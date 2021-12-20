"Мы должны нацеливаться на Путина", - министр обороны Германии Ламбрехт поддержала ужесточение персональных санкций против Кремля
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Комментируя обострение ситуации у украинских границ со стороны РФ, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.
Ламбрехт рассказала, что с обеспокоенностью наблюдает за стягиванием российских войск к границам Украины, а во время своей первой в должности министра поездки в Литву посетит силы быстрого реагирования НАТО, "чтобы получить представление о том, как военные воспринимают ситуацию в регионе". Она признала, что РФ однозначно является агрессором, а мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию.
По ее словам, это касается и жестких санкций, в частности Ламбрехт выступила за усиление персональных ограничений против кремлевского руководства.
"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Сейчас мы должны нацеливаться на [президента России Владимира] Путина и окружающих его. Люди, ответственные за агрессию, должны испытывать личные последствия. Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", - заявила министерка обороны ФРГ.
В то же время Ламбрехт с осторожностью отнеслась к перспективе направления военных НАТО в Украину: "Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономические санкции. И все дальнейшие шаги должны быть четко скоординированы в Альянсе", - сказала она.
Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину, Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.
Пожалуйста, подождите...
Та "перестаньте" мене веселити, вашим талантом...(у ціеї Фрау е "яйця"....))) Але на носі...)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%9E%D0%BB%D0%B0%D1%84%D0%B0_%D0%A8%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
Жаль что речь только о санкциях....
На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.
"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину и Северный полюс... (Путин)",
Як Святий Миколай переміг чекіста "Єрмака"-Постишева і Діда Мороза - історія до свята - https://www.youtube.com/watch?v=S4uRanDb2k0&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
Хрен зна... даже не смешно. А что, в Лондон смогут ездить, на Пикадилли?
Чи не в мокшанців?
А чого ти дозволяєш, щоб у тому бе крали?
Останній лошара ?
Напугали ёжика голым задом.
«Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», По данным швейцарских Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, бизнесмен в 2016 году запрашивал вид на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. Затем он отозвал запрос, но спустя год подал его вновь. Согласно законодательству, отозванный запрос не может быть разморожен. Роману Абрамовичу предложили подать новое ходатайство, но, по данным изданий, бизнесмен не подал его.
мы строили-строили и наконец-то построили (с)