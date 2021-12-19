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Разработка БМПО "Вавилон" остановлена по вине Минобороны, инженерная группа "Арей" подала иск

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Разработка БМПО

Разработка тяжелой боевой машины пехоты "Вавилон" остановлена по вине Министерства обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу инженерной группы "Арей".

Разработчики указывают, что "Арей" простаивает 14 месяцев, а его ущерб достиг 31 848 722,61 грн. "Арей" подал иск против Минобороны.

"Под дикое кричание к…цапни на наших границах, Минобороны в традиционном всемирном турне выколачивает помощь и традиционно чихает на отечественные оборонные предприятия. Сейчас БМПО "Вавилон" должна уже производиться серийно и поставляться в ВСУ. Однако разработка БМПО "Вавилон" сорвано в угоду Кремля", - убеждены в инженерной группе.

Читайте также: В Минобороны объяснили тактику Путина в отношении НАТО: "Чтобы выиграть что-то меньшее, выставляют большее требование"
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Топ комментарии
+56
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19.12.2021 19:49
+51
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19.12.2021 19:51
+42
В 9999 раз.Сегодня покажут по Г+Г

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19.12.2021 20:08
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пшло вон
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19.12.2021 21:05 Ответить
У тебя выходит.
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19.12.2021 22:43 Ответить
Адепт секты "свидетелей Какиевашидакасательсфа"?
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19.12.2021 20:22 Ответить
Министерство обороны Украины приходится заставлять оборонять Украину. Ну что за ё.......!!!
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19.12.2021 20:21 Ответить
Интересно на что тратят рапортуемые миллиарды на оборону? Вечный бардак, где ничего не понятно, почему, как.
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19.12.2021 20:22 Ответить
нацсуки, іграшкові свинки в 2019-му ви також самі проектували? А хто вам платив?
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19.12.2021 20:26 Ответить
зегниди.
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19.12.2021 20:36 Ответить
Правильно - Тарана и его замов под суд !
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19.12.2021 20:38 Ответить
Он запомнился только введением 100500 дополнительных журналов и своими книжечками (ещё до того как оно стало министром) которые мне пришлось читать, по зу-23-2 было взято руководство службы, отсканировано чорез Finereader и даже без исправлений ошибок распознания текста отправлено в ЗРВ.
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20.12.2021 03:03 Ответить
Дурня це все. У української армії є пріоритети і це точно не важка БМП. Армія має купляти те що треба, а не те що українська оборонка може виготовити. Нагайною потребою є ППО, винищувачи, флот. Без нової БМП можна обійтись
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19.12.2021 20:51 Ответить
1. Важка БМП не підпадає під Мінський договорняк, тому може бути на нулі.

2. Флот, у Чорноморській калюжи - це багато грошей у повітря, багато років. Пофантазуємо, що Україна купує у США відразу 30 ******** фрегатів з Томагавками та з системами ППО та ПРО. А де взяти декілька років, щоб навчити особовий склад?
А де тоді візьмимо дизель для них? Знову у Беларусі закупемо? А продадуть?

3. Винищувачи в ЗСУ є. Так, їх набагото менш, ніж у РФ. Але знов таки, винищувач це не тільки літак, це авіабази, ремонтні заводи, це дуже багато технічних фахівців, це дуже велики гроши.

4. А ось ППО нам вкрай потрібне. Ми можемо виробляти класні радіолокаційні станції, ракети ППО з дальністью враження від 70 до 300 км. Нам потрібні Стінгери, а як що не можемо їх купувати, то треба отримати технології та виробляти в нас, під другою назвою.
Але й без Стінгерів є розроблена, ще при СРСР Ігла, яку як раз розробляв "Арсенал".
Та ще й "Луч" займається розробкою ПЗРК...

Як можно білш ПТРК та ПЗРК у війська. Витрачати мільярди не на Є сертифікат, а на оборону. Негайно підвищити оклади в ЗСУ мінімум у два рази (і цього буде ще досить мало).
https://defence-ua.com/people_and_company/vertikal_novogo_klassa_vozmozhnosti_sozdanija_ukrainskogo_zrk_ch1-213.html
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19.12.2021 21:16 Ответить
Вона не розробляється миттєво. Розробникам потрібні кошти.
Витрати на дослідний зразок однієї БМП на ППО і флот майже ніяк не вплине.
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19.12.2021 21:24 Ответить
Важка БМП це якраз те що в пріорітеті. Як інакше ви будете доставляти піхоту після обробки ворожих позицій дронами?
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19.12.2021 21:54 Ответить
нужно все что Украна может делать и бмп и ракеты, а не выполнение обор заказа должно строго наказываться, особенно наказывать чиновников, ответственных за срыв заказов
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19.12.2021 22:30 Ответить
Керівний склад МО,родстріляти! Закони,воєнного часу
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19.12.2021 20:53 Ответить
Всіх?
А ви штатну структуру МО бачили? Та ж військова розвідка входить безпосередньо до МО...

У першу чергу вінні не керівники МО, а Гетьманцев, Стефанчук, Арахамія, Зеленський...
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19.12.2021 21:20 Ответить
Колись ЦАХАЛ побив арабів, захопив гори кинутої зброї. Однак там люди ощадливі, з трофейних АКМ ( а їх було білдя 300000 шт.) зробили власну штурмову гвинтівку, а потім на базі АКМ і булпапи. А танки переробили в санмашини поля бою. він, правда озброений кулеметом. А тут зявились "умільці" і давай клепати теж саме. А дляч оборони поставили модуль. Ось так і кочує цей екземпляр по виставкам. Цінність його нульова. Навіть Мустафа не пробив бабок в Оборонпромі.
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19.12.2021 21:17 Ответить
"Цінність його нульова" - все навпаки це одне із найцінніших озброєнь яке пройде крізь віки. Піхоту треба на чомусь доставляти і це явно має бути не гавно типу модернізованої легкої плаваючої бмп чим накачують зсу. Пілотовані танки підуть в історію, їх тактичні можливості замінять дрони як літаючі так наземні, а ось важкі бмп з перероблених танків будуть ще дуже довго аж поки піхоту не замінять, та й не факт що піхоту замінять враховуючи високі шанси появи в найближчому майбутньому персональних нейромереж що піднімуть людей в ефективності до дуже ресурсно дорогих машин.
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19.12.2021 22:03 Ответить
це ж саме говорив у 30 маршал Михайло Бонапартович Тухачевський, особливо радувались його динамореактивній пушці. Ще не пройшли випробування, був відсутній *********, а вже зробили 4000 штук.
Маршал Захаров розповідав, як в середині 30 випробовували ракету стрільбою із ствола звичайної гармати на штативі. Зібралися всі причетні разом з Ворошиловим, всі напомажені, окопів не викопали стоять і дивляться. Зарядили, вистрілили. Ракета вилетіла на половину, ствол зірвало, і він почав скакати по полігону, всі в розтіч. Після цього почали думати як витягнути ракету із ствола. Правда, вона охолола і випала сама. Після цього викинули навіть саму думку про ДРП. Чижевського кинули в каземати. А на базі ходової частини вже в 50 зробили міномет Васильок
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20.12.2021 01:47 Ответить
До чого тут це? Ви не усвідомлюєте що своїм типу "спростування" допускаєте логічну помилку?

Ви ніяк не спростували мій аргумент. Не розбили описану тактику. Ви просто розказали кулсторі про щось що колись можливо було, а можливо і ні. Ви облажались тому що описаний підхід із важкими бмп це те що вже застосовується іншими країнами де цінують життя солдатів, а не якась гола теорія.
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20.12.2021 20:26 Ответить
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19.12.2021 21:23 Ответить
Україною править "виборець" з пост-імперськими мізками, безвідповідальними і тупити.
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19.12.2021 21:29 Ответить
Може достичь постити висер хворого на голову користувача LJ? Так само і зашкварюєтесь коли взагалі ворожу пропаганду постите, в тому числі і проти пороха це робили.
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19.12.2021 22:06 Ответить
а де там брехня???
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20.12.2021 02:04 Ответить
То може давайте взагалі тоді постити прямо з расея24 новини, дійсно какая разніца, за бугром ж точно знають краще нас.
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20.12.2021 02:37 Ответить
Ще раз питаю - а де там брехня?
Зараз влада брехлива? Дуже брехлива! Вам докази потрібні???
Чи є у вас інша думка?
"Нікчеми" - то взагалі не можете бути проти - в більшості депутатів сн- немає освіти, немає досвіду, дивні призначення, голова оп - якого НІХТО НЕ ОБИРАВ - вирішує іноземні справи та веде перемовини, наказує розвідникам та багато чого ще......
Самі кажуть - Корнієнко ми не були в політиці - тому так багато зашкварів.
То є шо - ? То є саме - "Нікчеми"ї
Болюча ситуція у економікці, запаси газу та вугля, становище ЗСУ та оборонзакувель, продаж зерна з стратегічного запасу, продаж масок......................і багато ще....
Так що саме вам є інформацією з "прямо з расея24 новини"???
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20.12.2021 02:54 Ответить
Катери "Island", як символ кінця епохи зубожіння
https://www.youtube.com/watch?v=pWX5B-CxhEU
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19.12.2021 21:29 Ответить
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19.12.2021 21:36 Ответить
Цікаво, а хто замовляв розробку "Вавілон"? Якщо не МО, то чому воно повинне брати все, що хтось і щось розробляє.? Тут потрібно розхбиратися , а потім щось говорити.
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19.12.2021 22:09 Ответить
Минобороны.
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19.12.2021 22:49 Ответить
Резников решил подойти к России дипломатическим путём.
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19.12.2021 22:15 Ответить
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19.12.2021 22:19 Ответить
Зараз БМПВ "Вавілон" мала б вже вироблятись серійно і постачатись до ЗСУ. Однак розробка БМПВ "Вавілон" зірвана на догоду Кремлю", - переконані в інженерній групі. Джерело: https://censor.net/ua/n3306089
А в інженерній групі знають ще є так звана військова прийомка, яка все до гвинтика перевіряє на працездатність та власну безпеку?
Може в цьому проблема?
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19.12.2021 22:25 Ответить
не неси чушь... Конечно знают, по этим допускам и правилам и делали
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20.12.2021 02:10 Ответить
А-а, несущий... истину ))) новое изделие разрабатьівали... по уже существующим для него допускам и правилам? )))
Благодарить не надо.
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23.12.2021 14:36 Ответить
мудак - ты жив еще? - когда тебя ждать в гости - ты обещал застрелить меня, я уже очень переживаю за тебя, сепар
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20.01.2022 03:41 Ответить
Будешь в зоне моей ответственности, без соответствующих документов на право там находится, так зразу и будешь.
Не суетись раньше времени, дурачек )))
Всему свое время.
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20.01.2022 15:09 Ответить
Новина для "хайпу"?
Хто детально розбирався у доцільності прийняття на озброєння цього зразка?
Де результати роботи відомчої комісії, якійсь висновки, рішення, протоколи?
Щось дуже мутно й не зрозуміло.
Щоб не виявилася ця розробка черговим "шушпанцером", яких ще у 2014 році наробили волонтери...
Але ж на дворі кінець 2021.
Хто дасть відповідь? МОУ, ВР, СБУ, ДБР?
Стоп!
Про що це я....
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19.12.2021 23:07 Ответить
дерьмо ваш " Вавилон" , бмп или санитарная машина на базе танка-бред, о котором заявляли старикам с Бронеконцерна еще в 1998г.
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19.12.2021 23:16 Ответить
Почему так негативно? Опыт передовых стран говорит об обратном...
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20.12.2021 02:11 Ответить
Каких конкретно? В какой передовой армии есть тяжёлые БМП сравнимые по массе и броне с танками?
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20.12.2021 03:08 Ответить
ЦАХАЛ.Израиль.Танк"Меркава"сродни тяжелому БМП,вмещает в себя до отделения десанта.
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20.12.2021 13:54 Ответить
Меркава таки танк с десантным отделением, а не БМП, попытка его использовать для непосредственной поддержки пехоты как БМП приведет к контузии наступающей пехоты, мокрым штанам и ранениям от динамической защиты. БМП нужно более легкое вооружение, чтобы работать поблизости от пехоты. Меркава разрабатывался в первую очередь для оборонительных операций на очень малой территории без существенных преград (Израиль как одна область Украины), поэтому туда и добавили десантное отделение, сильно пожертвовав массой (65 тонн!). Для Украины так не пойдет, куча мостов, большая территория (нужно использовать Ж.Д), масса до 50 тонн оптимальна.
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20.12.2021 14:05 Ответить
"Тигры"массой более 50т,неплохо справлялись с БТТ РККА при боевых действиях ВМВ в Украине..Дело не в весе,а в способе применения бронетехники
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20.12.2021 14:35 Ответить
Как раз таки когда появились Тигру, и прочие тяжелые машины типа Пантер и САУ на их базе Германии стало совсем плохо, все главные успехи на восточном фронте Германия одержала с помощью легких и средних машин в 1941-42 годах.
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20.12.2021 14:47 Ответить
Почему бред? Если это позволяет унифицировать запчасти и улучшить защиту БМ одновременно. Живучая как танк БМП с ПТУР и 30 мм автопушкой для войны в степях просто бомба. Единственное что соляры или керосина кушать много будет
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20.12.2021 03:13 Ответить
ага...ти ще скажи те ж про "Стугни"та "Нептуни"..."патріот"...зелений...
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20.12.2021 04:24 Ответить
оце ***--ство з оборонкою на 8 році війни,коли ворог на кордоні а "Зелене" шапіто дуркує -вказує що в ОП не тільки є крот а і явні саботажники та агенти кремля...
це жесть...
таке враження що влада просто підіграє кацабам...і чекає їх як "визвалителей"...ДНО...
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20.12.2021 04:22 Ответить

А зачем мирной Украине нужна эта тяжелая боевая машина пехоты?
Да еще и на пороге мира - капитуляции Украины на милость паРаше.
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20.12.2021 05:48 Ответить
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