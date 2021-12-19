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Американские конгрессмены во время визита в Киев подчеркнули двухпартийную поддержку Украины, - посольство

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Война в Украине

Американские конгрессмены во время визита в Киев подчеркнули двухпартийную поддержку Украины, - посольство

Конгрессмены Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд посетили Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства США в Украине.

"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+9
державне телебачення не спромоглося навіть п'ятихвилинного в'ю в конгресменів взяти. Я вже не кажу за комерційне зебільне Г+Г.
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19.12.2021 20:28
+7
20-22 грудня п'ятий президент Петро Порошенко на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
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19.12.2021 20:25
+4
В Рашке у большинства населения стадно-холуйское сознание. В этом сознании свобода является синонимом "бардака". Это потому, что в стаде свобода именно так воспринимается. Веками вбивавшаяся в головы российского населения тоталитарная пропаганда накрепко внушила ему догму, что хамоватая агрессивность, постоянно проявляемая российскими правителями, - это какая-то "особенная высокодуховность".
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.

Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас.

Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
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19.12.2021 21:41
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А баба Яга байден - против!
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19.12.2021 20:17 Ответить
В Рашке у большинства населения стадно-холуйское сознание. В этом сознании свобода является синонимом "бардака". Это потому, что в стаде свобода именно так воспринимается. Веками вбивавшаяся в головы российского населения тоталитарная пропаганда накрепко внушила ему догму, что хамоватая агрессивность, постоянно проявляемая российскими правителями, - это какая-то "особенная высокодуховность".
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.

Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас.

Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
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19.12.2021 21:41 Ответить
Сьогодні головний законопроект Байдена який передбачав 3 трильони соціальних програм і усіляких виплат зазнав нищівної поразки у сенаті То може більше грошей залишиться для підтримки України ніж місцевих дармобитів.
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20.12.2021 03:05 Ответить
Державна підтримка своїм громадянам - це не так уже й погано.
Було б гірше, якби Байден увів нові податки на фоні ковіду.
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20.12.2021 14:06 Ответить
Хоть за это спасибо!
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19.12.2021 20:21 Ответить
20-22 грудня п'ятий президент Петро Порошенко на запрошення керівництва Сенату Республіки Польща візьме участь у міжнародній конференції на тему "Росія - Україна - НАТО: ескалація напруженості на східному фланзі".

Заплановані також двосторонні зустрічі Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
показать весь комментарий
19.12.2021 20:25 Ответить
державне телебачення не спромоглося навіть п'ятихвилинного в'ю в конгресменів взяти. Я вже не кажу за комерційне зебільне Г+Г.
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19.12.2021 20:28 Ответить
нє уплочєно
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19.12.2021 20:29 Ответить
бо там простітутки
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19.12.2021 20:35 Ответить
Бо кремлю не сподобається.
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20.12.2021 13:59 Ответить
Мистер Стингер и Мистер Джавелин,киньте один снаряд на немецкого барана ШКИДского и совдеповского фильма республика ШКИД
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19.12.2021 21:13 Ответить
Вы не служили в ГСВГ?
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19.12.2021 22:41 Ответить
Senator S 01a656ec Так служили или нет в ГСВГ?
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19.12.2021 22:46 Ответить
Може, не кожний знає. Прадід теперішного державного секретаря США (Anthony Blinken) був киянином та звідти виїхав до Америки. Так що теперішній держсекретар США є нащадком київського єврейського роду.
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20.12.2021 02:28 Ответить
Якщо діда Ентоні Блінкена змусили виїхати червоні комісари,
то в нього з більшовиками-кагебістами свої рахунки.
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20.12.2021 14:08 Ответить
 
 