Лидируют книги и кинотеатры: более 3 млн украинцев уже воспользовались услугой єПідтримка
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Среди покупок лидируют кинотеатры и книги. Более 3 миллионов украинцев уже успешно воспользовались услугой єПідтримка.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федоровa.
19 декабря в Украине заработала программа по выплате 1000 грн гражданам с "зелеными" сертификатами о вакцинации против коронавируса.
По словам Федорова, более 3 млн граждан подключили услугу на воскресенье, и большинство из них уже получили деньги.
Министр отметил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк дали доступ клиентам к средствам раньше других банков. При этом клиенты остальных присоединившихся к проекту финучреждений получат средства в течение 10 дней.
По количеству потраченных денег на данный момент лидируют книги и кинотеатры.Также украинцы тратят средства на билеты "Укрзалізниці".
"Предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу Дія", - напомнил министр.
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Раньше мало кто читал КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ, теперь каждый знает, что это документ прямого действия,и что ни один чиновник не может розчерком пера урезать существующие права и свободы, а единственным законодательным органом в Украине явдяется ВЕРХОВНА РАДА. Теперь КОНСТИТУЦИЮ носим с собой,что бы показывать полицейским, что они нарушают это и это.
Мы стали образованней,стали разбираться в Уголовном Кодексе, по любой из статей которого можно будет в будущем привлечь многих из действующей власти.
Мы узнали, что из себя представляют фармкоорпорации, жажда наживы для которых затмила все остальное. и которые будут делать все, через продажных политиков по всему миру, что бы каждый прочно сидел на "игле" и не смог с нее соскочить.
И самое основное, что мы узнали,что когда существовала КИЕВСКАЯ РУСЬ, в том месте, где сейчас Москва,кроме лягушек и болот ничего не было, и что ПРАВОСЛАВНО-САТАНИСТСКАЯ ОРДА-МОСКОВИЯ-РОССИЯ не имеет никакого отношения к СВЯТОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ!