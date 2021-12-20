"Мы должны нацеливаться на Путина", - министр обороны Германии Ламбрехт поддержала ужесточение персональных санкций против Кремля

Комментируя обострение ситуации у украинских границ со стороны РФ, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.

Ламбрехт рассказала, что с обеспокоенностью наблюдает за стягиванием российских войск к границам Украины, а во время своей первой в должности министра поездки в Литву посетит силы быстрого реагирования НАТО, "чтобы получить представление о том, как военные воспринимают ситуацию в регионе". Она признала, что РФ однозначно является агрессором, а мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию.

По ее словам, это касается и жестких санкций, в частности Ламбрехт выступила за усиление персональных ограничений против кремлевского руководства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственный министр МИД Германии Линднер прибыл в Киев в знак солидарности с Украиной в ее противостоянии с Россией

"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Сейчас мы должны нацеливаться на [президента России Владимира] Путина и окружающих его. Люди, ответственные за агрессию, должны испытывать личные последствия. Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", - заявила министерка обороны ФРГ.

В то же время Ламбрехт с осторожностью отнеслась к перспективе направления военных НАТО в Украину: "Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономические санкции. И все дальнейшие шаги должны быть четко скоординированы в Альянсе", - сказала она.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину, Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.

Также читайте: Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно