
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18.12.2021 21:02 Ответить
"дЄнісова". Адже хоче закрити базу даних колаборантів, яку зібрано на сайті Миротворець.
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18.12.2021 21:04 Ответить
А ти, дурненька_дЄнІсова, намагайся закрити Миротворець. Це ж зараз для тебе найголовніша проблема. Тьху!
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18.12.2021 21:03 Ответить
Надо скорее без экзаменов в Украинские ВуЗы и паспорта , ато испортится молодежь.
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18.12.2021 21:03 Ответить
Там ещё им и стипендия 6000 грн...
Не детям ато-вцев - а детям коллаборантов...
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18.12.2021 23:40 Ответить
А українських дітей хтось виховує кацапів бити?
...а то ж поб'ють нас без бою...
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18.12.2021 21:04 Ответить
Хіба перший раз? Знову кращих виставлять наперед, потім покричать цинічно Герої не вмирають!!! І дружно ляжуть під рюсскій мір, щоб трохи довше їхні гнилі продажні шкури помучилися на цьому світі.
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18.12.2021 21:08 Ответить
Трактор в полі дир-дир-дир. Ми за мир, ми за мир.
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18.12.2021 21:08 Ответить
Так ото ж...
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18.12.2021 21:12 Ответить
хочу услышать что в Україні навчають дітей поводження зі зброєю та прихильності -Україні
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18.12.2021 21:08 Ответить
продивився перегляди всіх новин на цензорі від обіду.
жахнувся!!!
є новини з переглядами в 3-4 та більше 5ти тисяч.
доля ПОРАНЕНОГО БІЙЦЯ заінтересувала всього 540 читачів!!!
кого ми мусимо звинувачувати в тому що у нас такий президент???
підійдіть до дзеркала і ви побачите в ньму саме того, хто винен у всіх проблемах України!!!
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18.12.2021 21:11 Ответить
Это уже годами такое наблюдается.. Большинство интересует только пожрать вечером и включить ТВ
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18.12.2021 21:26 Ответить
73 % это те кому всё чисто пох, как потапу , жене лысому, лому , усику и прочей мразоте...
они в 2019 -м решили что если выбрать клоуна, то и нах не нужно будет
гнать руцкий мир с украинской земли, а только встретить его, выключив квартал , встав с дивана и сдавшись без боя.
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18.12.2021 21:57 Ответить
Не надо ссорится народу и враждовать перед возможными непредвиденными событиями со стороны раши что на руку кремлю , по крайней мере так считают умные люди типа Бессмертного, Пионтковского, Юнуса, Портникова, Борковского, Пичия и других умных людей
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18.12.2021 23:16 Ответить
я согласен, но у Пороха был лозунг "Єдина країна"
на каждой маршрутке ..
пришёл клоун и сделал Пороха своим врагом, прямо со стадиона...
так кто "поссорился" и враждует ???????
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18.12.2021 23:48 Ответить
Звичайна людська психологія, немає тут чому дивуватися. + із заголовку зрозуміло, що сталося.
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18.12.2021 22:22 Ответить
Тому що писати пости в таких новинах важко, та ще й кацапи можуть писати, тому в таких темах частіше не можно написати відгук. Ось і результат.
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18.12.2021 22:52 Ответить
я не про відгуки а про перегляди
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19.12.2021 09:06 Ответить
Я це зрозумів.
Коли відкриваєшь новини, то узаголовку бачимо новину.
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19.12.2021 17:22 Ответить
"русский мир" - кровожадная, наглая,подлая дрянь.
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18.12.2021 21:29 Ответить
это циничное чучело само подмахивает русскому миру, пытается закрыть "Миротворец"
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18.12.2021 21:44 Ответить
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощену видачу документів людям, зареєстрованим на тимчасово окупованих територіях.
Джерело: https://censor.net/ua/n3306014
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18.12.2021 22:24 Ответить
МЯЯЯСО !
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18.12.2021 22:58 Ответить
Зате вони будуть вступати до ВУЗів без ЗНО, матимуть кучу пільг та будуть ненавидіти Україну
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18.12.2021 23:49 Ответить
Главная ценность Нации - Семья - Папа - мужской пол, Мама - женский пол и детишки
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19.12.2021 00:24 Ответить
пилотка галифе засратое и беломор канал
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19.12.2021 00:41 Ответить
Ну, а в Україні навіть закону нормального про тербати за сім років не спромоглися народити. Що "рятівник", що "його вирок" будували не східно-європейський Ізраїль, а східно-європейську Палестину.
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19.12.2021 01:39 Ответить
І хтось каже, щоб для цієї гопоти "спрощені умови вступу" в українські виші...
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19.12.2021 04:58 Ответить
и таких сепаров за наши налоги набрали несколько сот студентов в узы украины бесплатно и дали жильё и дали стипендии больше чем моя минималка пенсия . чудеса для сепаратистско терористических детёнышей....(( учите учите их за наши налдоги для лндрляндии и рашки... там наши дипломы котируются, (( уже в харьковских вышаз понаучились курсанты мчс и юристы,диплолмы получили, ноги об украину вытерли и уехали в донбасяо работать....((
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19.12.2021 06:45 Ответить
в африке такое уже проходили.
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19.12.2021 14:56 Ответить
Ленінські більшовики теж лізли виховувати дітей і виховувати з них радянських яничар.
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19.12.2021 19:06 Ответить
 
 