Вероятность госпитализации во время "Омикрона" в 11 раз ниже, чем при "Дельте", - североафриканские врачи
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В Министерстве здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) утверждают, что фиксируют значительно меньший уровень госпитализаций во время штамма коронавируса "Омикрон", чем раньше фиксировали во время "Дельты".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.
Так, в ЮАР, где две недели назад начался новый быстрый рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма "Омикрон", резко упало количество госпитализаций больных.
Глава Минздрава страны Джо Фаахла рассказывает, что по итогам второй недели этой волны госпитализация понадобилась лишь 1,7% заболевших людей. В предыдущую волну, когда доминировал штамм "Дельта", по итогам двух недель госпитализировали 19% больных.
Однако распространяется "Омикрон" гораздо быстрее, отмечают в Минздраве ЮАР. Так, во вторую неделю новой волны в стране ежедневно заражается более 20 тысяч человек, в то же время за "Дельты" было 4,4 тысячи.
Также в ЮАР утверждают, что в настоящее время фиксируют "слишком незначительное" увеличение количества смертей.
Пожалуйста, подождите...
по ходу он тот же самый сезонный грипп, но гайки закрутят еще сильнее - увидите). Скоро за хлебом с сертификатом только выйти можно будет.
"Омікрон" не питаючи "вакцинує" геть усіх від корони. І досить швидко.
Устал видно бедолашный. После ночной смены.
Все в трудах. Все в трудах. За пайку хлеба насущнага.
Так что повторить лишним не будет...
Что до ночной смены...то постарайся найти хоть один мой комментарий и дать на него ссылку..а если не найдешь...то ты обычный балабол...впрочем как и все остальные ваксы...
Не беда...два-три бустера и все будет пучком..
18.12.2021 21:33 Відповісти Керування спамом Мені подобається 4
Не?
Не пойдет?
"Учитель".
Так кто из нас балабол?
21-33...это вроде бы как вечер...а не ночь...
Так что утри соплю...и не кашляй...
Ты такой предсказуем.
"С Приветом" невдомек. Что ночная смена начинается с вечера, а не ночи.
Хотя... Если ты так настаиваешь. Пусть это будет вечерняя смена.
Так что смени подгузники. Пацан. И подмойся.
Ты очень похожь на писателя. Под кайфом.
Зомби надо мяса с кровью. И пабольше.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении локдауна по всей стране до 14 января 2022 года из-за новой волной коронавируса.
"Нидерланды с завтрашнего дня снова будут в состоянии "локдауна", - цитирует премьера Associated Press. По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма "омикрон".
"На нас обрушивается пятая волна, вызванная "омикроном", - сказал Рютте.
Локдаун продлится до 14 января 2022 года. В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, а также музеи, театры и рождественские ярмарки.
Кроме того, жителям настоятельно рекомендуется принимать дома не более двух гостей в день.
При этом в Рождество и на Новый год можно будет принимать до четырех человек. В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции.
Неплохой заголовок...
Джамшут, ты ?
Да какая разница (с)
Например, позавчера, в Москве- 2700 заболевших, вчера- 2200, а сегодня 3013.
Скока надо, стока и нарисуют. И не только в Мацкве...
А если ошибся?
Женка не заругает?
и потерял всю силу. Все увидели, что такое социализм с человеческим лицом: репрессии, нищета и агрессия.
"Забота о здоровье" в случае "ковида" означает постройку всемирного концлагеря - пахнет вкусно, ешьте сами.
Бо перехворівших на дельту омікрон заражає.
Уровень смертности - точный индикатор, и он не превышает обычный грипп.