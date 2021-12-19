Законопроект о возможности дистанционного голосования для нардепов будет внесен в Раду после Нового года, - Стефанчук

Законопроект, предусматривающий возможность дистанционного голосования для народных депутатов, будет зарегистрирован в Верховной Раде после Нового года.

Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас продолжаем работу над этим законопроектом. Я думаю, что он будет одним из первых, который будет внесен после Нового года", – проинформировал спикер парламента.

Напомним, 20 марта 2020 года тогда еще вице-спикер ВР Руслан Стефанчук совместно с народным депутатом из парламентской фракции "Слуга народа" Николаем Стефанчуком зарегистрировали в парламенте законопроект №3250 "Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)". Документ определял основания и порядок проведения пленарных заседаний парламента и комитетов в режиме видеоконференции в течение двух месяцев. Однако 1 сентября того же года проект закона был снят с рассмотрения.

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В декабре 2021 Руслан Стефанчук вернулся к идее внедрения дистанционного голосования в парламенте. Спикер обосновывает необходимость наличия такой системы тем, что Верховной Раде нужен предохранитель в случае возникновения непредсказуемой ситуации. В частности, речь идет об обострении ситуации с COVID-19 или возможной вооруженной агрессии, в связи с чем народные депутаты не смогут собраться в парламенте для принятия решений.