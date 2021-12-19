Россия не может предписывать, как должно формироваться НАТО, - глава минобороны ФРГ Ламбрехт
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Российская Федерация не имеет права определять, какие страны могут или не могут входить в Североатлантический альянс.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила в воскресенье во время визита в Литву министр обороны ФРГ Кристини Ламбрехт.
"Такого не может быть, чтобы Россия предписывала, каким образом он (Северноатлантический альянс. – Ред.) должен формироваться", – приводят ее слова немецкие СМИ с пресс-конференции с литовским министром обороны Арвидасом Анушаускасом.
Она заверила литовскую сторону в поддержке и, отметив всю серьезность ситуации вокруг Украины, выразила понимание того, какую угрозу теперь испытывает и Литва.
Кроме того, она сказала, что ситуация между Украиной и РФ должна быть урегулирована дипломатическим путем, но в то же время против России должны быть налицо "надежные сдерживающие меры".
Ламбрехт добавила, что обсуждала с литовским коллегой положение дел на границе Беларуси с ЕС.
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Чи не ця компашка відмовила нам у ПДЧ ще за Ющенка.
Правда там і жЮлька підмогла - полегшила сумління Меркельші.
Поки будете їм заглядати в очі - в пошуках міра , вони на вас і плюватимуть . І будуть ставити вам свої умови . Щоб привести кацапню до тями , їм потрібна хороша звіздюліна ,, інакше діла не буде .
Поставщики хаза с нынешними ценами шампанское открывают.
В клубу поставщиков хаза кацапам из каждого открытого ящика тока 4 бутылки выдают.
Гуго Карлович ™
Выставляя ультиматумы НАТО, кремлёвским надо бы почаще вспоминать , что стороны воевали лишь однажды, когда 500 голов отборного спецназа ЧВК Вагнера встретились с двумя десятками американских охранников нефтезавода под Дейр-эз-Зором в Сирии. Счет матча Пиндосы - ЧВК 250:0