Вокзалы в Киеве ограничили работу в связи с сообщением о минировании, пассажиров эвакуировали, - УЗ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости
Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена в связи с сообщением "о минировании".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице Укрзалізниці.
Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. В настоящее время объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий19.12.2021 15:35 Ответить Мне нравится 1
IgorYakovlevich
показать весь комментарий19.12.2021 16:03 Ответить Мне нравится 2
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий19.12.2021 16:20 Ответить Мне нравится 1
Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий19.12.2021 16:21 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...