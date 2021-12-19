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Новости За рубежом
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Россия не может предписывать, как должно формироваться НАТО, - глава минобороны ФРГ Ламбрехт

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия не может предписывать, как должно формироваться НАТО, - глава минобороны ФРГ Ламбрехт

Российская Федерация не имеет права определять, какие страны могут или не могут входить в Североатлантический альянс.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в воскресенье во время визита в Литву министр обороны ФРГ Кристини Ламбрехт.

"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала, каким образом он (Северноатлантический альянс. – Ред.) должен формироваться", – приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь испытывает и Литва.

Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны быть налицо "надежные сдерживающие меры".

Ламбрехт добавила, что обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Беларуси с ЕС.

Читайте также: "Мы должны нацеливаться на Путина", - министр обороны Германии Ламбрехт поддержала ужесточение персональных санкций против Кремля
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Топ комментарии
+13
От якраз Німеччина і Франція роіську слухаються.
Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
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19.12.2021 18:27
+5
Надіюсь,нова влада у Гансів більш притомна за стару ріббентропшу.
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19.12.2021 18:31
+5
Ну то покажіть кацапам - "хто в домі господар" .!! Не можуть наказувати , але ж наказують ..!!
Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
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19.12.2021 18:35
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От якраз Німеччина і Франція роіську слухаються.
Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
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19.12.2021 18:27 Ответить
Якщо подивитися на подальші події то правильно відмовила. Що було б з ПДЧ після того як мудрий нарід через рік наголосував януковича?
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19.12.2021 19:03 Ответить
не было бы овоща
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19.12.2021 21:39 Ответить
А хто був би?
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20.12.2021 11:05 Ответить
Пижуться, піднімають пірья. Але і вони І Путлєр знає, що головне для них не розсердити паРашу.
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19.12.2021 18:27 Ответить
да-да) раіся дуже страшна її всі бояться
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19.12.2021 19:04 Ответить
НО ПУТИНУ УВЫ ЭТО НЕ ПОЯСНИТЬ НИКАК.... ТОЛЬКО ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЕГО ТРУПАКОМ...
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19.12.2021 19:34 Ответить
свято наближается
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19.12.2021 21:23 Ответить
интересно. камуняки его тоже засунут в мовзолей?
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20.12.2021 11:27 Ответить
чого цe вдруг? так довго потакали. iх слухали. апeтит розiгнали. тeпeр чогось нiззя
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19.12.2021 18:27 Ответить
Я думаю если расия даст Гирмании и Хранции пару мильярдов евро то они выйдут из НАТО
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19.12.2021 18:30 Ответить
сральный потоп-2 ихнее все... мадмуазэль нагнулись и ждуть.... эвропитары...
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19.12.2021 18:40 Ответить
Это же не кооператив Озеро.
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19.12.2021 19:10 Ответить
Надіюсь,нова влада у Гансів більш притомна за стару ріббентропшу.
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19.12.2021 18:31 Ответить
ответ чуть выше...
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19.12.2021 18:42 Ответить
это не ответ - это тупой треп
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19.12.2021 23:20 Ответить
Щас Пу закусит удила и готовимся к горячей фазе войны
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19.12.2021 18:33 Ответить
пу может только йух закусить..
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19.12.2021 18:35 Ответить
Какая фаза? С кем он будет воевать? С собственными банковскими счетами?
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19.12.2021 18:52 Ответить
Ну то покажіть кацапам - "хто в домі господар" .!! Не можуть наказувати , але ж наказують ..!!
Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
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19.12.2021 18:35 Ответить
а хазом и нехтью хде еврошлюхи столоваться будут?
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19.12.2021 18:45 Ответить
А хде еврошлюшки ща столуются?
Поставщики хаза с нынешними ценами шампанское открывают.
В клубу поставщиков хаза кацапам из каждого открытого ящика тока 4 бутылки выдают.
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19.12.2021 19:06 Ответить
Совсем сошёл с ума Пу, такие заявления делать, их даже странно комментировать. Вряд ли он адекватен.
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19.12.2021 18:45 Ответить
а хто вы такие шобы ***** указывать?!! ану бигом убижали севирный патоп-2 запускать?! ...
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19.12.2021 18:47 Ответить
погодь... сча эвротпейцы жопы помоют, рты сполоснут... и напридумают офигенных обеспокоинностей... и тады капут *****!!!
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19.12.2021 18:52 Ответить
Норвегія, арабські країни, цього добра вистачає. Але путінці вкрадені у росіян гроші вкладають у західну економіку. Ось де справжня вигода західного світу
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19.12.2021 19:12 Ответить
Прикольно. Мало того, что страна агрессор еще и диктует свои условия, так еще и зеленое говно с пятью лицами вдобавок требует еще каких то гарантий.
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19.12.2021 18:55 Ответить
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19.12.2021 18:57 Ответить
в этой стране еще есть 21% здравомыслящих людей
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19.12.2021 21:41 Ответить
Нова влада Німеччини набиває собі ціну. Путін біситься: " чого так дорого" ось і лякає війною. Домовляться, але Україні від того не буде легше.
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19.12.2021 19:06 Ответить
Согласен.Расслабились.Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев.
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19.12.2021 20:07 Ответить
1709 - .Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев...1918 - .Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев...2014 - .Кто мог подумать,что такое мразотное государство оккупирует украинские земли и будет убивать украинцев....
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20.12.2021 11:11 Ответить






Гуго Карлович ™


Выставляя ультиматумы НАТО, кремлёвским надо бы почаще вспоминать , что стороны воевали лишь однажды, когда 500 голов отборного спецназа ЧВК Вагнера встретились с двумя десятками американских охранников нефтезавода под Дейр-эз-Зором в Сирии. Счет матча Пиндосы - ЧВК 250:0
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19.12.2021 20:36 Ответить
давно быдло из условного саратова стало спецназом?
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19.12.2021 21:41 Ответить
Да , нет ! Не "20 охранников " , а авиация США обнулила отряд вагнеровцев . Операцию провел лично министр обороньі генерал Мєтьюс. За что Трамп его и уволил.
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19.12.2021 21:53 Ответить
Путлер закусив вудила та нахабно виствляє ультимативні вимоги. .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії, Південної Осетії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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20.12.2021 09:32 Ответить
 
 