Не поддавайтесь на манипуляции, ПЦУ не против вакцинации от COVID-19, это единственная защита, - Епифаний
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Украинцы не должны поддаваться манипуляции и распространению мифов о вакцинации от COVID-19.
К такому в интервью Радио Свобода призвал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Эпифаний, передает Цензор.НЕТ.
"Не нужно слушать, не нужно верить, не нужно поддаваться на эти манипуляции. Потому что украинская церковь четко заявила о том, что мы не против. Вакцинация всегда происходила. Болезни существовали и до начала этой пандемии. Поэтому мы высказали четкую позицию о том, что если это лекарство, которое призвано сохранить человеческое здоровье, то почему его не принимать, почему верить определенным мифам", - сказал Эпифаний.
"Мы заявляем, что здесь нет никакого религиозного подтекста, но каждый человек имеет право выбора, каждый должен осознать, что в это непростое время испытаний этой болезнью единственной защитой является вакцинация", - добавил он.
По словам предстоятеля ПЦУ, в Украине второй год идет борьба "с еще одним невидимым, но реальным фронтом опасной коронавирусной болезни, которая уносит очень много человеческих жизней".
Пожалуйста, подождите...
А Московська церква в УКРАЇНІ - ЗА
на рашці вона проти.
1. Вакцины - это не лекарства. Они ничего не лечат. Их назначение: проинформировать иммунную систему о возможной опасности.
2. Настоящие вакцины дают почти 100%-ю защиту, и остаются действенными на 20-30 лет. "Вакцины от ковида" - это фуфломицины от Пфизера. Они не защищают никого ни от чего.
Только "ковид" такой хитрый: от него нужно каждые полгода ширяться, и это всё равно ничего не гарантирует.
Поверьте: далеко не все читатели здесь являются дураками.
Прививка от кори держится 30 лет.
"Это - невероятное открытие в бактериологии" - До чого тут взагалі бактеріологія?!
Справа свіжезареєстрованих Шарікових - котів ловити, а не про антинаукову маячню авторитетно патякати.
Читати коменти на темах про пандемію - це як екскурсія по кунсткамері. "Цензор" ідіотів не банить, і вони тут радісно обмінюються своїми "науковими відкриттями". Притомні давно на такі теми із альтернативнообдаровнними не сперечаються.
Це так передбачувано.
на віруси,що не мутують немає потреби постійно розробляти нові вакцини...
Італія,Франція,Польща - вчора вже менше 100...
Україна - 176
А статистика смертей - це вже як порахують... Навіть у нас , якщо не встигли зробити ПЛР, то пишуть, що причина смерті пневмонія або щось інше, а не КОВІД.
Порівнювати медицину США, Європи і Африку - це, мяко кажучи, дивно.
хм.. а вакцинированные выходит попадут Все в рай !!!?? ...(мля...где-то я уже это слышал)
Есть вообще подозрение что в планах "мирового правительства" - уничтожение тех кто отказался "вакцинироваться".
и кста - у меня проскакивала мысль что когда все антиваксеры всего Мира обьеденятся в единую силу, кулак - то даст просраться всем этим шизофреникам-глобалистам-сатанистам которые обманом пришли в правительства повсеместно, с их идеологией дебильного интернационала !!! И это уже будет Новая Мировая Революция !!! .. я очень надеюсь на это..
они просто так не остановятся если их не остановить...
а ответить кто-то ведь должен !? ДОЛЖЕН !!!! ну хотя бы Нюрнберг-2..
По поводду Епифания-ну лукавит поп- "..мы не против вакцинации". Ну скажи прямо -мы за принудительную вакцинацию, мы за драконовские меры, за нарушение констутицыонных прав, .
этой херни,под названием пандэмия. Люди всех стран поняли шо это лохотрон.
И тут решили подтянуть церковников.
Святитель Миколай Сербський
https://bastyon.com/index?v=175b60940f13633224713e9ce464def24c687c95b87588972dbdad12fdd16fc9&video=1&ref=PKWM3oo6YTFFn5U2HLaBueqA3fcLd7BP8m
1-ий віконт Крижопільський ,2-й віконт Крижопільський