Оружия в Украине будет достаточно для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков", - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников посетили компанию, занимающуюся производством оружия.

Об этом сообщил в Фейсбуке Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - написал секретарь СНБО.

По словам Данилова, стимулирование частной предпринимательской деятельности – один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, чтобы "винтовок у нас во "время Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков".

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Данилов также добавил, что, согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.

"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!", – добавил Данилов.