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20 декабря на дорогах Украины будет гололедица, возможны проблемы с движением, - ГСЧС

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20 декабря на дорогах Украины будет гололедица, возможны проблемы с движением, - ГСЧС

Сегодня, 20 декабря, погода в Украине будет способствовать гололедице на дорогах. Учитывая это, на отдельных участках есть опасность проблем с движением.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью и утром 20 декабря на дорогах большинства областей Украины, а также в Киеве гололедица (I уровень опасности, желтый). Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Также водителей призывают соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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19.12.2021 15:14 Ответить
Сегодня, 20 декабря...
Отстал я от жизни...
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19.12.2021 15:31 Ответить
 
 