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За сутки в стране от COVID-19 умерли 176 человек, зафиксировано 3602 новых случая заражения, 6866 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки в стране от COVID-19 умерли 176 человек, зафиксировано 3602 новых случая заражения, 6866 человек выздоровели

В Украине по состоянию на утро воскресенья 19 декабря зафиксировано 3602 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6866 человек, 176 умерли.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 18 декабря в Украине: зафиксировано 3 602 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 390, медработников - 49); 62 686 человек было вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 19 806 человек, полностью иммун - 42 862 человека, дополнительную дозу получили 18. Также за прошедшие сутки: госпитализировано - 2 129 человек, летальных исходов - 176;

Днем ранее, 18 декабря, за сутки обнаружили 7 503 новых случаев заболевания СOVID-19, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случаев заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки обнаружили 4 073 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях короновирусной болезни COVID-19 , за сутки обнаружили 10 133 новых случаев заболевания СOVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 328 человек, зафиксированы 7503 новых случая заражения, 18 534 человека выздоровели

За все время пандемии в Украине: заболело – 3608151 человек; поправилось – 3331865 человек; летальных случаев – 93105.

С начала вакцинальной кампании привито 14 375 346 человек, из них получили первую дозу – 14 375 344 человека, полностью иммунизировано и получили две дозы – 12 961 886 человек, получили дополнительную дозу – 92 человека. В общей сложности проведено 27 337 322 прививки.

Также читайте: Украинцев начали вакцинировать дополнительной дозой против COVID-19: Прививки получили уже 14 человек
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Данные "выходного дня" всегда меньше. Будем ориентироваться по данным понедельника - вторника. И делать выводы.
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19.12.2021 09:45 Ответить
Согласно официальным данным правительства Великобритании, полностью вакцинированные люди составляют 56% всех случаев Covid-19, 63% госпитализаций и шокирующие 80% смертей за последние 16 недель в Англии - Источник
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19.12.2021 15:17 Ответить
Какое-то неправильное правительство ее Величества: согласно нашему дебилу Ляшко, якобы министру охраны здоровья, 99% пациентов больниц невакцинированные
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19.12.2021 23:32 Ответить
Не зрозуміло, чому правоохоронні органи й досі не відкрили кримінальні справи проти міністра Ляшка і головного міністра Шмигаля, які своіми постановами підривають конституційний лад в Україні. Адже їхні дії підпадають під тяжкі кримінальні закони, а органи правопорядку - ні чичирк! Дивно це вс якось…
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20.12.2021 06:23 Ответить
 
 