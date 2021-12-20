Войска РФ применили 122-мм артиллерию возле Новозвановки. За сутки - два обстрела со стороны врага, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС
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За прошедшие сутки, 19 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Так, недалеко от Новозвановки враг вел огонь из артиллерии калибра 122 мм.
В направлении Светлодарска российские наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"По состоянию на 7 часов утра 20 декабря нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в штабе.
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