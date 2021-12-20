РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8619 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил Война
1 380 4
обстрел (20267) Донбасс (26945) операция Объединенных сил (4182)

Войска РФ применили 122-мм артиллерию возле Новозвановки. За сутки - два обстрела со стороны врага, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Войска РФ применили 122-мм артиллерию возле Новозвановки. За сутки - два обстрела со стороны врага, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

Так, недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"По состоянию на 7 часов утра 20 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завершение войны на Донбассе возможно политико-дипломатическим путем, - Резников

Войска РФ применили 122-мм артиллерию возле Новозвановки. За сутки - два обстрела со стороны врага, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Постійно пишуть, що втрат немає, а під вечір, або наступного дня повідомляють про поранених чи вбитих.
показать весь комментарий
20.12.2021 07:20 Ответить
Полное 1 час 29 минут интервью Джохара Дудаева записанное в 1995 году...есть что послушать и о чем то подумать...https://youtu.be/6MpknqyB9g0
показать весь комментарий
20.12.2021 07:48 Ответить
А що, Байрактари закінчилися? Чи нема сили волі їх застосувати?
показать весь комментарий
20.12.2021 08:21 Ответить
Фуйло абідеЦЦа.
показать весь комментарий
20.12.2021 10:23 Ответить
 
 