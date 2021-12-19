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Бывший российский полицейский Кашинцев вышел на Красную площадь в Москве с плакатом "Путин – убийца", - его задержали

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Бывший российский полицейский Кашинцев вышел на Красную площадь в Москве с плакатом

В столице России на Красной площади задержан майор полиции в отставке Олег Кашинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, мужчина вышел на площадь с плакатом, на котором было написано: "Свободу Навальному. Putin is a killer".

Кашинцев, одетый в форму полицейского, простоял с плакатом несколько минут, после чего силовики доставили его в отделение МВД. Задержанный обвинен в нарушении правил проведения пикетирования и незаконном ношении форменной одежды с символикой правоохранительных органов. После составления протоколов Кашинцева отпустили из полицейского участка до судебного заседания.

Олег Кашинцев проработал в правоохранительных органах 18 лет, из них 14 – в уголовном розыске. В 2019 году он уволился из органов МВД в звании майора из-за несогласия с действиями властей по оппозиции. Кашинцев принял участие в нескольких акциях в поддержку Алексея Навального, на одной из которых он был задержан.

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Алексей Навальный был отравлен на территории России 20 августа прошлого года. Он выжил после продолжительного лечения в Германии. Несколько европейских лабораторий нашли в организме оппозиционера следы боевого ядовитого вещества "Новичок", производимого в России и запрещенного к использованию международной Организацией по запрещению химического оружия.

Несколько независимых расследующих групп пришли к выводу, что Навальный был отравлен специально собранной для этого группой сотрудников ФСБ России. Сам оппозиционер считает заказчиком неудачного убийства лично президента России Владимира Путина. В Кремле обвинения в причастности к отравлению Навального отвергают. Российские власти так и не открыли уголовное производство по факту произошедшего с оппозиционером.
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Топ комментарии
+44
единственный нормальный мент во вселенной. Теперь я видел все)
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19.12.2021 23:41
+31
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19.12.2021 23:46
+22
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19.12.2021 23:47
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карманная оппозиция
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19.12.2021 23:40 Ответить
единственный нормальный мент во вселенной. Теперь я видел все)
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19.12.2021 23:41 Ответить
...кацапський мєнт
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20.12.2021 00:36 Ответить
Да кем бы он не был, но в условиях кацапстана выйти на главную площадь страны с таким плакатом- это подвиг.
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20.12.2021 10:41 Ответить
Він має яйця міцніші ніж у багатьох українських патріотів.
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20.12.2021 11:18 Ответить
Просто придурок.
Бороться надо по другому. Вообще нам нужно, чтобы они начали друг дружку резать там внутри Забордюрья, а мы им дровишек будем подкидывать
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20.12.2021 00:38 Ответить
Ну, вам легко його козлити з дивану.
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20.12.2021 11:19 Ответить
Могу и КОНЮ пенделя дать, становись старий.
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20.12.2021 11:22 Ответить
Блажен,кто верует)
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20.12.2021 01:28 Ответить
Не во вселенной, а в кацапстане!
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20.12.2021 01:40 Ответить
Там нема нормальних.
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20.12.2021 06:22 Ответить
Сиди, синку, бачу що не москаль!
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19.12.2021 23:41 Ответить
Ну хоть кто-то...
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19.12.2021 23:43 Ответить
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19.12.2021 23:44 Ответить
Ватник навіть з таким плакатом не перестає бути ватником.
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19.12.2021 23:46 Ответить
Сто баллов. Они занимаются своими вопросами , а отношения к Украине остаётся имперское
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19.12.2021 23:59 Ответить
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19.12.2021 23:46 Ответить
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19.12.2021 23:47 Ответить
Це Байден може собі таке дозволити та назвати ху#ла вбивцею, а раісяніну нізя. Зараз замордують у підвалах кагебе.
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19.12.2021 23:53 Ответить
он, всего-лишь, хочет сменить старого фюрера на молодого...
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19.12.2021 23:54 Ответить
Свеже-новоявленный зародыш очередного бесполезного диссидентства в "скотном дворе" ?
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20.12.2021 00:01 Ответить
Навльный-это клон Х-йла. но Х-йло его временно убрал со сцены,разыграв спектакль с отравлением,который подтвердила комсомольская **** мАкрель.
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20.12.2021 00:06 Ответить
Сдурел мент, вот и вся история.
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20.12.2021 00:11 Ответить
Сдурел? Назвал убийцу убийцей? Вы там все такие недоразвитые?
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20.12.2021 06:57 Ответить
Если тебя сношали макевские , а горловские за волосы держали, это ведь не значит что ты должен выйти на Крещатик с плакатом ,,меня отобрали в зад".
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20.12.2021 11:37 Ответить
Всё ясно, алиса, не продолжай, всем и так понятно, шо ты петушок))
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20.12.2021 13:08 Ответить
...невже ні в кого з наближених рука не підніметься на путлєра? Через один схиблений мозок скільки людей загинуло! І ще більше може загинути!
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20.12.2021 00:12 Ответить
У путлєра руки по лікті в крові , але це ботоксне лайно продовжує тероризувати весь цивілвзований світ !

Щоб ти здох , вбивця 😡
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20.12.2021 00:25 Ответить
печально все печально...в России в сравнении во времена СССР в УССР была свобода какая никакая гласность а в РСФСР чувствовалось какой то угрюмость подозрительность молчаливость..зашуганность им к начальнику ЖЭК сходить как нам к Губернатору на прием...а в райисполком все одно что к Президенту на прием... у нас же опять.... ментальнотьь затравленной стави НАЧАЛЬСТВУ ВИДНЕЕ НАМ КАКОЕ ДЕЛО МЫ ЛЮДИ МАЛЕНЬКИЕ КАК НАЧАЛЬСТВО ВЕЛИТ ТАК И БУДЕТ.... думать они не могут даже на бытовом уровне.... говорю так как сталкивался и имею с чем сарвнивать сам ездил в СССР по высоким кабинетам Москва Киев в Москве если ты с Украины к тебе кое как внимание еще было а местное из россии сразу на уровень республики края области отправляли нефиг тут шастать... то что позволялось говорить гражданам с Украины не дозволялось никому.... изначально в СССР понималии что Украина свободная республика люди как говорится что маюьть на голови то несут на языке...а вот россиянам запрещено не то что говорить а думать так.... я К ТОМУ ЧТО ОНИ РОССИЯНЕ ИСПУГАЛИСЬ СВОБОДЫ ОНИ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮТ ЧТО С НЕЙ СВОБОДОЙ ТО ДЕЛАТЬ.... ТОСКА ПО СИЛЬНОЙ РУКЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДИБЕЛИЗМ В СТИЛЕ ДЕДЫ ВОЮВАЛЫ И ДАЛО ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЛЕРУ 20 С ЛИШКОМ ЛЕТ ВПРАВЛЯТЬ МОЗГ РОССИЯНАМ НА ОСНОВЕ ФАНТАЗИЙ И ГУМУСА.....
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20.12.2021 00:26 Ответить
Редкий случай...
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20.12.2021 00:37 Ответить
Сміливий дядя , нічого сказати 😠
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20.12.2021 00:42 Ответить
Безумству храбрых...
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20.12.2021 00:49 Ответить
Яке жахливе самогубство.
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20.12.2021 01:06 Ответить
Крым вам не бутерброд, чтоб тудой сюдой его совать, так что пускай в одной камере сидят, будет о чём поговорить навальному с ментом, ни одного не жаль.
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20.12.2021 01:08 Ответить
зачем? один в поле не воин.. надо ждать подходящего момента, и выйти сразу миллионам против режима сбрендившего кабаева ..
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20.12.2021 03:18 Ответить
да никто там не выйдет, я вас умоляю...
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20.12.2021 06:40 Ответить
они выйдут миллионами только в том случае если режим будет повален
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20.12.2021 15:07 Ответить
...милиционер не знал, что дело идёт на секунды?
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20.12.2021 04:49 Ответить
https://youtu.be/NPxSddrYVKI
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20.12.2021 05:06 Ответить
https://youtu.be/v3nIBg05Syg
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20.12.2021 05:44 Ответить
Это он ФСБшников с наступающим праздничком поздравил, не сомневаюсь. Кого-то сегодня раком поставят, за потерю бдительности, в таком(!!!) месте. Скорее даже во множественном числе поставят...
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20.12.2021 06:05 Ответить
Крымнашист Навальный, пришедший прямо с Русскага марша, будет много хуже Путина. Запад этого фашиста будет на руках носить.
А так да, молодец полицейских . Хоть так.
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20.12.2021 06:37 Ответить
Смело, но... глупо
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20.12.2021 06:39 Ответить
Буде там де і Руслан Габишев- шаман!
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20.12.2021 06:41 Ответить
Такої ж думки, якщо не влаштують нещасний випадок.
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20.12.2021 07:03 Ответить
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20.12.2021 06:46 Ответить
Смелый, но глупый поступок.
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20.12.2021 06:55 Ответить
По рузультатам переписи Шариковского насєлєния РАБссии проведенной в декабре 2021 года в Концлагере в остатке всего 89 миллионов голов скота....
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20.12.2021 07:07 Ответить
Не рационально.
Нужно было хотя бы поджечь себя для привлечения бОльшего внимания.
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20.12.2021 07:51 Ответить
Позирив в інеті, прям герой, замордують, посадять, нирки відіб'ють.... У відділі, де він був одну годину, на нього склали протокол про незаконне носіння поліцейської форми. Форму на пенсії, можна носити з особистого письмового дозволу начальника УВС, і це винятковi випадки. Що йому буде? Попередження., та можуть форму забрати
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20.12.2021 08:03 Ответить
след от Гризодубо, кто в курсе
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20.12.2021 08:05 Ответить
Да, с ним было весело. Не любит он харьковские номера, оказывается...
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20.12.2021 08:10 Ответить
это реклама джойказино два топора
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20.12.2021 15:08 Ответить
По радио свобода вчера передавали, в городе Киров несколько человек вышли на пикет против войны с Украиной. Практически все проходящие мимо выкрикивали в их адрес оскорбления и говорили что Украину нужно стереть с лица земли. Путин плохой а русские хорошие, правда? 😁😁😁
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20.12.2021 08:49 Ответить
Русише швайне
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20.12.2021 09:10 Ответить
Какая ирония. За Навального теперь заступаются только менты.
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20.12.2021 09:16 Ответить
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20.12.2021 13:40 Ответить
Операция фсб по внедрению агента в какую нибудь страну через предоставление политического убежища.
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20.12.2021 14:31 Ответить
 
 