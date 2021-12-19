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выплаты (540) Федоров Михаил (426) диджитализация (181) Дія (354)

Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров

Новости Цензор.НЕТ Общество Технологии

Проект

В приложении Дія от 19 декабря официально запущен проект єПідтримка, который предназначен для выплаты 1000 грн гражданам за полный курс вакцинации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал в Фейсбуке. 

"Сегодня официально запустили проект єПідтримка в приложении Дія. Впервые в мире технически реализуется подобная инновационная услуга. Рассказываю, как подать заявку, чтобы получить 1 000 грн".

Вы должны быть полностью вакцинированы и иметь "зеленый" COVID-сертификат в приложении Дія. А также быть гражданином Украины от 18 лет. Важно: чтобы получить выплату в 2021 году, необходимо подать заявку с 19 по 29 декабря. Обновляйте Дію и записывайтесь на программу поддержки бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии. Инструкция здесь", - отметил министр.

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Он продолжил: "Неделю назад команда Минцифры запустила пилот услуги, на который зарегистрировались более 4,5 млн украинцев. А в банках открыли уже 4,1 млн специальных карт. 2,7 млн ​​украинцев уже подали свои заявки на выплаты.

Как подать заявку в рассрочку:

• Оформите специальную карту. єПідтримкав одном из банков партнеров. Онлайн или офлайн.

• Загрузите приложение Дія и авторизуйтесь.

• Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат COVID в приложении Дія.

• Зайдите в раздел Услуги и выберите єПідтримку..

• Выберите карту єПідтримка и ожидайте поступления средств.

Деньги можно потратить на книги, спортзал, билеты в кино, театр, музеи, концерты или на перевозку в пределах Украины. Подробнее о том, как есть Поддержка работает в Действии, узнайте с сайта — https://e-aid.diia.gov.ua

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Федоров отметил: "Вы получаете деньги на 4 месяца. Если за это время вы их не потратите, счет закроют. Расплачиваться можно будет онлайн и офлайн, но только на указанные категории украинского бизнеса. Банки будут распознавать ее при оплате картой с помощью МСС-кодов Это код, который присваивается торговой точке и характеризует направление ее бизнеса.

Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в перечне, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно. Программа реализуется исключительно в приложении Дія. Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция будет внимательно отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты.

Команда Минцифры самостоятельно разработала всю механику реализации выплаты. Искали разные варианты по миру, но поняли, что их еще не существует. Мы создали алгоритм так, что человеку не нужно уходить куда-то. Только несколько кликов для открытия карты и регистрации на услугу. Получение 1000 грн. без контактов с другими людьми и госучреждениями. Что очень важно в условиях пандемии.

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Топ комментарии
+11
Учасникам проекту , будуть нараховуватись бали . Кожен хто виконає умови програми є-підтримка , отримає по є-балу . .
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19.12.2021 10:37
+10
краще б дозволили перерахувати ці гроші на армію. бо не до концертів зараз.
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19.12.2021 11:39
+5
А оце мабуть велике еПідтримництво...
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19.12.2021 10:32
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є Підтримка буде коли є Бали.
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19.12.2021 10:30 Ответить
Учасникам проекту , будуть нараховуватись бали . Кожен хто виконає умови програми є-підтримка , отримає по є-балу . .
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19.12.2021 10:37 Ответить
А оце мабуть велике еПідтримництво...
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19.12.2021 10:32 Ответить
************...
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19.12.2021 12:23 Ответить
Гарна нагода підтримати українських видавців і літераторів.
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19.12.2021 10:37 Ответить
Єс-єс-єс , щойно прилетіло . Монобанк закинув свої 1000 гривень миттєво , тому що знає , що клієнти не ******* чекати (так написано в повідомленні з банку🙂 )
А держава просто поверне кошти в банк до кінця грудня . От якби всі банки так цінували своїх клієнтів та їхній час . Приємно коли є довіра та підтримка між державою , банком та громадянами .
СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍
СЛАВА ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ !!! 🇺🇦😁👍
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19.12.2021 11:09 Ответить
Боже, так радіти додатку у смартфоні! Осбливо лозунги "СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍". А чому не Смерть ворогам? Хіба ці лозунги з такого приводу повинні бути? За кілька місяців Україна може невідомо де опинитися. Правду кажуть, що Зелю підтримують ті, хто бере з холодильника, а не кладе у нього.
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19.12.2021 11:52 Ответить
Не любите ви людей . І злі якісь . Ну переборіть себе , порадійте за інших . Невже так важко ?
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19.12.2021 17:19 Ответить
Справді. Грішна, не люблю поганих і тупих людей. Вважаю, що СЛАВА УКРАЇНІ !!! 🇺🇦🤠👍
СЛАВА НАЦІЇ !!! 🇺🇦😎👍 недоречні до характеристики списаної російської Дії. Важко радіти за бидло, вибачте, бо це не тільки за цей пост. Люблю патріотичних, розумних, моральних людей, людей, які помиляються, але визнають свої помилки, за них же і радію.
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20.12.2021 00:39 Ответить
Е ні . Це я патріот , бо підтримую українського книговидавця , радію за досягнення України в цифровій галузі . А ви тільки скрізь гадите , все обсираєте , ненавидите людей , заздрите їм і хамите . Ну який же це патріотизм ? Це злоба і заздрість . Якщо вам щось не подобається (Дія наприклад) - зробіть це краще . Оце буде патріотизм . А гадити і заздрити - це точно не патріотизм .
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20.12.2021 07:50 Ответить
Ви хвалили не українського книговидавця, а Дію. Досягнення України в цифровій галузі - це Дія, яка розроблена росіянами і впроваджується у нас для голосування, або "референдуму" про приєднання до РФ? А економічна криза, енергетична криза, небачене розкрадання, "професійні" кадри Вас не хвилюють? Заздрість? Кому зараз у нас можна заздрити. І чого Ви до мене причепилися, я висловила свою думку, Вас переконувати ні в чому не збираюсь. Якщо Ви дійсно вірите Зеленському, то тільки час все виправить, якщо відробляєте 30 монеток, то тут не потрібні ні аналітика, ні логіка, ні здоровий глузд.
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20.12.2021 14:36 Ответить
Да,приват молчит
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19.12.2021 12:04 Ответить
Было сообщение, после 19-го.
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19.12.2021 12:13 Ответить
На Айрон Мейджен все дешевые билеты поразбирают...
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19.12.2021 12:23 Ответить
Спасибо Президенту Зеленскому !
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19.12.2021 11:35 Ответить
та пішов він лісом, ********** Прутнеграй!
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19.12.2021 12:02 Ответить
Це тисяч Зєлєнского? 😲 Який багатий чоловік! Переживаю, би не розорився. 🤑 Пєтровіч, чого не ляеуєш прєЗЄдєнту Зєлєнскому за сонце на небі, сніг на деревах і на всякий випадок- за щасливе дитинство? 😡 Хоча, судячи з того, що ти тут ретранслюєш з різних методичок, дитинство у тебе було важке. Дитя війни одним словом. Війни популізму зі здоровим глуздом. 😊
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19.12.2021 12:20 Ответить
Та ты задрал толляка
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19.12.2021 18:07 Ответить
краще б дозволили перерахувати ці гроші на армію. бо не до концертів зараз.
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19.12.2021 11:39 Ответить
"Якщо в нас не буде мистецтва та культури - то що ж ми тоді захищатимемо " ))) Уінстон Черчіль
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19.12.2021 11:42 Ответить
захищати "Квартал 95" і йому подібне я не буду.
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19.12.2021 11:44 Ответить
Хорошо. Понижаем уровень. Остановите меня.
1. "Квартал 95"
2. Бизнес Медведчука
3. Фирму губернатора
4. Компанию мэра
5. Особняк директора своей фирмы
6. На твою хрущёвку кацап не позарится.
Нашли ли вы для себя объект защиты?
"Если у меня нет имения, я пойду защищать Родину"
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19.12.2021 12:24 Ответить
Купи книги,передай волонтёрам.в чем проблема?
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19.12.2021 18:10 Ответить
Похід в "Книгарня - Є" заплановано на 24те грудня , акурат за день до Різдва Христового ))) 🇺🇦😎👍
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19.12.2021 11:39 Ответить
А чого не на концерт ;Квартал-95;?
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19.12.2021 11:43 Ответить
Як отримати 1000 грн пенсіонерам з старими телефонами???
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19.12.2021 11:46 Ответить
"В сраку" пенсіонерів із старими телефонами.
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19.12.2021 11:54 Ответить
Только для городских с новыми смарфонами, посещающих фитнес, кино, театр.
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19.12.2021 12:00 Ответить
Кстати,о ЗЕтысяче. Сегодня позвонила внучка (ей20),она 2 раза вкцинировалась. Брата и подружку ведет в кинотеатр....тратить зе"деньгУ". А остальные пока не знает куда тратить....
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19.12.2021 15:07 Ответить
А читати вона вміє в свої 20 ? Якщо ні , є розмальовки .
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19.12.2021 17:30 Ответить
"А читати вона вміє в свої 20 ? Якщо ні , є розмальовки "

Напевно купить олівці....А книжки-запитайте у своїх дітей і якщо маете онуків...крім підручників вони нічого не читають. Доречі, англійською онука розмовляє краще ніж українською,наша родина російсько мовна. Коли розмовляє українською,то інколи проскакують російські слова.....ну то таке, з часом пойде. Їй не забаром треба буде вести уроки українською....
Вибачте за помилки. Не так часто приходится писать на украинском. Но я старался....
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19.12.2021 20:24 Ответить
ты уверен, что пенсионеры будут покупать книги, ходить в кино, "путешествовать" по Украине?
Самый большой прикол в сроке 4 месяца и потом куда денутся деньги после обнуления.
=============
Что-то подсказывает, что в день обнуления все пойдут смотреть фильмы 85 квартала или все купят дешёвые билеты на вечерний квартал.
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19.12.2021 12:28 Ответить
Старими телефонами добре товкти горіхи на кутю чи на пляцок . Забрати в 30ти річної дитини-жлоба 5ти річний смартфон , надавати підзатильників і сказати щоб купив собі новий , модний .
Ти йому сраку підтирай, а воно тебе колись з кнопочним телефоном по світу пустить , жлобяра позорний
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19.12.2021 17:28 Ответить
• Зайдіть у розділ Послуги та виберіть єПідтримку.

Тільки прикол в тому, що коли ви натиснули "Послуги", то програма вас автоматично повертає на сторінку авторизації. Авторизуєшся, заходиш в "Документи" і бачиш "У вас ще не має Covid-сертифікату". Тиснеш "Отримати сертифікат", програма знаходить сертифікат, тиснеш на "Послуги" і Дія знов відкриває сторінку авторизації. Авторизуєшся відкриваєш "Документи" і читаєш "У вас ще не має Covid-сертифікату", завантажуєш сертифікат, тиснеш на "Послуги" і опиняєшся на сторінці авторизації, і так по колу.
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19.12.2021 12:03 Ответить
У меня все мгновенно получилось,вот только денег нету
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19.12.2021 12:06 Ответить
Повезло вам. Мене мабуть дія блокує через те, що я за клоуна не голосував.
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19.12.2021 12:09 Ответить
А за рефералів в Дії є бонуси? приведи лоха друга-отримай 100грн!
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19.12.2021 12:12 Ответить
Зелёные... Они такие на-***-щи-ки. Как Зеленский.
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19.12.2021 12:25 Ответить
І вакцину безкоштовно,і гроші...яка держава турботлива, жодних підозр ви що
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19.12.2021 12:03 Ответить
Інтернет-магазини книг лягли ще 3 дні тому))
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19.12.2021 12:56 Ответить
Даже тут сволочь зеленая западло устроила. Почему только 4 месяца? Что это за деньги, которые действительны только 4 месяца?
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19.12.2021 13:51 Ответить
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19.12.2021 14:04 Ответить
 
 