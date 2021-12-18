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Россия угрожает созданием "контругроз", если НАТО не выполнит требования Путина по невступлению Украины в Альянс

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Россия угрожает созданием

Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой".

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, Москва рассчитывает, что НАТО не удастся "нивелировать" российские предложения по "гарантиям безопасности".

В МИД РФ пообещали, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если Североатлантический альянс не выполнит требования Путина.

Читайте также: Только Украина и члены НАТО имеют право определять вектор дальнейшего развития своих отношений, - МИД

По словам Грушка, в отношениях РФ и НАТО настал момент истины, а предложения Москвы нацелены на то, чтобы "отойти от опасного предела". Он добавил, что Россия будет добиваться своего.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдение которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.

Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить. территорию других участников.

США заявили, что осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.

Також читайте: У Міноборони пояснили тактику Путіна щодо НАТО: "Щоб виграти щось менше, виставляють більшу вимогу"
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Топ комментарии
+74
Может пора кончать уже с проклятыми кацапами раз и навсегда?
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18.12.2021 22:48
+51
Шантаж открытым текстом.
Видать совсем плохи дела у *****.
НАТО нужно не сопли жевать, а накачивать Украину высокотехнологичным оружием и боеприпасами.
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18.12.2021 22:52
+46
у ...банутого кремлевского кгбшного окурка ничего не осталось, кроме понтов.
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18.12.2021 22:49
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Страница 4 из 4
Московия сожмётся до размеров не сапога, но лаптя.
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19.12.2021 09:35 Ответить
Логика Московии как у уголовников. То они угрожают Украине, теперь НАТО. Пользуются западными технологиями и достижениями и ненавидят Запад. А вопрос решается просто: докажите что "русский мир" экономически и технологически круче и весь ЕС и НАТО с радостью вступит в ваш Тайожный союз. И никаких проблем! А пакостить по всему миру - это примитивно.
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19.12.2021 07:49 Ответить
Ви,мислите,чк цивілізоаана людина. В підорасії людей немає!!!
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19.12.2021 09:31 Ответить
Україні потрібно зранку в понеділок 20 грудня 2021 року подати заяву на вступ до НАТО. ПРотягом дня заявку НАТО затвердило
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19.12.2021 08:03 Ответить
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19.12.2021 08:11 Ответить
Украина становится полем боя для двух ядерных держав.
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19.12.2021 08:23 Ответить
Только в бредовых фантазиях кацапов,которые они воплощают в жизнь собственной же агрессией.
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19.12.2021 08:38 Ответить
Дурачок, в Украине уже идет( и больше чем 8 лет), пока еще гибридная, гражданская война между про-демократами и про-имперцами. Поскольку "рассадником" демократии считаются США, а главной базой монархо-совкодрочерского империализма РФ, то и война эта - американско-российская ...
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19.12.2021 11:03 Ответить
Ого. Чего вам-лаптям только не привидится сидя на бутылке.
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19.12.2021 14:10 Ответить
Ще скажіть, що США при цьому "спровокувало" війну двох "братніх" народів.
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19.12.2021 08:50 Ответить
Как бы свинособакия не стала
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19.12.2021 09:12 Ответить
Підорасія,завжди розглядала,сусідів,як об'єкт терору!
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19.12.2021 09:28 Ответить
есть дикая вонючая орда и цівілизованний мир, Україна со вторими, а ти?
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19.12.2021 10:33 Ответить
Засрашка если и может что-то сделать "контр",то только громкий пук в лужу, по типу исполнения этого глушка.
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19.12.2021 08:37 Ответить
Будем считать, что они его уже сделали! Было очень вонюче !
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19.12.2021 08:54 Ответить
Не ліз би в Україну в 2014 році і проблем не було б. Тоді на кордоні як з РФ так і з Білоруссю майже не було українських військових частин, як і міфічної загрози від НАТО. Тепер крутися як вужака під вилами.
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19.12.2021 08:46 Ответить
Підорасія розпочала 2гу світову,й розпалює 3-ю!!! За допомоги поплічників швабів,та жаб'ятників
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19.12.2021 09:24 Ответить
анало-говнетами стращают, казламордые упыри?
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19.12.2021 09:36 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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19.12.2021 09:43 Ответить
Мордою повинен бути знищений
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19.12.2021 10:41 Ответить
Нужно вспомнить финскую войну - при полном и безоговорочном превосходстве в живой силе и технике - катастрофическая разница в людских потерях ( это при том , что бомбили и города). За три месяца 2 МВ при многократном превосходстве в технике ( ее качестве) и живой силе - около4 млн пленных, потери в танках только под Бродами 2500шт. Без Ленд Лиза и уничтожения авиацией союзников промышленности Германии, удерживания Германией половины своей авиации для защиты ( Сталин это признавал и вЯлте и. в Потсдаме) - судьба мира была бы другой. Сейчас НАТО- не Чечня( около 5000 воинов истребили тысячи рашистов, имея только стрелковое оружие), где можно было воевать с Мирным населением.Россия может воевать только с безоружным гражданским населением( хуже СС )- бомбить больницы, школы, колонны беженцев. Понятно, что в Украине они отгребут по полной, как только они получат первые сто тысяч гробов оптимизма у них поубавится. Так же нужно помнить , что в Раше самые тупые и никчемные военноначальники за все время истории. То оружие, что у нас есть позволит нам дать достойный ответ. В военное время 5 и 95 колонны будут признаны врагами ( РПЦвУ в том числе) с вытекающими последствиями. Все в наших руках.
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19.12.2021 10:56 Ответить
Финны победили, потому что финнами руководил финн.
А не представитель другой национальности.
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19.12.2021 11:11 Ответить
Национальность не самое страшное - согласен, что наш Президент -**********, клоун. Он ну ни как не может руководить, даже под коксом.
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19.12.2021 11:20 Ответить
А фины точно победили?
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19.12.2021 12:12 Ответить
Надо посмотреть на финский уровень жизни.
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19.12.2021 12:19 Ответить
Если Вам пообещают финский уровень, Вы согласитесь отказаться от Крыма и Донбасса?
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19.12.2021 12:20 Ответить
Финнам никто ничего не обещал.
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19.12.2021 12:22 Ответить
Но они от Выборга отказались.
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19.12.2021 12:24 Ответить
Всё равно финны всегда были ближе к НАТО, чем к Варшавскому договору.
Финны не допустили создания Финской Советской Социалистической Республики.
Это и есть победа.
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19.12.2021 12:33 Ответить
Финны отказались от Выборга, а Советский Союз распался.
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19.12.2021 12:34 Ответить
Предлагаете поступить также как фины?
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19.12.2021 12:38 Ответить
У финнов не было НАТО, но маленькая Финляндия дала СССР по зубам.
У Украины есть поддержка НАТО - предлагаю ею пользоваться.
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19.12.2021 13:01 Ответить
По зубам то дала, но потеряла часть территории.
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19.12.2021 19:17 Ответить
А СССР развалился вообще.
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20.12.2021 17:21 Ответить
Президент мыслит о корпоративах на Рублёвке,
и о кинопроектах на Мосфильме.
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19.12.2021 11:47 Ответить
Какие могут быть выходы из сложившегося тупика? Принципиально их три -
Ультиматум России США: чем это грозит Украине?
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19.12.2021 11:47 Ответить
Автор может в чем то и прав, но называть Бухарестский саммит 2008 года , где Украину и Грузию поставили в очередь на приём в НАТО,Будапештским меморандумом 2008, не профессионально и непростительно для журналиста считающего себя международником.
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19.12.2021 12:07 Ответить
Ну ты даёшь - в будапештском меморандуме в обмен на ядерное оружие Украине обещали независимость, неприкосновенность кордонов ,свободу развития и всяческие права выбора пути развития. Этот меморандум в 1994 году наряду с другими странами подписала и рашка (Б.Ельцин). Будапештский меморандум похерил путлер, а теперь от Украины что то ещё и требует, гопник….
А бухарестский саммит 2008 года - это саммит стран НАТО, где рашка не при делах и пошла она на йух!!!
А тебе парень, хоть ты и Colt, я бы поставил «двойку» и по истории и по политологии. Вот таким незнанием предмета и отличаются до 60% дятлов от слуг изика каломыйского.
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19.12.2021 13:03 Ответить
Я написал - Будапешт или Бухарест какая разница, потому что ни то,
ни другое не выполняется, и я на 100% прав.
И ещё написал: не будьте занудой - это была шутка,
а теперь это не шутка.
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19.12.2021 13:12 Ответить
Ладно проехал! Вспомнил - это ранний зельц.
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19.12.2021 15:54 Ответить
Будапешт, Бухарест, Зеленский - какая разница, потому что никто ничего не выполнил!!!
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19.12.2021 18:57 Ответить
Если бы таких экспертов, как в посте Валентины Быковой, "банили", как следует, шансов построить самостоятельное государство было больше. Он конечно не глупый человек, но за такими экспертами, сразу идут "народные губернаторы губаревы, а потом "зеленые человечки. Принятие условий кремлевской крысы-шизофрена, приведет так или иначе к изчезновению Украинского государства, через пушилиных, мураевых, бойков и прочего дерьма. И таким экспертам это и нужно, чтобы засовывать кацапам в зад, поглубже свой аналитический язык.

Цитаты великого эксперта: " Россия в какой то момент перехотела поддерживать стабильность Украины". Интересно, а когда она ее поддерживала? Продавая ресуры по удобной для нее цене, а потом в нужный момент шантажируя, закрытием крана. То вдруг продукты оказывались не такими и пр.. Или стабильность предусматривалась внедрением на высшие должности, в Украине, своих шпионов-проституток. Что там это эксперт блеет о "поддержании стабильности". Не было такого периода в истории, когда Россию устраивала Украина, как самостоятельное, независимое государство.
И еще об этом продажном эксперте, на закуску: "Ну нельзя же всерьез воспринимать нынешнее государство, которое не может даже навести порядок на майдане?! Просто не может! Нет силы и реальной власти! Этого государства просто нет".
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19.12.2021 13:35 Ответить
Значить скоро будем созерцать множество грибов. Преимущественно ядерных.
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19.12.2021 16:20 Ответить
Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко Джерело: https://censor.net/ua/n3306022
ххх
Еще одно чмо без роду, без племени
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19.12.2021 17:14 Ответить
Нам не світить НАТО не менше як 20 років, а може й ніколи не світить. А якщо не буде виконано їх умов (думаю, що вони в цьому зацікавлені), то вони напевно використають це й нападуть вже зараз. І нападуть не для того щоб повоювати й намагатись дати нам прочухана, а для того, щоб забрати пів країни, а може й всю країну окупувати.
Так що думайте.
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19.12.2021 19:16 Ответить
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