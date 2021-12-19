Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обнародовал информацию, что правительство выделило 20 млрд гривен местным бюджетам для покрытия разницы в тарифах на тепло.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль написал в фейсбуке.

Премьер подчеркнул: "Местные бюджеты получат более 20 млрд грн для покрытия разницы в тарифах на тепло и погашение задолженности ТКЭ перед "Нафтогазом". На этой неделе Правительство приняло порядок и условия предоставления такой субвенции на выполнение условий Меморандума с председателями городов.

Перерасчет средств в местные бюджеты должен состояться уже в этом году. Это позволит теплопоставщикам освободиться от долгов и начать модернизацию собственных предприятий.

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