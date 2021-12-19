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ЮАР (197) коронавирус (17042)

Вероятность госпитализации во время "Омикрона" в 11 раз ниже, чем при "Дельте", - североафриканские врачи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Вероятность госпитализации во время

В Министерстве здравоохранения Южно-Африканской Республики (ЮАР) утверждают, что фиксируют значительно меньший уровень госпитализаций во время штамма коронавируса "Омикрон", чем раньше фиксировали во время "Дельты".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

Так, в ЮАР, где две недели назад начался новый быстрый рост заболеваемости COVID-19 из-за нового штамма "Омикрон", резко упало количество госпитализаций больных.

Глава Минздрава страны Джо Фаахла рассказывает, что по итогам второй недели этой волны госпитализация понадобилась лишь 1,7% заболевших людей. В предыдущую волну, когда доминировал штамм "Дельта", по итогам двух недель госпитализировали 19% больных.

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Однако распространяется "Омикрон" гораздо быстрее, отмечают в Минздраве ЮАР. Так, во вторую неделю новой волны в стране ежедневно заражается более 20 тысяч человек, в то же время за "Дельты" было 4,4 тысячи.

Также в ЮАР утверждают, что в настоящее время фиксируют "слишком незначительное" увеличение количества смертей.

Также читайте: Штамм "Омикрон" - самая большая угроза для здоровья, - G7
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Топ комментарии
+26
Ймовірність госпіталізації під час "Омікрону" в 11 разів нижча, ніж за "Дельти"
по ходу он тот же самый сезонный грипп, но гайки закрутят еще сильнее - увидите). Скоро за хлебом с сертификатом только выйти можно будет.
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19.12.2021 09:03
+20
До обіду чекайте 100500 спростувань від експердів файзера/модерни які розкажуть що тільки їх вакцини можуть допомагати.
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19.12.2021 09:32
+16
Два-три бустера спасут всех ваксеров...ну или пять-шесть...
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19.12.2021 09:27
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Правила форума Совет форумчан
Ймовірність госпіталізації під час "Омікрону" в 11 разів нижча, ніж за "Дельти"
по ходу он тот же самый сезонный грипп, но гайки закрутят еще сильнее - увидите). Скоро за хлебом с сертификатом только выйти можно будет.
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19.12.2021 09:03 Ответить
Ужас! Что творится!!! Благо есть умные люди, которые сидя перед монитором могут разобраться в ситуации и рассказать что нас ждёт? Пешити исчо! Ваше экспертное мнение очень важно
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19.12.2021 09:08 Ответить
І було б добре, якби ковід мутував у аналог грипу.
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19.12.2021 09:16 Ответить
Вони всі мутують в тому напрямку.

"Омікрон" не питаючи "вакцинує" геть усіх від корони. І досить швидко.
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19.12.2021 10:38 Ответить
Так у них зарплата сдельная. Зависит от калличества тексту.
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19.12.2021 10:03 Ответить
Придётся заходить через витрину.
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19.12.2021 10:53 Ответить
Так а если закрутить гайки, то потом можно будет сказать, что смотрите, мы закрутили, и помогло. А если не закручивать, то придётся вылить тонны вакцины, за которую уже уплачено.
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19.12.2021 13:19 Ответить
Треба якось оприділитись з лікарями.Вони з півдня чи з півночі Африки?
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19.12.2021 09:07 Ответить
Два-три бустера спасут всех ваксеров...ну или пять-шесть...
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19.12.2021 09:27 Ответить
Ботик . Повторяется.
Устал видно бедолашный. После ночной смены.
Все в трудах. Все в трудах. За пайку хлеба насущнага.
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19.12.2021 09:36 Ответить
Повторение мать учения...особенно для ваксов...
Так что повторить лишним не будет...
Что до ночной смены...то постарайся найти хоть один мой комментарий и дать на него ссылку..а если не найдешь...то ты обычный балабол...впрочем как и все остальные ваксы...
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19.12.2021 11:02 Ответить
Привет

Не беда...два-три бустера и все будет пучком..

18.12.2021 21:33 Відповісти Керування спамом Мені подобається 4

Не?
Не пойдет?
"Учитель".

Так кто из нас балабол?
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19.12.2021 11:10 Ответить
😀 Разумеется ты...
21-33...это вроде бы как вечер...а не ночь...
Так что утри соплю...и не кашляй...
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19.12.2021 13:29 Ответить

Ты такой предсказуем.
"С Приветом" невдомек. Что ночная смена начинается с вечера, а не ночи.
Хотя... Если ты так настаиваешь. Пусть это будет вечерняя смена.
Так что смени подгузники. Пацан. И подмойся.
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19.12.2021 13:40 Ответить
Точно каждый день? Ничего не перепутал?
Ты очень похожь на писателя. Под кайфом.
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19.12.2021 11:58 Ответить
"Дію" забули
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19.12.2021 12:03 Ответить
До обіду чекайте 100500 спростувань від експердів файзера/модерни які розкажуть що тільки їх вакцини можуть допомагати.
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19.12.2021 09:32 Ответить
А что с заголовком не так?
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19.12.2021 09:34 Ответить
Всё так, кроме местоположения врачей.
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19.12.2021 09:36 Ответить
Спрашивается. А зачем зомби врачи?
Зомби надо мяса с кровью. И пабольше.
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19.12.2021 09:44 Ответить
Марина, з географией надо подтянуть.
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19.12.2021 10:07 Ответить
​Нидерланды вводят локдаун до 14 января, ибо Омикроб ужасен, он пожирает страны и континенты, на завтрак



Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил о введении локдауна по всей стране до 14 января 2022 года из-за новой волной коронавируса.



"Нидерланды с завтрашнего дня снова будут в состоянии "локдауна", - цитирует премьера Associated Press. По его словам, такие меры необходимы из-за распространения штамма "омикрон".



"На нас обрушивается пятая волна, вызванная "омикроном", - сказал Рютте.



Локдаун продлится до 14 января 2022 года. В это время будут закрыты бары, рестораны и магазины, которые не торгуют необходимыми для жизни товарами, а также музеи, театры и рождественские ярмарки.



Кроме того, жителям настоятельно рекомендуется принимать дома не более двух гостей в день.



При этом в Рождество и на Новый год можно будет принимать до четырех человек. В Нидерландах более 70% населения полностью вакцинировано от коронавирусной инфекции.
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19.12.2021 09:42 Ответить
Североафриканские врачи из Южно-Африканской республики ...
Неплохой заголовок...
Джамшут, ты ?
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19.12.2021 09:50 Ответить
до сих пор не исправили.
Да какая разница (с)
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19.12.2021 15:17 Ответить
О чем это свидетельствует? Да о том, что вирус выдыхается и скоро эпидемии конец.
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19.12.2021 10:04 Ответить
Вряд ли, еще что-нибудь выдумывают, еще есть буквы в греческом алфавите😁
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19.12.2021 11:56 Ответить
Несмотря на все старания человечества, коронавирус решил закончить эту клоунаду с локдаунами.
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19.12.2021 10:10 Ответить
Нет. Всё будет по команде!
Например, позавчера, в Москве- 2700 заболевших, вчера- 2200, а сегодня 3013.
Скока надо, стока и нарисуют. И не только в Мацкве...
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19.12.2021 10:13 Ответить
Точно знаешь , что будет?
А если ошибся?
Женка не заругает?
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19.12.2021 10:55 Ответить
Вирус ковида как вирус социализма - распространился широко
и потерял всю силу. Все увидели, что такое социализм с человеческим лицом: репрессии, нищета и агрессия.
"Забота о здоровье" в случае "ковида" означает постройку всемирного концлагеря - пахнет вкусно, ешьте сами.
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19.12.2021 11:02 Ответить
Цікаве питання: Чи у перехворілих на омікрон є імунітет до штамів дельта, бета та альфа? І який час він триває? Щоб не сталося так, що почнеться незалежне циркулювання двох або більше штамів.
Бо перехворівших на дельту омікрон заражає.
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19.12.2021 11:28 Ответить
А кто-то кроме купленных "учёных" может доказать, что эти штаммы опасны ?
Уровень смертности - точный индикатор, и он не превышает обычный грипп.
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19.12.2021 12:16 Ответить
Рівень смертності в ПАР вам повідомляють не вчені? А хто, пастухи чи вуличні торговці? Крім того, врахуйте, що середній вік жителя ПАР 26,5 років, а України 40.
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19.12.2021 15:18 Ответить
война - это мир, рабство - это свобода!
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19.12.2021 11:29 Ответить
это "плохая" новость для разработчиков вакцин)))))))))))))))))))
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19.12.2021 15:49 Ответить
 
 