Россия угрожает созданием "контругроз", если НАТО не выполнит требования Путина по невступлению Украины в Альянс
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Запад может либо принять предложение РФ, то есть согласиться с тем, что Украина не вступит в НАТО, либо будет иметь дело с "военно-технической альтернативой".
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, Москва рассчитывает, что НАТО не удастся "нивелировать" российские предложения по "гарантиям безопасности".
В МИД РФ пообещали, что Москва перейдет в режим создания контругроз, если Североатлантический альянс не выполнит требования Путина.
По словам Грушка, в отношениях РФ и НАТО настал момент истины, а предложения Москвы нацелены на то, чтобы "отойти от опасного предела". Он добавил, что Россия будет добиваться своего.
Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", соблюдение которых Владимир Путин требует от НАТО и которые Россия передала США.
Проект содержит девять статей, предусматривающих отказ НАТО от расширения, в частности от присоединения Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить. территорию других участников.
США заявили, что осведомлены о предложениях России о гарантиях безопасности в Европе и ведут обсуждение с европейскими союзниками и партнерами.
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А не представитель другой национальности.
Финны не допустили создания Финской Советской Социалистической Республики.
Это и есть победа.
У Украины есть поддержка НАТО - предлагаю ею пользоваться.
и о кинопроектах на Мосфильме.
Ультиматум России США: чем это грозит Украине?
А бухарестский саммит 2008 года - это саммит стран НАТО, где рашка не при делах и пошла она на йух!!!
А тебе парень, хоть ты и Colt, я бы поставил «двойку» и по истории и по политологии. Вот таким незнанием предмета и отличаются до 60% дятлов от слуг изика каломыйского.
ни другое не выполняется, и я на 100% прав.
И ещё написал: не будьте занудой - это была шутка,
а теперь это не шутка.
Цитаты великого эксперта: " Россия в какой то момент перехотела поддерживать стабильность Украины". Интересно, а когда она ее поддерживала? Продавая ресуры по удобной для нее цене, а потом в нужный момент шантажируя, закрытием крана. То вдруг продукты оказывались не такими и пр.. Или стабильность предусматривалась внедрением на высшие должности, в Украине, своих шпионов-проституток. Что там это эксперт блеет о "поддержании стабильности". Не было такого периода в истории, когда Россию устраивала Украина, как самостоятельное, независимое государство.
И еще об этом продажном эксперте, на закуску: "Ну нельзя же всерьез воспринимать нынешнее государство, которое не может даже навести порядок на майдане?! Просто не может! Нет силы и реальной власти! Этого государства просто нет".
ххх
Еще одно чмо без роду, без племени
Так що думайте.