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Не поддавайтесь на манипуляции, ПЦУ не против вакцинации от COVID-19, это единственная защита, - Епифаний

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Не поддавайтесь на манипуляции, ПЦУ не против вакцинации от COVID-19, это единственная защита, - Епифаний

Украинцы не должны поддаваться манипуляции и распространению мифов о вакцинации от COVID-19.

К такому в интервью Радио Свобода призвал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, передает Цензор.НЕТ.

"Не нужно слушать, не нужно верить, не нужно поддаваться на эти манипуляции. Потому что украинская церковь четко заявила о том, что мы не против. Вакцинация всегда происходила. Болезни существовали и до начала этой пандемии. Поэтому мы высказали четкую позицию о том, что если это лекарство, которое призвано сохранить человеческое здоровье, то почему его не принимать, почему верить определенным мифам", - сказал Эпифаний.

"Мы заявляем, что здесь нет никакого религиозного подтекста, но каждый человек имеет право выбора, каждый должен осознать, что в это непростое время испытаний этой болезнью единственной защитой является вакцинация", - добавил он.

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По словам предстоятеля ПЦУ, в Украине второй год идет борьба "с еще одним невидимым, но реальным фронтом опасной коронавирусной болезни, которая уносит очень много человеческих жизней".
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Топ комментарии
+23
Навіть релігія вірить у науку. І лише неосвічене бидло продовжує антиваксити.
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19.12.2021 20:48
+10
Лише ідиоти "вірять" у науку. Наукою можна займатися, але ніяк не вірити в неї. Втім, для бидла, що не думає головою, наука перетворилася в просто ще одну релігію.
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19.12.2021 21:17
+9
Религия всегда поддерживает власть, для этого и существует
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19.12.2021 21:05
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https://www.youtube.com/watch?v=imffJVITpVc
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20.12.2021 08:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PYdslDL8ttU
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20.12.2021 08:01 Ответить
А Московська церква на Московії - ЗА! ?
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19.12.2021 22:12 Ответить
А Московська церква на Московії - ЗА! ?

А Московська церква в УКРАЇНІ - ЗА

на рашці вона проти.
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20.12.2021 08:40 Ответить
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19.12.2021 22:37 Ответить
Святой отец, тут вы неправы по двум пунктам.
1. Вакцины - это не лекарства. Они ничего не лечат. Их назначение: проинформировать иммунную систему о возможной опасности.
2. Настоящие вакцины дают почти 100%-ю защиту, и остаются действенными на 20-30 лет. "Вакцины от ковида" - это фуфломицины от Пфизера. Они не защищают никого ни от чего.
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19.12.2021 23:15 Ответить
100% защиты существуют только в воспаленных мозгах. Ничто и никогда не может дать 100 процентной защиты от чего либо.
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19.12.2021 23:25 Ответить
Да что вы говорите. От натуральной оспы есть защита в виде одной инъекции. От кори есть тоже один укол. От бешенства, от столбняка, от туберкулёза - всё есть.
Только "ковид" такой хитрый: от него нужно каждые полгода ширяться, и это всё равно ничего не гарантирует.
Поверьте: далеко не все читатели здесь являются дураками.
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19.12.2021 23:29 Ответить
да что вы говорите? А посмотреть график плановых вакцинаций слабо?
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19.12.2021 23:31 Ответить
Ревакцинацию делают через несколько лет как минимум, и то только для групп риска: если, например, человек едет в командировку туда где данная болячка свирепствует.
Прививка от кори держится 30 лет.
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19.12.2021 23:33 Ответить
а догадаться что ни одна из этих болячек не мутирует с такой скоростью слабо? 274млн человек были заражены ковидом и в каждом из этих особей триллионы миллионов вирусных единиц и все параллельно мутируют. Естественно что новые штаммы возникают чуть ли не каждый день.
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19.12.2021 23:39 Ответить
Для каждой новой мутации делают новую вакцину. С "ковидом" власти держат население за полных кретинов: "колитесь тремя уколами против омикрона", причём все три шмурдяка были выпущены ДО того как "омикрон" появился. Это - невероятное открытие в бактериологии: людям власти предлагают колоться тремя бесполезными фуфломицинами.
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19.12.2021 23:42 Ответить
Все, що я знаю про вакцинацію: в магазинчику знайомого працює він і 3 продавці. Двоє були вакциновані, власник і 1 продавець невакциновані. Місяць тому невакциновані захворіли з різницею кілька днів, стан середньої важкості. Вакциновані не захворіли. Ми з моїм чоловіком, спілкувались з хворим власником і не заразились. Ми теж вакциновані.
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20.12.2021 00:35 Ответить
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20.12.2021 08:55 Ответить
"Для каждой новой мутации делают новую вакцину" -
"Это - невероятное открытие в бактериологии" - До чого тут взагалі бактеріологія?!

Справа свіжезареєстрованих Шарікових - котів ловити, а не про антинаукову маячню авторитетно патякати.
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20.12.2021 02:56 Ответить
"замени бактериологию на эпидемиологию" -
Читати коменти на темах про пандемію - це як екскурсія по кунсткамері. "Цензор" ідіотів не банить, і вони тут радісно обмінюються своїми "науковими відкриттями". Притомні давно на такі теми із альтернативнообдаровнними не сперечаються.
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20.12.2021 03:34 Ответить
Черговий Шаріков зірвався на "абирвалг".
Це так передбачувано.
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20.12.2021 04:05 Ответить
а що, патякати про антинаукову маячню можуть только старозарегестрированные шариковы?
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20.12.2021 09:39 Ответить
з боротьбою з омікроном,погоджусь,фігня получається... ((
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20.12.2021 08:53 Ответить
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19.12.2021 23:34 Ответить
особливо тупим...

на віруси,що не мутують немає потреби постійно розробляти нові вакцини...
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20.12.2021 08:51 Ответить
чого мовчиш,троль, про низький рівень смертності(вже не сотні,а десятки,і навіть одиниці)

Італія,Франція,Польща - вчора вже менше 100...

Україна - 176
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20.12.2021 08:44 Ответить
Бо якби антивакси-довьойоби в різних країнах, вчасно вакцинувалися, то і не було б нових штамів.
А статистика смертей - це вже як порахують... Навіть у нас , якщо не встигли зробити ПЛР, то пишуть, що причина смерті пневмонія або щось інше, а не КОВІД.
Порівнювати медицину США, Європи і Африку - це, мяко кажучи, дивно.
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20.12.2021 09:28 Ответить
Штаммы были есть и будут ибо ковид относится к вирусам с быстрой и непредсказуемой мутацией. Вирус создан в лаборатории как био оружие . Для файзера очень удобно зарабатывать миллиарды выпуская уже бесполезные уколы и не нести никакой ответсвенности за последствия . Обвинять людей которые выбрали не колоть себя неизвстно чем просто . Наказать виноватого за утечку вируса из лаборатории сложнее . Использовать терапевтическое лечение тоже не хочется ибо нет таких бешеных прибылей как продажа уколов .
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21.12.2021 03:59 Ответить
ольгінським гнидам подобається розказувати,як хтось неправий....
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20.12.2021 08:41 Ответить
Администрация Бидона выступила с самыми мрачными предупреждениями в адрес невакцинированных, заявив, что им грозит смерть. (Джефф Зиентс) .. запугивает шизофреник.
хм.. а вакцинированные выходит попадут Все в рай !!!?? ...(мля...где-то я уже это слышал)
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19.12.2021 23:34 Ответить
Именно так: запугивает (собственно, он просто зачитывает телепромптер).
Есть вообще подозрение что в планах "мирового правительства" - уничтожение тех кто отказался "вакцинироваться".
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19.12.2021 23:44 Ответить
у меня тоже такое подозрение.. но я буду петлять пока сил хватит..до конца...
и кста - у меня проскакивала мысль что когда все антиваксеры всего Мира обьеденятся в единую силу, кулак - то даст просраться всем этим шизофреникам-глобалистам-сатанистам которые обманом пришли в правительства повсеместно, с их идеологией дебильного интернационала !!! И это уже будет Новая Мировая Революция !!! .. я очень надеюсь на это..
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20.12.2021 00:02 Ответить
я тоже это заметил.. но может управляемый хаос это и есть их промежуточная цель !?
они просто так не остановятся если их не остановить...
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20.12.2021 00:21 Ответить
+ ....это конечно хорошо и даже очень, но кто ответит за весь этот ковидошухер !? спад экономики, утеснения в правах , свободах, смерти, больные от вакцинации и т.д. и т.п...
а ответить кто-то ведь должен !? ДОЛЖЕН !!!! ну хотя бы Нюрнберг-2..
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20.12.2021 00:51 Ответить
К хаосу они и стремятся-тогда можно ввести военное положение.
По поводду Епифания-ну лукавит поп- "..мы не против вакцинации". Ну скажи прямо -мы за принудительную вакцинацию, мы за драконовские меры, за нарушение констутицыонных прав, .
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20.12.2021 01:04 Ответить
чятает мислі всєх троль путинский.....
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20.12.2021 08:50 Ответить
В Брюсселе, в Германии в Польше проходят митинги(многотысячные) против
этой херни,под названием пандэмия. Люди всех стран поняли шо это лохотрон.
И тут решили подтянуть церковников.
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21.12.2021 20:35 Ответить
Но путин всєх пабєдіт ?
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20.12.2021 08:51 Ответить
всє антіваксєри под руководством путина ?
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20.12.2021 08:45 Ответить
"Без Бога і лікар нас не зцілить, воїн не захистить, вчитель не навчить, священик не допоможе."

Святитель Миколай Сербський
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19.12.2021 23:52 Ответить
частина лікарів так і відчувають: якщо судилося жити, то житиме. А як ні - то розводять руками типу ми ж не всесильні.
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20.12.2021 06:00 Ответить
врачи бессильны, если пациент хочет жить
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20.12.2021 09:52 Ответить
Еще один компетентный вирусолог нарисовался .
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20.12.2021 00:05 Ответить
Сумно...а я думал эпифаний скажет что единственна защита от вируса не вакцина а - БОГ !!! Вера !!
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20.12.2021 00:10 Ответить
СЛУХАЙТЕ І ЗРОЗУМІЙТЕ, КОМУ ПРОДАВСЯ ЦІЙ ТОВСТИЙ ПОПИДЛО

https://bastyon.com/index?v=175b60940f13633224713e9ce464def24c687c95b87588972dbdad12fdd16fc9&video=1&ref=PKWM3oo6YTFFn5U2HLaBueqA3fcLd7BP8m
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20.12.2021 00:28 Ответить
ще один фейкомет )))
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20.12.2021 08:47 Ответить
Судіть, чи справедливо перед Богом слухати вас більше, ніж Бога?
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20.12.2021 00:46 Ответить
https://dnk.video/w/pBi8kKkZx7EJ9NPtCFpHMz
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20.12.2021 01:01 Ответить
Нет ничего удивительного в том, что промоутер еврейских сказок поддерживает вакцинацию.
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20.12.2021 09:58 Ответить
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