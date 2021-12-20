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Новости За рубежом Санкции против России
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Германия (6023) Кремль (692) санкции (10623) Ламбрехт (49)

"Мы должны нацеливаться на Путина", - министр обороны Германии Ламбрехт поддержала ужесточение персональных санкций против Кремля

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Комментируя обострение ситуации у украинских границ со стороны РФ, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ответственные за агрессию против Украины должны ощутить "личные последствия".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Bild am Sonntag.

Ламбрехт рассказала, что с обеспокоенностью наблюдает за стягиванием российских войск к границам Украины, а во время своей первой в должности министра поездки в Литву посетит силы быстрого реагирования НАТО, "чтобы получить представление о том, как военные воспринимают ситуацию в регионе". Она признала, что РФ однозначно является агрессором, а мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию.

По ее словам, это касается и жестких санкций, в частности Ламбрехт выступила за усиление персональных ограничений против кремлевского руководства.

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"Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Сейчас мы должны нацеливаться на [президента России Владимира] Путина и окружающих его. Люди, ответственные за агрессию, должны испытывать личные последствия. Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками", - заявила министерка обороны ФРГ.

В то же время Ламбрехт с осторожностью отнеслась к перспективе направления военных НАТО в Украину: "Мы должны исчерпать все варианты дипломатии и экономические санкции. И все дальнейшие шаги должны быть четко скоординированы в Альянсе", - сказала она.

Ранее новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае военного вторжения в Украину, Россия заплатит высокую цену, но Германия рассматривает возможность диалога с Кремлем.

Также читайте: Зеленский о желании Германии "открыть окно" к диалогу с Путиным: Там достаточно холодно
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Топ комментарии
+36
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19.12.2021 11:43
+27
Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками..

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19.12.2021 11:48
+17
Канадская газета The Toronto Star 16 декабря опубликовала карикатуру о новогодних желаниях президента России Владимира Путина.
На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.

"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину и Северный полюс... (Путин)",

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19.12.2021 11:38
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Від якої партії міністр оборони? Потрібно сприймати реальність, якою вона є. Все вірно.
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19.12.2021 11:30 Ответить
СДП партя Шольца
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19.12.2021 13:46 Ответить
цe тi самi люди що були при Мeркeль. коaлiцiйний уряд тодi був на пополам. а тeпeр тi самi тiльки бeз Мeркeль
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19.12.2021 13:59 Ответить
Те же яйца ,только в профиль.
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19.12.2021 18:47 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова сейчас на передовой борьбы со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией. При этом путинские бандиты не собираются останавливаться и будут продолжать вести себя по-хамски со всем миром. А происходит это в том числе потому, что ботоксный фюрер Путлер и его свора используют право вето в ООН для злоупотребления им при проведении своих бандитских проделок в мире. Эта ситуация просто нонсенс. Это то же самое, если преступник с доказанными многочисленными фактами своих бандитских проделок накладывал бы "право вето" на приговор себе и своей шайке. Ботоксный фюрер Путлер и его свора спонсируют всевозможных неонацистов в Европе для её дестабилизации. Именно благодаря кремлёвским подачкам вся эта мерзость в Европе снова поднимает голову: шовинисты, расисты, юдофобы, ксенофобы. При этом немцы в большинстве своём показывают, что они сейчас - интернационалисты. А большинство российского населения наоборот - фашисты, мировоззрение у них фашистское, хамовато-ксенофобское, фанфаронско-милитаристское. Если бы сейчас кремлёвские бандиты дали команду на создание концлагерей по типу гитлеровских или ГУЛАГа, большинство российского населения с удовольствием бы поддержало эту "инициативу властей", выстроилось бы в очереди работать там надзирателями-садистами, ещё и славословило бы власти "за создание новых рабочих мест"
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19.12.2021 21:46 Ответить
ну звичайно що бабка Меркель тут ні до чого...
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19.12.2021 11:31 Ответить
можливо у ціеї Фрау е "яйця"....))
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19.12.2021 11:32 Ответить
Великодні. Але на носі зараз Різдво.
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19.12.2021 12:26 Ответить
Миколай на дворі. Мені такий подарунок до вподоби. Бо раніше навіть про такі слова й сподіванок не було... А щодо Великодня доживемо - побачимо, як воно буде.
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19.12.2021 12:49 Ответить
Ростиславе, а ви оцінили потугу української мови та слова, вирвані мною із контексту:" повинні націлюватись..."
Та "перестаньте" мене веселити, вашим талантом...(у ціеї Фрау е "яйця"....))) Але на носі...)
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19.12.2021 14:53 Ответить
У кошолці?
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19.12.2021 14:08 Ответить
на цe тобi 8 рокiв знадобилось!
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19.12.2021 11:34 Ответить
кому? тому хто тільки прийшов до влади і став міністром?
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19.12.2021 12:24 Ответить
Ви ж бачите, що воно "німець". Отже, про новий уряд у ФРН - не в курсі...
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19.12.2021 12:51 Ответить
штазi всi однаковi. а про що я нe в курсi нe кугуту ляпать.
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19.12.2021 13:34 Ответить
***********************, правдаоковколола?
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19.12.2021 15:54 Ответить
*********************** Said_, правдаоковколола? обожнюю рогульо-кугуто-малороських самкритикiв тiпа Said_
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19.12.2021 18:24 Ответить
штазi всi однаковi.
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19.12.2021 13:38 Ответить
"ми маємо націлюватись на Путіна" прозвучало как задача для диверсионной группы.
Жаль что речь только о санкциях....
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19.12.2021 11:36 Ответить
А каска немецкая ей бы к лицу была.
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19.12.2021 11:37 Ответить
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19.12.2021 12:19 Ответить
...и шмайсер))
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19.12.2021 12:25 Ответить
Времён кайзеровской армии.))
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19.12.2021 13:10 Ответить
Канадская газета The Toronto Star 16 декабря опубликовала карикатуру о новогодних желаниях президента России Владимира Путина.
На карикатуре изображен Санта-Клаус, держащий письмо с гербом России.

"Дорогой Санта! Я хочу то, что мое: Украину и Северный полюс... (Путин)",

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19.12.2021 11:38 Ответить
хло нині хоче вкрасти Різдво, хоч його ідейні попередники святкували

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19.12.2021 11:54 Ответить
...і позбиткувалися теж неслабо

Як Святий Миколай переміг чекіста "Єрмака"-Постишева і Діда Мороза - історія до свята - https://www.youtube.com/watch?v=S4uRanDb2k0&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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19.12.2021 13:21 Ответить
с кем росія воевала за кусок донбаса 7 лет?с инопланетянами?
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19.12.2021 11:38 Ответить
Не,з,нашими'цивілізованими' сусідами...
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19.12.2021 14:07 Ответить
зародження нової фашистської держави німці вже провтикали.Пора прокинутись і недопустити її становлення .Гітлер 2.0 грязними кирзачами уже на порозі Европи.
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19.12.2021 11:39 Ответить
Гітлер,й сралін,2-а,близнюки,й браття!!!...Ми кажемо гітлер ,розуміємо-сралін! Кажемо сралін,розуміємо -гітлер!!!
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19.12.2021 14:05 Ответить
Наприклад те, що вони більше не можуть їздити на Єлисейські поля в Париж за покупками", - заявила міністерка оборони ФРН. - за рашистські гроші покупки з Єлисейських французських полів.Німечини.Італі\.Венгрії.Австрії,Нідерландів самі поїдуть до українського окупанта
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19.12.2021 11:42 Ответить
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19.12.2021 11:43 Ответить
Усі ми чиїсь діти. Отже - хлопці мають право на подарунок від Миколая. Бо вони поводилися гідно.
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19.12.2021 12:57 Ответить
"Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками".(с)
Хрен зна... даже не смешно. А что, в Лондон смогут ездить, на Пикадилли?
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19.12.2021 11:43 Ответить
Мощная тетка.

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19.12.2021 11:44 Ответить
Просто газмяс ще не зробив їй пропозиціїї
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19.12.2021 11:48 Ответить
Например, что они больше не могут ездить на Елисейские поля в Париж за покупками..

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19.12.2021 11:48 Ответить
если би вонючую кацапню уже давно отрезали от западних коврижек, ей би било не до смеха.
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19.12.2021 12:04 Ответить
Да ладно, российские воры могут купить всех в той Европе. Ворованные деньги основа европейских экономик.
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19.12.2021 12:13 Ответить
І в кого ж вони вкрали гроші ?
Чи не в мокшанців?
А чого ти дозволяєш, щоб у тому бе крали?
Останній лошара ?
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19.12.2021 12:40 Ответить
ето ****** лошара, так как еще батрачит на Українских сайтах за гебнявую пайку.
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19.12.2021 12:53 Ответить
Скільки лаптєй у лайках попалилось...
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19.12.2021 13:54 Ответить
БССР еще не вся Европа...
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19.12.2021 12:59 Ответить
А вы бы отказались от людей которые тащат к вам в дом, без преувеличения, триллионы долларов?
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19.12.2021 12:28 Ответить
до пори до времени кацап, до пори до времени. Ти же відишь какую тошноту паРаша визивает на пример у Українцев, что не хотят с вам иметь ничего общего, ни за какие триллиони.
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19.12.2021 12:48 Ответить
Для лаптеногой империи все соседи излишне емоциональни испокон веков, поетому она и прет на них со своим ущербним мессианством как раковая опухоль.
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19.12.2021 13:12 Ответить
Вот видите.
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19.12.2021 13:16 Ответить
то ли дело кацапье, народ-********, всегда стоит раком, если не перед убогим царьком, то перед большевисткими палачами, теперь же перед гебнявим жульем и похрюкивает от удовольствия!
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19.12.2021 13:16 Ответить
воно дитину свою "пороло по пятніцам". Нахер ім думать, кагда полно пасловіц і пгаворок заместо мозга.
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19.12.2021 16:34 Ответить
а ти у Вiднi потуси на розпродаж - побaчиш якщо мужик свою бабу за жопу лапає на людях- знaчить русскiй
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19.12.2021 13:37 Ответить
А мне почему-то не смешно. ЭТО-министр обороны!!! самого мощного государства Европы...Куда катится мир...
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19.12.2021 13:37 Ответить
Целились в Путина, а построили Северный поток
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19.12.2021 11:53 Ответить
Европа стала раком, а путлер достал из штанов вторую газовую трубу.
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19.12.2021 13:15 Ответить
После вторжения попробуйте выбить эту цену.
Напугали ёжика голым задом.
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19.12.2021 11:58 Ответить
В принципе они могут послать кого нибудь за покупками на этих полях. Никто и не узнает.
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19.12.2021 11:58 Ответить
Например, своих детей, которые давно живут на Западе и имеют нужное гражданство.
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19.12.2021 12:05 Ответить
А чого ж петя так з Меркельшою взасос цілувався?
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19.12.2021 16:41 Ответить
Российский олигарх Роман Абрамович получил гражданство Португалии. Абрамович натурализовался по закону о гражданстве, указав себя потомком общины сефардских евреев. У него также есть российский и израильский паспорта.

«Господин Абрамович стал гражданином Португалии в начале этого года благодаря португальскому "Закону о возвращении", который позволяет потомкам сефардских евреев (выходцев из Испании и Португалии) и евреев конверсо (тех, что были насильно обращены в христианство) получить португальское гражданство», По данным швейцарских Le Matin Dimanche и Sonntags Zeitung, бизнесмен в 2016 году запрашивал вид на жительство в Швейцарии, в кантоне Вале. Затем он отозвал запрос, но спустя год подал его вновь. Согласно законодательству, отозванный запрос не может быть разморожен. Роману Абрамовичу предложили подать новое ходатайство, но, по данным изданий, бизнесмен не подал его.
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19.12.2021 12:08 Ответить
ивреи...вони все можуть..
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19.12.2021 12:14 Ответить
Т Так он сафари или ашкинази ?
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19.12.2021 15:21 Ответить
о я я! мордовише удмуртен капитулирен. шисен русишешвайне.
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19.12.2021 12:08 Ответить
Это удар ниже пояса. Интересно сколько они еще будут имитировать миротворческую деятельность.
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19.12.2021 12:10 Ответить
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19.12.2021 12:28 Ответить
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19.12.2021 12:31 Ответить
Короче пока нас тут потихоньку убивают каждый день, у Европы ощущения боли нет. И не будет.Это уже понятно. Но нужно постоянно напоминать о себе. Потому как те крохи,что они нам дают - все равно огромные суммы по нашим меркам.И с умной головой их можно увеличить тысячекратно на военные цели.
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19.12.2021 12:44 Ответить
Скажу,більше... Цим,бевзям- сухо,й комфортно,й,вони,нічим,небажають перейматися. Аби на голову некапало...
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19.12.2021 13:56 Ответить
Последствия пожара на корвете "Проворный" строящемся в Санкт-Петербурге ...

мы строили-строили и наконец-то построили (с)

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19.12.2021 12:47 Ответить
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19.12.2021 12:59 Ответить
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19.12.2021 13:00 Ответить
Як же швидко наші громадяни забули як купували шкарпетки в армію, і збирали допомогу добровольцям. Виходить то все зробив Вальцман і Турчинов, великими керівниками їх тепер називають
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19.12.2021 18:46 Ответить
Пожар на корыте "Порванный".
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19.12.2021 13:18 Ответить
Якісний пожар. Дуже Якісний!!!
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19.12.2021 13:50 Ответить
Єдиним методом подолати цю чуму 21 століття є утворення на території РФ незалежних держав поневолених народів. І це має бути стратегія цивілізованого світу. А не якісь санкції. Новим державам треба буде надати фінансову допомогу в обмін на вивезення з їх території ядерної зброї.
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19.12.2021 12:51 Ответить
Ідея цікава, але занадто утопічна.
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19.12.2021 13:20 Ответить
Мені у свій час ідея про те, що СРСР може розвалитися на незалежні держави, задавалася чистою маячнею, а не просто утопічною.
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19.12.2021 13:24 Ответить
Єдиний спосіб Спасти Європу,є Розчленування ************!!@
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19.12.2021 13:53 Ответить
Німцям,потрібно пам'ятати, Як їх перемелювали на фарш Українські фронти!!! Нехай молять Господа,аби нас непримусили,Повторити
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19.12.2021 14:57 Ответить
Испугали ежа голым задом. Да еще на Елисейских полях, где их давно нет. wet
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19.12.2021 15:15 Ответить
Це дійсно було б дієво! Якби в 2014ом заборонили в'їзд до Європи всім рос.олігархам, їх дітям, та коханкам - вже через тиждень х..ла б знайшли задушеним шарфом! По рос.класиці!
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19.12.2021 21:01 Ответить
 
 