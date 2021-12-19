2 701 11
Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что правительство выделило 20 млрд гривен местным бюджетам для покрытия разницы в тарифах на тепло.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке.
Премьер подчеркнул: "Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло и погашение задолженности ТКЭ перед "Нафтогазом". На этой неделе Правительство приняло порядок и условия предоставления такой субвенции на выполнение условий Меморандума с председателями городов.
Перерасчет средств в местные бюджеты должен состояться уже в этом году. Это позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
ну не с дорог жеж... и не с телеканала "зрада" (плюс 17 млн дополнительно на 2 недели)))))
А як же тепловики за газ з предоплатою розраховуються?
бюджету не існує, е гроші платників податків.