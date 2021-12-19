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НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что Североатлантический союз никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек НАТО.

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Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.
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Топ комментарии
+20
В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало, если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
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19.12.2021 13:41
+19
Ніхто не допоміг маленькій Фінляндії: на неї чекала участь по типу країн Балтії. Х..йло точно нападе. Не факт, що саме зараз. Можливо, через півороку-рік. Його тактика зрозуміла. Налякати присутністю військ на кордоні, змусити слабкого Зеленського піти на поступки: референдум, вода в Крим тощо. Одночасно з цим сприяти (і через фейкові націоналістичні організації, керівництво яких часто свідомо чи несвідомо на підсосі кремлядей) виникненню масових заворушень, протестів, Майдану-3. І знову, як в 2014 році, вдарити в цей критичний для країни період анархії та розбрату. Ми в патовій ситуації. Сподіваючись, Зеленському вказали ні в якому разі не йти на поступки Путлеру - це буде шах та, через деяким момент, мат, в кращому випадку, Пд Сходу країни. Тільки готовність українців протистояти рашистам, нанести їм максимальну кількість жертв, втягнути в довгу виснажливу війну в містах мільйонниках нас зможе вберегти. Коли ми покажемо Світу, що готові боронити свою землю, тоді і буде максимальна допомога.
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19.12.2021 13:42
+13
Мож нарабсея своим блеяньем ускорит нашу кооперацию с НАТО, пока все идет в нашу пользу...
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19.12.2021 13:38
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Правила форума Совет форумчан
Мож нарабсея своим блеяньем ускорит нашу кооперацию с НАТО, пока все идет в нашу пользу...
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19.12.2021 13:38 Ответить
Ніхто не допоміг маленькій Фінляндії: на неї чекала участь по типу країн Балтії. Х..йло точно нападе. Не факт, що саме зараз. Можливо, через півороку-рік. Його тактика зрозуміла. Налякати присутністю військ на кордоні, змусити слабкого Зеленського піти на поступки: референдум, вода в Крим тощо. Одночасно з цим сприяти (і через фейкові націоналістичні організації, керівництво яких часто свідомо чи несвідомо на підсосі кремлядей) виникненню масових заворушень, протестів, Майдану-3. І знову, як в 2014 році, вдарити в цей критичний для країни період анархії та розбрату. Ми в патовій ситуації. Сподіваючись, Зеленському вказали ні в якому разі не йти на поступки Путлеру - це буде шах та, через деяким момент, мат, в кращому випадку, Пд Сходу країни. Тільки готовність українців протистояти рашистам, нанести їм максимальну кількість жертв, втягнути в довгу виснажливу війну в містах мільйонниках нас зможе вберегти. Коли ми покажемо Світу, що готові боронити свою землю, тоді і буде максимальна допомога.
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19.12.2021 13:42 Ответить
Само собой разумеющееся. Здесь ни добавить, ни убрать... Кста, так же завещал и С.Бандера, Если захотите , приведу цитату.
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19.12.2021 13:50 Ответить
Позор України це Мінскі угоди Порошенко визнав внутрішній конфлікт і розкладення України
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19.12.2021 13:57 Ответить
Якщо ти не робот, то де таких даунів як ти, розмножують?
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19.12.2021 14:03 Ответить
а Х..ло не сдохне от своих влажных дебельнуватых пожеланий....
например я мечтаю прочитать о нем Х..ле НЕКРОЛОГ и что....
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19.12.2021 14:24 Ответить
Путин сам подтолкнул НАТО к принятию Украины в свою структуру

#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Путин дал старт операции по усмирению российского мишки с завышенным самомнением
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19.12.2021 13:55 Ответить
Этот Столтенберг просто генератор лозунгов. Только вот проблема в том, что за ними ничего не стоит...
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19.12.2021 13:38 Ответить
мне кажется, что столтенберг даже перед мочеиспусканием изрыгает какой-нибудь лозунг, типа:
- Никто не смеет идти на компромисс в вопросе в какой унитаз сцать!
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19.12.2021 13:46 Ответить
так він бендеровець !

я теж перед пісуаром кажу;
"ну і хло... !"
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19.12.2021 13:59 Ответить
Можно шутить и генерировать лулзы, а можно узреть простой факт: на страны НАТО у Расеюшки "не стоит". Уж как лосиянам чешутся страны Балтии, а "висит груша - нельзя скушать", они в НАТО. Поэтому свою функцию (защитную) эта организация более чем исполняет.
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19.12.2021 14:03 Ответить
Столтенберг это прежде всего говорящая голова НАТЫ, и голова от имени всей НАТЫ сказала:

НЭТ !!!!
где быть Украине это дело Украины !
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19.12.2021 14:21 Ответить
Ты бы крестился чаще и казаться будет меньше.
Кстати очень странные у тебя фантазии.
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19.12.2021 14:55 Ответить
Маленькие старички, типа сцаря, злобные, завистливые и подлые. Он не может громко перднуть, а тихонько воздух портит.
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19.12.2021 14:02 Ответить
Для достижения целей настоящего Акта Россия и НАТО будут строить свои отношения на общей приверженности следующим принципам:

- уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народов на самоопределение, как это закреплено в хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ

27 мая 1997 года. Основополагающий акт Россия - НАТО.

Поэтому все кацапские претензии касательно расширения НАТО сегодня - полная туфта и не имеет под собой никаких оснований, так как кацапы сами с этим согласились. А если они не хотят придерживаться этих соглашений, то зачем заключать новые, если спустя какое-то время кацапня опять не будет их выполнять и потребует очередных уступок?
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19.12.2021 14:53 Ответить
Що ж,слово "не мальчика,но мужа!"
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19.12.2021 13:38 Ответить
энто да..
начали взрослеть потихоньку , когда Московия предложила им само-роспустится..
БААЛЬШОЙ прогресс!
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19.12.2021 13:43 Ответить
Цей кацапський шантаж треба припиняти.
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19.12.2021 13:39 Ответить
вони самі в свисток на гівно зійдуть
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19.12.2021 14:00 Ответить
В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало, если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
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19.12.2021 13:41 Ответить
рашкованы-мерзавцы используют против НАТО брандеры
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19.12.2021 14:03 Ответить
этот "Проворный" совсем не проворный - заложен еще аж !!!! в 2013 году
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19.12.2021 14:16 Ответить
Українців ніхто не зрадить і не завоює,якщо українці самі не захочуть себе зрадити, заради московського свинарника.
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19.12.2021 13:42 Ответить
Що Зеля і робить !
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19.12.2021 13:44 Ответить
Зєлєнь піддається вихованню конструктивною критикою,що доказують останні події.
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19.12.2021 13:51 Ответить
ахахаха)) что то я не вижу, чтобы Вовка посадили)
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19.12.2021 14:11 Ответить
Вовк,Єрмак,Татаров,це саме той зашквар Зєлєні.
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19.12.2021 14:19 Ответить
а вот возьмем и зрадим - усилим в разы московскую Орду..
а то привыкли кайфовать за нашей спиной
Верните ядренное оружие падлы!
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19.12.2021 13:46 Ответить
Хочеш повторення Голодоморів і воювати ,ти і діти Українців за мОскву в її безкінченечних війнах? Зраджуй.
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19.12.2021 13:53 Ответить
так что там насчет ЯО и противо-воздушной обороны?
Противо-воздушная оборона где? - Патриоты, где блд?
В чем задержка?
Даже стингеров не дают - что бы не раздражать Маскву..
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19.12.2021 13:56 Ответить
За ЯЗ забудь ,Україна виконує свої домовленності,"патріоти" не все одразу,але реально отримати згодом.Ти видно московит,бо не розумієш української,ППО,це по-вашому ПВО.
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19.12.2021 14:17 Ответить
ты смешон...
давай-до свидания
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19.12.2021 14:18 Ответить
Дасвіданія,что прієхалі. Нехай Щастить.
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19.12.2021 14:22 Ответить
постойка, мальчик !

стрингеры нам и даром не нужны - есть свои модернизованные стрелы и иглы:
Україна зможе заповнити той вакуум, який утворився в українській армії в сегменті військових ППО малої дальності.

В Україні розроблено проекти модернізації ПЗРК «Стрела-2М» і «Игла-1». Удосконалені системи отримали найменування «Стрела-2ММ» і «Игла-1М» відповідно. Якісні характеристики модернізованих ПЗРК забезпечуються за рахунок нових модифікацій головок самонаведення (ГСН) розробки Казенного підприємства Центральне конструкторське бюро (ЦКБ) "Арсенал". Головним нововведенням нинішніх українських варіантів (як «Стрели», так і «Иглы-1») також є вдосконалені головні частини - ОГС 36-45 для ПЗРК «Стрела-2ММ» і ОГС УА-424 для ПЗРК «Игла-1М", які вже були продемонстровані на міжнародних виставках. Зазначені ГСН головним чином і забезпечують характеристики модернізованих комплексів. Так, "Стрела-2ММ» здатна ефективно вести вогонь по літаках і вертольотах на зустрічному курсі, оптична ГСН забезпечує комплексний захист від помилкових інфрачервоних (ІЧ) цілей і природних перешкод, підвищена боєздатність в умовах постановки організованих перешкод. ОГС УА-424 забезпечує для ПЗРК «Игла-1М» ефективний захист від перешкод, створюваних ІЧ-пристроями, підвищену ймовірність ураження цілі, а головне - значне збільшення дальності стрільби по цілі на зустрічному курсі.

В Україні також проведена модернізація ПЗРК «Игла» у комплексі, який отримав найменування "336-24". Тут основу модернізації комплексу склало вдосконалення головної частини в ЦКЛ "Арсенал". За розрахунками розробників ГСН, яка прийде на зміну інфрачервоної голівці самонаведення 9Е418, повинна забезпечити модернізованому ПЗРК підвищені тактико-технічні властивості в порівнянні з серійними зразками таких ПЗРК, як Stinger, "Игла-1» і «Игла», не кажучи вже про «Стрелу 2М». Так, наприклад, якщо у «Иглы», коефіцієнт ймовірності ураження цілі в складній помеховій обстановці складає 0,1, то для ПЗРК "336-24" він дорівнює 0,4 до 0,6. Дальність дії комплексу "336-24" складає 5200 м.

Роботи з ПЗРК можуть стати прикладом плідної кооперації значного числа українських оборонних підприємств. Розроблені в ЦКЛ "Арсенал» ГСН можуть вироблятися Науково-виробничим комплексом «Прогрес». Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», яке не один десяток років працює над створенням палива для ракетних двигунів, для ракет ПЗРК "336-24" розробило тверде паливо, що підвищує не тільки їх дальність, але і здатність до маневрування в польоті. Пускові установки портативних ракетних комплексів можуть бути об'єднані в блоки по 4-6-8 штук, і встановлюватися на бронетехніці. Враховуючи, що в цьому випадку обмеження по масі для окремої пускової установки вже не матиме такого критичного значення, як для переносного комплексу, дальність ракет може бути збільшена за рахунок установки потужнішого (важкого) двигуна.

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19.12.2021 14:28 Ответить
напиши это в наше министерство обороны..
а то там собрали одних идиотов..

https://censor.net/ua/news/3306010/kyyiv_prosyt_ssha_nadaty_rakety_patriot_ta_systemy_ppo_cnn

Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3306010
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19.12.2021 14:30 Ответить
Польща купила комплекс Патріотів за.... 9 міліардів долярів !!!!
це тобі не стрінги або джавеліни

я розумію, що на Крадівництві вкрали більше та й Південний Схід України "коштує" в сотні або тисячі разів дорожче за ці 9 лярдів, якщо частину своєї Батьківщини взагалі можна оцінювати в грошах.
але:

ми не маємо підготовлених екіпажів патріотів, а отже на них мають бути американські "добровольці"......

набагато простіше, хоча й менш ефективніше - НАТО закриває небо й море України
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19.12.2021 14:53 Ответить
Вы правильно указали про очАговое ПВО, а вот настоящего ПВО страны у нас катастрофически мало. Причем ракеты это только четвертая часть проблемв
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19.12.2021 14:48 Ответить
ПВО і особливо ПРО - наші не сьогоднішні, а вже вчорашні проблеми

недавно прочитав що у нас є установки ПРО - якийсь варіант С-300 (ще з союза) але рашка так і не продала нам до них ракети за всі 30 23 роки

отже, саботажники Південного мають негайно розробляти саме ПРО !!!!
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19.12.2021 14:57 Ответить
В України немає газу, та нафти, її іще до 70-х років минулого століття викачали мокселі (зїли наше, а тепер кожен своє), тобто, в Європу продавати було нічого, золотий та алмазний фонди, а також "золото партії", та грошові збереження всіх рабів ссср пішли на мацкву. Рудий роздав в Україні всі жирні підприємства тим, хто йому добре тер спину в бані, рівно наливав чарки та тоненько різав ковбасу, а також своїм численним родичам. Податки ніхто не сплачував, навіть пенсії не платили. Вчорашня, та сьогоднішня, колонія лаптя могла самостійно утримувати ядерний арсенал, який залишився на її території?
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19.12.2021 14:04 Ответить
нужно спросить нищий Пакистан и сев Корею как они могут не только содержать, но и как смогли разработать ЯО с нуля..
Носители готовые, шахты, оборудование, спецы - все это в Украине было ..
Это у вас наверное комплекс меньшевартости - не болейте - лечитесь..

"Вчорашня, та сьогоднішня, колонія лаптя могла самостійно утримувати ядерний арсенал, який залишився на її території?"
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19.12.2021 14:09 Ответить
а ось це - найпродуктивніше та найпростіше з фінансової та технологічної точки зору рішення !!!

як кажуть в Китаю "Три года упорного труда и три тысячи лет благоденствия !"

але, нам потрібне вікно безпеки у ці три роки, коли ми реально попадемо під прокляття Заходу (

може зкооперуватись з Польщею та Балтією - вони хлопці затяті
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19.12.2021 15:02 Ответить
Давно писав про такий план-колишні набагато надійніші: і територіально, і по ментальності...всі ми діти "рузького міра" і знаємо, чим це пахне.
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20.12.2021 07:11 Ответить
Очевидно наш візаві хоче,щоб Україна попала під світові санкції,як Північна Корея,тоді моковити будуть задоволені.
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19.12.2021 14:25 Ответить
именно для этого боты и раздувают эту тему. любому здравомыслящему человеку ясно, что вернуть себе ядерный статус даже при большом желании Украина не сможет
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19.12.2021 14:37 Ответить
при політичній волі патріотичного керівництва України зможе і легко !

декілька років матеріальних та інших незручностей, і безпека на десятки років наперед !
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19.12.2021 15:09 Ответить
а чому не як Пакістан або ще краще Ізраіль ?

зробили ЯО, їх проклинали, а зараз попустило

панове, подивіться на мапу -
України закриває більше половини суходолу між рашкою та "цивілізованим світом" Європи !!!!!!

то ми вартий уваги союзник, хоча б як "передпілля", чи ні ?
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19.12.2021 15:06 Ответить
Так то треба зрозуміти Європі, а не нам-ми то вже проходили ще з часів монголо-татар
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20.12.2021 07:13 Ответить
Бедный Воронеж !
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19.12.2021 13:43 Ответить
всё это вечное говённое блеянение про "никаких компромиссов", все эти заявление бриташный потешных генеральчиков про то, что "никто Украине не поможет" - очень наталкивает на мысль, что запад очень хочет развязать тут войнушку, чтобы рашка завязла в этом конфликте всерьёз и надолго! на Украину им насрать
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19.12.2021 13:43 Ответить
ДЛББы лишь не учли, что этот пожар разгорится так, что в нём сгорят и они сами.
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19.12.2021 13:48 Ответить
Блеяньем наши избиратели выбирали овоща, блеяньем наши избиратели выбрали клована, а виноват Столтенберг? Зачетная логика, совково-рашистская с красными революционными труселями.
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19.12.2021 14:08 Ответить
то что 73% тупого населения - от этого никуда не дется! всегда бОльшая часть народонаселения будет тупой, это факт!
меня беспокоит другой момент, сейчас "коллективный запад" показывает всему миру, что договоры и меморандумы с ним, так же как и выгребной ямой, не стоят и бумаги на которой написаны!
сейчас идёт замечательная демонстрация, что защитить может только наличие ядерного оружия!
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19.12.2021 17:02 Ответить
Выходит мы можем голосовать "поприколу" и "хуженебудет", а за это своей жизнью должен расплачиваться какой то парень из Техаса.
Это НАТО голосует за представителей опзж которые восьмой год втирают что у нас "внутренний конфликт" , в то время когда даже суд рашки признал наличие своих войск на территории Украины?
Вот когда нам самим будет не насрать на себя возможно тогда что то изменится.
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19.12.2021 14:38 Ответить
так не голосуй, пля, за дебилов! тебе кричали во весь голос - выбирай достойного чувака, а не зелёную соплю! из-за вас - дебилов, все проблемы!
а "простой техаский парень" должен не за нас воевать, а рядом с нами, потому что все эти "простые техаские парни" обещали кое-чего взамен ядерного оружия, а простоватые хохлы поверили сказочкам, выходит, не очень простых "техаских парней", а настоящих кидал
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19.12.2021 16:51 Ответить
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19.12.2021 13:46 Ответить
17 грудня народився син фінського народу і приклад для українців,як треба вчиняти з русотерористо, Сімо Хайха(Simo Häyhä)
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19.12.2021 13:47 Ответить
Тот самый финский Мюнгхаузен который сочинял что убил за две недели 700 или 900? Меньше чем за месяц он стал инвалидом и больше никогда не воевал. Но зато воображение у него было отменным.
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19.12.2021 13:59 Ответить
Simo Häyhä (Finnish: [ˈsimo ˈhæy̯hæ] (listen); 17 December 1905 - 1 April 2002) was a Finnish military sniper in World War II during the 1939-1940 Winter War against the Soviet Union. He used a Finnish-produced M/28-30, a variant of the Mosin-Nagant rifle, and a Suomi KP/-31 submachine gun. He is believed to have killed over 500 men during the Winter war, the highest number of sniper kills in any major war.[2][3][4][5] Великобританська вікі більш поважна ніж твоя думка. Смерть русофашистським окупантам.
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19.12.2021 14:09 Ответить
Все любят сказки. Человеческая натура.
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19.12.2021 14:41 Ответить
Не пойдет, но и не примет никуда. Пустая демагогия. Такие гарантии в принципе невозможны, а этот секретарь-бутафория не мог упустить случая побалаболить про принципы.
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19.12.2021 13:55 Ответить
Подписала, так называемая роССия? Так она и Будапештский меморандум и "Большой договор" о "дружбе между Украиной и роССией, в которых гарантировала неприкосновенность границ Украины подписала, а Договор даже ратифицировала. Подписала и забыла. Россия напоминает шлюху, которую застали в чужой постели, а она, прикрывая голую жопу, доказывает, что это не она и ее тамнет.
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19.12.2021 13:58 Ответить
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19.12.2021 14:04 Ответить
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19.12.2021 14:07 Ответить
Мне интересно, сколько раз ********** засланый пытались купить или шантажировать Столтенберга?
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19.12.2021 14:11 Ответить
Та невже!!! Як і в 2014 році "забезпечите" дієві санкції?
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19.12.2021 14:20 Ответить
Дерьмак не разрешает да и откатов там нет
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19.12.2021 14:51 Ответить
Почему Украина не хочет оружие не через структуры НАТО получать, а напрямую от стран. Германия заблокировала поставки, через НАТО, значит надо без посредников заключать такие поставки!
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19.12.2021 14:56 Ответить
Пойдёте и не сомневайтесь.
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19.12.2021 15:09 Ответить
Смерть маскалям!
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19.12.2021 15:12 Ответить
...В воздухе пахнет войной. Большой такой полноценной войнищей. И это - самая главная орочья скрепа из всех вышеназванных. Сложносочиненная такая Царь-скрепа: с дедами на палках, с оскорбленцами по поводу отрицания решающей роли СССР и КПСС, и лично товарища Сталина. Можно забомбить Большой театр, сравнять с землей Ваганьково с Таганкой и всеми МХАТами, гори оно все синим пламенем! Главное - наша война по распорядку! Жирик и Сатановский ракетами машут, Захарова со Скабеевой космами трясут: даешь путинский прорыв в Украину! Лукашенко преданно стонет в супружеской постели: вводи, Владимир Владимирович, ядерный штырь, нет мочи больше терпеть эту немощь перед лицом западного агрессора! В Новосибирске на заводе Чкалова торжественно выкатили истребитель «Охотник»! - Запад вот-вот выкатит глаза!
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19.12.2021 15:14 Ответить
Ставки повышаются - акции рушатся. Только за месяц Мосбиржа спалила 32 млрд долларов капитализации индекса РТС, уронив рынок на минимумы с мая. Но чего не сделаешь ради понтов? Умри, но держи фасон. Можно рассказать лопоухим про то, как таксовал и бедствовал, пока к Собчаку не пристроили. Лопушки - они такие: ты их за эти два десятилетия разул и раздел до нитки, а они тебе еще и сочувствуют. И дедами на палках машут: «Веди нас вперед, к новым свершениям!» А главное свершение - это война. И плевать, что в ядерной войне победителей не будет, так ведь и проигравших - тоже. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд предупредила еще 8 декабря: если Кремль решится на войну, Россия будет полностью изолирована от мировой финансовой системы. На всякий случай с пациентом беседуют попеременно: то Байден, то Макрон, то Джонсон, передавая с рук на руки. Но тот продолжает теребить главную скрепу. Она, родимая и пугающая - единственное, что может предложить этому миру путинский Оркостан. Здесь даже внятной вакцины от коронавируса разработать не в состоянии. Здесь заводы по производству комбикормов вот-вот остановятся, из-за чего скрепанутым жрать будет нечего. С другой стороны, чем голоднее - тем злее. Злоба и ненависть - главное топливо для войны. Зачем жить, если все равно сдохнешь? Да и разве это жизнь?

Так что воевать они пойдут как миленькие. И не за Путина и Вексельберга, как ерничают высоколобые политологи. За Щелкунчика и Большой театр, за Высоцкого и Бродского, за Достоевского и Толстого, за Цоя и Талькова! И на линию фронта к ним будут приезжать и Юра-музыкант, и Андрей Макаревич с Шендеровичем - поднимать боевой дух, как живые скрепы нашей пещеры. - Сотнік
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19.12.2021 15:14 Ответить
 
 