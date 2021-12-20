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Новости Политика Украины
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Литва (2128) НАТО (8953) Польша (7490) Дуда (642) Науседа Гитанас (193) Люблинский треугольник (20)

Польша и Литва поддерживают стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, - глава Бюро международной политики Кумох

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Польша и Литва поддерживают стремление Украины вступить в ЕС и НАТО, - глава Бюро международной политики Кумох

Президенты Польши и Литвы Анджей Дуда и Гитанас Науседа во время саммита Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) в понедельник, 20 декабря, в Гуте Ивано-Франковской области, намерены продемонстрировать солидарность с Киевом в свете агрессивных действий России.

Об этом во время брифинга для СМИ в воскресенье заявил глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот саммит преследует цель продемонстрировать солидарность с Украиной в момент, когда она находится под давлением России, которая мобилизовала свои силы вокруг украинских границ", - заявил Кумох.

По его словам, этим жестом Дуда и Науседа хотят четко сказать: Польша и Литва, как члены НАТО, поддерживают жесткую линию и полное сопротивление Альянса действиям России на границе с Украиной.

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Кумох сообщил, что во время встречи президенты обсудят недавние переговоры, в частности, в формате "Бухарестской девятки" с президентом США Джозефом Байденом. Он отметил, что во время разговора лидеров стран региона с Байденом Польша и Литва четко подчеркивали, что решение о будущем Украины могут принимать исключительно украинцы.

Кумох обратил внимание, что саммит Люблинского треугольника на уровне президентов будет чрезвычайным, по просьбе украинской стороны.

Напомним, Люблинский треугольник – платформа для трехстороннего сотрудничества между Литовской Республикой, Республикой Польша и Украиной, направленная на углубление регионального сотрудничества в сфере безопасности, экономической и социально-гуманитарной сферах.

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Решение о создании Люблинского треугольника принято 28 июля 2020 года министрами иностранных дел Украины, Литвы и Польши Дмитрием Кулебой, Линасом Линкявичюсом и Яцеком Чапутовичем, которые подписали Декларацию о создании нового регионального объединения.

Автор: Наталя Джума
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так-ссссс, це не посли в Гуту мали приїхати, а президенти... Ну, так ЄрЗе проінспектували її... місяць тому... з бутербродами
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20.12.2021 00:51 Ответить
Польща та Литва завжди нас у цьому і підтримували. Але ж у Європі ще є німці, хранцузи та інші хвашизди, які не хочуть бачити Україну у ЄС.
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20.12.2021 01:37 Ответить
слід віддати належне полякам та литовцям. Поляки віками не довіряють німцям, а фрау і поготів не довіряли. Коли фрау почала канаркою співати проти НАТО на її території, поляки одностайно, тих то був проти зразу ж піддали анафемі, вирішили спорудити базу НАТО в Польші, а ось недавно придбали 250 Абрамсів.Мюнхаузени з Кремля зробили вигляд, що не чули про це. Всі броня рейху проти Абрамса це сміття. Однак у відповідь рейх зробив рейд десантом з висадкою, закінчилось трагічно. Так що кидок орди через Польшу і Литву на "воссоединение с немецким пролетариатом" як у 1920 відміняється. Залишається тільки один шлях, який топтали 800 років назад предки Чойбалсана (пардон Шойгу) - Дніпровські пороги в Запоріжжі через Хортицю.
Нам поки що не дано почути що там говорили два стратеги (разом із секретаркою) з президентами вільних держав. Але відчуваю, що конкретно вони нічого не обіцяли пропонували говорити з фюрером.
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20.12.2021 02:05 Ответить
Зразу видно хто союзник а кого ***** купив!
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20.12.2021 03:21 Ответить
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20.12.2021 08:42 Ответить
во время саммита Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) Источник: https://censor.net/ru/n3306103


2 Президента и дегенерат.
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20.12.2021 09:09 Ответить
 
 