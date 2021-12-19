НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обещает, что Североатлантический союз никогда не пойдет на компромисс в вопросах безопасности Украины. Особенно с учетом требований России, которая пытается добиться гарантий того, что НАТО больше не будет расширяться.

Об этом он заявил в интервью газете Le Journal du Dimanche, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы никогда не пойдем на компромисс ни по безопасности своих союзников, ни по поводу права каждой страны, включая Украину, решать свою собственную судьбу. Это фундаментальные принципы, которые были подтверждены не только Североатлантическим союзом, но также и Россией, подписавшей такие документы, как Хельсинкский заключительный акт 1975 года или Парижская хартия 1990 года", - заявил Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина является суверенным государством и имеет право защищать себя в соответствии с Уставом ООН.

"У нее есть право просить помощи для достижения этой цели, и я не понимаю, как это чревато для России, которая является агрессором в этом конфликте", - добавил генсек НАТО.

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Он уточнил, что если Россия решится применить военную силу против Украины, ей придется заплатить "высокую цену".

"Будут более жесткие экономические и политические санкции, и мы обеспечим безопасность каждой из наших стран-участниц", - добавил Столтенберг.