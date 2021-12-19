Американские конгрессмены во время визита в Киев подчеркнули двухпартийную поддержку Украины, - посольство
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Конгрессмены Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд посетили Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу посольства США в Украине.
"Представитель Конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию Конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель Конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории. Делегация также подтвердила приверженность США пути дипломатии и диалога в деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России, а также поддержке жестких мер в ответ на любое дальнейшее военное вторжение", – говорится в сообщении.
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баба Ягабайден - против!
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас, когда в Кремле засел мерзкий валенкообразный отморозок - ботоксный фюрер Путлер.
Причём, эта хамоватая агрессивность, выдаваемая дрессированной пропагандой за "особенную духовность", свойственна российским правителям традиционно, будь то ультралевые как при СССР, или ультраправые как сейчас.
Но проблема сейчас для цивилизованного мира, что нынешние кремлёвские обалдуи пытаются распространять эту стадно-холуйскую систему на другие страны, используя для этого свою смердящую хамовато-ксенофобской вонью пропаганду и большие бабки от нефтегазового сырья, хищнически изымаемого из оккупированных территорий северных народностей, которые были подвергнуты геноциду предыдущими кремлёвскими бандитами
Було б гірше, якби Байден увів нові податки на фоні ковіду.
Заплановані також двосторонні зустрічі Порошенка з представниками парламентських та політологічних кіл у рамках консолідації зусиль для допомоги Україні у протидії викликам миру та безпеці.
то в нього з більшовиками-кагебістами свої рахунки.