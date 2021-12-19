Лидируют книги и кинотеатры: более 3 млн украинцев уже воспользовались услугой єПідтримка

Среди покупок лидируют кинотеатры и книги. Более 3 миллионов украинцев уже успешно воспользовались услугой єПідтримка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федоровa.

19 декабря в Украине заработала программа по выплате 1000 грн гражданам с "зелеными" сертификатами о вакцинации против коронавируса.

По словам Федорова, более 3 млн граждан подключили услугу на воскресенье, и большинство из них уже получили деньги.

Министр отметил, что Монобанк, Альфа-банк и А-банк дали доступ клиентам к средствам раньше других банков. При этом клиенты остальных присоединившихся к проекту финучреждений получат средства в течение 10 дней.

По количеству потраченных денег на данный момент лидируют книги и кинотеатры.Также украинцы тратят средства на билеты "Укрзалізниці".

"Предварительно проект рассчитан на один год, поэтому все точно успеют. Не забывайте обновлять программу Дія", - напомнил министр.

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