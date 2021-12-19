РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6576 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияКиевские новости
1 720 4
вокзал (260) Киев (24552) минирование (1409) Укрзализныця (2639)

Вокзалы в Киеве ограничили работу в связи с сообщением о минировании, пассажиров эвакуировали, - УЗ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Вокзалы в Киеве ограничили работу в связи с сообщением о минировании, пассажиров эвакуировали, - УЗ

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве временно ограничена в связи с сообщением "о минировании".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Facebook-странице Укрзалізниці.

Все работники и пассажиры вокзала эвакуированы. В настоящее время объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

В то же время поезда курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через близлежащие к центральному зданию переходы.

Также читайте: "Укрзализныця" открыла на вокзалах пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19

Вокзалы в Киеве ограничили работу в связи с сообщением о минировании, пассажиров эвакуировали, - УЗ 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новогоднюю елку зажгли на Софийской площади в Киеве. ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знову кацапські провокації. За рашистські гроші наймають у в.язницях чи після відсидок кримінал або бомжів та дестабілізують. Але колись будуть реальні вибухи...
показать весь комментарий
19.12.2021 15:35 Ответить
То, что я не понимаю: почему до сих пор реагируют на такие сообщения? Если бы хотели взорвать, то никто бы не предупреждал.
показать весь комментарий
19.12.2021 16:03 Ответить
Щоб у потрібний час розслабились та не були пильними.
показать весь комментарий
19.12.2021 16:20 Ответить
Давно треба вже мінувати кацапські міста
показать весь комментарий
19.12.2021 16:21 Ответить
 
 