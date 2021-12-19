РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13414 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 700 7
война (46939) обстрел (20241) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

За прошедшие сутки российские оккупанты 8 раз нарушили режим перемирия, ранен один украинский воин, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки российские оккупанты 8 раз нарушили режим перемирия, ранен один украинский воин, - штаб ООС

За прошедшие сутки российские наемники 8 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала этих суток режим тишины не нарушался.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В утренней сводке отмечается: "За прошедшие сутки, 18 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения… В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Он находится в лечебном учреждении, состояние его здоровья – удовлетворительное".

Российские наемники открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток на Донбассе ранен один украинский воин. Оккупанты 7 раз нарушили режим перемирия, - штаб ООС

Кроме того, в районе Широкиного противник задействовал беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросил выстрел ВОГ-17.

Отмечается, что украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрел.

"По состоянию на 7:00, 19 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - констатировали в штабе.

Также читайте: 16 декабря в зоне ООС погиб воин 74-го отдельного разведбатальона Станислав Запорожец. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Швидкого одужання нашому захисникові.
показать весь комментарий
19.12.2021 08:35 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2021 08:40 Ответить
Мабудь кацапи нарушають МІНСЬКИ домовлености ?

«Російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, мінометів калібру 82-мм і стрілецької зброї. Джерело: https://censor.net/ua/n3306030»
показать весь комментарий
19.12.2021 08:51 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.
показать весь комментарий
19.12.2021 09:21 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2021 09:26 Ответить
показать весь комментарий
19.12.2021 15:34 Ответить
Дай Господи здоров"я захисникові України. Дякую! що живий
показать весь комментарий
19.12.2021 23:40 Ответить
 
 