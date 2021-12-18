Штамм "Омикрон" обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже там, где есть высокий уровень иммунитета к COVID-19, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Штамм "Омикрон" был обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже в местах с высоким уровнем иммунитета населения.
Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.
По данным ВОЗ, случаи заболевания штаммом "Омикрон" удваиваются каждые 1,5-3 дня в странах, где уже происходит передача этого штамма COVID-19.
Остается непонятным, связан ли быстрый рост случаев заболевания штаммом "Омикрон" с тем, что этот штамм уклоняется от приобретенного иммунитета к коронавирусу.
Другие основные вопросы штамма "Омикрон" остаются без ответа, в частности, насколько эффективной против него может быть каждая из существующих вакцин от COVID-19.
Страны Европы пытаются ввести более жесткие карантинные меры, чтобы остановить новую волну коронавирусной инфекции, спровоцированную штаммом "Омикрон".
Пожалуйста, подождите...
А наскільки адекватно в нас ставляться до пандемії, настільки ж і до стану економіки.
Швеція - інфа про скандинавських пофігістів застаріла - одну дозу Moderna, Oxford/AstraZeneca чи Pfizer/BioNTech на сьогодні там отримали 75,54%, дві дози 71,76%.
В Україні 34,64% та 31,04%.
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/
т.е. у тех, кого вакцинировали 80-90% он дает безумный рост заболеваемости. Англия легла чуть ли с 90000 зааженных в сутки. Нидеры на локдауне. Дания подходит....
это ли не явка с повинной, что наделали вакцины создав "високий рівень імунітету" ?
В тому і справа, що не лягла. Просто дофіга інфікованих новим штамом.
Но то, что вакцина решает вопрос ковидом только частично - это факт.
А 2 месяца назад им укололи моего брата и моего друга... Не хотелось бы мне оказаться на их месте...
Ты еще жив? С женой.
А может вы оба уже на том свете?
Зомби.
Продолжай веселить народ. Писюкай дальше.
Ошибочка вышла. Бобик сдох. Нас ждет впереди.
Андруша. Всякого видел. Но ... Такого...
Палата номер шесть. Отдыхает.
Первый раз вижу злого зомби.
Обычно они все ... Добрые.
Вот так то . Ботик.
Строчи дальше.
За то сколько тексту.
Веселага.
Остается непонятным, связан ли быстрый рост случаев заболевания штаммом "Омикрон" с тем, что этот штамм уклоняется от приобретенного иммунитета к коронавирусу".
В первом же предложении два взаимоисключающих понятия - "быстро распространяется" и "высокий уровень иммунитета населения". ))
Ну а из второго абзаца можно сделать вывод, что "Омикрон" ярый уклонист от приобретённого иммунитета. Наверно назло биг-фарме, чтобы она без "работы" не осталась.