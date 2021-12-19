НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что Североатлантический союз никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.
Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы никогда не пойдем на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.
Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН.
"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек НАТО.
Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".
"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.
Пожалуйста, подождите...
например я мечтаю прочитать о нем Х..ле НЕКРОЛОГ и что....
#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Путин дал старт операции по усмирению российского мишки с завышенным самомнением
- Никто не смеет идти на компромисс в вопросе в какой унитаз сцать!
я теж перед пісуаром кажу;
"ну і хло... !"
НЭТ !!!!
где быть Украине это дело Украины !
Кстати очень странные у тебя фантазии.
- уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех государств и их права выбора путей обеспечения собственной безопасности, нерушимости границ и права народов на самоопределение, как это закреплено в хельсинкском Заключительном акте и других документах ОБСЕ
27 мая 1997 года. Основополагающий акт Россия - НАТО.
Поэтому все кацапские претензии касательно расширения НАТО сегодня - полная туфта и не имеет под собой никаких оснований, так как кацапы сами с этим согласились. А если они не хотят придерживаться этих соглашений, то зачем заключать новые, если спустя какое-то время кацапня опять не будет их выполнять и потребует очередных уступок?
начали взрослеть потихоньку , когда Московия предложила им само-роспустится..
БААЛЬШОЙ прогресс!
а то привыкли кайфовать за нашей спиной
Верните ядренное оружие падлы!
Противо-воздушная оборона где? - Патриоты, где блд?
В чем задержка?
Даже стингеров не дают - что бы не раздражать Маскву..
давай-до свидания
стрингеры нам и даром не нужны - есть свои модернизованные стрелы и иглы:
Україна зможе заповнити той вакуум, який утворився в українській армії в сегменті військових ППО малої дальності.
В Україні розроблено проекти модернізації ПЗРК «Стрела-2М» і «Игла-1». Удосконалені системи отримали найменування «Стрела-2ММ» і «Игла-1М» відповідно. Якісні характеристики модернізованих ПЗРК забезпечуються за рахунок нових модифікацій головок самонаведення (ГСН) розробки Казенного підприємства Центральне конструкторське бюро (ЦКБ) "Арсенал". Головним нововведенням нинішніх українських варіантів (як «Стрели», так і «Иглы-1») також є вдосконалені головні частини - ОГС 36-45 для ПЗРК «Стрела-2ММ» і ОГС УА-424 для ПЗРК «Игла-1М", які вже були продемонстровані на міжнародних виставках. Зазначені ГСН головним чином і забезпечують характеристики модернізованих комплексів. Так, "Стрела-2ММ» здатна ефективно вести вогонь по літаках і вертольотах на зустрічному курсі, оптична ГСН забезпечує комплексний захист від помилкових інфрачервоних (ІЧ) цілей і природних перешкод, підвищена боєздатність в умовах постановки організованих перешкод. ОГС УА-424 забезпечує для ПЗРК «Игла-1М» ефективний захист від перешкод, створюваних ІЧ-пристроями, підвищену ймовірність ураження цілі, а головне - значне збільшення дальності стрільби по цілі на зустрічному курсі.
В Україні також проведена модернізація ПЗРК «Игла» у комплексі, який отримав найменування "336-24". Тут основу модернізації комплексу склало вдосконалення головної частини в ЦКЛ "Арсенал". За розрахунками розробників ГСН, яка прийде на зміну інфрачервоної голівці самонаведення 9Е418, повинна забезпечити модернізованому ПЗРК підвищені тактико-технічні властивості в порівнянні з серійними зразками таких ПЗРК, як Stinger, "Игла-1» і «Игла», не кажучи вже про «Стрелу 2М». Так, наприклад, якщо у «Иглы», коефіцієнт ймовірності ураження цілі в складній помеховій обстановці складає 0,1, то для ПЗРК "336-24" він дорівнює 0,4 до 0,6. Дальність дії комплексу "336-24" складає 5200 м.
Роботи з ПЗРК можуть стати прикладом плідної кооперації значного числа українських оборонних підприємств. Розроблені в ЦКЛ "Арсенал» ГСН можуть вироблятися Науково-виробничим комплексом «Прогрес». Науково-виробниче об'єднання «Павлоградський хімічний завод», яке не один десяток років працює над створенням палива для ракетних двигунів, для ракет ПЗРК "336-24" розробило тверде паливо, що підвищує не тільки їх дальність, але і здатність до маневрування в польоті. Пускові установки портативних ракетних комплексів можуть бути об'єднані в блоки по 4-6-8 штук, і встановлюватися на бронетехніці. Враховуючи, що в цьому випадку обмеження по масі для окремої пускової установки вже не матиме такого критичного значення, як для переносного комплексу, дальність ракет може бути збільшена за рахунок установки потужнішого (важкого) двигуна.
а то там собрали одних идиотов..
https://censor.net/ua/news/3306010/kyyiv_prosyt_ssha_nadaty_rakety_patriot_ta_systemy_ppo_cnn
Київ просить США надати ракети Patriot та системи ППО, - CNN Джерело: https://censor.net/ua/n3306010
це тобі не стрінги або джавеліни
я розумію, що на Крадівництві вкрали більше та й Південний Схід України "коштує" в сотні або тисячі разів дорожче за ці 9 лярдів, якщо частину своєї Батьківщини взагалі можна оцінювати в грошах.
але:
ми не маємо підготовлених екіпажів патріотів, а отже на них мають бути американські "добровольці"......
набагато простіше, хоча й менш ефективніше - НАТО закриває небо й море України
недавно прочитав що у нас є установки ПРО - якийсь варіант С-300 (ще з союза) але рашка так і не продала нам до них ракети за всі
3023 роки
отже, саботажники Південного мають негайно розробляти саме ПРО !!!!
Носители готовые, шахты, оборудование, спецы - все это в Украине было ..
Это у вас наверное комплекс меньшевартости - не болейте - лечитесь..
"Вчорашня, та сьогоднішня, колонія лаптя могла самостійно утримувати ядерний арсенал, який залишився на її території?"
як кажуть в Китаю "Три года упорного труда и три тысячи лет благоденствия !"
але, нам потрібне вікно безпеки у ці три роки, коли ми реально попадемо під прокляття Заходу (
може зкооперуватись з Польщею та Балтією - вони хлопці затяті
декілька років матеріальних та інших незручностей, і безпека на десятки років наперед !
зробили ЯО, їх проклинали, а зараз попустило
панове, подивіться на мапу -
України закриває більше половини суходолу між рашкою та "цивілізованим світом" Європи !!!!!!
то ми вартий уваги союзник, хоча б як "передпілля", чи ні ?
меня беспокоит другой момент, сейчас "коллективный запад" показывает всему миру, что договоры и меморандумы с ним, так же как и выгребной ямой, не стоят и бумаги на которой написаны!
сейчас идёт замечательная демонстрация, что защитить может только наличие ядерного оружия!
Это НАТО голосует за представителей опзж которые восьмой год втирают что у нас "внутренний конфликт" , в то время когда даже суд рашки признал наличие своих войск на территории Украины?
Вот когда нам самим будет не насрать на себя возможно тогда что то изменится.
а "простой техаский парень" должен не за нас воевать, а рядом с нами, потому что все эти "простые техаские парни" обещали кое-чего взамен ядерного оружия, а простоватые хохлы поверили сказочкам, выходит, не очень простых "техаских парней", а настоящих кидал
Так что воевать они пойдут как миленькие. И не за Путина и Вексельберга, как ерничают высоколобые политологи. За Щелкунчика и Большой театр, за Высоцкого и Бродского, за Достоевского и Толстого, за Цоя и Талькова! И на линию фронта к ним будут приезжать и Юра-музыкант, и Андрей Макаревич с Шендеровичем - поднимать боевой дух, как живые скрепы нашей пещеры. - Сотнік