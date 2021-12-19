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Шевченковская премия должна стать индикатором новаторства украинской культуры и отрыва от провинциальности - Макаров

Новости Цензор.НЕТ Общество

Шевченковская премия должна стать индикатором новаторства украинской культуры и отрыва от провинциальности - Макаров

Самая престижная награда в искусстве в Украине – Национальная премия имени Тараса Шевченко – должна поддерживать модернистскую и прорывную часть украинской культуры, вопреки провинциальности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Шевченковского Комитета Юрий Макаров.

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"Когда говорят, что Шевченковская премия является наследницей Сталинской, то это не правда. Шевченковская премия была основана в 1961 году и является плодом "оттепели" и очередного возрождения, пусть даже иллюзорного. Да, эта премия была инструментом политики и идеологическим оружием. Но я болею за то, чтобы украинская культура не была вторичной, провинциальной, неинтересной, неконкурентоспособной, локальной. Удивительным образом часть украинской культуры является невторичной, оригинальной, новаторской и конкурентоспособной в мире. Я не говорю, что это мейнстрим, но это то, что украинскую культуру определяет в глазах тех людей, которые интегрированы в мир. Эти произведения и их создатели имеют международную котировку. Их не так много, как могло бы быть, но это украинская органика", - отметил он.

Макаров отметил, что Шевченковская премия должна стать индикатором для общества в понимании, что является культурным прорывом и событием, и именно в этом русле работает Шевченковский комитет под его председательством.

По словам Макарова, он оппонирует уездному вкусу, а его "условные оппоненты неоднородны":

"Есть люди, которые привыкли быть в своем эстетическом пузыре, который сложился во времена Старой общины середины XIX века, и с тех пор мало изменился. В Старой общине были чрезвычайно прорывные люди. Народничество не было украинским изобретением, по этому принципу жила вся тогдашняя Европа. Затем контекст исчез, а традиционность в худшем смысле, осталась...

Этот уездный мир в известной степени искусственный. Скажем, все так называемые народные песни образца хора Веревки авторские середины-конца XIX века. И когда начала появляться мода на аутентику, первыми, кто проявлял агрессию к этой аутентике, были представители псевдотрадиции. Они почувствовали посягательство на их монополию в музыке.

Они трудились в той парадигме, в которой тогда могли себе позволить работать и искренне верили в это, но все равно это сталинская эстетика. И теперь представители эстетики образца 1946 года претендуют на то, что они единственно правдивая Украина".

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Полное интервью с Юрием Макаровым "Шевченковская премия должна поддерживать модерность" читайте здесь.
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Поплавський заслуговує!

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19.12.2021 17:42 Ответить
Навіть не чув про такого.
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19.12.2021 17:44 Ответить
новаторства української культури та відриву від провінційності

-- підтримав!
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19.12.2021 17:49 Ответить
в принципі я з ним згоден. він гарно сказав про якесь глибинне почуття меншовартості, образи, туги. Подивіться на укр. пісні... більшість їх в мінорі, як не боремось, то плачемо, як не туга, так біда. Надзвичайно мало позитивістських текстів. Однак є одним момент - а сам Макаров то хто? як може бути по іншому, як такі як він формують порядок денний, бо говорити правильні речі - це одне, а діяти в парадигмі правильних речей - зовсім інше. І його особа аж ніяк не може претендувати на роль авторитета. можливо і на жаль, бо ж він цілий голова комітету.
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19.12.2021 17:52 Ответить
Литературный критик, совсем не должен быть литератором.
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19.12.2021 18:21 Ответить
я знаю Макарова як тележурналіста, телеведучого і таке інше. Як він потрапив до комітету, та ще й ролі голови комітету?
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19.12.2021 19:33 Ответить
Він уміє мовчати. Після призначення він став керованим. Його критика блаЗЄнських ще краща за копліменти
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19.12.2021 19:53 Ответить
відрив від провінційності сильно сказано, Але говори дальше - і відрив від містечковості А залишається що ? Згадає предків, надіне косоворотку і руки балалайку і пішло -печки лавочки, тринь трава. Літераторний критик, телеведучий що там і ще. Це вони і придумали такий термін -шароварщина. А на счет лапсердаков нічого не придумав.
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19.12.2021 21:43 Ответить
 
 