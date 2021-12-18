НПЗ Коломойского в 2021 году получил более 1 млрд грн прибыли благодаря "Большому строительству"
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Кременчугский НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 9 месяцев 2021 года получил рекордную за 15 лет (с 2007 года) чистую прибыль в 1,08 млрд грн.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию финансовой отчетности "Укртатнафты", передает Цензор.НЕТ.
За аналогичный период 2020 года НПЗ в Кременчуге понес убытки 413 млн грн.
Одной из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта "Большая стройка".
НПЗ реализовал за 9 месяцев 2021 121 тыс. тонн дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн. Это обеспечило 14% доходов НПЗ. Для сравнения – продажа самого популярного в стране бензина марки А-95 обеспечила лишь 9,6% выручки завода.
Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка 90%. Также компания по орбите Коломойского – ООО "ПБС" является одним из крупнейших подрядчиков по проекту Зеленского "Большое строительство", получив от государства более 9 млрд грн.
Как сообщалось, ранее компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".
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Все по Ленину "... Государственно-частные монополии во благо народа..."))) я даже знаю представителей этого народа)))
Успіхи приватної компанії, у нинішніх реаліях капіталізму, нічого поганого у собі не несуть - ЗП робітникам, девіденди державі (якщо є доля), податки у бюджет.