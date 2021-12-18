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Коломойский (1763) НПЗ (70) Большая стройка (722)

НПЗ Коломойского в 2021 году получил более 1 млрд грн прибыли благодаря "Большому строительству"

Новости Цензор.НЕТ Экономика

НПЗ Коломойского в 2021 году получил более 1 млрд грн прибыли благодаря

Кременчугский НПЗ олигарха Игоря Коломойского за 9 месяцев 2021 года получил рекордную за 15 лет (с 2007 года) чистую прибыль в 1,08 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на копию финансовой отчетности "Укртатнафты", передает Цензор.НЕТ.

За аналогичный период 2020 года НПЗ в Кременчуге понес убытки 413 млн грн.

Одной из основных статей дохода НПЗ стала продажа дорожного битума для дорожного строительства в рамках президентского проекта "Большая стройка".

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НПЗ реализовал за 9 месяцев 2021 121 тыс. тонн дорожного битума на сумму 1,4 млрд грн. Это обеспечило 14% доходов НПЗ. Для сравнения – продажа самого популярного в стране бензина марки А-95 обеспечила лишь 9,6% выручки завода.

Напомним, Кременчугский НПЗ Коломойского является монопольным производителем нефтепродуктов в Украине с долей рынка 90%. Также компания по орбите Коломойского – ООО "ПБС" является одним из крупнейших подрядчиков по проекту Зеленского "Большое строительство", получив от государства более 9 млрд грн.

Как сообщалось, ранее компания олигарха Игоря Коломойского "Оил Трейд 2018" начала поставки дизельного топлива Кременчугского НПЗ для государственной компании "Укрзализныця".
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Топ комментарии
+34
Так ось ти який
!!!
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18.12.2021 22:22
+27
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18.12.2021 22:27
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А шо ви завидуєте. А ..... а, і шо..... ідіте пейте кофе
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18.12.2021 23:58 Ответить
ктогда он здохнет уже
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19.12.2021 00:40 Ответить
и шо? в чем "криминал"?? я вчера от западной границы проехал 900 км - НИ ОДНОГО КМ "УБИТОЙ" ДОРОГИ НЕ ВСТРЕТИЛ! кому от этого стало "плохо"?? впрочем все прекрасно знают КОМУ от того, что в Украине становится лучше, портится настроение!!!
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19.12.2021 00:51 Ответить
А десять мільярдів $ борігв які Зеленський набрав за два роки і розпилив з Коломойським ти віддаси? Чи ти заплатиш за усі збиткові держкомпанії які присів доїти Коломойський?
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19.12.2021 08:22 Ответить
ну так нелох не врал - закинчилась эпоха бидности, но не для лохов которые за него голосовали, а для папика бени, ахахахха, голосуйте за зеленого упыря еще раз ахахах
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19.12.2021 01:00 Ответить
истерика переходит в маразм от новых дорог в Украине!
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19.12.2021 01:18 Ответить
И все равно до конфетного бизнеса бене очень далеко,там делаются миллиарды баксов,во всяком случае быдло в это верит,а на НПЗ крутятся жалкие миллионы гривен
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19.12.2021 07:35 Ответить
Брєд ... Кондитерський бізнес порівнювати і енергетичний - нафта, газ, електрика ...
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19.12.2021 12:21 Ответить
Торговля оружием,порошками всякими, финансовые махинации,казнокрадство,невозвратные кредиты в госбанках,всякие госзаказы по завышенным ценам,конечно конфетный бизнес это бизнес на грани разорения,если конечно платить все налоги,это был сарказм.
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19.12.2021 13:06 Ответить
Так бітум і є необхідною складовою дорожніх робіт! Що сенсаційного? В Білорусі, Польщі чи Росії купувати?
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19.12.2021 07:47 Ответить
Продаж бітуму приносить прибуток? Зрада !
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19.12.2021 08:18 Ответить
Аналог уплатил в Бюджет Панамы?
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19.12.2021 08:21 Ответить
Пока никто реально Беню не подвинул.Клепки у остальных олигархов типа Богдана не хватает.Зависть и клевета -удел бенефиса охотника за булавой.
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19.12.2021 08:23 Ответить
Боти Подоляка підробляють і на Коломоського? Може нагадати що Коломоський вже два роки купує нафту у Нафтогазу без конкурсів? Чи що Велике Крадівництво виведено з під Прозоро? Чи може що Зеленський набрав 10 млрд $ тільки за пару років і усі держкомпанії, особливо там де долучився Бєня, пішли у глибоку збитковість?
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19.12.2021 08:25 Ответить
такую тварь только уничтожить поможет УКРАИНЕ
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19.12.2021 08:39 Ответить
А зарплата оператора на заводі 12 тисяч. І не підвищували ще з 2017-го. Люди звільняються, операторів вже не вистачає.
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19.12.2021 09:20 Ответить
Нужно больше повышать налоги для укроколхозников и больше отдавать околобюджетным олигархам)))

Все по Ленину "... Государственно-частные монополии во благо народа..."))) я даже знаю представителей этого народа)))
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19.12.2021 10:48 Ответить
Как всегда, Зелох ********** марионетка, но Беня успевает стрич шерсть и с этой овцы.
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19.12.2021 11:58 Ответить
Головні проблєми це монополізм, договорняки і відкати. Нажаль із статті це ніяк не видно.

Успіхи приватної компанії, у нинішніх реаліях капіталізму, нічого поганого у собі не несуть - ЗП робітникам, девіденди державі (якщо є доля), податки у бюджет.
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19.12.2021 12:27 Ответить
с таким же успехом можно сказать - корпорация "богдан" порошенки, получила сотни миллионов на военных заказах! походу тут уже работает рефлекс как у собачек Павлова, на фамилию "коломойский"((((((((((((((
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19.12.2021 15:44 Ответить
По-моему всё хорошо, дороги по всей стране поделали, не пойму что вам не нравиться.
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19.12.2021 16:00 Ответить
Ахахах, як тут боти вилизують очко Бєнє, який пилить баблішко з Зе на дороги для російських танків, коли бюджет інфраструктури перебільшив бюджет МО.
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19.12.2021 16:44 Ответить
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