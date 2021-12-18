Штамм "Омикрон" обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже там, где есть высокий уровень иммунитета к COVID-19, - ВОЗ

Штамм "Омикрон" был обнаружен в 89 странах и быстро распространяется даже в местах с высоким уровнем иммунитета населения.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euronews.

По данным ВОЗ, случаи заболевания штаммом "Омикрон" удваиваются каждые 1,5-3 дня в странах, где уже происходит передача этого штамма COVID-19.

Остается непонятным, связан ли быстрый рост случаев заболевания штаммом "Омикрон" с тем, что этот штамм уклоняется от приобретенного иммунитета к коронавирусу.

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Другие основные вопросы штамма "Омикрон" остаются без ответа, в частности, насколько эффективной против него может быть каждая из существующих вакцин от COVID-19.

Страны Европы пытаются ввести более жесткие карантинные меры, чтобы остановить новую волну коронавирусной инфекции, спровоцированную штаммом "Омикрон".