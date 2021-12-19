Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров
Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии
В приложении Дія от 19 декабря официально запущен проект єПідтримка, который предназначен для выплаты 1000 грн гражданам за полный курс вакцинации.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке.
"Сегодня официально запустили проект єПідтримка в приложении Дія. Впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга. Рассказываю, как подать заявку, чтобы получить 1 000 грн".
Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія. А также быть гражданином Украины от 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Обновляйте Дію и записывайтесь на программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии. Инструкция здесь", - отметил министр.
Он продолжил: "Неделю назад команда Минцифры запустила пилот услуги, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. А в банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. 2,7 млн украинцев уже подали свои заявки на выплаты.
Как подать заявку в рассрочку:
• Оформите специальную карту. єПідтримкав одном из банков партнеров. Онлайн или офлайн.
• Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь.
• Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат COVID в приложении Дія.
• Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримку..
• Выберите карту єПідтримка и ожидайте поступления средств.
Деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины. Подробнее о том, как есть Поддержка работает в Действии, узнайте с сайта — https://e-aid.diia.gov.ua
Федоров отметил: "Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление ее бизнеса.
Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно. Программа реализуется исключительно в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.
Команда Минцифры самостоятельно разработала всю механику реализации выплаты. Искали разные варианты по миру, но поняли, что их еще не существует. Мы создали алгоритм так, что человеку не нужно уходить куда-то. Только несколько кликов для открытия карты и регистрации на услугу. Получение 1000 грн. без контактов с другими людьми и госучреждениями. Что очень важно в условиях пандемии.
Пожалуйста, подождите...
А держава просто поверне кошти в банк до кінця грудня . От якби всі банки так цінували своїх клієнтів та їхній час . Приємно коли є довіра та підтримка між державою , банком та громадянами .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍
СЛАВА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ !!! 🇺🇦😁👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍". А чому не Смерть ворогам? Хіба ці лозунги з такого приводу повинні бути? За кілька місяців Україна може невідомо де опинитися. Правду кажуть, що Зелю підтримують ті, хто бере з холодильника, а не кладе у нього.
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍 недоречні до характеристики списаної російської Дії. Важко радіти за бидло, вибачте, бо це не тільки за цей пост. Люблю патріотичних, розумних, моральних людей, людей, які помиляються, але визнають свої помилки, за них же і радію.
1. "Квартал 95"
2. Бизнес Медведчука
3. Фирму губернатора
4. Компанию мэра
5. Особняк директора своей фирмы
6. На твою хрущёвку кацап не позарится.
Нашли ли вы для себя объект защиты?
"Если у меня нет имения, я пойду защищать Родину"
Напевно купить олівці....А книжки-запитайте у своїх дітей і якщо маете онуків...крім підручників вони нічого не читають. Доречі, англійською онука розмовляє краще ніж українською,наша родина російсько мовна. Коли розмовляє українською,то інколи проскакують російські слова.....ну то таке, з часом пойде. Їй не забаром треба буде вести уроки українською....
Вибачте за помилки. Не так часто приходится писать на украинском. Но я старался....
Самый большой прикол в сроке 4 месяца и потом куда денутся деньги после обнуления.
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Что-то подсказывает, что в день обнуления все пойдут смотреть фильмы 85 квартала или все купят дешёвые билеты на вечерний квартал.
Ти йому сраку підтирай, а воно тебе колись з кнопочним телефоном по світу пустить , жлобяра позорний
Тільки прикол в тому, що коли ви натиснули "Послуги", то програма вас автоматично повертає на сторінку авторизації. Авторизуєшся, заходиш в "Документи" і бачиш "У вас ще не має Covid-сертифікату". Тиснеш "Отримати сертифікат", програма знаходить сертифікат, тиснеш на "Послуги" і Дія знов відкриває сторінку авторизації. Авторизуєшся відкриваєш "Документи" і читаєш "У вас ще не має Covid-сертифікату", завантажуєш сертифікат, тиснеш на "Послуги" і опиняєшся на сторінці авторизації, і так по колу.
лохадруга-отримай 100грн!