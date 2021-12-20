Оружия в Украине будет достаточно для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков", - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь СНБО Алексей Данилов и министр обороны Алексей Резников посетили компанию, занимающуюся производством оружия.
Об этом сообщил в Фейсбуке Данилов, передает Цензор.НЕТ.
"Ничто так не радует глаз и не успокаивает, как новые винтовки UAR-15, снайперские винтовки UAR-10, UAR-10M или UBR-008 отечественного производства. И, кстати, винтовка UAR-10 официально принята на вооружение ВСУ", - написал секретарь СНБО.
По словам Данилова, стимулирование частной предпринимательской деятельности – один из приоритетов украинского оборонно-промышленного комплекса. Это необходимо, чтобы "винтовок у нас во "время Х" хватило для встречи всех "зеленых" и прочего толка человечков".
Данилов также добавил, что, согласно социологическим исследованиям, почти половина украинцев в случае угрозы готовы защищать свою страну с оружием в руках.
"А значит, этого оружия должно быть и будет достаточно!", – добавил Данилов.
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17.03.21
Муляжі ракет "Нептун" на озброєні ВМС України
Тиждень розпочався із дивної новини - "Ракетні комплекси "Нептун" нарешті передали ВМС ЗСУ" - заява МО України та піарників Укрборонпром.
Гендиректор Укроборнпром Ю.Гусєв й прес-служба Міноборони із захопленням розповіла про "озброєння нового покоління що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі".(джерело 1, джерело 2)
Як завжди все зіпсував Міністр оборони Таран. Наш мастак переплутати "фальстарт" з "фальцетом" чи "мінфін" з "МВФ", перекреслив загальний "восторг" повідомивши, що в комплексі "Нептун" 360МЦ, який із почесною вартою, оркестром й представниками духовенства передали ВМС України, НЕМАЄ РАКЕТ.
Міністр оборони Таран пояснив, що комплекс оснащений габаритно-масовими макетами крилатих ракет та "придатний до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України" (джерело).
Чим же Таран, Хомчак, Миронюк та інші ЗЕ-Генералісимуси збираються збільшувати потенціал та підвищувати вплив? Доступні техніки впливу такі як - розсмішити до смерті, подивитися в очі чи перестати стріляти, як виявилося не працюють.
Нова техніка, яку спробують ЗЕ-генералісимуси називається - давити ворога вантажівками TATRA.
80 % суми передплати за поставку єдиного замовленого для ВМС України дивізіону ПКР "Нептун" (6 пускових), за дорученням О.Миронюка, скерували на закупку шасі TATRA через компанію Excalibur Army (Чехія), яка вже відома нам спробою впарити Україні застарілі САУ DANA по завищеній на 50 % ціні (деталі, деталі 2).
Наразі, відсутні не тільки гроші на ракети а й навіть підстави замовляти озброєння коштом державного бюджету. "Старий" Закон України "Про державне оборонне замовлення" ЗЕ-влада скасувала, "новий" Закон "Про оборонні закупівлі" не запустила в роботу. (деталі)
Коли та якщо "Новий" закон запрацює, то можливо закупку одного дивізіону "Нептун" дофінансують. АЛЕ, внаслідок заміни недорогого вітчизняного шасі "КРАЗ" на в рази дорожче TATRA, ВМС отримують 6 бойових TATRA, 6 транспортно-заряджаючих TATRA, 6 транспортних TATRA, - і лише 24 ракети (!), при тому що на КРАЗ комплекс мав би бути поставлений із 72 ракетами.
https://censor.net/ru/blogs/3253919/mulyaj_raket_neptun_na_ozbron_vms_ukrani
Вильха-М" так и не пошла в серийное производство. В частности, сначала протокол государственных испытаний требовал от КБ "Луч" осуществить 20 запусков ракет. И хотя все ракеты успешно пошли в цель появилось требование испытать еще 10 ракет", - говорит Чорновол.
Финансирование на производство этих ракет государственному КБ "Луч" власть не дала. Поэтому проект "Ольха-М" оказался в ловушке. Был потерян целый год. Только сейчас власти выделили средства на заключительный этап испытаний.
"Такая же абсурдная ситуация с ракетным комплексом "Нептун". Почти год промедления, пока МО выделило средства на его производство. Это был ничем не оправдан саботаж, ведь "Нептун" это тоже наше "ракетное копье" на побережье Черного и Азовского морей. Реализация проекта была приостановлена в начале года по совершенно абсурдным причинам. В частности, МО забраковало шасси для комплекса производства отечественного завода "КрАЗ", чтобы купить за рубежом значительно дороже чешские "Татры". Эти дополнительные расходы были изъяты из бюджета на производства ракет. Очевидно, проблема была не в шасси "КрАЗ". Власть продолжает искусственно тормозить проект авиационной ракеты "Нептун", - сказала Чорновол. Источник: https://censor.net/ru/v3267090
Незабаром їм спустять зелені штанці і всиплять по саме "досить"
https://zn.ua/economic-security/zima-khoroshikh-novostej.html
- статью рекомендую, шикарно сказано
Когда пришёл Порох на счетах Казначейства было 107 000 гр , но никто не помнит чтоб пенсии и зарплаты бюджетникам не выплачивались (Яценюк был Примьерминистром за что ему особая благодарность) а когда Порошенко уходил то уже было испытано несколько ракетных комплексов и готовился их серийный выпуск!!!
Порошенко наделал огромную кучу ошибок , но в военное время он вместе с Пастором просто не заменим!!
Вы имеете информацию про данные в министерстве обороны... И з каких источников? Вы уверены, что ваш источник располагает подлинной информацией?
Такого позора за два столетия не знал ни один ВМФ мира.
Зебил - еще хуже их.
А оружие нужно заранее раздать тем, кто готов защищать страну.
После нападения - не успеют.
А "данилка" - просто балабол, с типа крутым имиджем.
Что то не слышал, чтобы он призвал Зебила прогнать росагентов!!!
З тим, що обраний ВАМИ пліснявий, гірше бандюковича, сперечатись не буду.
Доречі, я голосував за Баригу - як за менше лайно.
П.С.
"25 ноября 2018 года, российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили три плавсредства ВМС Украины - катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу»"
І брешите ви, звично, як зебільний мерин, в унісон з кацапами.
"Суд заявив, що не знайшов підтверджень російської версії про провокаційну військову операцію України в Керченській протоці."
"Морський трибунал постановив (…) вжити наступних заходів: Російська Федерація має невідкладно звільнити українські військові судна "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" та повернути їх під юрисдикцію України… Невідкладно звільнити 24 військових і спецслужбівців та дозволити їм повернутися в Україну", - зачитав суддя Пак
Для військових моряків найганебніше - здати свій корабель.
Незалежно від ситуації - під час війни і миру.
Є тільки дві альтернативи:
або загинути у нерівному бою, або затопити корабель.
Барига свідомо послав хлопців на ганьбу.
п.с.
Доки така, як ти, бовкаюча ротом мерзота буде захищати негідників - країна не відбудеться. А тепер - йди геть і не смерди!!!
Всім, хто має мізки, сутність зрозуміла.
Добре, що допоміг висвітлити себе і Баригу.
Чемно дякую
Ваш максимум, за відсутності фактів, це маніпуляції, смайлики і сморід.
Adieu.
И это понимал Вова Х. - отсюда и зеленые человечки.
В случае открытия огня ситуация была бы не в пользу кацапов.
Но Пластырь обосрался.
Про Даунбас - все правильно
А вы изучали Этот вопрос или просто сидя на диване сделали такие выводы.
Вы хоть знаете что Пастор не решал ничего единолично,а собирал всю (королевскую рать )политическую и военную элиту,западных портнеров и советовался что делать.И все во главе с Меркель кричали не злите Вову Путина!
Изучайте мат часть и жить будет легче!
Как угля для отопительного сезона ?
https://apostrophe.ua/article/society/2021-12-20/uje-v-2022-m-ukrainskaya-armiya-poluchit-dalnoboynuyu-raketu---oleg-korostelev/43486
Производителю, конечно, есть что сказать на счет т.н. "поддержки государства", но он понимает, что скажет правду - лишится и этого крохотного заказа.
По подсчетам экспертов, Украине требуется НЕ МЕНЕЕ 1 млн. современных новых стволов.
1. Какова величина существующего "гос. заказа"?
2. Каковы мощности производителя?
3. Какая страна готова нам поставлять стволы в необходимом количестве
4. Как собираемся снабжать боеприпасами 5,56Х45 те самые 1 млн. стволов?
В 14-15 були і добровольці, і контрактники... і йти в армію було престижно і вигідно, а зараз контрактники не подовжують контракти, оборонні замовлення зірвані, населенню пофіг, уся оборона у говнокомандувачів в голові і закатана в асфальт, як за часів Януковича.