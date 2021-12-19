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Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что правительство выделило 20 млрд гривен местным бюджетам для покрытия разницы в тарифах на тепло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке. 

Премьер подчеркнул: "Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло и погашение задолженности ТКЭ перед "Нафтогазом". На этой неделе Правительство приняло порядок и условия предоставления такой субвенции на выполнение условий Меморандума с председателями городов.

Перерасчет средств в местные бюджеты должен состояться уже в этом году. Это позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація міст заявила про нестачу "пільгового" газу та звернулась до Шмигаля з проханням сприяти перерахунку обсягів
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Вы хотели сказать местные олигархи?
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19.12.2021 15:20 Ответить
А де гроші візьмуться ?
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19.12.2021 15:21 Ответить
в ковидном фонде))))
ну не с дорог жеж... и не с телеканала "зрада" (плюс 17 млн дополнительно на 2 недели)))))
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19.12.2021 17:16 Ответить
і досі ще не перерахували в місцеві казначейства? Так вже 2,5місяці минуло, як вирішили отим "Меморандумом з очільниками міст"!
А як же тепловики за газ з предоплатою розраховуються?
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19.12.2021 15:23 Ответить
Вот когда получат тогда и скажешь!!!
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19.12.2021 15:28 Ответить
Та ви ж, виродки, почистили місцеві бюджети до нитки, формуючи т.зв. "ковідний_фонд", який пустили на "велике_крадівництво". А тепер ви кажете "отримають", тобто дасть блаЗЄнський? Чума на вас!
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19.12.2021 15:33 Ответить
людям дали ті гроші які вони сплачували в податках.
бюджету не існує, е гроші платників податків.
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19.12.2021 15:43 Ответить
феєричний пз@бл(((
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19.12.2021 15:47 Ответить
20 млрд грн напечататает нбу. Жаль, тупорылые европейы не умеют обращаться с экономикой, как это делают зебилы - нет денег в казне, значит их нужно напечатать.
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19.12.2021 15:48 Ответить
обычное рыговское воровство) вместо того, что эти 20 млрд потратить на создание высокооплачиваемых рабочих мест, государство за счет налогоплательщиков субсидирует бездельников и лентяев. обыкновенный большевизм
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19.12.2021 16:06 Ответить
приписки - наше всё!
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19.12.2021 18:48 Ответить
 
 