Шевченковская премия должна стать индикатором новаторства украинской культуры и отрыва от провинциальности - Макаров

Самая престижная награда в искусстве в Украине – Национальная премия имени Тараса Шевченко – должна поддерживать модернистскую и прорывную часть украинской культуры, вопреки провинциальности.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал глава Шевченковского Комитета Юрий Макаров.

Читайте также: Зеленский принял участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года. ФОТОрепортаж

"Когда говорят, что Шевченковская премия является наследницей Сталинской, то это не правда. Шевченковская премия была основана в 1961 году и является плодом "оттепели" и очередного возрождения, пусть даже иллюзорного. Да, эта премия была инструментом политики и идеологическим оружием. Но я болею за то, чтобы украинская культура не была вторичной, провинциальной, неинтересной, неконкурентоспособной, локальной. Удивительным образом часть украинской культуры является невторичной, оригинальной, новаторской и конкурентоспособной в мире. Я не говорю, что это мейнстрим, но это то, что украинскую культуру определяет в глазах тех людей, которые интегрированы в мир. Эти произведения и их создатели имеют международную котировку. Их не так много, как могло бы быть, но это украинская органика", - отметил он.

Макаров отметил, что Шевченковская премия должна стать индикатором для общества в понимании, что является культурным прорывом и событием, и именно в этом русле работает Шевченковский комитет под его председательством.

По словам Макарова, он оппонирует уездному вкусу, а его "условные оппоненты неоднородны":

"Есть люди, которые привыкли быть в своем эстетическом пузыре, который сложился во времена Старой общины середины XIX века, и с тех пор мало изменился. В Старой общине были чрезвычайно прорывные люди. Народничество не было украинским изобретением, по этому принципу жила вся тогдашняя Европа. Затем контекст исчез, а традиционность в худшем смысле, осталась...

Этот уездный мир в известной степени искусственный. Скажем, все так называемые народные песни образца хора Веревки авторские середины-конца XIX века. И когда начала появляться мода на аутентику, первыми, кто проявлял агрессию к этой аутентике, были представители псевдотрадиции. Они почувствовали посягательство на их монополию в музыке.

Они трудились в той парадигме, в которой тогда могли себе позволить работать и искренне верили в это, но все равно это сталинская эстетика. И теперь представители эстетики образца 1946 года претендуют на то, что они единственно правдивая Украина".

Читайте также: Крымскотатарский орнамент Орьнек официально внесли во всемирное культурное наследие ЮНЕСКО

Полное интервью с Юрием Макаровым "Шевченковская премия должна поддерживать модерность" читайте здесь.