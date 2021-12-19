ПЦУ может ослабить или отменить пост на Новый год, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, - Епифаний
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На 31 декабря и 1 января Православная церковь Украины может ослабить пост или вообще отменить на два дня, пока украинцы празднуют Рождество 7 января, а не 25 декабря.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью Радио Свобода, предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
"В некотором роде есть нарушение поста. И мы даже обсуждали, в некоторых поместных православных церквях есть традиция, что на эти два дня, на 31 декабря и на 1 января, церковь может ослабить пост или вообще отменить на два дня. Церковь, как любящая мать, она может действовать снисходительно. Как каждая мать, своему ребенку или позволяет что-то, даже нарушает определенные правила, или, наоборот, действует иногда жестко, согласно акривии, то есть точно согласно правилам", – сказал предстоятель ПЦУ.
"И потому церковь в будущем может рассмотреть, если это будет соборное общее решение, чтобы на эти дни, пока мы не перейдем к новоюлианскому календарю, ослабить пост, чтобы не было нарушения. Ибо есть встреча Нового года, хотя это и не главное, многие не празднуют этот день, но это действительно проблема", - добавил он.
Епифаний также спрогнозировал, что украинцы в течение следующих 10 лет, в большинстве своем, могут перейти на празднование Рождества 25 декабря.
7 января Украинская православная церковь (ПЦУ), а также Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) будут праздновать Рождество Христово по юлианскому календарю (так называемому "старому стилю").
Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю или новоюлианскому. В Украине с 2017 года 25 декабря, как и 7 января, является официальным выходным днем.
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- тяжело разрываться между Рождеством Христовым всего Мира и Рождеством на Московии..
- нужно быть акробатом..
Рiздво разом зi всiм свiтом, а не з москальськими сатанiстами- ось вирiшення проблеми.
копняками з Лавр, на паРашу, на сранi-рязанi москальських сатанiстiв !
шамануглавному церковнику святые и сказли, дескать, празднуем - и все празднуют, или, там, целебный источник заработал или еще что-то в этом духе. а так это все чисто исторические традиции.
я бы конечно был бы против год-два, а потом думаю привык. В конце концов мало кого знаю, кто отмечает сейчас старый новый год, а лет 20 назад очень даже праздновали.
- Между прочим, единственная ошибка римлян состояла в том, что они этого бомжа распяли прилюдно. Во все времена плебс создавал себе кумиров из героев подобных шоу. Любому массовому психозу нужна лишь точка кристаллизации, все прочее - дело техники и времени... Кстати, меня давно интересует: если бы его не к кресту пригвоздили, а сгноили бы в урановых рудниках - как полагаешь, носили бы сейчас эти идиоты на своих шеях изотопы Урана-235?
- Урановые рудники позже появились. А то бы, конечно, сослали. И - носили.