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Новости Политика Украины
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ВР (28734) голосование (1382) законопроект (3045) Стефанчук Руслан (578)

Законопроект о возможности дистанционного голосования для нардепов будет внесен в Раду после Нового года, - Стефанчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Законопроект о возможности дистанционного голосования для нардепов будет внесен в Раду после Нового года, - Стефанчук

Законопроект, предусматривающий возможность дистанционного голосования для народных депутатов, будет зарегистрирован в Верховной Раде после Нового года.

Об этом Глава ВР Руслан Стефанчук рассказал в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы сейчас продолжаем работу над этим законопроектом. Я думаю, что он будет одним из первых, который будет внесен после Нового года", – проинформировал спикер парламента.

Напомним, 20 марта 2020 года тогда еще вице-спикер ВР Руслан Стефанчук совместно с народным депутатом из парламентской фракции "Слуга народа" Николаем Стефанчуком зарегистрировали в парламенте законопроект №3250 "Об основаниях и порядке проведения пленарных заседаний Верховной Рады Украины и заседаний комитетов Верховной Рады Украины в режиме видеоконференции период осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения короновирусной болезни (COVID-19)". Документ определял основания и порядок проведения пленарных заседаний парламента и комитетов в режиме видеоконференции в течение двух месяцев. Однако 1 сентября того же года проект закона был снят с рассмотрения.

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В декабре 2021 Руслан Стефанчук вернулся к идее внедрения дистанционного голосования в парламенте. Спикер обосновывает необходимость наличия такой системы тем, что Верховной Раде нужен предохранитель в случае возникновения непредсказуемой ситуации. В частности, речь идет об обострении ситуации с COVID-19 или возможной вооруженной агрессии, в связи с чем народные депутаты не смогут собраться в парламенте для принятия решений.
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Топ комментарии
+32
Чудово! Тепер клоуни, які роз'їхались по теплих островах можуть спокійно там роками дистанційно голосувати.
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19.12.2021 23:23
+20
Самые наболевшие вопросы на сегодняшний день, разогнать вас уродов надо и чем быстрее, тем лучше.
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19.12.2021 23:23
+19
да чего уж там, - смс-ками голосовать из бань, бардаков и ресторонав... Ходи еще в этуо Раду, высиживый там, слушай бред... НауКивець Кива успевает затвор передернуть раз пять за одну сессию
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19.12.2021 23:25
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Самые наболевшие вопросы на сегодняшний день, разогнать вас уродов надо и чем быстрее, тем лучше.
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19.12.2021 23:23 Ответить
Чудово! Тепер клоуни, які роз'їхались по теплих островах можуть спокійно там роками дистанційно голосувати.
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19.12.2021 23:23 Ответить
Так можно и конституционное большинство "наголосовать". Доказываете потом, что был мухлеж.
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19.12.2021 23:30 Ответить
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20.12.2021 00:30 Ответить
Ну да. Еще не до конца поглумились над Конституцией. Так же будет посподручнее мухлевать.
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19.12.2021 23:24 Ответить
Ще ж електронне голосування на виборах. Щоб вата з ордло та криму, могла вибирати нам владу.
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19.12.2021 23:27 Ответить
да чего уж там, - смс-ками голосовать из бань, бардаков и ресторонав... Ходи еще в этуо Раду, высиживый там, слушай бред... НауКивець Кива успевает затвор передернуть раз пять за одну сессию
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19.12.2021 23:25 Ответить
Прогульника Петра тоді вже точно не побачимо в Раді.
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19.12.2021 23:27 Ответить
брешеш, як кожен шелудивий пес зебіл
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19.12.2021 23:49 Ответить
https://static2.gazeta.ua/img2/cache/gallery/1046/1046991_1_w_1200.jpg?v=0
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20.12.2021 00:23 Ответить
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20.12.2021 00:24 Ответить
брехня! Якщо є поважні причини відсутності - прогулом не вважається!
"32 народних депутатів позбавляли виплат за 10 місяців у 2021 році. Про це з посиланням на дані Комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи повідомлено ЗМІ. Кого з парламентаріїв найчастіше позбавляли виплат у 2021 році, дивіться на інфографіці"
Порошенка в цьому списку - нема! І, взагалі, в числі злісних прогульників нема депутатів трьох фракцій, ЄС в т.ч.

Порох є в списках штрафників за неголосування, наприклад, тут; але це вже дебілізм - щоб штрафувати адміністрацією ВР депутата за відмову тиснути кнопку.
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20.12.2021 01:26 Ответить
Якщо депутат в залі та зареєстрований, то при голосуванні в нього є законий вибір, Проголосувати "За", "проти" та "утриматися". При натисканні однієї з цих "кнопок "голос" враховується. Якщо депутат не нажимав, то він вважається не проголосувавшим, а отже відлинює, прогулює (ну як ти десь на ничці спиш).
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20.12.2021 01:46 Ответить
як же коробить таких як ти від правди.
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20.12.2021 00:25 Ответить
та усохни ти, брехло, раз ти волонтерську діяльність в прогули записуєш
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20.12.2021 00:47 Ответить
Волонтерство то дуже добре. Але то діло добровільне, та в вільний від роботи час. А та потвора відлинює від доручених його виборцями завдань. Він в очі дзюрить, а вам "божа роса".
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20.12.2021 01:15 Ответить
ти, скотина зебільна подлякова штопана, ти би щось виконував для України.
Усохни!, щоб тобою не смерділо
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20.12.2021 01:28 Ответить
Кива занимаеться законотворчеством дистанционно
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19.12.2021 23:28 Ответить
Жирный уже и на работу ходить не хочет ! Прямо с кухни будет голосовать!!
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19.12.2021 23:29 Ответить
Прямо из ОП(Г) подделывать результаты голосования. Дешевле чем платить, все же таки -- экономия средств папе Бене.
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19.12.2021 23:32 Ответить
В пельменной на унитазе будет заседания ВР проводить.
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19.12.2021 23:38 Ответить
Руйнують парламентаризм, цілеспрямовано руйнують Українську Державу...
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19.12.2021 23:41 Ответить
Наступний крок - дистанційне голосування по виборах мерів, депутатів і президента. Головне, щоб був сервер під контролем.
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19.12.2021 23:48 Ответить
Предлагаю альтернативный закон - "Отзывать-голосовать" избирателям депутатов с ВР тоже дистанционно - через оптический прицел..
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20.12.2021 00:07 Ответить
визнання недійсними рішення Ради, прийняті хоча б із одним таким голосуванням !
позов в КС та громадська непокора !
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20.12.2021 00:08 Ответить
КривоРагуль на нашу голову

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20.12.2021 00:12 Ответить
"Он проголосовал дистанционно и теперь кушает канхвету"
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20.12.2021 00:15 Ответить
Раньше кнопкодавов пытались образумить а теперь вообще непонятно кто непонятно как может свой голос давать и Это вводят в правовое поле.... Днииище. Достойное Зимбабве.
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20.12.2021 00:26 Ответить
Прекрасное предложение. Если можно голосовать дистанционно, тогда установить оплату их труда в размере стоимости интернета. Не ВР, а позорище.
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20.12.2021 00:33 Ответить
Вони й так ті закони не читали,так хоч чули, що про них хтось щось говорить,тепер взагалі буде одна ляпота,а не робота.
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20.12.2021 00:33 Ответить
Норм.закон, давно пора.
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20.12.2021 01:04 Ответить
Для лугандона - нормальный....
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20.12.2021 08:25 Ответить
Стефанчук ; " ..в разі можливої агресії депутати не зможуть зібратися ..." ( !!??) А де ж ви наволоч будете ? (
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20.12.2021 04:55 Ответить
Все робиться для можливості впливу на результати виборів, щоб в той чи інший спосіб залишитися при владі,
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20.12.2021 05:38 Ответить
Так нічого не робили, а тепер і дистанційно робити нічого не будуть. Містечка в верховній раді не має для мене і мого кума?
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20.12.2021 06:01 Ответить
зелёные депутаны совсем уху ели от вседозволенности.. спасибА 73%ным жлобам-шаровикам..
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20.12.2021 06:06 Ответить
Долбонило,так нас нормальных будет больше....процентов 99 проголосует за Вовку....так шо вешайтесь)))))
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20.12.2021 07:14 Ответить
нуда-нуда..) "дурень думкою багатіє"(с)
у вас на Мокше за Вовку и 666% может "проголосовать", бо у холопов ИХ мнения не спрашивают.. так шо, потерпевший, засунь своё куда подальше, шОб голова не шаталась..
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20.12.2021 09:46 Ответить
Граждане рогули,як там ваш гавнонеттман повернувся чи збежав назавжли????)))
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20.12.2021 07:12 Ответить
От же Свинарчук до чого додумався. Це щоб сидіти поряд з коритом з висівками.
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20.12.2021 07:53 Ответить
Я знаю - откуда будет голосовать дипутат Волохатый Чубака.

Из анала, который теперь не табу
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20.12.2021 08:10 Ответить
Следующий закон про Е президента, может руководить дистанционно, из Ростова!
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20.12.2021 08:51 Ответить
Ну и кто теперь скажет, что "95" не зЕлёная плесень голубых П-Расов? Это они мечтали лёжа на пляжах или на депутатках, которых впихнули, голосовать! А где гарантии что не под дулом, или под мукой колумбийской, будут голосовать?
А больной с температурой, проклинающий весь мир, тоже должен решать нашу судьбу? Да пусть эти дебилы с "95" и те дебилы с ЖОПЗ идут на хрен, вместе с писюнистом!
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20.12.2021 10:22 Ответить
 
 