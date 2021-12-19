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Лидируют книги и кинотеатры: более 3 млн украинцев уже воспользовались услугой єПідтримка

Новости Цензор.НЕТ Здоровье Технологии

Лидируют книги и кинотеатры: более 3 млн украинцев уже воспользовались услугой єПідтримка

Среди покупок лидируют кинотеатры и книги. Более 3 миллионов украинцев уже успешно воспользовались услугой єПідтримка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федоровa.

19 декабря в Украине заработала программа по выплате 1000 грн гражданам с "зелеными" сертификатами о вакцинации против коронавируса.

По словам Федорова, более 3 млн граждан подключили услугу на воскресенье, и большинство из них уже получили деньги.

Министр отметил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк дали доступ клиентам к средствам раньше других банков. При этом клиенты остальных присоединившихся к проекту финучреждений получат средства в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег на данный момент лидируют книги и кинотеатры.Также украинцы тратят средства на билеты "Укрзалізниці".

"Предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу Дія", - напомнил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект "еПідтримка" для получения 1000 грн за вакцинацию официально запущен в приложении Дія, - Федоров
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Топ комментарии
+10
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19.12.2021 15:43
+9
На квитки щоб доїхати до готелю в Карпатах, так😁
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19.12.2021 15:44
+6
Я хижо вибачаюся, але здається так, що це підтримка бенефеціарів дії. Дуже нефайно вигляда це все зі сторони, немов би вони мають обмаль часу, а критична кількість юзерів ще не зарегались у дії, тому зараз за дію дають по вовиній тисячі, а вакцинація взагалі на другий план відійшла. Дія - їх усе.
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19.12.2021 16:14
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Не знаю, как дизель смотрится, но шутки квартальные дебильные. Плохо, что их "искусство" направлено на воспитание стадного общества.
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21.12.2021 03:05 Ответить
При Зеленском квартал был лучше. Тут точно Вы подметили.
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21.12.2021 21:57 Ответить
Ну да, дебильнее. А, вообще-то, украинофобные.
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21.12.2021 23:11 Ответить
Единственный плюс этой власти,что им удалось сделать из украинцев образованных людей.
Раньше мало кто читал КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ, теперь каждый знает, что это документ прямого действия,и что ни один чиновник не может розчерком пера урезать существующие права и свободы, а единственным законодательным органом в Украине явдяется ВЕРХОВНА РАДА. Теперь КОНСТИТУЦИЮ носим с собой,что бы показывать полицейским, что они нарушают это и это.
Мы стали образованней,стали разбираться в Уголовном Кодексе, по любой из статей которого можно будет в будущем привлечь многих из действующей власти.
Мы узнали, что из себя представляют фармкоорпорации, жажда наживы для которых затмила все остальное. и которые будут делать все, через продажных политиков по всему миру, что бы каждый прочно сидел на "игле" и не смог с нее соскочить.
И самое основное, что мы узнали,что когда существовала КИЕВСКАЯ РУСЬ, в том месте, где сейчас Москва,кроме лягушек и болот ничего не было, и что ПРАВОСЛАВНО-САТАНИСТСКАЯ ОРДА-МОСКОВИЯ-РОССИЯ не имеет никакого отношения к СВЯТОЙ КИЕВСКОЙ РУСИ!
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21.12.2021 07:01 Ответить
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