Законопроект о возможности дистанционного голосования для нардепов будет внесен в Раду после Нового года, - Стефанчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Законопроект, предусматривающий возможность дистанционного голосования для народных депутатов, будет зарегистрирован в Верховной Раде после Нового года.
Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы сейчас продолжаем работу над этим законопроектом. Я думаю, что он будет одним из первых, который будет внесен после Нового года", – проинформировал спикер парламента.
Напомним, 20 марта 2020 года тогда еще вице-спикер ВР Руслан Стефанчук совместно с народным депутатом из парламентской фракции "Слуга народа" Николаем Стефанчуком зарегистрировали в парламенте законопроект №3250 "Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)". Документ определял основания и порядок проведения пленарных заседаний парламента и комитетов в режиме видеоконференции в течение двух месяцев. Однако 1 сентября того же года проект закона был снят с рассмотрения.
В декабре 2021 Руслан Стефанчук вернулся к идее внедрения дистанционного голосования в парламенте. Спикер обосновывает необходимость наличия такой системы тем, что Верховной Раде нужен предохранитель в случае возникновения непредсказуемой ситуации. В частности, речь идет об обострении ситуации с COVID-19 или возможной вооруженной агрессии, в связи с чем народные депутаты не смогут собраться в парламенте для принятия решений.
Пожалуйста, подождите...
песзебіл
"32 народних депутатів позбавляли виплат за 10 місяців у 2021 році. Про це з посиланням на дані Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи повідомлено ЗМІ. Кого з парламентаріїв найчастіше позбавляли виплат у 2021 році, дивіться на інфографіці"
Порошенка в цьому списку - нема! І, взагалі, в числі злісних прогульників нема депутатів трьох фракцій, ЄС в т.ч.
Порох є в списках штрафників за неголосування, наприклад, тут; але це вже дебілізм - щоб штрафувати адміністрацією ВР депутата за відмову тиснути кнопку.
Усохни!, щоб тобою не смерділо
позов в КС та громадська непокора !
у вас на Мокше за Вовку и 666% может "проголосовать", бо у холопов ИХ мнения не спрашивают.. так шо, потерпевший, засунь своё куда подальше, шОб голова не шаталась..
Из анала, который теперь не табу
А больной с температурой, проклинающий весь мир, тоже должен решать нашу судьбу? Да пусть эти дебилы с "95" и те дебилы с ЖОПЗ идут на хрен, вместе с писюнистом!