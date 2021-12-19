Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров

В приложении Дія от 19 декабря официально запущен проект єПідтримка, который предназначен для выплаты 1000 грн гражданам за полный курс вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке.

"Сегодня официально запустили проект єПідтримка в приложении Дія. Впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга. Рассказываю, как подать заявку, чтобы получить 1 000 грн".

Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія. А также быть гражданином Украины от 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Обновляйте Дію и записывайтесь на программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии. Инструкция здесь", - отметил министр.

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Он продолжил: "Неделю назад команда Минцифры запустила пилот услуги, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. А в банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. 2,7 млн ​​украинцев уже подали свои заявки на выплаты.

Как подать заявку в рассрочку:

• Оформите специальную карту. єПідтримкав одном из банков партнеров. Онлайн или офлайн.

• Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь.

• Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат COVID в приложении Дія.

• Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримку..

• Выберите карту єПідтримка и ожидайте поступления средств.

Деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины. Подробнее о том, как есть Поддержка работает в Действии, узнайте с сайта — https://e-aid.diia.gov.ua

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Федоров отметил: "Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление ее бизнеса.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно. Программа реализуется исключительно в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.

Команда Минцифры самостоятельно разработала всю механику реализации выплаты. Искали разные варианты по миру, но поняли, что их еще не существует. Мы создали алгоритм так, что человеку не нужно уходить куда-то. Только несколько кликов для открытия карты и регистрации на услугу. Получение 1000 грн. без контактов с другими людьми и госучреждениями. Что очень важно в условиях пандемии.

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