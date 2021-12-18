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Новости Политика Украины
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"Слуги народа" уже ищут себе новые партии, чтобы остаться у власти, - Мустафин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Депутаты от "Слуги народа" уже ищут для себя новые политические проекты, чтобы продлить пребывание у власти.

Об этом сказал в интервью Цензор.НЕТ медиаэксперт Алексей Мустафин.

По его мнению, хотя Зеленский еще и не сказал, что идет на второй срок, "очевидно, что он готовится психологически".

"Во-вторых, если он заявит, что не идет на второй срок, то это значит, что он автоматически превратится в хромую утку, и его соратники будут искать других кандидатов. А они уже и так ищут. Думаю, что вы в курсе, что они почти всех оббегали", - заметил Мустафин.

Читайте также: Политики старого типа не смогут занять пост президента Украины, очень большие шансы у раскрученной медийной персоны, - Мустафин

Еще одной причиной похода Зеленского на выборы эксперт назвал перспективу уголовных дел для президента и его окружения.

"Он понимает, что ситуация для него выглядит, как в том советском фильме: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору". Они уже наворотили таких вещей во власти, что им от нее вообще желательно не отходить." Поэтому подспудно, если не Зеленский, то точно Ермак думает не только о втором сроке, но и дальше", - заметил эксперт.

На вопрос, что так Зеленский может пойти по пути Путина или Лукашенко, Мустафин ответил: "Почему непременно Лукашенко? Есть же и другие образцы - не только в России и Беларуси. Можно Конституцию изменить. Вообще, Зеленский мог бы стать Лукашенко, если бы сначала выбрал этот сценарий и встал на волну популизма. Теперь уже не станет".

Читайте полное интервью:: Олексій Мустафін про медіаскандали навколо президента: Зеленський розуміє, що ситуація для нього - як в тому радянському фільмі: "Или я ее веду в ЗАГС, или она меня к прокурору"
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Топ комментарии
+37
Я вам ДЕБІЛАМ писав це ще на початку літа 2019-го!!! Що "Блазень" обсираться почне і ви спочатку завиєте а потім почнете бурчать А коли "припече" то вся ваша "зелена шобла" почне шукать "запасні аеродроми" і розбігаться в різні боки! Саме тоді я оці анекдоти виклав на "Цензорі" :


- Послухайте, а чому ви, депутати від «СН» не носите значок належності до партії, як вимагає президент?

Ага… Спробуй, одягни… Щоб на вулиці в лице плювали, а то і морду били?

*

"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...

Так от - УЖЕ "настав час"!!!
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18.12.2021 21:53
+35
Хічкок нервово курить…
Ой стоп! Василь Довганенко 7230397aсти за них голосував?

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18.12.2021 21:49
+24
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18.12.2021 22:14
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Є в мене один знайомий, вміє переодягатися в повітрі, то за «юльку» то за «Ющенка», регіоналів, йому всеодно, аби робота була
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19.12.2021 07:46 Ответить
Как пиявки
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19.12.2021 09:26 Ответить
Это не поиск новых партий. Это клонирование "Слуги урода".
Карабас беня не расчитывает укреплять партию Зе, которая безвозвратно утратила позиции.
Теперь рассчет будет на клонирование этой партии.
Задача поставленная этим клонам собирать голоса утрачиваемые Зе. И заодно прихватить еще и от других.
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19.12.2021 11:22 Ответить
Свині урода..
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19.12.2021 15:39 Ответить
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