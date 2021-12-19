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Маловероятно, что кто-то бросит вызов России и поможет Украине войсками, - министр обороны Великобритании Уоллес

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Маловероятно, что кто-то бросит вызов России и поможет Украине войсками, - министр обороны Великобритании Уоллес

Если Россия решится на широкомасштабное наступление, то украинцам придется воевать самим, потому что маловероятно, что западные страны помогут Киеву своими войсками.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, такое заявление сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес в эфире канала Spectator TV

По словам Уоллеса, среди прочих и Британия, скорее всего, не отправит войска для защиты Украины от российской агрессии.

Министр заявил: "Это факт, что она (Украина – ред) не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска в Украину, чтобы бросить вызов России… Мы не должны обманывать людей по этому поводу".

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Топ комментарии
+56
Вже зараз треба готуватись. Касаби сподіваються на легку прогулянку після масованих ракетних обстрілів аеродромів та військових частин. Тому необхідно розсереджувати війська та техніку, завжди бути напоготові підняти літаки в небо тощо. Особлива увага містам, які московити хочуть оточити, перерізати комунікації та легко отримати. Кожне місто треба перетворити на фортецю. Заздалегідь підготувати амуніцію, провізію, воду. Будь-яке місто - це пастка для атакуючих, кас...би не хочуть застрягнути звільняючи кожну багатоповерхівку, а бомбити все підряд в них не вистачить бомб. Кримський канал треба було ще в 2014 році засипати будівельним та радіоактивним сміттям та замінувати, щоб навіть сподівань не було в кас ...ів його відвойовувати та потім використовувати. В мене питання, чи йде зараз підготовка, коли кожен день може бути останнім ???
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19.12.2021 11:08
+49
просто говорит о реальном состоянии дел.... Как бы Вам не неприятно было это читать.
А Вы хотели , что б Вас защищали иностранцы ?
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19.12.2021 10:56
+37
И не надо отправлять войска. Надо дать оружие. ПВО, в первую очередь.
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19.12.2021 10:57
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***бриты
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19.12.2021 18:14 Ответить
Если РФ захватит Украину, то Западу конец, потому что РФ больше и население жоще, а плюс Китай богатый и Индия и другие жесткие страны. Запад офигеют, а еще и Украину потерять. Они будут сдаваться, как с Гитлером было, что отступали и убегали. А тут Путин не слабее Гитлера и плюс союзы у него посильнее. Запад должен наоборот всеми странами направлять в Украину войска ибо они не Украину будут защищать, а себя. )))))
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19.12.2021 18:20 Ответить
Ну, тобто, крім ядерної зброї способу захиститися від скаженого агресора в України немає.
Вмиротворення таке вмиротворення. Тільки ж вони самі незчуються, як житимуть в світі-антиутопії де сильним дозволено все а слабким нічого, а міжнародного права просто не існує.
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19.12.2021 19:17 Ответить
Украина сама добровольно отказалась от ядерного оружия-какой смысл Европе защищать этих лохов? Спасибо Кравчуку
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19.12.2021 22:43 Ответить
не Украина добровольно, а комуняка Кравчук с Кучмой, и Буш нависал-заставлял
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19.12.2021 22:58 Ответить
Понад 90% російської економіки це всього два міста в західній частині РФ і з території України або країн балтійського узбережжя їх можливо накрити за декілька хвилин,питання тільки в тому хто прийме політичне рішення.
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19.12.2021 22:45 Ответить
Та ми й не розраховуємо на те, що хтось замість нас буде воювати. Дайте нам озброєння та кілька військових фахівців. І можете вважати, що Європа на замкє.
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19.12.2021 22:47 Ответить
Британия то создает спецподразделение для отправки в Украину в случае нападения РФ, то не собирается никого отправлять. Возникает вопрос, насколько верна информация о нападении РФ на нас в таком случае?
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19.12.2021 23:32 Ответить
Много шума, всё чтоб забыли и Чауса и налоги и кассовые аппараты и инфляцию и т.д.
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20.12.2021 02:10 Ответить
навіть більше напишу: практично гарантовано ніхто не дасть своїх вояк, точно як всім було по боку, коли фріци забрали австрію (аналог сьогодні - кацапи і крим). Всякі там нато почнуть чесатись тільки, коли вже москалі конкретно почнуть напад на країни нато (після загарбання України)! А це майже невідворотнє, бо ракова пухлина не може не розмножуватись.

Тільки москалі до весни взагалі не будуть нікуди рипатись - в них по графіку зараз зимова сплячка!
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20.12.2021 04:25 Ответить
Ну не скажіть, з фінами теж почалась заварушка не влітку. А умови в Україні не в порівняні до Фінляндії(клімат, мається на увазі) Так що виключати нічого не можна... Надіятись на якісь логічні кроки мокшанців не приходиться-"умом Россию не понять"... не я сказав.
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20.12.2021 06:43 Ответить
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